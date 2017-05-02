09:14 02 мая

"Мой прадедушка - Герой Советского Союза"

Недавно, уважаемые читатели, я получила письмо из школы села Пиково Чаплыгинского района. Его автор – восьмиклассница Надя Селиванова. Письмо начиналось такими строками: «Я очень горжусь своим прадедушкой…» Молодец, Надя! Все правильно!
Предлагаю и вам, уважаемые форумчане, прочитать это письмо. Оно небольшое, но искреннее. В интернете можно найти информацию о Герое Советского Союза Алексее Фёдоровиче. Но я оставила письмо его правнучки почти в таком же виде, ничего не стала дополнять.

«…Мой прадедушка Алексей Федорович Чернышов родился 10 марта 1922 года в поселке Лушникова (Воронежская область) в семье крестьянина.

Когда Алёша окончил семилетнюю школу, семья переехала в Челябинскую область. Здесь он начал работать электромонтёром на Магнитогорском металлургическом заводе, занимался в аэроклубе.


А в марте 1940 года поступил на учебу в Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. Оканчивать её пришлось уже во время Великой Отечественной войны.

И сразу по окончании школы вчерашний курсант Чернышов был направлен на Брянский фронт. Он стал лётчиком 569-й штурмового авиационного полка, в полку же переучился на новый самолет-штурмовик Ил-2.

Первый боевой вылет прадедушка выполнил 6 августа 1943 года с боевой задачей по содействию наземным войском в уничтожении Орловского плацдарма. А уже 10 августа в воздушном бою получил первое ранение, осколками были иссечены лицо и плечо. Лечился в госпитале, но при первой возможности вернулся на фронт.

К марту 1945 года он, уже командир эскадрильи, старший лейтенант, совершил 92 боевых вылета на разведку и штурмовку оборонительных сооружений и войск противника. В воздушных боях лично сбил 144 самолета! Прадедушке присвоили высокое звание Героя Советского Союза!

После войны он продолжил службу в ВВС. И лишь в 1961 году ушёл в запас.

Жил в городе Воскресеновка. Работал заместителем командира эскадрильи Центральной Объединенной летно-технической школы ДОСААФ (Саранский аэроклуб). За время работы в клубе выполнил 587 прыжков с парашютом. Обучил первоначальной летной подготовке 8 выпусков летчиков. Среди его выпускников есть даже мировые рекордсмены по высшему пилотажу и Герой Советского союза, получившие столь высокое звание в послевоенный период.

…Прадедушка прожил долгую жизнь – 73 года. И сделать успел очень многое. Нам бы тоже успеть побольше…»
Автор: Софья Милютинская


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Комментарии 6

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  1. parusnik Сегодня, 07:21
    Молодец, Надя!Так и надо.. Спасибо, Софья..!
    parusnik
  2. новичок Сегодня, 07:39
    правнучка просто прелесть. дай бог, чтоб все так гордились и любили своих дедушек с бабушками и прадедушек с прабабушками.
    новичок
  3. nizhegorodec Сегодня, 08:02
    В воздушных боях лично сбил 144 самолета!
    Софья, это Ваша ошибка или в письме так? На штурмовике (да и на истребителе) это не реальная цифра. Может быть уничтожено на земле? Хотя, тоже не реально. А так конечно можно гордиться таким дедом, летать на штурмовике во время ВОВ вообще подвиг, а дожить до победы и иметь такие заслуги после войны, тем более.
    nizhegorodec
    1. moskowit Сегодня, 08:22
      Для правнучки жизнь прадеда Героя, тем более она родилась через 17 лет после его ухода, дошла в легендарных трактовках его потомков.... Ничего удивительного. Ваше любопытство, уважаемый коллега, можно удовлетворить информацией из инета.... На сайте "Подвиг народа" выложены наградные листы на Героя.... Есть статья и Википедии....
      moskowit
      1. nizhegorodec Сегодня, 08:32
        Цитата: moskowit
        Ваше любопытство, уважаемый коллега, можно удовлетворить информацией из инета

        Это не любопытство, а поправка, статья хорошая, но такой ляп портит всё впечатление, что, впрочем, никак не умаляет заслуг героя.
        nizhegorodec
  4. Mik13 Сегодня, 09:02
    В воздушных боях лично сбил 144 самолета!

    Скоко-скоко?
    Mik13
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