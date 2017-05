Авиация ДРЛО (часть 16)

IAI Phalcon 707

IAI Phalcon 707 ВВС Чили

А-50ЭИ ВВС Индии

Спутниковый снимок Google Earth: самолёты А-50ЭИ на авиабазе «Палам»

G550 CAEW

Рабочее место оператора G550 CAEW

G550 SEMA

БПЛА Heron

Пульт управления БПЛА Heron

БПЛА Super Heron, выставленный на Международном авиасалоне в Сингапуре

БПЛА Eitan

Спутниковый снимок Google Earth: аэростат радиолокационного дозора в пустыне Негев

Израильские ВВС первыми на Ближнем Востоке использовали самолёты радиолокационного дозора в реальных боевых действиях. Израиль, получив Е-2С Hawkeye, очень эффективно применил их в 1982 году во время вооруженного противостояния с Сирией. Четыре «Хокая», сменяя друг друга, практически круглосуточно патрулировали воздушное пространство в зоне конфликта, благодаря чему ситуационная осведомлённость наземных штабов и израильских пилотов, сидевших в кабинах истребителей, была намного выше, чем у противника. В ряде случаев это стало причиной поражения сирийцев в воздушных боях и в целом оказало заметное влияние на ход боевых действий.Командование ВВС Израиля придавало очень большое значение поддержанию в высокой степени боеготовности имеющихся Е-2С. Показателен тот факт, что израильтяне не только первыми из иностранных заказчиков получили «Хокаи», но и модернизировали их даже раньше, чем ВМС США. В середине 90-х Е-2С со звёздами Давида оснастили оборудованием для дозаправки в воздухе, а также новыми радиолокаторами, средствами отображения информации и связи. Активная служба модернизированных Е-2С Hawkeye в Израиле продолжалась до 2002 года, после чего один самолёт занял почётное место в музейной экспозиции на авиабазе «Хацерим», а три оставшихся в лётном состоянии продали в Мексику.К тому моменту израильская радиоэлектронная промышленность достигла не малых высот и стала вполне в состоянии самостоятельно создать РТК самолёта дальнего радиолокационного дозора. Работы по этой теме, начавшиеся в первой половине 80-х, вступили в стадию практической реализации примерно через 10 лет. В 1993 году на Парижском авиасалоне была публично представлен самолёт ДРЛО на платформе переоборудованного Boeing 707-320В с радиотехнической системой Phalcon.Основой израильской РТК, созванного Israel Aerospace Industries и её дочерней компанией Elta Electronics Industries, стала импульсно-доплеровская РЛС EL/M-2075 с электронным сканированием луча. Антенна радиолокатора состоит их 768 элементов, сгруппированных в конфорных блоках. Элементы РЛС АФАР размещаются в плоских панелях по бортам в передней части фюзеляжа и в носовом обтекателе. Помимо РЛС АФАР окончательный вариант самолёта IAI Phalcon 707 получил станции радиотехнической разведки и радиоперехвата EL/L-8312 и EL/K-7031 и комплект современных средств связи.Радиолокатор EL/M-2075, работающий в частотном диапазоне 1215-1400 МГц, способен обнаруживать крупные высотные воздушные цели на дальности до 500 км. Цель с ЭПР, соответствующей истребителю МиГ-21, летящая на высоте 5000 метров, может быть обнаружена на дистанции 350 км. Крылатые ракеты на фоне земли фиксируются на дальности 220 км с точностью определения координат 300 метров. При этом может осуществляться одновременное сопровождение 100 целей. В рекламных проспектах, представленных на авиасалоне в 1993 году, говорилось, что радар может осуществлять круговое сканирование по азимуту. Однако на практике просмотр воздушной и надводной обстановки обычно ведется в выделенных оператором секторах. Максимальная скорость обновления радиолокационной информации 2-4 секунды. Такой высокой скорости удалось добиться благодаря сочетанию электронного сканирования луча и высокопроизводительных ЭВМ.Станция радиотехнической разведки EL/L-8312 позволяет фиксировать излучение радаров наземного морского и воздушного базирования, работающих в диапазоне частот 70 – 18000 МГц, и определять с высокой точностью их координаты на дальности до 450 км. Станция EL/K-7031 обеспечивает пеленгацию и перехват передаваемых сообщений радиопередатчиков, работающих в диапазоне 3-3 000 МГц. На самолёте имеется 11 автоматизированных рабочих мест, кухня и места отдыха экипажа. Максимальная численность экипажа 17 человек, из них 4 – лётный состав.Благодаря наличию на борту IAI Phalcon 707 широкого спектра радиотехнической и связной аппаратуры и многочисленного экипажа, самолёт может использоваться в роли воздушного командного пункта. Для этого имеется отдельный отсек с дополнительными рабочими местами, и большим проекционным экраном для отражения оперативной обстановки на ТВД .В целом первый израильский самолёт ДРЛО и У по своим лётным данным близок к американскому Е-3 Sentry, так же построенному на базе Boeing 707. При максимальной взлётной массе 160 800 кг, с 90800 литрами топлива на борту он может вести патрулирование в течение 10 ч. Тактический радиус действия — 1200 км. Максимальная скорость 853 км/ч, скорость патрулирования – 720 км/ч. Высота патрулирования - 8000 м.В справочниках указывается, что в вариант ДРЛО и У в Израиле было переоборудовано два пассажирских Boeing 707. В 1995 году один IAI Phalcon 707 в рамках контракта стоимостью $ 450 млн. был передан ВВС Чили. В отличие от первого прототипа, проходившего испытания в Израиле, чилийский самолёт оснащен более широким спектром бортового радиоэлектронного оборудования и системой дозаправки топливом в воздухе.Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ДРОЛО и У EB-707 Condor рядом с военно-транспортным С-130Н на территории Международного аэропорта "Нуэво Пудаэль"В ВВС Чили IAI Phalcon 707 получил обозначение EB-707 Condor. Его постоянным местом базирования стал аэродром двойного назначения «Нуэво Пудаэль» в окрестностях Сантьяго. Здесь на постоянной основе также размещаются заправщики КС-135, транспортно-пассажирские Boeing 767, Boeing 737, военно-транспортные С-130Н.Самолёт EB-707 Condor формально числится в боевом составе ВВС. Однако если судить по спутниковым снимкам, то в последние 10 лет он больше простаивает на земле. Так, с января 2003 по июнь 2011 года большую часть времени единственный чилийский самолёт ДРЛО провел, уткнувшись носовой частью в ангар технического обслуживания.Спутниковый снимок Google Earth: самолёт ВВС Чили EB-707 Condor наполовину помещён в ангар технического облуживанияВ прошлом на основе израильского РТК Phalcon для ВВС НОАК предполагалось создать российско-израильский самолёт ДРЛО и У А-50И. Однако этому воспротивились США, и сделка была расторгнута. Тем не менее, наработки по китайскому заказу использовались при проектировании самолёта радиолокационного дозора для ВВС Индии. В качестве платформы также использовался Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76. Первоначально российская сторона отказывалась поставлять Ил-76МД подготовленные для установки РТК без РЛС «Шмель». Но после того как Индия выразила намерение приобрести самолёты Boeing 767 или Airbus A310 Россия пошла на уступки.Основой РТК индийского самолёта ДРЛО стала РЛС EL/W-2090. В отличие от израильско-чилийского IAI Phalcon 707, на А-50ЭИ антенны радиолокатора размещены в невращающемся дисковидном обтекателе диаметром 12 метров. Плоские антенные решетки с электронным сканированием луча, длиной 8,87 м и высотой 1,73 м расположены в виде равнобедренного треугольника. Одна АФАР состоит из 864 активных приёмо-передающих модулей, которые осуществляют электронное сканирование луча в двух плоскостях. Три АФАР с полем зрения 120 градусов каждая обеспечивают круговой обзор, без механического вращения обтекателя. По мнению израильских экспертов, такая схема значительно упрощает конструкцию антенного обтекателя и снижает вес.Работы по проекту А-50ЭИ начались в 2001 году, после того как российско-израильская рабочая группа достигла договоренности о совместной работе. Стоимость контракта в 2004 году самолёта составила $1,1 млрд., при этом примерно 2/3 стоимости – это израильская аппаратура. В ходе проектирования перед специалистами стояла задача сопряжения израильского радиолокационного комплекса с российской аппаратурой передачи данных. В контракте было прописано, что передача первого самолёта должна была осуществиться в 2006 году, а последнего — в 2009 году.РЛС EL/M-2090 фирмы Elta работает в диапазоне 1280-1400 МГц. Частотный диапазон радиолокатора разбит на 22 рабочие частоты. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей на средних высотах составляет 450 км. В верхней части обтекателя РЛС самолёта А-50ЭИ нарисован треугольник, соответствующий расположению плоских панелей АФАР.На А-50ЭИ установлена станция радиотехнической разведки, имеющая расширенные возможности по сравнению с аппаратурой аналогичного назначения на самолете IAI Phalcon 707. Аппаратура РТК индийской машины способна обнаруживать, распознавать и определять координаты радиолокаторов и станций наведения ЗРК на дальности до 500 км в частотном диапазоне 0,5-40 ГГц. Направление на источник излучения вычисляется интерферометрическим способом с помощью четырёх антенн, расположенных на законцовках крыла, в носовой и хвостовой частях самолета. Полученные данные коррелируются с радиолокационной информацией, что повышает достоверность и вероятность распознавания объекта. Сортировка принятых сигналов по частоте, координатам и типу носителя производится в автоматическом режиме. В базе данных для автоматического распознавания хранятся характеристики до 500 типов источников радиолокационного излучения. Оператор станции радиотехнической разведки выделяет наиболее актуальные из принятых сигналов.Индийский самолёт ДРЛО и У А-50ЭИ стал по настоящему международным проектом, помимо израильской Elta и ТАНТК им. Г.М. Бериева в создании радиотехнического комплекса приняла европейская компания Thales, поставившая аппаратуру системы «свой-чужой». Опознавание принадлежности обнаруженных радиолокатором целей происходит путем отправки кодированного сигнала запроса и анализа ответного сигнала. В случае идентификации объекта как «свой» осуществляется индивидуальное опознавание с определением бортового номера самолета или корабля. При этом на мониторах отображения информации «свой» объект отображается специальной отметкой.По мнению ряда иностранных экспертов, индийский А-50ЭИ по характеристикам радиолокатора примерно соответствует китайскому KJ-2000, но при этом имеет более совершенную аппаратуру передачи данных и превосходит по возможностям станции радиотехнической разведки.А-50ЭИ ВВС Индии регулярно участвуют в крупных учениях авиации и флота. Во время обострения ситуации на индийско-пакистанской границе в сентябре 2016 года самолёты радиолокационного дозора под прикрытием истребителей Су-30МКИ вели патрулирование в этом районе. Основным местом размещения индийских самолетов ДРЛО и У является авиабаза «Палам» в полутора сотнях километров южнее Дели. На авиабазе, где также базируются военно-транспортные Ил-76МД и заправщики Ил-78МКИ, возведены крупногабаритные ангары для текущего ремонта и обслуживания, имеется капитальная ВПП длиной 3300 м и стоянки большой площади. В настоящее время индийское руководство рассматривает вопрос приобретения ещё трёх самолётов ДРЛО с улучшенным РТК на платформе Ил-76МД-90А.Опыт, полученный при создании IAI Phalcon 707 и А-50ЭИ, позволил израильским разработчикам приступить к проектированию самолётов ДРЛО и У для собственных нужд. В конце 90-х командование ВВС Израиля высказало заинтересованность в приобретении машин радиолокационного дозора национальной разработки. Так как территория страны является очень небольшой, а финансовые возможности ограниченными, было сочтено возможным создавать самолёт ДРЛО, основываясь на относительно небольшой и лёгкой платформе. В то же время, в случае необходимости новый многофункциональный самолёт должен был иметь возможность вести патрулирование и сбор информации в течение 8-10 часов.В начале «нулевых» компании Gulfstream Aerospace, Lockheed Martin и IAI Elta образовали консорциум с целью создания перспективного самолёта радиолокационного дозора. В качестве авиационной платформы выбрали достаточно компактный двухдвигательный реактивный самолёт бизнескласса Gulfstream G550. На тот момент это был новейший бизнесджет, в котором реализованы самые передовые достижения гражданского авиастроения. Так, в самом начале продаж в рекламных целях самолёт совершил несколько рекордный по продолжительности полётов. Одним из первых был совершен беспосадочный перелёт общей протяженностью 13521 км, из Сеула (Республика Корея) в Орландо (США, штат Флорида). Столь высоких результатов удалось добиться благодаря применению двигателей Rolls-Royce BR 710, обладающих высокой топливной эффективностью и обеспечивающих крейсерскую скорость 850 км/ч. Максимальная скорость составляет 926 км/ч. Стоит сказать, что Gulfstream G550 не стал первым самолётом такого класса, использовавшемся в качестве платформы для преобразования в радиолокационный разведчик. Великобритания раньше, чем Израиль приняла на вооружение Sentinel R1 на платформе Global Express от Bombardier.Основой РТК американо-израильского самолёта, получившего обозначение G550 CAEW (англ. Conformal Airborne Early Warning and control – Ранее радиолокационное предупреждение и управление), стала РЛС с АФАР EL/W-2085 (модернизированный и облегчённый вариант EL/M-2075). Так же, как и на IAI Phalcon 707, плоские антенны радиолокатора смонтированы по бортам в средней части фюзеляжа. Вспомогательные антенны размещаются в носовой и хвостовой части, что позволяет создать круговой радиолокационный охват. Большие боковые антенны работают в диапазоне 1 ГГц – 2 ГГц, а носовая и хвостовая в диапазоне 2 ГГц – 4 ГГц. Также в передней полусфере установлен метеорологический радар и антенна аппаратуры РЭБ. Антенны пассивной системы радиотехнической разведки смонтированы под законцовками крыла.Согласно информации, озвученной компанией-производителем IAI, радиолокатор EL/W-2085 способен обнаруживать воздушные цели на дальности до 370 км. Впрочем, непонятно об объектах, с какой ЭПР идёт речь, также не раскрыты параметры обнаружения на фоне земли. Известно, что радар самолёта G550 CAEW может одновременно сопровождать до 100 целей, а аппаратура связи позволяет выдавать целеуказание в автоматизированном режиме одновременно более чем 12 перехватчикам и ЗРК. Достоинством станции типа EL/M-2075 является высокая скорость обновления информации, это происходит каждые 2-4 секунды, что увеличивает точность измерения координат, особенно при работе по высокоскоростным целям. На радиолокационных комплексах с вращающейся антенной радиолокатора данный параметр составляет 10-12 секунд. РЛС имеет несколько режимов работы: обнаружение цели, сопровождение и опознавание с длительным временем импульса. После того как цель переходит в разряд приоритетной, радиолокатор переключается в режим высокой скорости сканирования с оптимизированным для точного измерения характеристик цели.Помимо РЛС на G550 CAEW имеется аппаратура радиотехнической разведки, но её возможности и характеристики не раскрываются. Говорится, что станция РТР, наряду с аппаратурой РЭБ, является частью системы самообороны самолета. В эту систему также входят: контейнер с дипольными отражателями и ИК ловушками и средства управляемого противодействия ГСН ракет с тепловым наведением. По всей видимости, в данном случае речь идёт о комбинации системы обнаружения приближающихся ракет и лазерной аппаратуры противодействия.На G550 CAEW имеется многофункциональная мультичастотная аппаратура связи, работающая в аналоговом и в цифровом режимах. Средства связи позволяют взаимодействовать со штабами и командными пунктами различных родов войск, поддерживать связь с самолётами ВВС, кораблями военно-морского флота и армейскими сухопутными подразделениями. Для этого предназначены защищённые КВ, УКВ и спутниковые каналы. Антенна аппаратуры спутниковой связи, работающей в диапазоне 12,5-18 ГГц, расположены в обтекателе над вертикальным оперением самолёта.Первый полёт G550 CAEW, собранного на американском предприятии компании Gulfstream в Саванне, штат Джорджия состоялся в мае 2006 года. После облёта самолёт передали израильской компании IAI Elta Systems Ltd, и вскоре на нём начались работы по установке специального оборудования. По сравнению с бизнесджетом G550 CAEW стал несколько тяжелей, его максимальный взлетные вес составляет 42000 кг, при этом на борт может быть взято 23000 литров горючего, что обеспечивает дальность полёта более 12000 км. Самолёт способен вести непрерывное патрулирование 9 часов, на удалении 200 км от своего аэродрома. Сообщается, что в данный момент ведутся работы по оснащению израильских G550 CAEW системой дозаправки в воздухе.Переделка исходного Gulfstream G550 в вариант ДРЛО потребовала кардинальной перепланировки салона, прокладки сотен километров кабеля, установки двух дополнительных энергогенераторов и системы жидкостного охлаждения аппаратуры. Большое внимание было уделено условиям работы операторов РТК. На борту, помимо 6 автоматизированных рабочих мест, имеются места отдыха, буфет и туалет. Для отображения информации, получаемой с РЛС и станции радиотехнической разведки, применены современные цветные жидкокристаллические панели.С середины 2008 года на вооружении ВВС Израиля находится три G550 CAEW, известные так же как Nahshon-Eitam. Все израильские самолёты радиолокационного дозора и радиолокационной разведки наземных целей, согласно данным, опубликованным на сайте Flightglobal .com, базируются на авиабазе «Неватим» неподалёку от города Беэр-Шева.Самолёты ДРЛО и У с израильским РТК пользуются определённым успехом на внешнем рынке. Хотя по дальности обнаружения воздушных целей G550 CAEW уступает системе AWACS и российскому А-50, сильной стороной американо-израильской машины является использование современной экономичной авиационной платформы на базе гражданского авиалайнера бизнескласса. Несколько лет назад израильский G550 CAEW участвовал в крупных учениях ВВС США в штате Нью-Мексико и продемонстрировал при этом неплохие результаты. Особенно американцев впечатлили возможности станции РЭБ, которая эффективно подавляла БРЛС истребителей «противника». По комфорту и условиям работы операторов РТК израильский самолёт ДРЛО серьёзно превосходит американский «Хокай».В первой половине 2009 года Сингапур получил 4 G550 CAEW. При этом сумма сделки превысила $ 1 млрд. После того как ВВС Израиля выбрали на роль реактивного УТС итальянский M-346 Master, Италия в свою очередь объявила о закупке двух самолётов G550 CAEW. Стоимость радиолокационных систем дальнего обнаружения, предназначенных для ВВС Италии, составляет $ 758 млн. Поставка первого самолета состоялась 19 декабря 2016 года. ВМС США изъявили желание закупить один G550 CAEW без станции радиотехнической разведки и аппаратуры РЭБ. По всей видимости, этот самолёт предназначен для замены единственного оставшегося в строю E-9A Widget. Эксплуатация самолётов E-9A Widget началась в конце 80-х, они активно использовались в разного рода испытаниях ракетной и авиационной техники. Интерес к израильскому самолёту ДРЛО проявляют и другие страны: так, в 2014 году Колумбия вела переговоры на предмет поставки этих машин в кредит.Практически одновременно с созданием самолёта ДРЛО и У G550 CAEW в Израиле стартовали работы по самолёту радиолокационной разведки наземных целей G550 SEMA (англ. Special Electronic Missions Aircraft – Самолёт специального радиоэлектронного назначения). Как и в случае с G550 CAEW, основным разработчиком радиотехнического комплекса выступила компания IAI Elta Systems Ltd.Согласно информации, опубликованной на Gulfstream.com, основным разведывательным инструментом израильского G550 SEMA является радиотехнический комплекс EL/I-3001 AISIS. Антенна РТК установлена в каноэобразном обтекателе в передней нижней части фюзеляжа. Такое расположение антенны является характерным для радиолокаторов разведки наземных целей. Также на самолёте смонтирована аппаратура радиоперехвата и разведывательный комплекс, способный на большом расстоянии идентифицировать и определять координаты работающих радиолокаторов. Помимо РТК на борту имеется вычислительные средства обработки развединформации, аппаратура линии передачи данных, спутниковая система связи и средства индивидуальной защиты самолета.Лётные данные G550 SEMA практически не отличаются от G550 CAEW. Максимальная скорость на высоте 10000 – 960 км/ч. Скорость патрулирования 850 км/ч. Практическая дальность – 11800 км. Экипаж 12 человек, из них 10 операторов РТК.Первый G550 SEMA, получивший в Израиле обозначение «Нахшон-Шавит», был передан ВВС в 2005 году. Уже через год этот самолёт достиг оперативной готовности и принял участие в Ливанской войне 2006 года. На данный момент в ВВС Израиля имеется три самолёта радиотехнической разведки G550 SEMA.Индия заключила контракт на поставку трёх самолётов радиолокационной и радиотехнической разведки наземных целей с РТК израильского производства на базе канадского бизнесджета Bombardier 5000. Эта машина, являющаяся прямым конкурентом Gulfstream G550, несколько уступает "Гольфстриму" по дальности полёта. Но при этом самолёт канадского производства значительно дешевле, что, видимо, и стало для индийцев определяющим фактором.Израильские самолёты ДРЛО и радиолокационной разведки активно используются в различных операциях, оказывая поддержку боевым самолётам F-15 и F-16. Израильские радиолокационные самолёты-разведчики в прошлом неоднократно задействовались против Ливана и Сирии. Большая продолжительность полёта самолётов радиолокационной и радиотехнической разведки на платформе Gulfstream G550 позволяет осуществлять дальние рейды без дозаправки в воздухе. Так, 6 сентября 2007 года самолёты G550 CAEW и G550 SEMA осуществляли поддержку группы истребителей-бомбардировщиков F-15I, разрушивших сирийский ядерный объект в районе Дейр эль-Зор. При этом самолёты ДРЛО и У не только контролировали воздушное пространство на маршруте, но и сами ставили очень мощные помехи радиолокаторам и подавляли средства радиосвязи. Маршрут полёта к объекту удара был частично проложен через территорию Турции, что впоследствии вызвало дипломатические осложнения (подробней здесь: Операция «Фруктовый сад» ).Так же, как и G550 CAEW, самолёты G550 SEMA активно продвигаются на внешний рынок. Но пока машинам радиотехнической разведки не удалось превзойти достижения самолёта ДРЛО и У. На сегодняшний день известно, что только ВВС Австралии заказали два G550 SEMA. Стоимость контракта на поставку БРЭО составляет $ 93,6 млн. Установка аппаратуры израильского РТК на Guflfstream G550 будет осуществляться на заводе компании Communications в Гринвилле. Все работы должны быть завершены к концу 2017 года.Как известно, Израиль является одним из мировых лидеров в области создания беспилотников военного назначения. В 1994 году в воздух поднялся БПЛА IAI Heron (Machatz-1). Впоследствии этот аппарат среднего класса был принят на вооружение не только в ВВС Израиля, но поставлялся в 12 стран.Первоначально на беспилотник устанавливался поршневой двигатель воздушного охлаждения мощностью 115 л.с. С этим двигателем максимальная скорость дрона весом около 1200 кг составляла 207 км / ч, а радиус действия 350 км. Во время демонстрации возможностей аппарат находился в воздухе 52 часа, но в реальной боевой обстановке с грузом разведывательной аппаратуры на борту время полёта намного меньше. Скорость патрулирования от 110 до 150 км / ч, максимальная высота полёта 9000 метров. Общий вес полезной нагрузки на борту БПЛА Heron может превышать 250 кг.«Херон» оснащён весьма совершенной многократно дублированной системой дистанционного управления по спутниковому каналу или по радиолинии с наземной станции. При потере управления аппарат переходит на автономный режим. При этом он способен самостоятельно вести сбор разведывательной информации и вернуться в точку вылета.Комплект разведывательной аппаратуры включает в себя широкий набор оптоэлектронных датчиков и радиолокатор EL/M-2022U с дальностью обнаружения до 200 км. РЛС фирмы Elta способна обнаруживать наземные, морские и воздушные цели. Бортовое радиолокационное оборудование весит немногим более 100 кг, передача радиолокационной информации на наземный пункт обработки ведётся в режиме реального времени. Однако ввиду невозможности цифровой обработки на борту и ограниченной пропускной способности канала передачи данных, число одновременно сопровождаемых целей не велико. Один беспилотник способен сопровождать не более шести целей одновременно. Кроме того, по сравнению с РЛС самолёта ДРЛО количество литерных частот РЛС в разы меньше, что снижает помехозащищённость. Испытания в полевых условиях показали, что беспилотник в силу ряда ограничений пока не способен служить платформой в деле эффективного контроля воздушной обстановки. В то же время РЛС, установленные на израильских дронах, неплохо проявили себя при разведке наземных замаскированных целей и патрулировании морской акватории. С помощью беспилотного радиолокатора можно контролировать передвижение автотранспорта в ночное время или в сложных метеоусловиях, когда обнаружение традиционным оптическими средствами затруднено.Пять лет назад «Херон» был самым продаваемым израильским БПЛА. По данным MilitaryFactory.com, ВВС Израиля заказали около 50 беспилотников «Херон». Они также поставлялись в Азербайджан, Австралию, Бразилию, Индию, Канаду, Марокко, Сингапур, США, Турцию, ФРГ и Эквадор. Во Франции на основе израильского БПЛА строятся аппараты, известные как Eagle или Harfang. Экспортная стоимость БПЛА Heron с комплектом разведывательной аппаратуры и наземным пунктом управления составляет $ 10 млн.Дроны израильского производства с радиолокаторами на борту неоднократно задействовались в боевых действиях. Очень активно они применялись во время операции «Литой свинец» в секторе Газа в 2008-2009 гг. Австралийские БПЛА Heron наблюдали за передвижением автотранспорта талибов в ночное время, а французские аппараты вели разведку в ходе подготовки операций ВВС Франции в Ливии и Мали.С середины 90-х бортовая аппаратура беспилотных аппаратов семейства «Херон» неоднократно подвергалась модернизации, да и внешний вид последних модификаций сильно отличается от исходного образца.В феврале 2014 года на Международном авиасалоне в Сингапуре был продемонстрирован значительно улучшенный вариант Super Heron. Новый беспилотник оснащен дизельным двигателем мощностью 200 л.с. и радаром, позволяющим получать изображение в высоком разрешении с большой высоты и в плохих погодных условиях. Развитием семейства «Херон» стал тяжелый БПЛА Eitan (Heron TP) с турбовинтовым двигателем Pratt & Уитни PT6A-67A мощностью 1200 л.с.Этот очень крупный беспилотник массой около 5000 кг и размахом крыла 26 метров способен нести полезную нагрузку до 2000 кг. Помимо оптоэлектронных систем наблюдения и лазерного дальномера-целеуказателя в нижней части фюзеляжа установлена антенна радиолокатора с синтезированной апертурой. Аппарат способен висеть в воздухе около 70 часов и покрыть расстояние более 7500 км. Максимальная скорость 370 км/ч, потолок более 14000 метров.БПЛА Eitan был впервые представлен широкой публике 8 октября 2007 года на авиабазе «Телль-Ноф», где они состоят на вооружении 210-й беспилотной эскадрильи. БПЛА Eitan принимали участие в операции «Литой свинец» и использовались в ударах по конвоям, перевозящих оружие для ХАМАС на территории Судана.В 21 веке, основываясь на успешном американском опыте эксплуатации аэростатных радарных постов, компания Israel Aircraft Industries Ltd создала аэростатную разведывательно-дозорную систему EL/I-330 MPAS (англ. Multi-Payload Aerostat System - Аэростатная система с несколькими полезными нагрузками).Помимо оптоэлектронных средств наблюдения на аэростате американского производства TCOM 32M смонтирована РЛС с фазированной антенной решеткой. Аэростат длиной 32 метра, способен поднять в воздух полезную нагрузку массой до 225 кг и нести дежурство на рабочей высоте 900 метров в течение 15 дней. Для транспортировки и подъёма аппарата в воздух используется мобильная платформа. Полученные данные передаются на наземный пункт управления по оптоволоконному кабелю. Длина кабеля составляет 2700 метров. На спутниковом снимке хорошо видно, что аэростат снесён ветром от точки запуска более чем на 1 км.По информации, представленной на сайте компании IАI, радиолокатор, установленный на аэростате, способен обнаруживать маловысотные воздушные цели на дальности значительно большей, чем наземные РЛС. Сообщается, что аэростаты в прошлом развёртывались на границе с сектором Газа, в последнее время аэростат радиолокационного контроля, являющейся частью системы противоракетной обороны, можно наблюдать неподалёку от израильского ядерного объекта неподалёку от города Димона.