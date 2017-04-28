19:50 28 апреля

ВДВ начнут получать десантируемые комплексы РЭБ в 2021 году

Серийные поставки в войска нового десантируемого комплекса РЭБ «Лорандит-АД» начнутся в 2021 году, передает ТАСС сообщение командующего ВДВ Андрея Сердюкова.

ВДВ начнут получать десантируемые комплексы РЭБ в 2021 году
Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РП-377ЛА "Лорандит" на шасси УАЗ.

На вооружение он будет принят с 2019 года, а с 2021 года пойдут плановые поставки. Сейчас завершается ОКР, потом пройдут государственные испытания, после чего он будет принят на вооружение,
сказал Сердюков.


Согласно информации, указанный комплекс был разработан научно-техническим предприятием «НИИДАР-СФЕРА».

По данным Минобороны, система может базироваться на малогабаритном автомобиле повышенной проходимости и применяется для контроля, пеленгования и подавления радиоэлектронных средств противника и источников помех системам управления и связи.

Командующий добавил, что в течение двух лет ВДВ также «планируют получить защищенные автомобили специального назначения "Тайфун", десантируемые парашютным способом, и унифицированные средства десантирования "Бахча-У-ПДС", которые позволят десантировать БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем внутри машины».

Использованы фотографии: vpk.name/www.uazbuka.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 17:07
    "Серийные поставки в войска нового десантируемого комплекса РЭБ «Лорандит-АД» начнутся в 2021 году"

    Надеюсь, несчастные "буханки" с самолетов сбрасывать не будут. smile
    Владимирец
    1. Владимир 38 Сегодня, 17:09
      Конечно будут их и будут "Сколково " однако
      Владимир 38
      1. рич Сегодня, 17:15
        МКТК РЭИ ПП «Тигр-М»
        Совместная разработка ООО «ВПК» и ВНИИ «Эталон» (концерн «Вега») - МКТК РЭИ ПП «Тигр-М» (Мобильный автоматизированный Комплекс Технического Контроля, РадиоЭлектронной Имитации и Постановки Помех). Создан с использованием комплекса 85Я6 (шифр «Леер-2») и автомобиля ГАЗ-2330 –«Тигр-М» для ВДВ России.
        МКТК РЭИ ПП «Тигр-М» в походном положении.

        http://forums.airbase.ru/2014/05/t89725--sredstva
        -reb-i-rtr-podrazdelenij-vdv.html
        рич
    2. болот Сегодня, 17:18
      Цитата: Владимирец
      Надеюсь, несчастные "буханки" с самолетов сбрасывать не будут.

      Здесь на сайте фото было где буханки в десантной снаряге,значит они сбрасываемые.
      Не Делика,знающие с восточной части уральского хребта,но машина зачетная.10-12 т. убитых енотов.Дешево и сердито.
      болот
      1. Inok10 Сегодня, 17:50
        Цитата: болот
        Не Делика,знающие с восточной части уральского хребта,но машина зачетная.10-12 т. убитых енотов.Дешево и сердито.

        ... не факт ... шасси не было объявлено ... де факто его можно и ножками:
        Комплекс РП-377Л размещается в двух кейсах и четырех брезентовых сумках для переноски боевым расчётом из 2-3 человек и может применяться как в полевых условиях, так и в условиях средне- и сильнопересечённои местности.
        Комплекс РП-377ЛА «Лорандит» размещается на автомобиле повышенной проходимости (тип автомобиля определяется требованиями заказчика) и может применяться в полевых условиях и условиях среднепересеченной местности.
        В зависимости от решаемых задач комплексы могут объединяться в систему из двух и более комплексов РП- 377Л или РП-377ЛА «Лорандит», один из которых выполняет функцию пункта управления системой.
        Разработчик - ЗАО «НТП «НИИДАР- СФЕРА»
        ...

        Inok10
        1. болот Сегодня, 17:53
          Цитата: Inok10
          ... не факт ... шасси не было объявлено ... де факто его можно и ножками:

          Тогда у Рамзана Ахмадывича можно приобрести за 1.5 лямов рубликов Чаброз.
          болот
          1. Inok10 Сегодня, 17:59
            Цитата: болот
            Тогда у Рамзана Ахмадывича можно приобрести за 1.5 лямов рубликов Чаброз.

            ... вообще то разговор за "Лорандит" ... довелось "общаться" в носимом варианте, тактический комплекс, обнаружение подавление уровня рота-батальон ... образование оператора не должно быть ниже среднего технического по радиосвязи или выше ... во всех остальных случаях, верна пословица: "Техника в руках Дикаря, металлом" ... hi
            Inok10
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:29
      Владимирец hi -"буханки "наоборот, будут с земли в самолет забрасывать belay
      Изгоняющий либероидов
  2. Alex_Rarog Сегодня, 17:08
    Ну скорее всего на тайфун-вдв и поставят. Хотя не понимаю зачем тянуть когда есть другая техника куда его можно приспасобить.
    Alex_Rarog
  3. Дядька Сегодня, 17:17
    сообщение командующего ВДВ Андрея Сердюкова.
    Опять Сердюков.....
    Дядька
  4. Jovanni Сегодня, 17:19
    Всё большим уважением к "буханке" проникаюсь! Почитай пол века старушке, а на неё всё новые прибамбасы ставят и выдают за новый полет отечественной конструкторской мысли! Теперь модуль "Байкал" на неё ещё установить осталось. Умели деды делать...
    Jovanni
    1. болот Сегодня, 17:27
      Цитата: Jovanni
      Всё большим уважением к "буханке" проникаюсь!

      Да почти один из внедорожниковс кузовом микроавтобус.
      Мало того что пассажиров или груз можно привезти,да еще не плохой дом на колесах.По этому и ценен охотниками -рыболовами а так же гос.структурами.
      болот
      1. Хагалаз Сегодня, 17:52
        Если б не гнила со скоростью картошки, вообще цены машине небыло....
        Хагалаз
        1. болот Сегодня, 18:00
          Цитата: Хагалаз
          Если б не гнила со скоростью картошки, вообще цены машине небыло....

          У моих родственников 2002,правда мосты с редукторами заменены .А так машина не плоха,эксплуатируется в крайних жестких условиях.Постелив в кузове матрасы можно не плохо выспаться,вытянувшись.Особенно осенне-весений период и зимой,ездил на многих машинах,включая Делику.
          Она своих денег реально стоит.Обработку кузова керосин+аэродромная мастика+битум кас,и что нравится каждые 1000км смазкой набивай и не каких проблем.
          болот
  5. rruvim Сегодня, 17:21
    "Лорандит" предназначен для Нац. Гвардии, носимые рации за 1500 рубликов прослушивать или ловить те-же станции ИГИЛ в степях Сирии. В Горах совершенно не эффективен. В глобальной войне просто "буханка" для перемещения стройматериалов. В "миру" обычная полицейская "прослушка".
    rruvim
  6. rruvim Сегодня, 17:30
    Хочу ещё добавить, что комплекс «Лорандит-АД» подавлять УКВ-радиостанции может только со второй машины. И то никто не решил, как это делать от двигателя "буханки". Будем ждать 2019 г. Немного осталось.. Может, это частная компания поставит на УАЗик ядерный двигатель.
    rruvim
    1. болот Сегодня, 17:36
      Цитата: rruvim
      Может, это частная компания поставит на УАЗик ядерный двигатель.

      Желательно дизелек 2 литровый с подогревом бака и топливной системы,да на 24 вольта что бы рабочая сеть была. laughing
      80 й в этом году исчезнет а на 92 не камильфо,дороговато.
      болот
  7. Владимир Постников Сегодня, 17:50
    Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РП-377ЛА "Лорандит" на шасси УАЗ.

    — Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу тележку?
    — «Лорен-Дитрих», — ответил Козлевич.
    — Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш «Лорен-Дитрих» отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий.

    Lorraine-Dietrich
    Владимир Постников
Картина дня