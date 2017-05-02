"Мой прадедушка - Герой Советского Союза"
Недавно, уважаемые читатели, я получила письмо из школы села Пиково Чаплыгинского района. Его автор – восьмиклассница Надя Селиванова. Письмо начиналось такими строками: «Я очень горжусь своим прадедушкой…» Молодец, Надя! Все правильно!
Предлагаю и вам, уважаемые форумчане, прочитать это письмо. Оно небольшое, но искреннее. В интернете можно найти информацию о Герое Советского Союза Алексее Фёдоровиче. Но я оставила письмо его правнучки почти в таком же виде, ничего не стала дополнять.
«…Мой прадедушка Алексей Федорович Чернышов родился 10 марта 1922 года в поселке Лушникова (Воронежская область) в семье крестьянина.
Когда Алёша окончил семилетнюю школу, семья переехала в Челябинскую область. Здесь он начал работать электромонтёром на Магнитогорском металлургическом заводе, занимался в аэроклубе.
А в марте 1940 года поступил на учебу в Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. Оканчивать её пришлось уже во время Великой Отечественной войны.
И сразу по окончании школы вчерашний курсант Чернышов был направлен на Брянский фронт. Он стал лётчиком 569-й штурмового авиационного полка, в полку же переучился на новый самолет-штурмовик Ил-2.
Первый боевой вылет прадедушка выполнил 6 августа 1943 года с боевой задачей по содействию наземным войском в уничтожении Орловского плацдарма. А уже 10 августа в воздушном бою получил первое ранение, осколками были иссечены лицо и плечо. Лечился в госпитале, но при первой возможности вернулся на фронт.
К марту 1945 года он, уже командир эскадрильи, старший лейтенант, совершил 92 боевых вылета на разведку и штурмовку оборонительных сооружений и войск противника. В воздушных боях лично сбил 144 самолета! Прадедушке присвоили высокое звание Героя Советского Союза!
После войны он продолжил службу в ВВС. И лишь в 1961 году ушёл в запас.
Жил в городе Воскресеновка. Работал заместителем командира эскадрильи Центральной Объединенной летно-технической школы ДОСААФ (Саранский аэроклуб). За время работы в клубе выполнил 587 прыжков с парашютом. Обучил первоначальной летной подготовке 8 выпусков летчиков. Среди его выпускников есть даже мировые рекордсмены по высшему пилотажу и Герой Советского союза, получившие столь высокое звание в послевоенный период.
…Прадедушка прожил долгую жизнь – 73 года. И сделать успел очень многое. Нам бы тоже успеть побольше…»
Предлагаю и вам, уважаемые форумчане, прочитать это письмо. Оно небольшое, но искреннее. В интернете можно найти информацию о Герое Советского Союза Алексее Фёдоровиче. Но я оставила письмо его правнучки почти в таком же виде, ничего не стала дополнять.
«…Мой прадедушка Алексей Федорович Чернышов родился 10 марта 1922 года в поселке Лушникова (Воронежская область) в семье крестьянина.
Когда Алёша окончил семилетнюю школу, семья переехала в Челябинскую область. Здесь он начал работать электромонтёром на Магнитогорском металлургическом заводе, занимался в аэроклубе.
А в марте 1940 года поступил на учебу в Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. Оканчивать её пришлось уже во время Великой Отечественной войны.
И сразу по окончании школы вчерашний курсант Чернышов был направлен на Брянский фронт. Он стал лётчиком 569-й штурмового авиационного полка, в полку же переучился на новый самолет-штурмовик Ил-2.
Первый боевой вылет прадедушка выполнил 6 августа 1943 года с боевой задачей по содействию наземным войском в уничтожении Орловского плацдарма. А уже 10 августа в воздушном бою получил первое ранение, осколками были иссечены лицо и плечо. Лечился в госпитале, но при первой возможности вернулся на фронт.
К марту 1945 года он, уже командир эскадрильи, старший лейтенант, совершил 92 боевых вылета на разведку и штурмовку оборонительных сооружений и войск противника. В воздушных боях лично сбил 144 самолета! Прадедушке присвоили высокое звание Героя Советского Союза!
После войны он продолжил службу в ВВС. И лишь в 1961 году ушёл в запас.
Жил в городе Воскресеновка. Работал заместителем командира эскадрильи Центральной Объединенной летно-технической школы ДОСААФ (Саранский аэроклуб). За время работы в клубе выполнил 587 прыжков с парашютом. Обучил первоначальной летной подготовке 8 выпусков летчиков. Среди его выпускников есть даже мировые рекордсмены по высшему пилотажу и Герой Советского союза, получившие столь высокое звание в послевоенный период.
…Прадедушка прожил долгую жизнь – 73 года. И сделать успел очень многое. Нам бы тоже успеть побольше…»
Автор: Софья Милютинская
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