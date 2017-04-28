ДНР: "Свыше 1 тысячи украинских десантников решили покинуть ряды ВСУ"

Нам стало известно, что только в ВДВ подали рапорты на увольнение свыше 1-й тысячи военнослужащих, из них более 170 – офицеры. Больше всего «бегут» из 45-й отдельной воздушно-десантной, 79-й отдельной десантно-штурмовой и 81-й отдельной аэромобильной бригад, дислоцирующихся в зоне боевых действий. Это подтверждает нежелание украинцев воевать в армии убийц с собственным народом. Кроме того, это ещё один факт, демонстрирующий масштаб катастрофической нехватки личного состава (в ВСУ).

Разведка ДНР сообщает о том, что в последнее время более тысячи военнослужащих так называемых аэромобильных сил ВСУ (украинская вариация ВДВ) написали рапорты об увольнении из рядов вооружённых сил. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель командования Донецкой народной республики полковник Эдуард Басурин.Из его заявления (цитата ДАН ):В украинских СМИ и на страницах так называемых волонтёров в социальных сетях ранее было заявлено, что на март 2017 года число дезертиров в силовых структурах Украины составило более 8,3 тыс. человек. При этом не учитывается число уволившихся из рядов армии и НГУ по собственному желанию.Это приводит к тому, что среди украинских силовиков растёт процент радикалов, для которых война против своих же соотечественников – элемент зарабатывания денег и ухода от уголовной ответственности.В этом же материале добавляем сведения, которые приходят из Ровненского города Дубно. Сообщается, что близ территории находящегося в Дубно военного склада произошёл взрыв. Данные об этом публикуют украинские СМИ, включая новостное агентство Харьков . Взрывное устройство (по некоторым данным, это был взрывпакет) сработало у склада горюче-смазочных материалов. Если верить сообщениям, то пострадавших в результате взрыва нет.