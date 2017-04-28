17:02 28 апреля

ДНР: "Свыше 1 тысячи украинских десантников решили покинуть ряды ВСУ"

Разведка ДНР сообщает о том, что в последнее время более тысячи военнослужащих так называемых аэромобильных сил ВСУ (украинская вариация ВДВ) написали рапорты об увольнении из рядов вооружённых сил. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель командования Донецкой народной республики полковник Эдуард Басурин.

Из его заявления (цитата ДАН ):
Нам стало известно, что только в ВДВ подали рапорты на увольнение свыше 1-й тысячи военнослужащих, из них более 170 – офицеры. Больше всего «бегут» из 45-й отдельной воздушно-десантной, 79-й отдельной десантно-штурмовой и 81-й отдельной аэромобильной бригад, дислоцирующихся в зоне боевых действий. Это подтверждает нежелание украинцев воевать в армии убийц с собственным народом. Кроме того, это ещё один факт, демонстрирующий масштаб катастрофической нехватки личного состава (в ВСУ).


ДНР: "Свыше 1 тысячи украинских десантников решили покинуть ряды ВСУ"



В украинских СМИ и на страницах так называемых волонтёров в социальных сетях ранее было заявлено, что на март 2017 года число дезертиров в силовых структурах Украины составило более 8,3 тыс. человек. При этом не учитывается число уволившихся из рядов армии и НГУ по собственному желанию.

Это приводит к тому, что среди украинских силовиков растёт процент радикалов, для которых война против своих же соотечественников – элемент зарабатывания денег и ухода от уголовной ответственности.

В этом же материале добавляем сведения, которые приходят из Ровненского города Дубно. Сообщается, что близ территории находящегося в Дубно военного склада произошёл взрыв. Данные об этом публикуют украинские СМИ, включая новостное агентство Харьков . Взрывное устройство (по некоторым данным, это был взрывпакет) сработало у склада горюче-смазочных материалов. Если верить сообщениям, то пострадавших в результате взрыва нет.

Использованы фотографии: iqwb.e-shopp.org
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Комментарии 25

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:13
    Не хотят быть карателями и пачкать звания десантуры ..Надеюсь ,что это правда!
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 16:16
      Добрый день, Виталий
      рич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:51
        Цитата: рич
        Добрый день, Виталий

        Добрый Дим ! А почему меня не подкалываешь, как обычно..?)))
        ОТДЕЛ
    2. cniza Сегодня, 16:18
      Правды мы пока не знаем , но дезертирство там на высоком уровне.
      cniza
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:57
        Цитата: cniza
        Правды мы пока не знаем , но дезертирство там на высоком уровне.

        Может просто здравомыслящие офицеры и солдаты , уже устали от этого дурдома по название "незалежная " и т.д. Почти 4 года эти кровавые скачки уже длятся и конца им нет..
        Вот даже уже до чего дошли свидомые.. wassat

        Пора разобраться на ВЫ с этими ! soldier
        ОТДЕЛ
    3. словак Сегодня, 16:35
      Они вымазались так, что не отмоются никогда. Бегут от смерти, из страха.
      словак
  2. А1845 Сегодня, 16:14
    если пока еще рапорты пишут - это ещё ситуация под контролем
    вот когда будут покидать без рапортов и с бронетехникой...
    А1845
  3. рич Сегодня, 16:16
    Нам стало известно, что только в ВДВ подали рапорты на увольнение свыше 1-й тысячи военнослужащих, из них более 170 – офицеры. Больше всего «бегут» из 45-й отдельной воздушно-десантной, 79-й отдельной десантно-штурмовой и 81-й отдельной аэромобильной бригад, дислоцирующихся в зоне боевых действий.
    А у них в ВДВ контрактники или призывники служат?
    рич
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:32
      А у них в ВДВ контрактники или призывники служат?


      арийцы.

      с-т Petrov
    2. Ныробский Сегодня, 16:49
      Цитата: рич
      А у них в ВДВ контрактники или призывники служат?

      Ну если рапорта об увольнении подали, то какие же они призывники?
      Ныробский
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 16:20
    Да бросьте Вы, батенька... Басурина слушать - себя на...ть. Скорее всего, заканчиваются контракты и данной "тысяче" надоело хлебать окопную похлебку и кормить вшей. На их места придут другие, а потом другие... Людские резервы выше у украины, нежели ДНР...
    Вождь краснокожих
    1. Pirogov Сегодня, 16:37
      Цитата: Вождь краснокожих
      Да бросьте Вы, батенька... Басурина слушать - себя на...ть. Скорее всего, заканчиваются контракты и данной "тысяче" надоело хлебать окопную похлебку и кормить вшей. На их места придут другие, а потом другие... Людские резервы выше у украины, нежели ДНР...

      Поддерживаю ,очередная ротация ,не более.
      Pirogov
    2. vovanpain Сегодня, 16:39
      Цитата: Вождь краснокожих
      Скорее всего, заканчиваются контракты и данной "тысяче" надоело хлебать окопную похлебку и кормить вшей

      Скорей всего так и есть. yes
      Цитата: Вождь краснокожих
      . Басурина слушать - себя на...ть

      А кого слушать? what Говорящую голову Тымчука-Потерь нет. laughing Так это тело в каске слушать тоже себя не уважать. yes
      fellow wink
      vovanpain
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 16:44
        Все они одним миром мазанные... Поэтому ссылаться на них - просто фи... В Украине даже появился термин "басуринка" - смысл - "выдуманная информация ни в одни ворота не влазящая"...
        Вождь краснокожих
  5. Deniska999 Сегодня, 16:23
    По Басурину ВСУ должны были развалиться уже год назад.
    Deniska999
  6. KIBL Сегодня, 16:24
    Что то я сомневаюсь,что этих вояк из аэромобильных бригад можно назвать десантурой в том смысле понятие ,которое вкладывается в СССР И РОССИИ!Гонять верхом на броне это ещё не ВДВ, это обычная мотопехота.
    KIBL
    1. Jovanni Сегодня, 17:01
      Цитата: KIBL
      Гонять верхом на броне это ещё не ВДВ, это обычная мотопехота.

      А они может быстро гоняют...
      Jovanni
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:25
    Что же такое-ххэрррои вдруг озаботились спасением собственных шкур? Война не в радость -"а вдруг и меня тоже пуля настигнет "?
    Изгоняющий либероидов
  8. barclay Сегодня, 16:28
    Взрывное устройство (по некоторым данным, это был взрывпакет) сработало у склада горюче-смазочных материалов.
    А зачем про взрывпакет то писать? Это что, горячая новость на фоне того, что вытворяется на Украине? Это тоже самое, что про петарды и фаеры сенсацию раздувать.
    barclay
  9. сибиралт Сегодня, 16:29
    Цитата: Deniska999
    По Басурину ВСУ должны были развалиться уже год назад.

    Бусурин продлил развал ВСУ на два месяца и что, не рады? laughing
    сибиралт
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 16:31
      А они с Захарченко соревнуются. Только тот Украине 60 дней отвел (как раз сроки наступают) wassat
      Вождь краснокожих
  10. Копчёный Сегодня, 16:35
    Правда правда. Первыми сбежали поляки и американцы.
    Копчёный
  11. avg-mgn Сегодня, 16:52
    Мутная информация, то ли закончился кантракт (тогда ни какого ажиотажа), то ли сдали оружие и покинули часть самовольно - тогда зачем упоминать о рапортах ... Ну, а уж про взрывпакет, вообще осла за уши подтянули. Не интересно и не смешно. Автору (анонимному) жирный минус.
    avg-mgn
  12. Medvezhya lapa nad Ki Сегодня, 16:58
    Э, или ээээ? Что за бред? На пачке уволенных, правда, и их, потом так посношают, что вы, творите? Злорадство?
    Зачем? Весна. Обострение. Лета и ждём будет лето.
    Medvezhya lapa nad Ki
  13. Jovanni Сегодня, 16:59
    Это подтверждает нежелание украинцев воевать в армии убийц с собственным народом.

    Очень хочется верить что причина именно в этом! Ну не может же всё таки целый народ стать кастрюлеголовыми...
    Jovanni
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