«Адмирал Эссен» начал переход с Балтийского флота на Черноморский
Новейший фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Черное море к месту постоянного базирования, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В округе напомнили, что «"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена».
Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня прошлого года.
Справка пресс-службы: «"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток».
Первый серийный фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Эссен", построенный для Черноморского флота, приступил к выполнению задач межфлотского перехода с Балтийского флота к месту постоянной дислокации,говорится в релизе.
В округе напомнили, что «"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена».
Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня прошлого года.
Справка пресс-службы: «"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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