Путин и Назарбаев призвали бережно хранить память о минувшей войне
Президенты России и Казахстана отметили необходимость сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации событий Великой Отечественной войны, передает Интерфакс .
Глава республики отметил вклад казахстанцев в победу и отметил, что «нынешняя молодежь, будет за это благодарна поколению ветеранов».
Он напомнил, что при поддержке форума были реализованы такие проекты, как «Бессмертный полк – Содружество», Вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев».
В свою очередь Владимир Путин в своем послании призвал хранить память об исторических событиях.
Путин также напомнил о сплоченности народов СССР, приведшей к общей Победе.
Обсуждение актуальных вопросов сохранения общей исторической памяти, популяризация объективного исторического знания о Великой отечественной войне, противодействие попыткам фальсификации ее событий являются главными темами форума,говорится в приветствии Нурсултана Назарбаева, зачитанном на VII Международном форуме Победителей, проходящим в Астане.
Глава республики отметил вклад казахстанцев в победу и отметил, что «нынешняя молодежь, будет за это благодарна поколению ветеранов».
Он напомнил, что при поддержке форума были реализованы такие проекты, как «Бессмертный полк – Содружество», Вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев».
Это становится возможным благодаря заинтересованному участию стран СНГ, активному сотрудничеству представителей экспертного и научного сотрудничества, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и госорганов,говорится в приветствии.
В свою очередь Владимир Путин в своем послании призвал хранить память об исторических событиях.
Мы должны бережно хранить нашу историческую память, твердо отстаивать правду о минувшей войне и передавать ее подрастающим поколениям. Это наш долг и общая ответственность,говорится в письме российского лидера.
Путин также напомнил о сплоченности народов СССР, приведшей к общей Победе.
Именно в нерушимой связи фронта и тыла в равной мере проявилась сплоченность многонационального народа нашей страны, основанная на дружбе, взаимопонимании и добрососедстве, его героизм и вера в правое дело,отметил он.
Использованы фотографии: http://pressmia.ru
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