Минометные комплексы: мобильность прежде всего

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Совершенствование боеприпасов для минометных систем, многие годы считавшихся собственной артиллерией пехотинца, значительно повышает их эффективность. Оцифровывание добавило возможность отстреливать несколько снарядов за очень короткое время с беспрецедентной точностью, системы управления теперь огнем полностью берут на себя весь контроль за циклом стрельбы, в некоторых случаях за исключением заряжания. В основном считавшийся ранее стационарной системой вооружения, миномет впоследствии был установлен на транспортные средства для того, чтобы получить мобильность, необходимую для легких пехотных и мотострелковых подразделений. В наши дни пехотные формирования все чаще действуют с легких бронированных машин, и минометы следуют этой тенденции. В связи с этим необходимо разрабатывать новые решения с малыми силами отката, чтобы шасси транспортных средств этого класса могли их выдержать. Минометы, устанавливаемые в башни, в этой статье не рассматриваются.В мире калибра 120 мм одной из новейших систем является минометный комплекс Cobra, разработанный швейцарской компанией RUAG Defence, использовавшей опыт, приобретенный с предыдущей системой Bighorn. Ствол, тормоз отката и рекуператор взяты с предыдущего проекта Bighorn, среди основных изменений можно назвать электроприводы, которые заменили все гидравлические системы, а также совершенно новый баллистический вычислитель. Cobra может оснащаться гладкоствольными стволами разной длины, 1600 и 2000 мм, дальнобойность при этом составляет соответственно 7000 и 9000 метров. В момент выстрела в течение 30 миллисекунд силы отката не превышают 30 тонн, что позволяет устанавливать миномет на двухосные грузовики, хотя большинство предложений базируется на шасси 8x8. Общая масса миномета Cobra составляет 1200 кг в базовом варианте и 1350 кг при добавлении автоматической системы заряжания. Стартовым заказчиком является швейцарская армия, ее программой вооружения 2016 года предусмотрена закупка 32 систем за 370 миллионов евро, которые будут установлены на бронемашины Piranha 3+ (8x8) производства компании GDELS. С 2009 года, когда 120-мм минометные системы 64/91 на базе бронетранспортеров МПЗ были сняты с вооружения, швейцарская пехота не имела никакой мобильной системы огневой поддержки с закрытых позиций ближнего действия. Швейцарская армия выбрала ствол длиной 1600 мм и новый «12 см/16 миномет» был приписан к артиллерийским подразделениям. Каждый из четырех дивизионов самоходной артиллерии получит батарею из 8 минометов, два взвода по 4 системы. В боевых условиях минометные батареи и взвода могут быть подчинены формированиям уровня пехотного батальона или оставлены в подчинении артиллерии и использованы в качестве основных огневых единиц. Таким образом, минометы интегрируются в систему командования и управления артиллерийским огнем INTAFF. Контракт включает 36 транспортных контейнеров для боеприпасов, а также 12 защищенных грузовых автомобилей снабжения. Поставки по нему намечены на 2018-2022 годы.Бестселлером среди устанавливаемых на машины систем является миномет 2R2M компании TDA. Он стоит на вооружении четырех зарубежных заказчиков Италии, Омана, Малайзии и Саудовской Аравии и выбран Францией для программы МЕРАС (Mortier Embarque Pour l'Appui au Contact). Миномет 2R2M имеет 120-мм нарезной ствол длиной 2000 мм, которым оснащается также буксируемый вариант 120RT; максимальная дальнобойность составляет 8,2 км при стрельбе стандартным боеприпасом, 13 км при стрельбе активно-реактивными минами и 15 км при стрельбе управляемыми снарядами. Обслуживает миномет с полуавтоматической системой заряжания расчет из трех человек. Минометный комплекс 2R2M постоянно совершенствуется, вторая модификация получила некоторые новые элементы, которые затем будут внедрены на уже развернутых системах. На основе спецификаций проекта МЕРАС, который является частью программы Scorpion французской армии, последуют дальнейшие доработки системы; 2R2M будет устанавливаться на новый бронетранспортер Griffon 6x6. Будет повышен уровень безопасности работы с системой, функциональные обязанности стрелка-оператора и заряжающего будут сокращены при одновременно расширении контрольных функций командира расчета. Компания TDA, часть Thales group, также собирается доработать противооткатный механизм, который позволит устанавливать миномет 2R2M на машины конфигурации 4x4. Рассматривается возможность доработки программного обеспечения для ведения огня в разных режимах.На выставке Eurosatory 2014 компания Elbit Systems представила свой автономный минометный комплекс Spear 120-мм, оборудованный противооткатной системой, которая снижает силы отката до менее чем 10 тонн. При массе менее одной тонны он может устанавливаться на легкие машины, например шасси бронеавтомобиля HMMWV, в этой конфигурации боекомплект составляет 36 выстрелов. Расчет миномета дульного заряжания составляет два-три человека, он оборудован полностью цифровой компьютеризированной системой наведения и навигации. Базируется эта система на проверенном в боевых условиях минометном комплексе Cardom второго поколения, скорострельность ее достигает 15 выстрелов в минуту. Миномет готов к стрельбе менее через 60 секунд, а его круговое вероятное отклонение составляет менее 30 метров. Spear вызвал интерес израильских вооруженных сил. Как обычно израильские компании не называют своих заказчиков, но, по всей видимости, стартовым заказчиком стала тайская армия, хотя количество купленных систем так и остается неизвестным.Сингапурская компания ST Kinetics разработала в инициативном порядке 120-мм автоматический гладкоствольный миномет SRAMS (Super Rapid Advanced Mortar System - сверхскорострельный продвинутый минометный комплекс), силы отката которого снижены до менее 26 тонн, а максимальная скорострельность составляет 10 выстрелов в минуту. Миномет SRAMS весит менее 1200 кг, оснащен стволом длиной 1800 мм, углы вертикального наведения составляют 45°-80° и горизонтального наведения ± 40°. Патентованный ствольный диффузор оригинальной конструкции снижает избыточное давление ударной волны при выстреле, повышая тем самым безопасность расчета. Этот миномет, приобретенный ОАЭ, был установлен на шасси RG-31 Agrab; первая партия 72 установки была поставлена в конце 2014 года, тогда как в настоящее время ведутся поставки следующей партии из 26 систем, заказанных позднее. Система обработки боеприпасов минометного комплекса Agrab базируется на двух каруселях по 23 выстрела в каждой. На машине установлен вспомогательный силовой блок для энергоснабжения комплекса во время остановки и запитывания системы управления огнем (СУО) и системы кондиционирования. Большая часть систем произведена в ОАЭ, где они состоят на вооружении специальных сил, которые интенсивно используют их в Йемене. Компания STK недавно начала программу доработки, нацеленную на снижение массы системы и замену всей гидравлики электроприводами, также разрабатывается комплект для стрельбы управляемыми боеприпасами и снарядами, снаряженными программируемыми взрывателями.Испанская компания NTGS (New Technologies Global Systems) (недавно созданное небольшое инжиниринговое предприятие) разработала миномет Alakran. Эта система вместо традиционного механизма уменьшения сил отката использует другой принцип; большая квадратная опорная плита 120-мм миномета, устанавливаемого на задней платформе машины, передает силы отката на грунт. Углы горизонтального наведения составляют ± 60°, вертикального наведения от 45° до 90°, наведение миномета осуществляется при помощи электромеханических приводов. Наведение выполняется автоматически с использованием компьютеризированного устройства наведения MAD 1 (Mortar Aiming Device); таблицы для стрельбы, геоинформационные системы и данные о целях хранятся в компьютере командира батареи, который по радиоканалу подсоединяется к СУО. Устройство MAD 1 оборудовано GPS, датчиками ориентации и возвышения. Ограниченная масса системы позволяет устанавливать его на пикап грузоподъемностью 1,5 тонны, во время движения ствол миномета размещается горизонтально на грузовой платформе. В конце 2016 года компания NTGS и ее партнер Everis, который отвечает за интеграцию, добились первого экспортного успеха - неназванная страна заказала 100 минометных комплексов Alakran 120, которые будут установлены на автомобили Toyota Land Cruiser 4x4.После приобретения норвежской Vinghog немецкая компания Rheinmetall представила в 2014 году 81-мм автоматизированную систему, разработанную в соответствии с требованиями норвежской организации оборонного снабжения и окончательно сконфигурированную для варианта MULTI бронемашины Hagglunds CV90 производства ВАЕ Systems. Минометный комплекс, известный под обозначением Vingpos Mortar Weapon System (MWS), устанавливается на основание, которое позволяет быстро снять его с бронемашины MULTI для того, чтобы использовать это шасси для других целей; кстати, 16 таких машин были заказаны Норвегией. Одно из основных конструктивных требований заключалось в максимальном снижении сил отката, действующих на шасси. Vinghog обратилась к немецкой компании Weforma Dampfungstechnik GmbH, специализирующейся на технологиях торможения, которая разработала два гидравлических амортизатора постоянной жесткости с пневматическими пружинами, которые снижают силу отдачи с 412 кН примерно до 100 кН при ходе отката 90 мм. Масса откатных частей составляет примерно 340 кг, два амортизатора противооткатной системы поглощают около 2700 джоулей. Миномет L16A2, стоящий на вооружении норвежской армии, изготовила тогда еще компания Royal Ordnance; он может легко сниматься для обслуживания или в случае осечки. Также была разработана система крепления, позволившая упростить установку минометов других моделей. Общая масса комплекса Vingpos MWS составляет менее 1000 кг, во время движения миномет перевозится внутри машины при закрытых люках в крыше. Опорная плита с электроприводами обеспечивает поворот на угол ±90°, а вертикальные углы составляют +45°/+86°. Наведение полностью автоматическое, миномет Vingpos оборудован системой навигации и позиционирования INS/GPS, а также датчиком движения, все они соединены с компьютером управления огнем Konsberg Odin через блок распределения данных; единственная ручная операция - заряжание. В случае неисправности энергосистемы ручная резервная ветвь позволяет вести стрельбу из миномета, но при ограниченной функциональности. Один солдат, используя человеко-машинный интерфейс в виде 6,5-дюймового сенсорного экрана, может обслуживать миномет Vingpos. Кроме норвежского заказа компания Rheinmetall также надеется на потенциальных зарубежных заказчиков, рассматривая при этом вариант с 120-мм стволом.В 2012 году компания Thales South Africa впервые представила 81-мм Scorpion, разработка которого была завершена позднее, в конце 2014 года 2014. В основе системы лежит платформа с электродвигателями, которые обеспечивают наведение по азимуту и углу места. Данные для стрельбы обеспечивает упроченный планшетный компьютер, в то время как данные от передового наблюдателя или командного пункта верхнего эшелона передаются комплексу по встроенному радиоканалу. Местоположение обеспечивает устройство, в состав которого входят GPS, система инерциальной навигации и одометр. Палетизированный (на основании типа поддона) комплекс Scorpion питается от аккумуляторных батарей; перезаряжание обеспечивается генератором платформы-носителя, блок питания оборудован реле развязки для подзарядки основного и резервного аккумуляторов. Минометный расчет может отстрелять первый снаряд через 15 секунд после остановки машины; максимальная скорострельность составляет 20 выстрелов в минуту, заряжание выполняется вручную, количество выстрелов в боекомплекте зависит в основном от платформы-носителя. Стандартным вооружением комплекса является 81-мм дальнобойный миномет компании Denel. Впрочем, для тех армий, которые используют боеприпасы советского происхождения, может устанавливаться ствол диаметром 82 мм. Противооткатная система позволяет устанавливать минометный комплекс Scorpion на любую легкую платформу, начиная от 2,5-тонного десантного автомобиля Wasp/Hornet и кончая большими внедорожниками, например Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Land Rover Defender и HMMWV. Систему - только миномет или комбинация миномета с пусковыми установками ракет - можно устанавливать на четырехколесный прицеп, что позволяет буксирующей машине перевозить большее количество боеприпасов и, как следствие, повышает боевые возможности. Был разработан специальный комплект для групп управления огнем, который оборудован такой же навигационной системой как на минометной платформе, а также устанавливаемым на мачте прицельным комплексом с типичным оптико-электронным набором, включающим устройство угловых измерений, тепловизор, лазерный дальномер, дневную камеру, цифровой компас и GPS. Тепловизор, как правило, идет в виде бинокулярных устройств Sophie LR (Long Range) или Sophie MF (Multi-Function), последний из них позволяет захватывать цели также при снятии с мачты.После объявления первого контракта на свой минометный комплекс Eimos (Expal Integrated Mortar System - интегрированная минометная система Expal) испанская компания Expal, часть Maxam group, в 2015 году начала поставки заказчику, по всей видимости, с Ближнего Востока. В комплексе Eimos объединены 81-мм дальнобойный миномет компании и платформа, позволяющая упрощенную установку на легкие автомобили, в данном случае на URO Vamtac 4x4. По данным компании, электроприводы обеспечивают горизонтальное и вертикальное наведение миномета, СУО которого обеспечивает точность 4 мила по азимуту и углу места при использовании только GPS, встроенный же блок инерциальной навигации/GPS уменьшает вдвое это значение. Гидравлическая система уменьшает силы отката более чем на 90%, длина отката при этом составляет 300 мм. Это позволяет устанавливать миномет на легкие машины без дополнительной системы стабилизации или опор, для некоторых платформ необходима лишь минимальная доработка подвески. Миномет может быть быстро снят и установлен на грунт, обратный процесс установки на платформу занимает три минуты. Данные для стрельбы обеспечивает система Techfire, которая позволяет контролировать процесс ведения огня на разных уровнях, в базовом варианте на уровне огневой единицы. Комплексы, проданные стартовому заказчику, включают Techfire для платформы, а также для более высоких уровней, включая передовых наблюдателей. Также в этот контракт вошел беспилотник Shepherd-Mil. Этот беспилотник массой 2,8 кг с камерой для низких уровней освещенности позволяет обнаруживать и захватывать цели благодаря установленному геолокационному программному обеспечению. В стандартном варианте Eimos включает две вертикальных укладки боеприпасов по 26 выстрелов в каждой, тогда как на поворотной платформе размещается шесть готовых выстрелов. Система весит около 500 кг, но в зависимости от конфигурации масса может меняться. Комплекс Eimos способен также принять миномет калибра 60 мм производства этой же компании. После остановки машины первая мина отстреливается через 10 секунд, перебросочная скорость составляет 9 град/с. Миномету необходимо обслуживание расчета как минимум из двух человек, максимальная скорострельность составляет 25 выстрелов в минуту. Испанская компания продолжает дорабатывать свою систему и предлагает недавно показанный новый вариант своего миномета Eimos с некоторыми ключевыми усовершенствованиями. Конструкция новой платформы сокращает время, необходимое расчету для подготовки миномета к стрельбе; система устанавливается на новый пикап URO VAMTAC с четырехместной кабиной. Была установлена новая метеостанция для повышения точности баллистических вычислений, а также интегрировано обновленное ПО Techfire с новыми функциональными возможностями. В новейшем варианте Techfire включает беспилотник Shepherd-Mil, который теперь способен работать в качестве передового наблюдателя. Система Techfire, эксплуатирующаяся несколькими не называемыми заказчиками, недавно была куплена еще двумя европейскими странами. Компания Expal до сих пор в ожидании национального покупателя на свой комплекс Eimos (фото ниже), но бюджетные ограничения пока не позволяют испанским военным заказать эту систему.Американская армия находится в поисках минометной системы для экспедиционных сил, которая должна быть «модульной, способной устанавливаться на самые разные платформы, автоматизированной, поскольку должна выполнять работу в беспроводном дистанционном режиме, иметь высокую скорострельность и нулевое время готовности к стрельбе, быть функционально гибкой, способной защищать передовые базы и боевые посты, а также способной на проведение мобильных операций, высокоточной, с автоматизированным компьютеризированным наведением».С этой целью Научно-исследовательский центр вооружений американской армии разрабатывает автоматизированный комплекс для ведения огня прямой и непрямой наводкой ADIM (Automated Direct/indirect-fire Mortar). В его состав входит миномет казенного заряжания, установленный на платформу, снижающую силу отдачи в 8 раз, что позволяет устанавливать миномет на транспортные средства подобные бронеавтомобилю HMMWV и даже прицепы. ADIM оборудован улучшенным вариантом системы управления огнем М95 MFCS (Mortar Fire Control System), получившим обозначение AFCS-M (Automated Fire Control System-Mortar - автоматизированная СУО-миномет), который соответствует всем задействованным протоколам связи. Это позволяет расчету вести стрельбу дистанционно из укрытия в режиме «от сенсора к стрелку» и выполнять автоматизированные тактические задачи. Миномету необходимо очень небольшое время подготовки к стрельбе, a AFCS-M легко интегрируется с блоком инерциальной навигации и приемником GPS. Система электромеханических приводов Actuator Control System (ACS), разработанная на заводе «Арсенал Пикатинни», позволяет полностью автоматизировать процесс стрельбы.Комплекс ADIM имеет магазин на 20 выстрелов, минимальную дальнобойность 300 метров и максимальную 6300 метров, миномет вращается на 360°, а вертикальные углы наведения составляют -3/°+85°. Вооружением можно управлять дистанционно в ситуациях защиты передовых баз или из машины при установленной в кабине консоли MFCS. Кроме традиционных задач ведения огня с закрытых позиций платформа с противооткатной системой позволяет использовать миномет для ведения огня прямой наводкой и при малых углах возвышения. Это необходимо для борьбы с целями в укрытиях и на возвышенностях, особенно на ближних дистанциях. Общая масса системы составляет примерно 1000 кг.Миномет ADIM был продемонстрирован в январе 2015 года во время учений Army Expeditionary Warfighter Experiment, и отстрелял в общей сложности 174 мины в режиме дистанционного управления. В связи с ограничениями конструкции пока еще дорабатываемого предохранительного устройства задачи со сменой позиции проводились только с имитацией стрельбы. Они подтвердили способность системы получать вызовы огня, после остановки машины начинать огневую задачу, выполнять автоматическое прицеливание и ведение огня и возобновлять движение, всё это менее чем за 50 секунд. Что касается огневых задач, то они включали также два особых типа: задачи подавления нескольких целей, когда выпускается один снаряд по данной цели и затем повторяется последовательность по другим целям, и автоматизированный поиск и стрельба с рассеиванием, когда отстрел снарядов ведется по зоне, окружающей конкретную цель. Американская армия в лице ADIM намеревается иметь мобильную и маневренную систему, способную передвигаться по грунтовым дорогам и работать в горной местности, что, например, характерно для Афганистана, где более тяжелые системы не могли удовлетворительно обеспечить огневую поддержку наступающей пехоты.