Путин и Назарбаев призвали бережно хранить память о минувшей войне

Обсуждение актуальных вопросов сохранения общей исторической памяти, популяризация объективного исторического знания о Великой отечественной войне, противодействие попыткам фальсификации ее событий являются главными темами форума,

Это становится возможным благодаря заинтересованному участию стран СНГ, активному сотрудничеству представителей экспертного и научного сотрудничества, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и госорганов,

Мы должны бережно хранить нашу историческую память, твердо отстаивать правду о минувшей войне и передавать ее подрастающим поколениям. Это наш долг и общая ответственность,

Именно в нерушимой связи фронта и тыла в равной мере проявилась сплоченность многонационального народа нашей страны, основанная на дружбе, взаимопонимании и добрососедстве, его героизм и вера в правое дело,