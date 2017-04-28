Следствие по-украински: "Основная причина трагедии в Одессе - халатность сотрудников ГСЧС"

Однако основная часть не смогла предоставить всю информацию, сославшись на то, что прошло много времени и отдельных обстоятельств они не помнят.

За последние 4 месяца следствия назначены 2 дополнительные экспертизы (в том числе и химическая), 9 обзоров места трагедии, трём лицам, которые сейчас находятся в розыске, сообщено о подозрении.