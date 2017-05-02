Танк Т-14. Электроника и автоматизация



Танк Т-14 во время подготовки к параду на Красной площади, 2015 г. Фото Vitalykuzmin.net



Первое официальное изображение танка Т-14. Рисунок МО России



Интерьер обитаемого отсека. Фото Twitter.com/russianallies



Одно из рабочих мест экипажа. Фото Twitter.com/russianallies

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://lenta.ru/

http://rg.ru/

https://vpk.name/

http://mil.ru/

http://army-technology.com/

http://otvaga2004.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

Новейший отечественный основной боевой танк Т-14 «Армата» является настоящим прорывом в российском и мировом танкостроении. Для получения максимально возможных характеристик и увеличения потенциала в конструкции этой боевой машины использован ряд оригинальных наработок и технических решений, из-за чего танк самым серьезным образом отличается от существующих образцов своего класса. Пожалуй, одним из самых заметных отличий является применение максимально возможного числа радиоэлектронных систем.Перспективный основной танк имеет ряд характерных особенностей, отсутствовавших в предыдущих проектах. С их помощью был получен определенный прирост характеристик, однако они же привели к необходимости создания и применения некоторых новых устройств разного рода. Важной особенностью проекта Т-14 является максимально возможное применение автоматики и автоматизированных систем, управляемых человеком. В первую очередь, такие нововведения были использованы в составе силовой установки и необитаемого боевого отделения. Кроме того, танк получил автоматические системы защиты и иные устройства, способные самостоятельно решать поставленные задачи.Наименее оригинальным и необычным нововведением в области автоматики и бортовой электроники может считаться автоматическая коробка передач. В силу определенных причин предыдущие образцы советской и российской бронетехники, за редким исключением, комплектовались трансмиссией с ручным управлением. В случае с новой гусеничной платформой часть задач по контролю за работой силовой установки и трансмиссии возлагается на автоматические системы. При этом, однако, экипаж сохраняет возможность корректировки решений автоматики и самостоятельного управления техникой.Известно, что танк нового типа оснащается адаптивной подвеской. При помощи набора датчиков машина отслеживает положение корпуса и отдельных элементов ходовой части, и на основе собранной информации корректирует работу подвески. За счет этого танк получает возможность перемещаться по различным ландшафтам с большей мягкостью хода. В частности, уменьшается раскачка машины, что положительным образом сказывается на эффективности применения вооружения.Наиболее известной особенностью танка Т-14 является применение необитаемого боевого отделения с полным набором требуемого вооружения. Именно комплекс вооружения собрал в себе наибольшее число новых наработок и специальных систем. С целью снижения рисков экипаж был помещен в отдельном отсеке корпуса и не должен прямо взаимодействовать с имеющимся вооружением. Ценой таких преимуществ стала необходимость разработки систем дистанционного управления, необходимых для контроля за работой оружия и различных устройств боевого отделения.По имеющимся данным, башня перспективного танка имеет механизированные приводы наведения, управляемые с рабочих мест экипажа. Также при помощи дистанционного управления осуществляется контроль за работой автомата заряжания. Вместе с исполнительными механизмами башня и боевое отделение получили значительное число радиоэлектронного оборудования того или иного назначения. Эта аппаратура необходима как для обнаружения целей, так и для осуществления дополнительной защиты бронемашины.Одним из главных элементов имеющегося комплекса наблюдения и обнаружения является панорамный прицел. Это устройство монтируется на общем основании с дистанционно управляемым пулеметным модулем, расположенном на крыше башни. Обеспечена возможность круговой наводки и наблюдения за всем окружающим пространством. Прицел оснащен видеокамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Панорамный прицел предназначен для поиска целей и наведения вооружения. При этом подобное устройство не предлагается в качестве постоянно действующей системы.Дополнительным средством наблюдения за местностью, облегчающим вождение, поиск целей и т.д., является набор видеокамер. Применяются устройства оптического диапазона высокого разрешения, а также системы, принимающие инфракрасный сигнал. Интересной особенностью танка является применение оптико-электронных устройств как для наблюдения силами экипажа, так и в интересах автоматизированных систем. Инфракрасные камеры предлагается применять в качестве дополнительного средства наблюдения комплекса активной защиты.Интереснейшим нововведением проекта Т-14 «Армата» является использование радиолокационных средств наблюдения и обнаружения. Танк оснащается РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Станция имеет в своем составе четыре малогабаритные антенны. Эти устройства помещаются на башне и обеспечивают круговой обзор окружающего пространства. Ранее отечественные средства массовой информации сообщали, что при помощи подобной РЛС танк сможет одновременно следить за 40 наземными и 25 воздушными целями на дальностях до 100 км. Как и часть оптических систем, радиолокационные средства сопряжены с автоматикой активной защиты.Танк новой модели должен оснащаться системой управления огнем «традиционного» состава. Для определения правильных углов наведения и расчета необходимых поправок электроника СУО должна принимать данные о местоположении танка и его ориентации в пространстве, сведения о текущих метеоусловиях, а также информацию о параметрах цели. Кроме того, предусматриваются некоторые дополнительные датчики, при помощи которых отслеживаются основные параметры боеприпаса, изгиб ствола и т.д. Схожие приборы и алгоритмы работы уже использовались на отечественных танках. В случае с новым проектом речь идет о дальнейшем развитии СУО с соответствующим ростом боевых качеств техники.Система управления огнем перспективного танка сопряжена с автоматизированными устройствами контроля комплекса вооружений. С ее помощью осуществляется полный контроль за приводами наведения орудия, автоматом заряжания и дистанционно управляемым пулеметным боевым модулем.Все необходимые операции выполняются с пультов на рабочих местах командира и наводчика. Ранее министерство обороны и пресса демонстрировали интерьер обитаемого отсека в целом и средства управления в частности. Все трое танкистов имеют набор разнообразного оборудования того или иного назначения. Предусмотрено использование цветных жидкокристаллических мониторов для вывода той или иной информации, а также пультов управления, необходимых для выдачи команд на исполнительные механизмы. С точки зрения количества электроники в обитаемом отсеке танк «Армата» может считаться лидером в парке отечественной техники.С целью повышения живучести на поле боя Т-14 имеет собственное бронирование корпуса и башни, навесные модули пассивной и динамической защиты. Кроме того, бронемашина оснащается комплексом активной защиты типа «Афганит». По имеющимся данным, эта система включает в себя несколько блоков радиоэлектронного оборудования, автоматические вычислители и т.д. Для оптимального применения различных бортовых средств «Афганит» соединяется с радиолокационными и оптико-электронными системами танка. Таким образом, активная защита способна следить за обстановкой при помощи сразу нескольких средств разного рода и вести поиск в разных диапазонах. Быстродействие автоматики обеспечивает своевременное обнаружение угрозы с последующей реакцией на нее.Все устройства бортовой электроники собираются в единый комплекс при помощи новейшей бортовой информационно-управляющей системы. Последняя позволяет упростить интеграцию отдельных систем и обеспечить наиболее эффективное совместное их использование. В состав БИУС входят собственные средства взаимодействия и управления другими системами. Кроме того, она отвечает за передачу данных между различными компонентами бортовой электроники, осуществляет диагностику и используется для управления аппаратурой.Также БИУС взаимодействует с имеющимися средствами связи. Танк «Армата» разрабатывался с учетом концепции т.н. сетецентрической войны, что соответствующим образом сказалось на облике его оснащения. Работая на поле боя, бронемашина может находить и атаковать цели самостоятельно, либо передавать и принимать данные об объектах противника. Благодаря этому каждый танк может вести разведку и выдавать целеуказание другим боевым машинам своей или иной модели, а также принимать сведения о целях из сторонних источников. Полученная от других машин информация должна использоваться вместе с собранной самостоятельно.Еще в 2015 году, почти сразу после первой публичной демонстрации новейших танков, официальные лица сообщили о планах, касающихся дальнейшего развития имеющегося проекта. Так, одним из путей повышения характеристик и расширения боевых возможностей должна стать максимальная автоматизация управления, в том числе и с обеспечением дистанционного контроля. В таком случае основной боевой танк сможет превратиться в робототехнический комплекс боевого назначения. Подробности такой модернизации пока неизвестны. Вероятно, речь будет идти об использовании удаленных пультов, аналогичных оснащению штатных рабочих мест экипажа, и средств связи, обеспечивающих двухстороннюю передачу данных и команд.Перспективный основной танк Т-14, созданный на основе унифицированной гусеничной платформы «Армата», изначально рассматривался в качестве прорыва в отечественном и мировом танкостроении. Для получения значительного отрыва в характеристиках от существующих отечественных и зарубежных машин, а также для сохранения преимуществ в течение длительного времени в проекте пришлось использовать различные новые подходы и массу самого современного оборудования. Прямым следствием этого стало оснащение танка значительным числом электронных систем с различной степенью автоматизации. Точные сведения о приросте характеристик, обеспеченном таким оборудованием, пока, по очевидным причинам, не оглашались. Тем не менее, уже сейчас можно говорить, что новая электроника является одним из ключевых элементов проекта, дающим ему большое будущее.