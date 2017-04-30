Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!…»
"В труху"
По словам украинского капитана первого ранга Лупакова, Черноморский флот России давно был бы разгромлен, если бы у Украины были собственные подводные силы.
«Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старьё, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы».
Как там в песне? Жил отважный капитан... Это точно о Лупакове. Сидеть мышью, якшаясь с радикалами, и размышлять над тем, были бы у него «хотя бы пяток субмарин», он бы в пыль разнёс российский флот. Хотя в связи с последними событиями украинскому капитану первого ранга впору рассуждать о строительстве украинского скотовозного флота... Тем более что скота на пространстве победившего майдана хватает – Лупаков может легко возглавить целую отару.
Комментарии наших читателей:
Zibelew
А вот если бы у укропов был ядерный бластер... что там подлодки, Лупаков сразу бы звезду смерти загадывал и солнечную систему в страхе держал.
ser-pov
А если бы у бабушки были я..ца, то она была бы дедушкой... Маразм крепчал и лодки наши быстры...
major071
Эх, нам бы хоть пяток подлодок
Да что там пять… Нам хоть одну!
Тогда бы мы, где флот выходит
Прям там, пустили их ко дну!
Весь флот, всего одной торпедой
С подлодки: - Товсь! По флоту -пли!
И все! И сладкий миг победы!
Потопли ихни корабли…
У них ведь флот – дыра на дырке
Труха в трухе, не счесть заплат
Давно пропиты бескозырки
Матросы пьяные лежат
Ух, мы бы им, да на подлодке!
Как всплыли б в бухте вечерком!
И весь их флот! Прямой наводкой!
На дно морское завернем!
Эх, нам бы хоть пяток подлодок!
Да что там пять… Нам хоть одну!
И в мире б стало посвободней...
Давай весло, уже гребу…
Да что там пять… Нам хоть одну!
Тогда бы мы, где флот выходит
Прям там, пустили их ко дну!
Весь флот, всего одной торпедой
С подлодки: - Товсь! По флоту -пли!
И все! И сладкий миг победы!
Потопли ихни корабли…
У них ведь флот – дыра на дырке
Труха в трухе, не счесть заплат
Давно пропиты бескозырки
Матросы пьяные лежат
Ух, мы бы им, да на подлодке!
Как всплыли б в бухте вечерком!
И весь их флот! Прямой наводкой!
На дно морское завернем!
Эх, нам бы хоть пяток подлодок!
Да что там пять… Нам хоть одну!
И в мире б стало посвободней...
Давай весло, уже гребу…
«Лиман» на дне
Командование ВМФ РФ сообщает об инциденте в Чёрном море. Речь идёт о столкновении исследовательского (среднего разведывательного) судна Черноморского флота РФ «Лиман» с судном «Youzarsif H», которое под флагом Того шло из Румынии в Иорданию.
Чёрное море. "Лиман" столкнулся с "Ашотом"
Некоторые подробности спасательной операции в Чёрном море
Он утонул ...
Некоторые подробности спасательной операции в Чёрном море
Он утонул ...
Корабль разведки после шёл в тумане (а факт наличия тумана ещё не доказан) настолько расслабившись, что решил не обращать особого внимания на бойкое движение в районе Босфора десятков различных гражданских судов. Среди этих десятков и нашёлся тот самый то ли «Ашот», то ли «Youzarsif H», который пустил «Лиман» ко дну. Экипаж цел. Командование ВМФ РФ затонувший разведывательный корабль решило не поднимать – мол, дороговато для такой «посудины» 1970 года постройки. Между тем, было сообщено, что экипажу «Лимана» удалось уничтожить специальную аппаратуру до её ухода на дно.
В общем, тот случай, когда морское «КАСКО» не главная тема для обсуждения...
Комментарии наших читателей:
Микадо
Да. а мы вечно в роли "терпил" почему-то... (не люблю уголовный жаргон, но, в данном случае, слово самое подходящее).
С Норвегией был случай в 2005-м, когда наш траулер "Электрон" был пойман в заявленной норвежцами рыболовной зоне (самое интересное, кому это интересно - мнение каких-то там норвежцев). На него были высажены два их инспектора. Конфисковали журнал, приказали идти в норвежский порт. Капитан же дал полный ход до Мурманска, и никакие преследователи его не остановили. Инспекторов потом норвежцам вернули (предварительно подмыв, просушив и выдав чистые трусы).
"Норвежский корабль сбрасывает с самолета зажигательные бомбы, расчехлены орудия. Все снимаем на видеокамеру. Если это не угроза, а демонстрация силы, оставляю за собой возможность после начала обстрела идти на столкновение. Капитан Яранцев", - зачитывает сообщение с борта "Электрона" начальник Центрального портнадзора наблюдения за флотом Анатолий Москалев."
Самое противное, что капитана наши же потом-таки осудили... к штрафу... А ведь он отстоял честь страны не хуже военных!
С Норвегией был случай в 2005-м, когда наш траулер "Электрон" был пойман в заявленной норвежцами рыболовной зоне (самое интересное, кому это интересно - мнение каких-то там норвежцев). На него были высажены два их инспектора. Конфисковали журнал, приказали идти в норвежский порт. Капитан же дал полный ход до Мурманска, и никакие преследователи его не остановили. Инспекторов потом норвежцам вернули (предварительно подмыв, просушив и выдав чистые трусы).
"Норвежский корабль сбрасывает с самолета зажигательные бомбы, расчехлены орудия. Все снимаем на видеокамеру. Если это не угроза, а демонстрация силы, оставляю за собой возможность после начала обстрела идти на столкновение. Капитан Яранцев", - зачитывает сообщение с борта "Электрона" начальник Центрального портнадзора наблюдения за флотом Анатолий Москалев."
Самое противное, что капитана наши же потом-таки осудили... к штрафу... А ведь он отстоял честь страны не хуже военных!
kepmor
Только вдумайтесь... нашего разведчика утопил африканский скотовоз...
при этом наш корабль ещё и виноват... пробоина в правом борту... комментарии излишни... правило 15 МППСС-72 никто ещё не отменял!
при этом наш корабль ещё и виноват... пробоина в правом борту... комментарии излишни... правило 15 МППСС-72 никто ещё не отменял!
eugraphus
Судно, которое специально предназначено для слежения передвижения кораблей в регионе, не просто как-то не увидело то, что обязано было видеть, а ещё и ухитрилось затонуть со всем своим секретным оборудованием. Интересно, что они там курили или жевали? Но факт, что российскому флоту нанесён существенный репутационный ущерб.
ws.kotov
После расследования будет интересно узнать, где было больше баранов.
Звери. Просто звери
Согласно информации РИА Новости, новостной портал Iraqi News сообщает со ссылкой на местных жителей о том, что в иракской провинции Киркук дикие кабаны совершили атаку на базу боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России) и растерзали трех террористов.
Хитрый план Путина в действии: развивать сельскохозяйственный сектор в России, осуществлять переброску подготовленных на спецполигонах животных (если не сказать – зверей) и их силами проводить спецоперации сверхсекретного характера. Поговаривают, что ведётся и спецподготовка дрессировщиков, способных стать одним из звеньев гибридной войны. Дивизия братьев Запашных и батальон Юрия Куклачёва выходят за пределы арены.
Комментарии наших читателей:
Mystery12345
Кабаны растерзали террористов ИГИЛ - Асад совсем озверел... трамп опять "томагавки" запустит...
dik-nsk
Дикие кабаны Путина - это даже покруче боевых бурятов.
bouncyhunter
На сайте Минобороны появился приказ о представлении Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа к внеочередным воинским званиям и государственным наградам.
RUS96
Свинина растерзала исламистов... Прям анекдот какой-то.
Что за «российская» авиация в 43-м?
Русской подводно-исследовательской экспедицией обнаружен в Крыму, в районе между Севастополем и мысом Тарханкут, пароход Boy Federsen (бывший «Харьков»), затонувший во время Великой Отечественной войны. По всей видимости, на нём вывозились ценности с оккупированного полуострова.
В Крыму обнаружили пароход с сокровищами
Наибольший резонанс вызвала не столько сама новость об обнаружении в районе Севастополя затонувшего в 1943-м парохода, перевозившего ценности, сколько комментарий по этому поводу поисковика Романа Дунаева.
Заявление это было опубликовано в газете «Известия» и звучало так: «Кроме того, по архивным данным в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией».
Резануло, так резануло. Что за «российская авиация» действовала в воздухе над Крымом в 1943-м? - большой вопрос к экспедиции. Если оговорка, тогда как бы простительно, но всё-таки заявление исходило не из уст 22-летней выпускницы современного журфака, а от руководителя экспедиционной миссии... А то ведь сами осуждаем Киев за заявления об освобождении «Освенцима» «украинцами», а сами, что немаловажно, на профессиональном уровне, выдаём перлы о некой «российской авиации» в 43-м.
Комментарии наших читателей:
СРЦ П-15
Получается Крым - "полуостров сокровищ"!
Чёрный
Повод соседям заявить, что Чёрное море, а значит и всё что в нём находится: рыбы, водоросли и сокровища - принадлежат им.
Екатерина II
Что за российская авиация? В районе боев немецкой и Красной (советской) армии? Третья сила?
«Белгород» как технико-исследовательская подводная лаборатория
Несколько дней назад появились новые сообщения о ходе проекта модернизации существующей атомной подводной лодки «Белгород». Согласно последним новостям, в обозримом будущем эта подлодка сможет приступить к решению специальных задач. Кроме того, за счет ряда характерных изменений она сможет установить новый рекорд в области подводного флота.
Субмарина превращается в настоящую технико-исследовательскую подводную лабораторию. «Белгород», как сообщается, получит специальное научное оборудование для проведения исследований. Обращает на себя внимание оснащение подводной лодки приспособлениями для транспортировки глубоководных станций и спускаемых аппаратов. Это может позволить «Белгороду» стать настоящим флагманом при выполнении различного рода и спасательных операций.
Комментарии наших читателей:
лигр
Замечательная новость, «Статус 6» воплощается в реальность.
Blind111
Вообще идея атомной суперторпеды выглядит довольно бредовой и бесмысленной. Я слышал другую версию про «Статус-6». Что это глубоководный автономный контейнер запуска МБР. Условно говоря - прошелся Белгород по шельфу, разложил на глубине в километр эти контейнеры и они лежат там, не отсвечивают. Обнаружить его практически невозможно. Пришел сигнал, или таймер, контейнер подвсплывает на глубину пуска и пуляет МБР... Подводные лодки с баллистическими ракетами это инструмент, который должен гарантировать эффективный ответный удар. В теории, их сложнее уничтожить первым ударом чем наземные передивжные и стационарные установки пуска МБР.. на деле, каждый наш стратег в своих редких походах пасется американскими лодками в режиме нон-стоп...и первый удар вполне можно синхронизировать с выпиливанием подводных ракетоносцев. а со Статусом - такой номер не пройдет.. такой вариант кажется более осмысленным чем суперторпеда.
ВСУ на Донбассе
Усиление напряженности и активной боевой фазы на линии фронта между Украиной и республиками Донбасса заставило задуматься над темой того, что сегодня представляют собой ВСУ и насколько эффективно они смогут решить «донбасскую проблему» силовым путём.
На фоне постоянных заявлений о том, что из украинской армии «бегут толпами», о «написании тысяч рапортов» представителями так называемых аэромобильных войск, украинская армия продолжает делать то, ради чего её держат на Донбассе. А держат её ради нескончаемой череды провокаций и ударов по территориям республик, чтобы отвлекала внимание миллионов украинцев от экономической клоаки, в которую завели страну майданные власти. Перемога ВСУ на юго-восточном направлении в нынешних условиях возможно настолько, насколько возможна, например, колонизация Венеры, а потому ВСУ продолжат своё грязное дело при открытом поощрении со стороны киевских властей. Ну, нет никакой выгоды для того же Порошенко, чтобы «штыки» и стволы ВСУ повернулись в обратном направлении.
Комментарии наших читателей:
Тринадцатый
ВСУ и в таком виде смогут наделать дел, если не дай бог во главе их встанет грамотный командующий. Я так понимаю, что основной недостаток ВСУ это не устаревшая техника, а отсутствие боевого духа у солдат и офицеров и их нежелание воевать.
Spartanez300
Цифры цифрами, а гнусную нацистскую душонку некуда не денешь и место ей в аду.
Mik13
Цитата: Spartanez300
Цифры цифрами, а гнусную нацистскую душонку некуда не денешь, и место ей в аду.
Вот не хочется никого обижать, но подобные перлы - это достоверный признак диванного воина.
Нет, было бы замечательно, если бы Вы были правы... только в этом случае войны бы не было. К сожалению, в объективной реальности основная масса солдат ВСУ воюют вполне в русских традициях. Без особого героизма, как во время Великой Отечественной, но стойко и упорно. И то, что им катастрофически не хватает грамотных командиров и обученного личного состава - это очень большая удача для Республик. Потому, что в таком виде ВСУ не способны наступать, и не могут реализовать свое количественное превосходство.
А уря-патриотические лозунги попробуйте покричать где-нибудь в другом месте. Тут все-таки Военное Обозрение, а не "Вестник пивного патриота".
Цифры цифрами, а гнусную нацистскую душонку некуда не денешь, и место ей в аду.
Вот не хочется никого обижать, но подобные перлы - это достоверный признак диванного воина.
Нет, было бы замечательно, если бы Вы были правы... только в этом случае войны бы не было. К сожалению, в объективной реальности основная масса солдат ВСУ воюют вполне в русских традициях. Без особого героизма, как во время Великой Отечественной, но стойко и упорно. И то, что им катастрофически не хватает грамотных командиров и обученного личного состава - это очень большая удача для Республик. Потому, что в таком виде ВСУ не способны наступать, и не могут реализовать свое количественное превосходство.
А уря-патриотические лозунги попробуйте покричать где-нибудь в другом месте. Тут все-таки Военное Обозрение, а не "Вестник пивного патриота".
Созвонились
Из Донбасса приходят сообщения о возобновлении кровопролитных боёв. Наиболее сложная ситуацию к северо-западу от Донецка, где украинские военные снова открыли огонь по позициям армии ДНР. «Донецкое агентство новостей» сообщает о том, что вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция. Коммунальному предприятию «Вода Донбасса» пришлось остановить работу стратегически важного для нескольких городов республики объекта.
Активное возобновление боёв в Донбассе по времени совпало с телефонным звонком Петра Порошенко Владимиру Путину. Первоначально информация о телефонном разговоре между президентами Украины и России в СМИ не освещалась, а потом сведения опубликовал «Коммерсант». Источники этого издания сообщили, что «не распространялись ранее в СМИ, чтобы Пётр Алексеевич не оказался под новым ударом украинских радикалов и под их обвинениями в непатриотичности». Но есть так, то пусть Пётр Алексеевич с доморощенными радикалами и созванивается... А так получается, что телефонный разговор с Путиным г-н президент Украины снова решил прикрыть канонадой по Донбассу.
Комментарии наших читателей:
Лганхи
Донбасс уже никогда не вернется в состав Руины. Смысл им возвращаться? Пенсии Киевом не выплачиваются, электроэнергия оттуда не поставляется, торговая блокада установлена, в магазинах давно уже рубли, паспорта, аттестаты и дипломы признаны РФ. То есть жителям Донбасса проще и легче связать свою жизнь с Россией и ездить учиться и работать в Россию, чем в Киев, где они всегда будут людьми третьего сорта (первый сорт - галичане, второй сорт - малороссы).
Berkut24
Давайте будем реалистами.
1) В армиях ЛДНР воюют в основном местные. Они сейчас на службу ходят как на работу. Только крестятся перед такой работой. Ни на какой Киев они не пойдут. Они свой дом защищают, причем за деньги. Проблемы всей Украины они решать не будут. Нафиг им это не надо. Россия тоже ни на какой Киев не пойдет. Ибо захватить территорию можно, но исправить вывих мозга у населения этой территории - нет. Будет диверсионно-партизанская война, в которую Запад будет постоянно подбрасывать дровишек. Никто в такую свалку ввязываться не будет.
2) Соотношение сил между сторонами не в пользу ЛДНР. Примерно 1:4. Если подгонят наемников и переодетые подразделения стран НАТО - 1:6. При этом у ВСУ, НГ и СБУ 4-х кратное превосходство в бронетехнике, 3-х кратное в артиллерийских системах и авиация, которой у ополченцев нет совсем. Как и систем ПВО. При этом, надо заметить, что у личного состава ВСУ с мотивацией и обеспечением сейчас намного лучше, чем год назад.
3) У подразделений ополченцев 1-2 линии обороны и основное ядро армии, которое может выдвигаться на помощь дежурным подразделениям на передовой. И это ядро не очень большое. У ВСУ 6-7 линий обороны и минирование всего и вся на глубину 20-70 км.
4) Армии ЛДНР (ну нет одной общей армии - это тоже о многом говорит) пока оказывают сопротивление только потому, что линия фронта не такая протяженная и командование ВСУ размазывает силы по всей линии фронта. Если ополчение пойдет в наступление, то линия фронта увеличится и здесь банально не хватит сил на всю линию соприкосновения, особенно в условиях того, что при наступлении защитной фортификации не будет вообще. Если же ВСУ решит создать 8-ми кратное превосходство на каком-то участке фронта, то с помощью десятка килограммов боевой наркоты сломает любую группировку ополчения в течение часа. При этом на ослабленных участках обороны ВСУ ополченцы в наступление все равно не пойдут. Силы не те.
5) Собственно, мне представляется что в Донбассе сейчас возможен единственный вариант развития ситуации. ВСУ таки ломануться в атаку, ибо Киеву сегодня терять нечего. Ополченцы вряд ли смогут долго продержаться. В ситуацию вмешается Россия (ибо уже не будет никаких минских условий) и, быть может, линию фронта удастся отодвинуть до административных границ областей, нанеся ВСУ большие потери. При этом против России будут введены еще более жесткие санкции. На остальной части Украины болото будет продолжать квакать свои патриотические речёвки, жизнь будет ухудшаться, а народ уезжать кто куда.
Украину могут освободить только украинцы. Надо предоставить их самим себе и учению Дарвина.
1) В армиях ЛДНР воюют в основном местные. Они сейчас на службу ходят как на работу. Только крестятся перед такой работой. Ни на какой Киев они не пойдут. Они свой дом защищают, причем за деньги. Проблемы всей Украины они решать не будут. Нафиг им это не надо. Россия тоже ни на какой Киев не пойдет. Ибо захватить территорию можно, но исправить вывих мозга у населения этой территории - нет. Будет диверсионно-партизанская война, в которую Запад будет постоянно подбрасывать дровишек. Никто в такую свалку ввязываться не будет.
2) Соотношение сил между сторонами не в пользу ЛДНР. Примерно 1:4. Если подгонят наемников и переодетые подразделения стран НАТО - 1:6. При этом у ВСУ, НГ и СБУ 4-х кратное превосходство в бронетехнике, 3-х кратное в артиллерийских системах и авиация, которой у ополченцев нет совсем. Как и систем ПВО. При этом, надо заметить, что у личного состава ВСУ с мотивацией и обеспечением сейчас намного лучше, чем год назад.
3) У подразделений ополченцев 1-2 линии обороны и основное ядро армии, которое может выдвигаться на помощь дежурным подразделениям на передовой. И это ядро не очень большое. У ВСУ 6-7 линий обороны и минирование всего и вся на глубину 20-70 км.
4) Армии ЛДНР (ну нет одной общей армии - это тоже о многом говорит) пока оказывают сопротивление только потому, что линия фронта не такая протяженная и командование ВСУ размазывает силы по всей линии фронта. Если ополчение пойдет в наступление, то линия фронта увеличится и здесь банально не хватит сил на всю линию соприкосновения, особенно в условиях того, что при наступлении защитной фортификации не будет вообще. Если же ВСУ решит создать 8-ми кратное превосходство на каком-то участке фронта, то с помощью десятка килограммов боевой наркоты сломает любую группировку ополчения в течение часа. При этом на ослабленных участках обороны ВСУ ополченцы в наступление все равно не пойдут. Силы не те.
5) Собственно, мне представляется что в Донбассе сейчас возможен единственный вариант развития ситуации. ВСУ таки ломануться в атаку, ибо Киеву сегодня терять нечего. Ополченцы вряд ли смогут долго продержаться. В ситуацию вмешается Россия (ибо уже не будет никаких минских условий) и, быть может, линию фронта удастся отодвинуть до административных границ областей, нанеся ВСУ большие потери. При этом против России будут введены еще более жесткие санкции. На остальной части Украины болото будет продолжать квакать свои патриотические речёвки, жизнь будет ухудшаться, а народ уезжать кто куда.
Украину могут освободить только украинцы. Надо предоставить их самим себе и учению Дарвина.
Убедительные налёты
Не менее трёх человек были убиты и двое ранены в результате удара израильтян по сирийскому военному лагерю в районе Голанских высот, передает РИА «Новости» сообщение агентства «Франс Пресс». По словам источника агентства, атакован лагерь, расположенный в окрестностях Кунейтры.
Позднее израильские самолеты атаковали один из объектов, расположенных в районе международного аэропорта в Дамаске, передает ТАСС сообщение телеканала Al Ayam. Согласно предварительной информации, полученной от источников, атаке подверглась дислоцированная там военная база. Отмечается, что «раскаты мощных взрывов были слышны на восточной окраине Дамаска».
И ещё одна новость, связанная с Израилем и Сирией: премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает убедительными аргументы России по поводу установки военно-морской базы Ирана в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
Возможно ли остановить безнаказанные налеты ?
ВВС Израиля нанесли удар в районе международного аэропорта в Дамаске
Израиль нанес удар по сирийскому военному лагерю. Три человека убиты
Новый удар ВВС Израиля по позициям сирийской армии
Израиль не поверил аргументам России в отношении базы Ирана в Сирии
ВВС Израиля нанесли удар в районе международного аэропорта в Дамаске
Израиль нанес удар по сирийскому военному лагерю. Три человека убиты
Новый удар ВВС Израиля по позициям сирийской армии
Израиль не поверил аргументам России в отношении базы Ирана в Сирии
На несчастную Сирию то летят «Томагавки», то падают бомбы. Бомбить Сирию легко: она не может ответить.
К счастью, при ударе по аэропорту Дамаска был причинён лишь материальный ущерб и обошлось без жертв. Израиль дал предсказуемые «убедительные» объяснения: там хранилось оружие для «Хизбаллы»…
Комментарии наших читателей:
elenagromova
Да, чуть не забыла. Бомбят-то Сирию. Без каких-либо доказательств, передает она что-то «Хизбалле» или не передает. Где эти доказательства? Получается, как американцы с Хан-Шейхуном. Доказательств нет, а удары есть.
Mystery12345
Видите ли, Елена, Израиль никогда не доказывает никому и ничего, просто действует в своих интересах.
Shurik70
То одна Псаки находит подводные лодки в степях Белоруссии, теперь другой Беньямин нашёл иранскую морскую базу в Сирии.
Приём старый, как мир: чтобы отвлечь от внутренних проблем, людям нужен внешний враг. Вот и выдумывают.
Ясно, что никакой базы нет и не будет, Ирану на фиг не нужны базы за рубежом, слишком многим натовцам и их вассалам поперёк горла островок мирной жизни в Ближней Азии, так что все базы внутри страны. За рубежом только временное присутствие, как сейчас в Сирии.
Приём старый, как мир: чтобы отвлечь от внутренних проблем, людям нужен внешний враг. Вот и выдумывают.
Ясно, что никакой базы нет и не будет, Ирану на фиг не нужны базы за рубежом, слишком многим натовцам и их вассалам поперёк горла островок мирной жизни в Ближней Азии, так что все базы внутри страны. За рубежом только временное присутствие, как сейчас в Сирии.
Они драпают
Корреспондент РИА «Новости», находящийся в Сирии, сообщает об очередном успехе сирийских войск в провинции Хама. Наступающим на позиции боевиков подразделениям сирийских правительственных сил при поддержке артиллерии и авиации удалось полностью переломить обстановку в провинции. В частности, от террористов полностью освобождён город Хальфая, в котором ранее оборудовали свои позиции террористы «ан-Нусры» (запрещена в РФ).
Нужно отметить, что на одном из этапов продвижения армии САР несколько сотен боевиков попытались ударить со стороны упомянутой провинции Идлиб примерно в 14-15 км от Хальфаи, однако террористам контрударом был нанесён существенный урон в живой силе и технике. Террористическому "подкреплению" пришлось отступить.
Город Хальфая известен тем, что именно здесь в своё время не без поддержки спецслужб монархий Персидского залива начали формироваться первые группировки так называемых «Братьев-мусульман» (радикальная группировка запрещена в РФ).
Комментарии наших читателей:
oleg-gr
Еще один гвоздь в гроб ДАИШ. Все отродье бежит в Идлиб. Видимо, там сильно медом намазано.
cniza
Как же тяжело бедному сирийскому народу, столько лет идет бойня, все слетелись, чтобы добить, а они выжили и побеждают.
Подрезчик
Хороший костыль! Но драпали, видно, основательно, с пожитками, диванами вроде. Чувствовали "пятую колонну" сзади, понимали, что конец песне! А в США и коалиции, наверное, настроение как "в понедельник"?
Арабское издание передаёт из Лондона
Газета «Аль-Кудс аль-Араби» (арабское издание с лондонской пропиской) пишет, что российские власти могут отправить в Сирию сухопутные войска. Стоит лишь Асаду попросить, как русский спецназ тотчас появится в проблемных для сирийской армии районах.
В действительности сухопутная операция РФ в Сирии едва ли возможна. По целому ряду причин. Во-первых, сам Башар Асад не считает, что такая операция сейчас уместна. Во-вторых, велик риск столкнуться с войсками западной коалиции, возглавляемой США. В-третьих, Москва предпочитает поставлять и демонстрировать эффективные вооружения, а не устраивать себе «второй Афганистан».
Комментарии наших читателей:
Mystery12345
В основном потому, что это ничего не даст, это болото будет вонять ещё десятилетия, это просто полигон для всех желающих. Той Сирии, что была раньше, спокойной и процветающей, уже не будет…
Ольгович
Спецназ российский там воюет, военная полиция служит, саперы — тоже. Есть инструкторы — стреляющие.
Может, это и не сухопутная операция. Можно найти и другое слово, да…
Может, это и не сухопутная операция. Можно найти и другое слово, да…
Лесной
Операция — это полномасштабное привлечение всех имеющихся средств. ВКС у нас испробовали вообще всё, что есть, кроме разве что МиГ-31.
xetai9977
Если отмести словесную шелуху, то по карте видно, что асадисты едва контролируют 1/5 или 1/6 территории Сирии. Да, сегодня курды и другие воюют между собой, но по сути они все против Асада. Правы те, кто говорит, что с Асадом война в Сирии точно не закончится.
Лепят агрессора
Известный кремлёвский аналитик Сергей Караганов в программе «Право знать!» на вопрос о возможных новых агрессивных действиях США в мире ответил вполне определённо и жёстко: «Они могут сорваться… мы должны быть готовы очень жёстко сдерживать. Мы имеем непредсказуемого американского президента, неполную администрацию. Японцы в панике…»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно выступил с очередным заявлением: призвал Запад «не демонизировать Россию», но мировые западные СМИ продолжают лепить из России «агрессора».
Сергей Караганов: «Они могут сорваться…»
Ракетная угроза и противоракетная защита КНДР
Нужно ли нам всё и везде? О реакции России на американские «заскоки»
Так начинается Третья мировая война…
Ракетная угроза и противоракетная защита КНДР
Нужно ли нам всё и везде? О реакции России на американские «заскоки»
Так начинается Третья мировая война…
Мистер Трамп, заметим, оказался тем опасным президентом, который представляет угрозу для всей планеты. По двум причинам: собственной непредсказуемости и нарциссизма, на которой давно обратили внимание психиатры. Этот президент — нечто среднее между Бушем-младшим и Рейганом и олицетворяет собой войну. Невозможно предполагать, как бы себя вела на его месте Х. Клинтон, поскольку история не знает сослагательного наклонения, а машину времени пока не изобрели. С Трампом же понятно многое: это настоящий республиканский ястреб, и кумир его — папаша звёздных войн Р. Рейган.
Комментарии наших читателей:
Горный стрелок
Китай не готов к экономической войне с США. Значит, не готов и к "гибридной". Российское СЯО — единственное, что удерживает США от немедленного раздела нашей страны. Как это делается, мы уже много раз видели. Обвинят нас, что мы медведей мучаем, на балалайках их играть заставляем и водку пить — и ага. Отдемократизируют как Югославию.
P1956P1956
Есть мнение, что удар по Северной Корее обязательно будет. Не важно, по большому счету, для США, что они получат в ответ. Даже если пострадают воен. базы и все, что расположено вблизи от С. Кореи, у США это будет плата за уничтоженную, а может, и захваченную страну. В большой игре можно и пожертвовать. Концепция мгновенного удара по Корее — это отработка современного способа войны. Проба. Одновременно с этим могут начаться полномасштабные военные действия США и их союзников в Сирии под предлогом помощи оппозиции Асада. Не исключено, что все это будет происходить на фоне активизации гр. войны в Донецке, Луганске. Наверняка и в Прибалтике подготовленные силы НАТО проявят основную цель своего развертывания в этом регионе. Нельзя забывать и о скоплении боевиков в Афганистане на границах Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Если все это одновременно придет в движение, сможет ли Россия отстаивать свои интересы на дальних подступах (Сирия, Иран)? Спросите: а как насчет угрозы ядерной войны? Несколько лет назад в прессе появилась статья, в которой говорится, что в Австралии строятся самые современные крупные хранилища для мировых ценностей. Рассматривается вопрос о переводе в Австралию правительственных, административных, управленческих и других организаций Англии на случай резкого изменения климата (разумеется, похолодания). Резкое изменение климата, похолодание можно рассматривать как ядерную зиму… Серьезные дяденьки играют по-серьезному, не мелочатся. Погибнут миллионы? В этом русские будут виноваты.
mr.redpartizan
Русские виноваты уже за сам факт своего существования, поэтому обращать внимание на истерику "партнеров" не стоит. Если они хотят войны с нами — они ее получат!!! Да, у нас нет 11 АУГ и нескольких сотен баз по всему миру, ОДКБ явно не тянет на реальный противовес НАТО, у нас нет печатного станка и почти миллиарда человек, но есть более пяти тысяч ядерных боеприпасов (это минимальная оценка). Единственный способ отражения агрессии против России со всех сторон — масштабное применение ОМП с нашей стороны, включая химическое и биологическое оружие. Попытка сражаться конвенциональными средствами приведет к нашему неминуемому поражению и полному уничтожению.
Англосаксы не должны чувствовать себя в безопасности ни в Австралии, ни на Луне, поэтому наш основной приоритет — обеспечение быстрой доставки сотен тонн концентрированного света и тепла в любую точку шарика.
Англосаксы не должны чувствовать себя в безопасности ни в Австралии, ни на Луне, поэтому наш основной приоритет — обеспечение быстрой доставки сотен тонн концентрированного света и тепла в любую точку шарика.
Как русские будут контролировать Америку
В Каракасе продолжается масштабная акция протеста, организованная политической оппозицией. В стране разгулялась инфляция, существует дефицит товаров первой необходимости и действует «чёрный рынок». Американские конгрессмены уверены, что из этого кризиса пользу извлекут… русские.
Венесуэльский «дефолт» может привести к тому, что нефтяная инфраструктура страны перейдёт под российский контроль. Так считают некоторые американские законодатели, полагающие, что дефолт Венесуэлы может позволить российскому правительству контролировать нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы в США.
По мнению Татьяны Русаковой, кандидата политических наук, эксперта «Центра изучения кризисного общества», «Роснефть» рискует своими контрактами при приходе к власти оппозиции. «Есть вероятность пересмотра контрактов. Например, в Аргентине новый президент Маурисио Макри объявлял о пересмотре соглашений, заключённых в энергетической сфере с Россией и Китаем. До сих пор идут переговоры», — цитирует эксперта «Утро.ру» .
С другой стороны, добавим, Москва могла бы пойти по пути пересмотра контрактов с более жёсткими условиями и будущей выгодой для себя. Новой власти в Каракасе не с руки будет торговаться с теми, кто предлагает кредиты и инвестиции. Правда, сотрудничать с новой властью могут пожелать и американцы. Очевидно, конгрессмены из США как раз это и имеют в виду. В такой ситуации «Роснефть» может оказаться в проигрыше.
Комментарии наших читателей:
xetai9977
Наконец-то более-менее объективная статья, где в провалах венесуэльского руководства не винят американцев. Виновато само венесуэльское руководство, это естественно. И не думаю, что это на руку русским. Стопудово при смене режима к власти придут проамерикански настроенные силы, и они сделают всё, чтобы влияние России там ослабло. И не потому, что они такие вредные и злые. А потому, что этот Мадуро ассоциируется уже как ставленник России и Китая, и который, по сути, довёл страну до ручки.
профессор
Со мной в университете делали научную степень две сестры из Каракаса. Еще в 1990-х они предрекали крах венесуэльской экономики из-за популизма и игнорирования элементарных законов экономики. Чавес настолько расшатал эту лодку, что винить в бедах его наследника просто глупо. ИМХО, ничего хорошего Венесуэлу не ждёт.
elenagromova
Все "майданы" начинаются с того, что заявляются якобы социальные лозунги. А потом всегда выясняется, что за ними стояла мохнатая лапа из-за рубежа.
0255
700-процентную инфляцию тоже
Обама Трамп устроил? Вы не думали, что "почву" для протестов устраивает сама власть своими действиями, чем и пользуются американские спецслужбы?
Макрономическое будущее Франции
Дальше первого тура президентских выборов во Франции кандидатку Марин Ле Пен не пустят. Против неё объединились силы из разных политических лагерей, и шансов победить во втором туре у неё довольно мало.
В первом туре президентских выборов во Франции по итогам подсчёта 100% бюллетеней Эмманюэль Макрон набрал 23,75%, а Марин Ле Пен — 21,53% голосов. Франсуа Фийон набрал меньше 20%. Действующий президент Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой в первом туре. И тут же с призывом голосовать за Макрона выступил экс-министр иностранных дел Ален Жюппе.
Франсуа Фийон признал своё поражение на выборах и заявил, что во втором туре проголосует за Эмманюэля Макрона. Кандидат от партии социалистов Бенуа Амон тоже призвал голосовать за Макрона.
Итак, все политические силы сплотились против ультраправой кандидатки.
При объединении политических сил Франции, включая правящих карликов-социалистов, у Марин Ле Пен шансы на победу устремляются к плинтусу. Возможно, ситуация переменилась бы, «сыграй» за неё Жан-Люк Меланшон (лидер движения «Непокорившаяся Франция», который в первом туре шёл за Фийоном и набрал 19 с лишним процентов голосов). Но это невозможно. Во-первых, он не похож на Фийона и прочих, он дорожит своим электоратом и не намерен перебрасывать аудиторию из рук в руки, как мячик. Почти двадцать процентов избирателей проголосовали за него — и это его аудитория, а не вовсе Марин Ле Пен. Во-вторых, он левак и оппонент ультраправых «по умолчанию». Короче говоря, подарка от него Марин Ле Пен не будет.
Остальные же силы Франции, включая правящую партию социалистов, однозначно сплотились с одной целью: не допустить к победе Марин Ле Пен. Аналитики во Франции уже прогнозируют «лёгкую» победу Макрона во втором туре.
Напомним, второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.
Комментарии наших читателей:
Чёрный
Макрон, конечно же, выиграет. Отрыв от Марин будет больше. Но вот вопрос: что потом?.. Макарон ведь по-большому счёту НИКТО. До выборов был мало кому известен. Он ставленник США и будет очередным пудельком. Так что Франция продолжит путь в никуда.
Dagen
Ну так ведь это же и было целью выдвижения Макрона в политику, разве нет? Постиндустриальный колониализм.
лигр
Ничего удивительного нет, многих на самом деле устраивает положение дел во Франции и менять что-то нет смысла, а зачем менять, если, скажем, жил человек на пособие лет 10 и привык уже, а придёт Ле Пен, а вдруг да отменит, а Макрон продолжатель политики предшественников, человек спокоен и знает, что и дальше будет жить и не париться.
Британское право «упреждать»
Представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности прокомментировал заявление министра обороны Британии Майкла Фэллона. Напомним, что Фэллон накануне интервью радио BBC заявил о том, что Лондон оставляет за собой «право» на нанесение ядерного удара первым в случае «экстренной ситуации». В своём заявлении британский министр упомянул баллистические ракеты «Trident», которыми, по его словам, и будет наноситься «упреждающий удар». По кому именно Фэллон готов наносить удар, он не уточнил.
Российские политические круги предложили ответить на такие заявления проверенным методом: ввести против Британии санкции. Только на сей раз соответствующий проект резолюции может быть выставлен на обсуждение в ООН.
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Login_Off
У нас тоже есть принцип превентивного удара в военной доктрине. Что тут такого? Это при Ельцине это убрали, Путин вернул.
сибиралт
Вопрос на тему «Быть или не быть на карте мира одному из островов на западе Европы» Россия может решить в два счета. Так что поосторожнее с предупредиловкой.
Тот же ЛЕХА
Идет психологический эксперимент... Главное — ляпнуть грозно и погромче и посмотреть, как отреагирует публика в зале.
Пропорции русских ракет
В издании «The Hill» сообщается, что Соединённые Штаты должны дать России «пропорциональный ответ» и нейтрализовать таким образом те стратегические преимущества, на которые рассчитывают в Кремле. На эту тему рассуждают эксперты Александр Вершбоу и Франк Роуз. «Россия нарушила наш договор о ядерных вооружениях, — пишут авторы. — Вот как мы ответим».
Во-первых, администрация США должна модернизировать стратегические ядерные системы доставки. Речь идёт в первую очередь о новой крылатой ракете воздушного базирования (LRSO). Во-вторых, США и союзники должны улучшить свои воздушные и морские возможности нанесения традиционных ударов. В-третьих, следует напомнить России, что НАТО остаётся ядерным альянсом с соответствующими возможностями и политической решимостью. В-четвёртых, США и НАТО должны использовать ограниченную защиту от крылатых ракет для обороны ключевых активов альянса в случае конфликта с Россией.
Эксперты, заметим, рекомендуют Белому дому включить «пугалку» для русских на полную катушку, включая и ядерный аспект. Правда, последнее предупреждение будет мягким — в стиле «следует напомнить».
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vovanpain
Если полосатые обезьяны заговорили о том, что Россия что-то нарушила, значит, они сами решили нарушить этот договор. Всё просто, как 5 копеек.
cc-20
Хитрость договора по РСМД была в том, что запрещенные им КР наземного базирования с их стороны очень быстро из корабельных превращаются в наземные, у нас на КР типа «Томагавк» ставок не было, зато уничтожили нашу замечательную СС-20 или комплекс «Пионер», который с Чукотки простреливал всю Аляску и практически западное тихоокеанское побережье Канады и фактически США до Лос-Анджелеса. Ну, и вся Европа, конечно. Т.е. ракета была прямой угрозой территории США и Британии. Сейчас, конечно, они завопили потому, что у нас появился аналог «Томагавка», причем в мобильной версии на базе «Искандера» и мобильный «Рубеж», который легко из межконтинентальной превращается в ракету средней дальности. Рыдать по СС-20 и явном предательстве Горби, заключившего договор, не стоит, т.к. «Ока» превратилась в более совершенный «Искандер», «Пионер» по сути стал папой мобильного «Тополя», затем «Ярса» и ракеты «Рубеж».
Изгоняющий либероидов
Все как всегда, с ног на голову поставлено, черное — это белое, день — это ночь, Россия силой заставляет США бомбить десятки стран мира, "нести военную демократию"! Настофигели со своей вечной и тотальной ложью, полоумные!
Zoldat_A
Я почему-то всё чаще и чаще с тоской вспоминаю "железный занавес". Да, не ездили по всему миру в тёплых морях плескаться, но как-то хватало Сочи, Ялты и Юрмалы… Да, не ели хамон и моцареллу, зато "Докторская" была из мяса, а сыр "Костромской" — из молока. Да, не хватало "гласности и демократии", зато даже член Политбюро не воровал столько, сколько сейчас ворует глава районной администрации. А уж где и как наша армия в мире присутствовала в мире, то на своей шкуре испытал достаточно. А главное, плевали мы из-за этого занавеса на то, что о нас в мире говорят и думают. Жили спокойно. Служили, работали, квартиры от государства получали. Детей за 12 рублей в месяц в детский сад водили, а за 18 в пионерлагерь отправляли. Я не боялся 12-летнего сына на поезде за 800 километров отправить. А дочь спокойно в 8 вечера шла домой из музыкальной школы…
Может, опять "занавес", и пусть они там перебесятся и друг друга перекусают от злобы? Только для армии и флота будем калитку наружу открывать…
Может, опять "занавес", и пусть они там перебесятся и друг друга перекусают от злобы? Только для армии и флота будем калитку наружу открывать…
*«Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!…» - фраза из кинофильма «ДМБ»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
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