17:03 28 апреля

«Адмирал Эссен» начал переход с Балтийского флота на Черноморский

Новейший фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Черное море к месту постоянного базирования, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Адмирал Эссен» начал переход с Балтийского флота на Черноморский


Первый серийный фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Эссен", построенный для Черноморского флота, приступил к выполнению задач межфлотского перехода с Балтийского флота к месту постоянной дислокации,
говорится в релизе.


В округе напомнили, что «"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена».

Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня прошлого года.

Справка пресс-службы: «"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. cniza Сегодня, 15:34
    Новейший фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Черное море к месту постоянного базирования, сообщает пресс-служба Южного военного округа.


    Хорошая подмога идет.
    cniza
    1. рич Сегодня, 15:52
      Сохрани его Боже, от встречи с очередным африканским скотовозом
      рич
      1. cniza Сегодня, 15:55
        Это Вы о чем ? Не надо так голову пеплом посыпать , все будет нормально.
        cniza
        1. рич Сегодня, 15:57
          Все будет нормально когда над местом аварии противодиверсионные "граченки" кружить будут. Им сейчас там самое место. А их пока нет
          рич
          1. cniza Сегодня, 16:02
            Вам докладывают ? Вроде была информация что экипаж успел "поработать". Эссен к этому Ч.П. не имеет никакого отношения и никак не связан.
            cniza
          2. Александр романов Сегодня, 16:53
            Цитата: рич
            Все будет нормально когда над местом аварии противодиверсионные "граченки" кружить будут. Им сейчас там самое место. А их пока нет

            Наверное вы из тех,кто знает всё,однако новости совсем не читаете.
            Первое ,оборудование уже снято еще вчера.
            Второе ,с ваших слов африканский скотовоз,вовсе не африканский,но вам это не важно
            Александр романов
          3. Монархист Сегодня, 16:56
            Рич,Вы полагаете" скотовоз" народного"Лиман"протаранил,чтоб потом подводой"пошуровать"?
            Честно говоря я сомневаюсь,чтоб у"Лимана" была новейшая начинка: до развала СССР его модернизировали,а во времена ЕБН "было не до жиру"
            Монархист
      2. Alexey RA Сегодня, 15:59
        Цитата: рич
        Сохрани его Боже, от встречи с очередным африканским скотовозом

        "Эссену" нужно не скотовозов, а швартовных бочек опасаться. smile
        Alexey RA
        1. Pirogov Сегодня, 16:26
          Цитата: Alexey RA
          "Эссену" нужно не скотовозов, а швартовных бочек опасаться.

          Кстате ,а кто знает капитан Фр. Эссен ,был как то наказан за ,,,ювелирную,,,, швартовку?
          Pirogov
    2. seti Сегодня, 15:59
      В добрый путь.
      seti
  2. senima56 Сегодня, 15:40
    Надо по пути в Севастополь "испытать в реальных условиях" комплекс ракетного вооружения "Калибр НК".
    senima56
  3. ultra Сегодня, 15:53
    Надеюсь больше никаких неприятностей с ним больше не случиться.
    ultra
    1. Alexey RA Сегодня, 16:02
      Цитата: ultra
      Надеюсь больше никаких неприятностей с ним больше не случиться.

      Alexey RA
      1. БАБА ШУРА Сегодня, 16:34
        А Вы, знаете, кем был этот адмирал и что он делал?
        БАБА ШУРА
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:58
    Сейчас он здесь гораздо нужнее -сразу же отправят к берегам Сирии.
    Изгоняющий либероидов
  5. Aleks_2 Сегодня, 16:00
    видать бойкий с сообразительным его в Атлантике поджидают.......3 новых боевых единицы обескровленному ЧФ не помешают
    Aleks_2
  6. ВадимЖивов Сегодня, 16:04
    Надеюсь на день ВМФ их в строю уже будет трое. Дай Бог удачи. ++++++
    ВадимЖивов
  7. igorra Сегодня, 16:08
    Цитата: senima56
    Надо по пути в Севастополь "испытать в реальных условиях" комплекс ракетного вооружения "Калибр НК".

    Желательно проходя Ла маншем, что бы гордые бритты ср.лись, только при виде андреевского флага.
    igorra
  8. KIBL Сегодня, 16:16
    Хватит каркать про всякие скотоводы,на море много чего может происходить.Ну сталкиваются корабли на морях и что ???????Небо ещё большее пространство и всё равно самолеты сталкиваются!!!!
    KIBL
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