13:41 28 апреля

Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем страны-"санкционисты"

В ООН представлен доклад об ущербе, который понесли страны, сохраняющие санкции против России, и об ущербе самой России от введённых в её отношении санкционных мер. Доклад был представлен спецдокладчиком Организации Объединённых Наций Идрисом Джазаири. В материале доклада сообщается, что страны, которые ввели санкции в отношении РФ, в финансовом плане потеряли примерно вдвое больше самой России.

Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем страны-"санкционисты"


При этом Джазаири считает, что Россия всё равно «понесла большой ущерб за украинский кризис». Получается, что вся вина тех, кто в феврале 2014 года выступал гарантами конституционной смены власти на Украине и свои гарантии не выполнил, продолжает возлагаться ООН на Россию.


«Интерфакс» приводит заявление Джазаири:
Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 млрд долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП. При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52-55 млрд долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис.


При этом Джазаири замечает, что потерянными средствами каждая из стран «могла бы распорядиться лучшим способом». По его словам общие потери примерно втрое превышают бюджет такого африканского государства как Эфиопия.

Значит ли это, что спецдокладчик намекает, что антироссийские санкции пора сворачивать? Если да, то такие намёки вряд ли бы исходили из уст спецдокладчика без отмашки тех, кто считает, что ООН – исключительно их вотчина.

Использованы фотографии: The Kiev Times
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Комментарии 10

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  1. рич Сегодня, 13:23
    история унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла
    рич
    1. Zibelew Сегодня, 13:25
      Это логичные последствия искусственного ограничения экспорта. Все это понимали, но Брюссель не имеет возможности нечего сделать. Вашингтон продолжает диктовать свои условия.
      Zibelew
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:26
      Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем страны-"санкционисты"

      Дим , а мне вот вспомнилась фраза из КВН :
      - Старуха-процентщица была такой скупой , что даже пукала в себя .
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 13:30
        Паш, а это выражение можно к любому коммерческому банку применить
        рич
      2. Алекс_1973 Сегодня, 13:40
        При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52-55 млрд долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис.
        Это плата не за украинский кризис, а за Крым... А он бесценен. Западным аналитикам не понять, что то, что они пытаются измерить в долларах, евро или прочей валюте, для России не имеет материального эквивалента. Это наша душа, это часть самих себя, а мы себя в долларах и евро не оцениваем, ну за исключением наших либерастов.
        Так что считайте дальше, счетоводы... laughing
        Алекс_1973
  2. HAM Сегодня, 13:32
    А что ж они не подсчитали насколько наварилось "исчадие демократии"?Лохи,они и в европе лохи..
    HAM
  3. К-50 Сегодня, 13:32
    Значит ли это, что антироссийские санкции пора сворачивать?

    Неее, торопиться не надо. Нам и под санкциями не плохо живётся. Голосую за продление!!! fellow
    К-50
  4. виктор н Сегодня, 13:33
    Россия создавалась и развивалась практически всегда в условиях враждебного внешнего окружения, в не самых благоприятных природных условиях. Преодолевать трудности русские научились великолепно, этим нас не сломить. Чего у нас нет, так это опыта обманывать и обижать своих ради обогащения - среди "олигархов" русских очень мало. Ментальности русских свойственно высокое значение сострадания и сочувствия, поддержки своих, благотворительности. Опираясь на это следует развивать стремление обустроить не только свой собственный быт, но и страну в целом, чтобы создать для всего общества комфортную среду обитания. Пусть это побудет нашей Национальной идеей.
    НАЗЛО ВРАГАМ ОБУСТРОИМ РОССИЮ !
    виктор н
  5. Улиточник N9 Сегодня, 13:38
    Ой, да ну? Вон оно как... А я то думаю, что это моя зарплата уменьшилась на 10% и начальник добавил еще обязанностей по работе и по покупательной способности моя зарплата из-за инфляции и подорожании всего уменьшилась почти в 2 раза, а оказывается на "западе" в странах которые попали под наши типа "санкции" аж в 2 раза еще хуже! И зарплату там уменьшили по этому поводу аж на 20% и обязанностей добавили работникам тоже в 2 раза больше, а уж деньги обесценились аж в 4 раза-это вообще за пределом понимания-бедные они бедные.... и как они там выживают? надо пойти вещи старые поискать, сахару, муки, соли купить и послать несчастным в посылке, может поможет кому-то еще протянуть не умирая с голода....
    Улиточник N9
  6. gridasov Сегодня, 13:40
    Вопрос в другом. Вопрос в том что русские считают , что потеряли меньше или больше и что в действительности преследовали санкции.
    gridasov
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