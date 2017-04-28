Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем страны-"санкционисты"

Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 млрд долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП. При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52-55 млрд долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис.

В ООН представлен доклад об ущербе, который понесли страны, сохраняющие санкции против России, и об ущербе самой России от введённых в её отношении санкционных мер. Доклад был представлен спецдокладчиком Организации Объединённых Наций Идрисом Джазаири. В материале доклада сообщается, что страны, которые ввели санкции в отношении РФ, в финансовом плане потеряли примерно вдвое больше самой России.При этом Джазаири считает, что Россия всё равно «понесла большой ущерб за украинский кризис». Получается, что вся вина тех, кто в феврале 2014 года выступал гарантами конституционной смены власти на Украине и свои гарантии не выполнил, продолжает возлагаться ООН на Россию. «Интерфакс» приводит заявление Джазаири:При этом Джазаири замечает, что потерянными средствами каждая из стран «могла бы распорядиться лучшим способом». По его словам общие потери примерно втрое превышают бюджет такого африканского государства как Эфиопия.Значит ли это, что спецдокладчик намекает, что антироссийские санкции пора сворачивать? Если да, то такие намёки вряд ли бы исходили из уст спецдокладчика без отмашки тех, кто считает, что ООН – исключительно их вотчина.