19:52 28 апреля

Следствие по-украински: "Основная причина трагедии в Одессе - халатность сотрудников ГСЧС"

Главное управление национальной полиции Одесской области публикует результаты досудебного расследования трагических событий 2 мая 2014 года. Напомним, что в тот день в Одессе погибли 48 человек. При этом большая часть смертей связана с поджогом радикалами одесского Дома профсоюзов.

Следствие по-украински: "Основная причина трагедии в Одессе - халатность сотрудников ГСЧС"


Пресс-служба ГУНП Одесской области объявила, что с начала 2017 года опросила 70 свидетелей по этому делу.


Из заявления:
Однако основная часть не смогла предоставить всю информацию, сославшись на то, что прошло много времени и отдельных обстоятельств они не помнят.


Действительно, странным выглядит сам факт, что свидетели опрашиваются спустя почти три года после совершения преступления. Украинское следствие вполне может дождаться того времени, когда свидетелей и вовсе не останется...

Из сообщения (цитата УНН ):
За последние 4 месяца следствия назначены 2 дополнительные экспертизы (в том числе и химическая), 9 обзоров места трагедии, трём лицам, которые сейчас находятся в розыске, сообщено о подозрении.


Следующее заявление ГУНП по Одесской области выглядит и вовсе удивительно. Состоит заявление в том, что «основная версия причины массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками ГСЧС (украинский аналог МЧС – прим. «ВО»)».

То есть поджог и стрельба по безоружным людям, устроенные радикалами, к основным причинам трагедии одесское следствие не относит?..

Использованы фотографии: Таймер
25

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Комментарии 47

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  1. Pirogov Сегодня, 17:13
    Кто бы сомневался ! Европейские следователи они такие!
    Pirogov
    1. МПК105 Сегодня, 17:20
      "То есть поджог и стрельба по безоружным людям, устроенные радикалами, к основным причинам трагедии одесское следствие не относит?.."Судя по всему,правосудие у вас там похлеще нашего будет...На порядок смешнее...Весело не только у нас жить,вна Украине ВООБЩЕ праздник жизни...
      МПК105
      1. 13воин Сегодня, 17:51
        А мне вот это понравилось:"трём лицам, которые сейчас находятся в розыске, сообщено о подозрении". Т.е. найти не могут, но как то сообщили. Телепатически, вероятно.
        13воин
    2. с-т Petrov Сегодня, 17:20
      когда клоуны дорываются до руля на волне стонов про кривое управление - получается клоунада

      Да, рулилы форумные, дающие советы МО, Шойгу, Путину и асфальтоукладчикам? laughing

      Европейские следователи они такие!


      это все людская блажь о волнах реформации wassat к этому приводят мысли о том, что подписав какое-то распоряжение, можно отменить грехи человека.

      Вот издам указ и... laughing

      Вот и аваков и турчинов и "художник павловский" и малолетки с фбк головного мозга - дай им порулить. такой адище начнется.

      Украина реально счастье (как бы ценично не звучало) но думаю оно вполне вовремя случилось для примера. многих акстило
      с-т Petrov
    3. cniza Сегодня, 17:20
      Мрази , придет время за все ответят фашистские выродки.
      cniza
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:38
        Цитата: cniza
        Мрази , придет время за все ответят фашистские выродки.

        Ответят обязательно..! И еще такой момент ,добровольцы потоком пошли из России под впечатлением этой трагедии...На генном уровне почуявшие ,что все это может у нас в России начаться ! А эта угроза есть и еще сильней увеличилась..Эх мужики в серьезное время , мы живем..Судьба мира решается . (ура я не кричу, но боевой дух прежде всего в себе поддерживаю ) Трудно будет скоро всем.. soldier
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 17:41
          Это точно , закончились беззаботные деньки , с одной стороны фашисты голову поднимают , с другой бармалеи всякие.
          cniza
      2. Лелёк Сегодня, 17:46
        Цитата: cniza
        Мрази , придет время за все ответят фашистские выродки.


        Привет, Виктор. Принято. Недавно произошёл "скандал" на НТВ, в ходе которого набуцкали "польскому" нацисту Томашу Мацейчуку. Сегодня Александр Роджерс прокомментировал этот инцидент:

        Вообще не понятно, зачем на наши публичные передачи приглашать (благополучно проживающих на территории "врага" и зарабатывающих здесь не малые деньги) таких одиозных нацистских ушлёпков как Ковтун, Воронова, Яхно, Животовский и пр. тварей.
        Лелёк
        1. cniza Сегодня, 17:50
          Приветствую , видел я как этому , извините , выродку дали в репу и это уже во второй раз , видимо третий будет летальный.
          cniza
          1. Лелёк Сегодня, 17:51
            Цитата: cniza
            третий будет летальный.


            Аминь! Господь - не фрайер.
            Лелёк
        2. pjastolov Сегодня, 19:20
          надо наконец понять - что таллерантность это разрешить им жить, но не зарабатывать на нас
          pjastolov
  2. Владимирец Сегодня, 17:13
    "основная версия причины массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками ГСЧС"

    Я, кстати, тоже так считаю, пожарные должны были давить тех, кто не давал им к Дому профсоюзов проехать. yes
    Владимирец
    1. Монос Сегодня, 17:26
      основная версия причины массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками ГСЧС

      Мда... странно, что сантехников не обвиняют...
      Монос
      1. cniza Сегодня, 17:32
        В такой ситуации они следующие... , а вообще этому скоро придет конец и все за все ответят.
        cniza
    2. boboss Сегодня, 17:58
      там даже менты жить хотели.....чо уж...о пожарных говорить
      boboss
    3. Юрий из Волгограда Сегодня, 19:45
      Цитата: Владимирец
      ""
      Я, кстати, тоже так считаю, пожарные должны были давить тех, кто не давал им к Дому профсоюзов проехать. yes

      Вообще-то на видео насколько помню отобрали пожарную машину и майдауны на ней просто катались.
      Юрий из Волгограда
  3. hirurg Сегодня, 17:14
    Нашли крайних?
    Человек погиб не потому, что в него стреляли. А потому, что не вовремя приехала скорая.
    И это не важно, что им не просто мешали, а.....
    А тех тварей, лица которых на видео, просто боятся тронуть.
    hirurg
    1. spech Сегодня, 17:17
      пока не нашли, но уже сообщили им.
      трём лицам, которые сейчас находятся в розыске, сообщено о подозрении.

      spech
    2. рич Сегодня, 17:18
      универсальная отмазка
      На редкость мерзкая и циничная
      рич
      1. Лелёк Сегодня, 18:02
        Цитата: рич
        На редкость мерзкая и циничная


        Привет.
        А назовите хотя бы парочку заявлений киевских ушлёпков не лживых, не мерзких и не циничных. Сутки на раздумья. А пока такое - кто-то, натужась до зелёного поноса, вопил, что торговать украинским чернозёмом бывшая Руина НИКОГДА не будет, как не будет делать это с карпатскими лесами и территориями под евромусор и ЯО. И - "ву а ля":
        Лелёк
        1. рич Сегодня, 18:07
          Привет. Тут действительно трудно привести какие-то примеры, разве только "выступления" В.Кличко, да и те больше к "Аншлагу" относятся
          рич
        2. pjastolov Сегодня, 19:25
          дыу Расея не хоча гамагены растить, так распылим праз хох...ию
          pjastolov
    3. udincev Сегодня, 18:19
      Цитата: hirurg
      А тех тварей, лица которых на видео, просто боятся тронуть.

      Боятся, скорее, что всплывут более крупные твари - руководители и устроители.
      udincev
  4. multipulti Сегодня, 17:19
    ну еще года через три придут к окончательному выводу, что виноваты сами сгоревшие!
    multipulti
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:19
    Следствие по-украински: "Основная причина трагедии в Одессе - халатность сотрудников ГСЧС"
    Ага !И добивали и насиловали,травили пенопластом засыпанным в бутылки тоже ГСЧС?

    Эта свинья жирная ещё живая с видео?
    Наблюдатель2014
    1. Владимирец Сегодня, 17:31
      Цитата: Наблюдатель2014
      Эта свинья жирная ещё живая с видео?

      "15 февраля 2015 года на Фейсбуке на странице сообщества «Самооборона Одессы» появилось сообщение о том, что Сотник Микола скончался в больнице после продолжительной болезни. Информацию о смерти сотника Миколы в Фейсбуке спустя несколько часов подтвердил другой участник событий 2 мая и активист одесского Евромайдана Марк Гордиенко.
      По некоторым сведениям, у сотника Миколы в 2014 году был диагностирован химический ожог лёгкого (возможно, оно связано с отравляющими веществами, распыленными в Доме Профсоюзов, которые могли попасть к нему в лёгкие). На протяжении месяцев его состояние продолжало ухудшаться. В результате болезни, некогда толстяк, к моменту смерти Сотник Микола весил всего 51 килограмм, а в последние дни своей жизни находился в коме и 15 февраля скончался."
      Владимирец
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:35
        Владимирец hi
        По некоторым сведениям, у сотника Миколы в 2014 году был диагностирован химический ожог лёгкого (возможно, оно связано с отравляющими веществами, распыленными в Доме Профсоюзов,
        Травма на производстве.Так сказать.Или награда настигла хероя.
        Наблюдатель2014
        1. Владимирец Сегодня, 17:40
          Цитата: Наблюдатель2014
          Травма на производстве.

          Точнее - вредное производство, а молочка вовремя не успел попить. yes Приветствую. hi
          Владимирец
    2. boboss Сегодня, 17:59
      нет.....через год.....умертвился
      boboss
    3. pjastolov Сегодня, 19:27
      и будет жить с параснюком
      pjastolov
  6. KolPak0502 Сегодня, 17:22
    ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ - ФАШИЗМ ......
    KolPak0502
  7. sergei1975 Сегодня, 17:22
    Проще сказать, что спичками баловались одесситы.А на самом деле -укронацисты начали примерять одежды инквизиции, уже добрались до власти.Сезон охоты на ведьм-открыт.
    sergei1975
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:27
    Этак можно любое преступление опровдать, элементарно свалив все на "стрелочника ",а при этом режиме настоящее расследование никто не посмеет провести, иначе самоубийство в извращенной форме!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Лелёк Сегодня, 18:28
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Изгоняющий либероидов


      В подтверждение сказанного Вами по поводу подрыва машины ОБСЕшников:
      Лелёк
  9. рус-5819 Сегодня, 17:31
    Однако основная часть не смогла предоставить всю информацию, сославшись на то, что прошло много времени и отдельных обстоятельств они не помнят.

    Допрашивали не тех кого надо, а тех кого "назначили "свидетелями.
    трём лицам, которые сейчас находятся в розыске, сообщено о подозрении.

    Странный розыск подозреваемых: найти их не могут, но всё им "сообщили".
    В общем, всё это тупая отмазка для толерантной Европы. И правду люди узнают только в Киевском международном трибунале над укро-государственными и укро-фашистскими преступниками! Верю, что так оно будет!
    Одессу помним и не простим!
    рус-5819
  10. demo Сегодня, 17:37
    То есть поджог и стрельба по безоружным людям, устроенные радикалами, к основным причинам трагедии одесское следствие не относит?..

    Конечно же нет.
    Причина трагедии состоит в том, что в одно время и в одном мести собрались люди, чья позиция шла в разрез с мнением тех кто хотел и мог стрелять и поджигать.
    Вот если бы не собрались, то и беды бы не случилось.
    А местное "мэсэчэ" однозначно - не доглядело.
    Вот их и надо. По всей строгости..... беззакония.
    demo
  11. друг зверей Сегодня, 17:41
    Просто глумятся над жертвами, Европа отводит глаза. Наказать их можно было только в том же 2014, но не стали.
    друг зверей
  12. sl22277 Сегодня, 17:42
    Интересное кино... Где вы были раньше ? Какого Х_Е_Р_А вы молчали, когда ваши ВСУ и нацгады расстреливали Донбасс и жгли Дом Профсоюзов в Одессе?! Все на Украине буффонада и цирк .В "прогрессивной" Украине – кресты и виселицы, допросы в СБУ. Вместо рабочих мест и достойных зарплат – тюремные камеры и сроки за сепаратизм.И виноват то оказывается ГКЧС ..... Вы и сейчас будете искать виноватых на стороне - так было всегда. Так будет и сейчас.
    sl22277
  13. boboss Сегодня, 17:53
    ....но диспетчер МчС была награждена....
    boboss
  14. инженерный Сегодня, 17:53
    Следующее заявление ГУНП по Одесской области выглядит и вовсе удивительно. Состоит заявление в том, что «основная версия причины массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками ГСЧС (украинский аналог МЧС – прим. «ВО»)».

    "...И, если можете, то мне всегда вредите,
    Но я с тобой за их разведаюсь грехи".-
    "Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
    Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
    Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
    Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
    И.А.Крылов.
    инженерный
  15. Kulneff2009 Сегодня, 18:02
    Сволочи лживые!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kulneff2009
  16. PowerStep Step Сегодня, 18:09
    Ворон ворону глаз не выклюет
    PowerStep Step
  17. Алишер Бабаев Сегодня, 18:12
    Одним словом ХОХЛЫ
    Алишер Бабаев
  18. PowerStep Step Сегодня, 18:14
    Ворон ворону глаз не выклюет!!!
    PowerStep Step
  19. avg-mgn Сегодня, 18:23
    То есть поджог и стрельба по безоружным людям, устроенные радикалами, к основным причинам трагедии одесское следствие не относит?..
    КАКАЯ СТРЕЛЬБА? - пацаны китайские шутихи поджигали. КАКИЕ РАДИКАЛЫ? - на тот момент такого понятия для Киева не существовал, сегодня это вообще патриоты. Действительно - виноваты пожарные - приехали пьяные и вместо воды в цистернах был ворованный бензин, со всеми вытекающими.
    avg-mgn
  20. Kgv Kgv Сегодня, 18:59
    да не будет объективного расследования это и так понятно кто это сделал НО огласке придавать не выгодно нынешнему ФАШИСТСКОМУ РЕЖИМУ КУЕВСКОЙ СВИДОМОЙ ХУНТЕ
    Kgv Kgv
  21. OVK Сегодня, 19:14
    А как-же ?! Ведь нападение гитлеровской германии на СССР , вина МЧС СССР . )))
    OVK
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