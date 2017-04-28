ВДВ начнут получать десантируемые комплексы РЭБ в 2021 году

На вооружение он будет принят с 2019 года, а с 2021 года пойдут плановые поставки. Сейчас завершается ОКР, потом пройдут государственные испытания, после чего он будет принят на вооружение,

Серийные поставки в войска нового десантируемого комплекса РЭБ «Лорандит-АД» начнутся в 2021 году, передает ТАСС сообщение командующего ВДВ Андрея Сердюкова.сказал Сердюков.Согласно информации, указанный комплекс был разработан научно-техническим предприятием «НИИДАР-СФЕРА».По данным Минобороны, система может базироваться на малогабаритном автомобиле повышенной проходимости и применяется для контроля, пеленгования и подавления радиоэлектронных средств противника и источников помех системам управления и связи.Командующий добавил, что в течение двух лет ВДВ также «планируют получить защищенные автомобили специального назначения "Тайфун", десантируемые парашютным способом, и унифицированные средства десантирования "Бахча-У-ПДС", которые позволят десантировать БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем внутри машины».