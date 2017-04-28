«Адмирал Эссен» начал переход с Балтийского флота на Черноморский

Первый серийный фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Эссен", построенный для Черноморского флота, приступил к выполнению задач межфлотского перехода с Балтийского флота к месту постоянной дислокации,

Новейший фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Черное море к месту постоянного базирования, сообщает пресс-служба Южного военного округа.говорится в релизе.В округе напомнили, что «"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена».Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня прошлого года.Справка пресс-службы: