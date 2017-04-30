Итоги недели. «Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!…»

"В труху"

А вот если бы у укропов был ядерный бластер... что там подлодки, Лупаков сразу бы звезду смерти загадывал и солнечную систему в страхе держал.

А если бы у бабушки были я..ца, то она была бы дедушкой... Маразм крепчал и лодки наши быстры...

Эх, нам бы хоть пяток подлодок

Да что там пять… Нам хоть одну!

Тогда бы мы, где флот выходит

Прям там, пустили их ко дну!

Весь флот, всего одной торпедой

С подлодки: - Товсь! По флоту -пли!

И все! И сладкий миг победы!

Потопли ихни корабли…

У них ведь флот – дыра на дырке

Труха в трухе, не счесть заплат

Давно пропиты бескозырки

Матросы пьяные лежат

Ух, мы бы им, да на подлодке!

Как всплыли б в бухте вечерком!

И весь их флот! Прямой наводкой!

На дно морское завернем!

Эх, нам бы хоть пяток подлодок!

Да что там пять… Нам хоть одну!

И в мире б стало посвободней...

Давай весло, уже гребу…

«Лиман» на дне

Да. а мы вечно в роли "терпил" почему-то... (не люблю уголовный жаргон, но, в данном случае, слово самое подходящее).

С Норвегией был случай в 2005-м, когда наш траулер "Электрон" был пойман в заявленной норвежцами рыболовной зоне (самое интересное, кому это интересно - мнение каких-то там норвежцев). На него были высажены два их инспектора. Конфисковали журнал, приказали идти в норвежский порт. Капитан же дал полный ход до Мурманска, и никакие преследователи его не остановили. Инспекторов потом норвежцам вернули (предварительно подмыв, просушив и выдав чистые трусы).



"Норвежский корабль сбрасывает с самолета зажигательные бомбы, расчехлены орудия. Все снимаем на видеокамеру. Если это не угроза, а демонстрация силы, оставляю за собой возможность после начала обстрела идти на столкновение. Капитан Яранцев", - зачитывает сообщение с борта "Электрона" начальник Центрального портнадзора наблюдения за флотом Анатолий Москалев."

Самое противное, что капитана наши же потом-таки осудили... к штрафу... А ведь он отстоял честь страны не хуже военных!

Только вдумайтесь... нашего разведчика утопил африканский скотовоз...

при этом наш корабль ещё и виноват... пробоина в правом борту... комментарии излишни... правило 15 МППСС-72 никто ещё не отменял!

Судно, которое специально предназначено для слежения передвижения кораблей в регионе, не просто как-то не увидело то, что обязано было видеть, а ещё и ухитрилось затонуть со всем своим секретным оборудованием. Интересно, что они там курили или жевали? Но факт, что российскому флоту нанесён существенный репутационный ущерб.

После расследования будет интересно узнать, где было больше баранов.

Звери. Просто звери

Кабаны растерзали террористов ИГИЛ - Асад совсем озверел... трамп опять "томагавки" запустит...

Дикие кабаны Путина - это даже покруче боевых бурятов.

На сайте Минобороны появился приказ о представлении Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа к внеочередным воинским званиям и государственным наградам.

Свинина растерзала исламистов... Прям анекдот какой-то.

Что за «российская» авиация в 43-м?

Получается Крым - "полуостров сокровищ"!

Повод соседям заявить, что Чёрное море, а значит и всё что в нём находится: рыбы, водоросли и сокровища - принадлежат им.

Что за российская авиация? В районе боев немецкой и Красной (советской) армии? Третья сила?

«Белгород» как технико-исследовательская подводная лаборатория

Замечательная новость, «Статус 6» воплощается в реальность.

Вообще идея атомной суперторпеды выглядит довольно бредовой и бесмысленной. Я слышал другую версию про «Статус-6». Что это глубоководный автономный контейнер запуска МБР. Условно говоря - прошелся Белгород по шельфу, разложил на глубине в километр эти контейнеры и они лежат там, не отсвечивают. Обнаружить его практически невозможно. Пришел сигнал, или таймер, контейнер подвсплывает на глубину пуска и пуляет МБР... Подводные лодки с баллистическими ракетами это инструмент, который должен гарантировать эффективный ответный удар. В теории, их сложнее уничтожить первым ударом чем наземные передивжные и стационарные установки пуска МБР.. на деле, каждый наш стратег в своих редких походах пасется американскими лодками в режиме нон-стоп...и первый удар вполне можно синхронизировать с выпиливанием подводных ракетоносцев. а со Статусом - такой номер не пройдет.. такой вариант кажется более осмысленным чем суперторпеда.

ВСУ на Донбассе

ВСУ и в таком виде смогут наделать дел, если не дай бог во главе их встанет грамотный командующий. Я так понимаю, что основной недостаток ВСУ это не устаревшая техника, а отсутствие боевого духа у солдат и офицеров и их нежелание воевать.

Цифры цифрами, а гнусную нацистскую душонку некуда не денешь и место ей в аду.

Цитата: Spartanez300

Цифры цифрами, а гнусную нацистскую душонку некуда не денешь, и место ей в аду.



Вот не хочется никого обижать, но подобные перлы - это достоверный признак диванного воина.

Нет, было бы замечательно, если бы Вы были правы... только в этом случае войны бы не было. К сожалению, в объективной реальности основная масса солдат ВСУ воюют вполне в русских традициях. Без особого героизма, как во время Великой Отечественной, но стойко и упорно. И то, что им катастрофически не хватает грамотных командиров и обученного личного состава - это очень большая удача для Республик. Потому, что в таком виде ВСУ не способны наступать, и не могут реализовать свое количественное превосходство.



А уря-патриотические лозунги попробуйте покричать где-нибудь в другом месте. Тут все-таки Военное Обозрение, а не "Вестник пивного патриота".

Созвонились

Донбасс уже никогда не вернется в состав Руины. Смысл им возвращаться? Пенсии Киевом не выплачиваются, электроэнергия оттуда не поставляется, торговая блокада установлена, в магазинах давно уже рубли, паспорта, аттестаты и дипломы признаны РФ. То есть жителям Донбасса проще и легче связать свою жизнь с Россией и ездить учиться и работать в Россию, чем в Киев, где они всегда будут людьми третьего сорта (первый сорт - галичане, второй сорт - малороссы).

Давайте будем реалистами.

1) В армиях ЛДНР воюют в основном местные. Они сейчас на службу ходят как на работу. Только крестятся перед такой работой. Ни на какой Киев они не пойдут. Они свой дом защищают, причем за деньги. Проблемы всей Украины они решать не будут. Нафиг им это не надо. Россия тоже ни на какой Киев не пойдет. Ибо захватить территорию можно, но исправить вывих мозга у населения этой территории - нет. Будет диверсионно-партизанская война, в которую Запад будет постоянно подбрасывать дровишек. Никто в такую свалку ввязываться не будет.

2) Соотношение сил между сторонами не в пользу ЛДНР. Примерно 1:4. Если подгонят наемников и переодетые подразделения стран НАТО - 1:6. При этом у ВСУ, НГ и СБУ 4-х кратное превосходство в бронетехнике, 3-х кратное в артиллерийских системах и авиация, которой у ополченцев нет совсем. Как и систем ПВО. При этом, надо заметить, что у личного состава ВСУ с мотивацией и обеспечением сейчас намного лучше, чем год назад.

3) У подразделений ополченцев 1-2 линии обороны и основное ядро армии, которое может выдвигаться на помощь дежурным подразделениям на передовой. И это ядро не очень большое. У ВСУ 6-7 линий обороны и минирование всего и вся на глубину 20-70 км.

4) Армии ЛДНР (ну нет одной общей армии - это тоже о многом говорит) пока оказывают сопротивление только потому, что линия фронта не такая протяженная и командование ВСУ размазывает силы по всей линии фронта. Если ополчение пойдет в наступление, то линия фронта увеличится и здесь банально не хватит сил на всю линию соприкосновения, особенно в условиях того, что при наступлении защитной фортификации не будет вообще. Если же ВСУ решит создать 8-ми кратное превосходство на каком-то участке фронта, то с помощью десятка килограммов боевой наркоты сломает любую группировку ополчения в течение часа. При этом на ослабленных участках обороны ВСУ ополченцы в наступление все равно не пойдут. Силы не те.

5) Собственно, мне представляется что в Донбассе сейчас возможен единственный вариант развития ситуации. ВСУ таки ломануться в атаку, ибо Киеву сегодня терять нечего. Ополченцы вряд ли смогут долго продержаться. В ситуацию вмешается Россия (ибо уже не будет никаких минских условий) и, быть может, линию фронта удастся отодвинуть до административных границ областей, нанеся ВСУ большие потери. При этом против России будут введены еще более жесткие санкции. На остальной части Украины болото будет продолжать квакать свои патриотические речёвки, жизнь будет ухудшаться, а народ уезжать кто куда.

Украину могут освободить только украинцы. Надо предоставить их самим себе и учению Дарвина.

Убедительные налёты

Да, чуть не забыла. Бомбят-то Сирию. Без каких-либо доказательств, передает она что-то «Хизбалле» или не передает. Где эти доказательства? Получается, как американцы с Хан-Шейхуном. Доказательств нет, а удары есть.

Видите ли, Елена, Израиль никогда не доказывает никому и ничего, просто действует в своих интересах.

То одна Псаки находит подводные лодки в степях Белоруссии, теперь другой Беньямин нашёл иранскую морскую базу в Сирии.

Приём старый, как мир: чтобы отвлечь от внутренних проблем, людям нужен внешний враг. Вот и выдумывают.

Ясно, что никакой базы нет и не будет, Ирану на фиг не нужны базы за рубежом, слишком многим натовцам и их вассалам поперёк горла островок мирной жизни в Ближней Азии, так что все базы внутри страны. За рубежом только временное присутствие, как сейчас в Сирии.

Они драпают

Еще один гвоздь в гроб ДАИШ. Все отродье бежит в Идлиб. Видимо, там сильно медом намазано.

Как же тяжело бедному сирийскому народу, столько лет идет бойня, все слетелись, чтобы добить, а они выжили и побеждают.

Хороший костыль! Но драпали, видно, основательно, с пожитками, диванами вроде. Чувствовали "пятую колонну" сзади, понимали, что конец песне! А в США и коалиции, наверное, настроение как "в понедельник"?

Арабское издание передаёт из Лондона

В основном потому, что это ничего не даст, это болото будет вонять ещё десятилетия, это просто полигон для всех желающих. Той Сирии, что была раньше, спокойной и процветающей, уже не будет…

Спецназ российский там воюет, военная полиция служит, саперы — тоже. Есть инструкторы — стреляющие.

Может, это и не сухопутная операция. Можно найти и другое слово, да…

Операция — это полномасштабное привлечение всех имеющихся средств. ВКС у нас испробовали вообще всё, что есть, кроме разве что МиГ-31.

Если отмести словесную шелуху, то по карте видно, что асадисты едва контролируют 1/5 или 1/6 территории Сирии. Да, сегодня курды и другие воюют между собой, но по сути они все против Асада. Правы те, кто говорит, что с Асадом война в Сирии точно не закончится.

Лепят агрессора

Китай не готов к экономической войне с США. Значит, не готов и к "гибридной". Российское СЯО — единственное, что удерживает США от немедленного раздела нашей страны. Как это делается, мы уже много раз видели. Обвинят нас, что мы медведей мучаем, на балалайках их играть заставляем и водку пить — и ага. Отдемократизируют как Югославию.

Есть мнение, что удар по Северной Корее обязательно будет. Не важно, по большому счету, для США, что они получат в ответ. Даже если пострадают воен. базы и все, что расположено вблизи от С. Кореи, у США это будет плата за уничтоженную, а может, и захваченную страну. В большой игре можно и пожертвовать. Концепция мгновенного удара по Корее — это отработка современного способа войны. Проба. Одновременно с этим могут начаться полномасштабные военные действия США и их союзников в Сирии под предлогом помощи оппозиции Асада. Не исключено, что все это будет происходить на фоне активизации гр. войны в Донецке, Луганске. Наверняка и в Прибалтике подготовленные силы НАТО проявят основную цель своего развертывания в этом регионе. Нельзя забывать и о скоплении боевиков в Афганистане на границах Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Если все это одновременно придет в движение, сможет ли Россия отстаивать свои интересы на дальних подступах (Сирия, Иран)? Спросите: а как насчет угрозы ядерной войны? Несколько лет назад в прессе появилась статья, в которой говорится, что в Австралии строятся самые современные крупные хранилища для мировых ценностей. Рассматривается вопрос о переводе в Австралию правительственных, административных, управленческих и других организаций Англии на случай резкого изменения климата (разумеется, похолодания). Резкое изменение климата, похолодание можно рассматривать как ядерную зиму… Серьезные дяденьки играют по-серьезному, не мелочатся. Погибнут миллионы? В этом русские будут виноваты.

Русские виноваты уже за сам факт своего существования, поэтому обращать внимание на истерику "партнеров" не стоит. Если они хотят войны с нами — они ее получат!!! Да, у нас нет 11 АУГ и нескольких сотен баз по всему миру, ОДКБ явно не тянет на реальный противовес НАТО, у нас нет печатного станка и почти миллиарда человек, но есть более пяти тысяч ядерных боеприпасов (это минимальная оценка). Единственный способ отражения агрессии против России со всех сторон — масштабное применение ОМП с нашей стороны, включая химическое и биологическое оружие. Попытка сражаться конвенциональными средствами приведет к нашему неминуемому поражению и полному уничтожению.

Англосаксы не должны чувствовать себя в безопасности ни в Австралии, ни на Луне, поэтому наш основной приоритет — обеспечение быстрой доставки сотен тонн концентрированного света и тепла в любую точку шарика.

Как русские будут контролировать Америку

Наконец-то более-менее объективная статья, где в провалах венесуэльского руководства не винят американцев. Виновато само венесуэльское руководство, это естественно. И не думаю, что это на руку русским. Стопудово при смене режима к власти придут проамерикански настроенные силы, и они сделают всё, чтобы влияние России там ослабло. И не потому, что они такие вредные и злые. А потому, что этот Мадуро ассоциируется уже как ставленник России и Китая, и который, по сути, довёл страну до ручки.

Со мной в университете делали научную степень две сестры из Каракаса. Еще в 1990-х они предрекали крах венесуэльской экономики из-за популизма и игнорирования элементарных законов экономики. Чавес настолько расшатал эту лодку, что винить в бедах его наследника просто глупо. ИМХО, ничего хорошего Венесуэлу не ждёт.

Все "майданы" начинаются с того, что заявляются якобы социальные лозунги. А потом всегда выясняется, что за ними стояла мохнатая лапа из-за рубежа.

700-процентную инфляцию тоже Обама Трамп устроил? Вы не думали, что "почву" для протестов устраивает сама власть своими действиями, чем и пользуются американские спецслужбы?

Макрономическое будущее Франции

Макрон, конечно же, выиграет. Отрыв от Марин будет больше. Но вот вопрос: что потом?.. Макарон ведь по-большому счёту НИКТО. До выборов был мало кому известен. Он ставленник США и будет очередным пудельком. Так что Франция продолжит путь в никуда.

Ну так ведь это же и было целью выдвижения Макрона в политику, разве нет? Постиндустриальный колониализм.

Ничего удивительного нет, многих на самом деле устраивает положение дел во Франции и менять что-то нет смысла, а зачем менять, если, скажем, жил человек на пособие лет 10 и привык уже, а придёт Ле Пен, а вдруг да отменит, а Макрон продолжатель политики предшественников, человек спокоен и знает, что и дальше будет жить и не париться.

Британское право «упреждать»

У нас тоже есть принцип превентивного удара в военной доктрине. Что тут такого? Это при Ельцине это убрали, Путин вернул.

Вопрос на тему «Быть или не быть на карте мира одному из островов на западе Европы» Россия может решить в два счета. Так что поосторожнее с предупредиловкой.

Идет психологический эксперимент... Главное — ляпнуть грозно и погромче и посмотреть, как отреагирует публика в зале.

Пропорции русских ракет

Если полосатые обезьяны заговорили о том, что Россия что-то нарушила, значит, они сами решили нарушить этот договор. Всё просто, как 5 копеек.

Хитрость договора по РСМД была в том, что запрещенные им КР наземного базирования с их стороны очень быстро из корабельных превращаются в наземные, у нас на КР типа «Томагавк» ставок не было, зато уничтожили нашу замечательную СС-20 или комплекс «Пионер», который с Чукотки простреливал всю Аляску и практически западное тихоокеанское побережье Канады и фактически США до Лос-Анджелеса. Ну, и вся Европа, конечно. Т.е. ракета была прямой угрозой территории США и Британии. Сейчас, конечно, они завопили потому, что у нас появился аналог «Томагавка», причем в мобильной версии на базе «Искандера» и мобильный «Рубеж», который легко из межконтинентальной превращается в ракету средней дальности. Рыдать по СС-20 и явном предательстве Горби, заключившего договор, не стоит, т.к. «Ока» превратилась в более совершенный «Искандер», «Пионер» по сути стал папой мобильного «Тополя», затем «Ярса» и ракеты «Рубеж».

Все как всегда, с ног на голову поставлено, черное — это белое, день — это ночь, Россия силой заставляет США бомбить десятки стран мира, "нести военную демократию"! Настофигели со своей вечной и тотальной ложью, полоумные!

Я почему-то всё чаще и чаще с тоской вспоминаю "железный занавес". Да, не ездили по всему миру в тёплых морях плескаться, но как-то хватало Сочи, Ялты и Юрмалы… Да, не ели хамон и моцареллу, зато "Докторская" была из мяса, а сыр "Костромской" — из молока. Да, не хватало "гласности и демократии", зато даже член Политбюро не воровал столько, сколько сейчас ворует глава районной администрации. А уж где и как наша армия в мире присутствовала в мире, то на своей шкуре испытал достаточно. А главное, плевали мы из-за этого занавеса на то, что о нас в мире говорят и думают. Жили спокойно. Служили, работали, квартиры от государства получали. Детей за 12 рублей в месяц в детский сад водили, а за 18 в пионерлагерь отправляли. Я не боялся 12-летнего сына на поезде за 800 километров отправить. А дочь спокойно в 8 вечера шла домой из музыкальной школы…

Может, опять "занавес", и пусть они там перебесятся и друг друга перекусают от злобы? Только для армии и флота будем калитку наружу открывать…

*«Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!…» - фраза из кинофильма «ДМБ»