Ростех: Запад пытается мешать экспорту российских вооружений

Инициаторы экономических санкций и их союзники оказывали прямое давление на наших партнеров по военно-техническому сотрудничеству, блокировали системы взаиморасчетов, вели агрессивное информационное противодействие с целью разрушить налаженные внешнеторговые связи,

Страны Запада стремятся помешать России развивать экспорт оружия и военной техники, сообщает Интерфакс со ссылкой на годовой отчет корпорации «Ростех».говорится в отчете.Отмечается, что «в 2016 году участие организаций госкорпорации в военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами продолжалось в сложных внешнеполитических и экономических условиях, обусловленных расширением введенных США, ЕС и рядом иностранных государств антироссийских санкций».Тем не мене, в прошлом году было поставлено за рубеж военной продукции на сумму более $ 13 млрд.«АО "Рособоронэкспорт", входящее в состав корпорации, поставило в 2016 году продукцию военного назначения на сумму 13,1 млрд. долларов США. Объем портфеля заказов АО "Рособоронэкспорт" составил 42,7 млрд. долларов США», – говорится в документе.Сообщается также, что «объем валютных средств, полученных в 2016 году в оплату экспортных операций, произведенных АО "Рособоронэкспорт", составил $12,3 млрд.».Кроме того, по данным Ростеха, «в соответствии с решениями ФСВТС России организации корпорации по прямым контрактам поставили продукцию военного назначения в государства ОДКБ на сумму $ 2,6 млн.».