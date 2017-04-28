Следствие по-украински: "Основная причина трагедии в Одессе - халатность сотрудников ГСЧС"
Главное управление национальной полиции Одесской области публикует результаты досудебного расследования трагических событий 2 мая 2014 года. Напомним, что в тот день в Одессе погибли 48 человек. При этом большая часть смертей связана с поджогом радикалами одесского Дома профсоюзов.
Пресс-служба ГУНП Одесской области объявила, что с начала 2017 года опросила 70 свидетелей по этому делу.
Из заявления:
Действительно, странным выглядит сам факт, что свидетели опрашиваются спустя почти три года после совершения преступления. Украинское следствие вполне может дождаться того времени, когда свидетелей и вовсе не останется...
Из сообщения (цитата УНН ):
Следующее заявление ГУНП по Одесской области выглядит и вовсе удивительно. Состоит заявление в том, что «основная версия причины массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками ГСЧС (украинский аналог МЧС – прим. «ВО»)».
То есть поджог и стрельба по безоружным людям, устроенные радикалами, к основным причинам трагедии одесское следствие не относит?..
Пресс-служба ГУНП Одесской области объявила, что с начала 2017 года опросила 70 свидетелей по этому делу.
Из заявления:
Однако основная часть не смогла предоставить всю информацию, сославшись на то, что прошло много времени и отдельных обстоятельств они не помнят.
Действительно, странным выглядит сам факт, что свидетели опрашиваются спустя почти три года после совершения преступления. Украинское следствие вполне может дождаться того времени, когда свидетелей и вовсе не останется...
Из сообщения (цитата УНН ):
За последние 4 месяца следствия назначены 2 дополнительные экспертизы (в том числе и химическая), 9 обзоров места трагедии, трём лицам, которые сейчас находятся в розыске, сообщено о подозрении.
Следующее заявление ГУНП по Одесской области выглядит и вовсе удивительно. Состоит заявление в том, что «основная версия причины массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками ГСЧС (украинский аналог МЧС – прим. «ВО»)».
То есть поджог и стрельба по безоружным людям, устроенные радикалами, к основным причинам трагедии одесское следствие не относит?..
Использованы фотографии: Таймер
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