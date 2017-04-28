13:50 28 апреля

Путин и Назарбаев призвали бережно хранить память о минувшей войне

Президенты России и Казахстана отметили необходимость сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации событий Великой Отечественной войны, передает Интерфакс .

Путин и Назарбаев призвали бережно хранить память о минувшей войне


Обсуждение актуальных вопросов сохранения общей исторической памяти, популяризация объективного исторического знания о Великой отечественной войне, противодействие попыткам фальсификации ее событий являются главными темами форума,
говорится в приветствии Нурсултана Назарбаева, зачитанном на VII Международном форуме Победителей, проходящим в Астане.


Глава республики отметил вклад казахстанцев в победу и отметил, что «нынешняя молодежь, будет за это благодарна поколению ветеранов».

Он напомнил, что при поддержке форума были реализованы такие проекты, как «Бессмертный полк – Содружество», Вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев».

Это становится возможным благодаря заинтересованному участию стран СНГ, активному сотрудничеству представителей экспертного и научного сотрудничества, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и госорганов,
говорится в приветствии.

В свою очередь Владимир Путин в своем послании призвал хранить память об исторических событиях.

Мы должны бережно хранить нашу историческую память, твердо отстаивать правду о минувшей войне и передавать ее подрастающим поколениям. Это наш долг и общая ответственность,
говорится в письме российского лидера.

Путин также напомнил о сплоченности народов СССР, приведшей к общей Победе.

Именно в нерушимой связи фронта и тыла в равной мере проявилась сплоченность многонационального народа нашей страны, основанная на дружбе, взаимопонимании и добрососедстве, его героизм и вера в правое дело,
отметил он.

Использованы фотографии: http://pressmia.ru
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Комментарии 14

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  1. рич Сегодня, 12:39
    Путин и Назарбаев призвали друг-друга бережно хранить память о минувшей войне.
    А мы слава Богу и без их указаний эту память храним hi
    рич
    1. nizhegorodec Сегодня, 12:44
      Цитата: рич
      А мы слава Богу и без их указаний эту память храним

      про Вы это хорошо, но как показывает действительность, слишком много ypoдoв развелось, которые эту память пытаются уничтожить.
      nizhegorodec
      1. barclay Сегодня, 12:55
        Согласен. Это напоминание своевременно. Ибо в последнее время очень много попыток извратить и переврать то, чем мы и наши потомки должны гордиться. А то ведь такие моральные уRоды как Бильжо и пр. очень быстро получат популярность.
        К большому сожалению, настали те времена информационной войны, когда без постоянных напоминаний о правде не обойтись.
        barclay
    2. cniza Сегодня, 12:44
      Но и государство не должно об этом забывать , а мы им , если что , напоминать.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:53
        Цитата: cniza
        Но и государство не должно об этом забывать , а мы им , если что , напоминать.

        Пока в сердцах жива и свята память о той войне - живы и мы . Если нужен пример - Польша , Украина , Прибалтика .
        bouncyhunter
      2. Венд Сегодня, 13:04
        Цитата: cniza
        Но и государство не должно об этом забывать , а мы им , если что , напоминать.

        Вот государство и не забывает.
        Венд
      3. akribos Сегодня, 13:35
        Казахстан, много говорит. Сам же, потихоньку на латиницу перешел. С уважением.
        akribos
    3. ВадимЖивов Сегодня, 12:45
      Сегодня уже одни откололись. Терорюг боятся чего последние и добиваются.. hi
      ВадимЖивов
  2. 1536 Сегодня, 12:41
    Это как-то двусмысленно звучит из уст господина Назарбаева. Может быть, для дальнейшего увековечивания памяти о ВОВ перевести все имеющиеся в архиве МО документы времен войны на английский язык, или, по крайней мере, на латиницу?
    1536
    1. К0щей Сегодня, 12:45
      Цитата: 1536
      Может быть, для дальнейшего увековечивания памяти о ВОВ перевести все имеющиеся в архиве МО документы на английский язык, или, по крайней мере, на латиницу?

      честно говоря, очень бы неплохо, главное чтобы наш вариант. а потом продавать, временами даже просто раздавать, их за рубежом. а то чехи, чехи! (здесь был мат), думают что их освободили америкосы.
      К0щей
    2. Zymran Сегодня, 12:54
      Хорошая идея, я считаю.
      Zymran
    3. болот Сегодня, 13:04
      Цитата: 1536
      Это как-то двусмысленно звучит из уст господина Назарбаева. Может быть, для дальнейшего увековечивания памяти о ВОВ перевести все имеющиеся в архиве МО документы времен войны на английский язык, или, по крайней мере, на латиницу?

      А вы знаток оказывается казахского языка смотрю. laughing
      Қазақ сізді білемін?
      болот
  3. Altona Сегодня, 13:20
    В свою очередь Владимир Путин в своем послании призвал хранить память об исторических событиях.
    ------------------
    При этом драпируя Мавзолей Ленина мимо которого прошагали защитники Москвы и куда бросили нацистские штандарты, не вспоминая Верховного Главнокомандующего, подменяя символику Великой Победы власовским триколором и прочей георгиевской мутотенью.
    Altona
    1. семург Сегодня, 13:49
      Цитата: Altona
      В свою очередь Владимир Путин в своем послании призвал хранить память об исторических событиях.
      ------------------
      При этом драпируя Мавзолей Ленина мимо которого прошагали защитники Москвы и куда бросили нацистские штандарты, не вспоминая Верховного Главнокомандующего, подменяя символику Великой Победы власовским триколором и прочей георгиевской мутотенью.
      Символ победы один Красное Знамя а все новоделы из РФ в виде георгиевских лент вызывают только раскол и появление ленточек национальных расцветок . И чем больше русские настаивают на георгиевских лентах как на главных символах победы тем сильнее это вызывает неприятие в соседних республиках , а теперь продолжайте доказывать что введение георгиевской ленты не искусственный символ призванный раскалывать общественное мнение в РФ и их соседей.
      семург
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