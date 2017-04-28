Судостроительный завод "Вымпел" построил партию патрульных катеров "Мангуст" проекта 12150
Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область) построил партию скоростных патрульных катеров «Мангуст» проекта 12150 (заводские номера 02648-02649) для погранслужбы ФСБ, МЧС, Минобороны и Федеральной таможенной службы, передает RNS со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Церемонии торжественного спуска катеров на воду скоростных патрульных катеров пройдут 2 и 4 мая.
Катер с заводским номером 02648 — 70-й «Мангуст», выпущенный заводом. Основные заказчики катеров проекта 12150: пограничная служба ФСБ РФ, министерство обороны, МЧС, Федеральная таможенная служба.
Патрульные катера проекта 12150 — это серия быстроходных катеров прибрежной зоны разработки конструкторского бюро «Алмаз» и производства завода «Вымпел». Они предназначены для использования спецслужбами, таможенной службой и рыбоохраной. Катер оснащен крупнокалиберным пулеметом в составе морской тумбовой пулеметной установки, которая обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальности до 2000 м при высоте до 1500 м.
Церемонии торжественного спуска катеров на воду скоростных патрульных катеров пройдут 2 и 4 мая.
Катер с заводским номером 02648 — 70-й «Мангуст», выпущенный заводом. Основные заказчики катеров проекта 12150: пограничная служба ФСБ РФ, министерство обороны, МЧС, Федеральная таможенная служба.
Патрульные катера проекта 12150 — это серия быстроходных катеров прибрежной зоны разработки конструкторского бюро «Алмаз» и производства завода «Вымпел». Они предназначены для использования спецслужбами, таможенной службой и рыбоохраной. Катер оснащен крупнокалиберным пулеметом в составе морской тумбовой пулеметной установки, которая обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальности до 2000 м при высоте до 1500 м.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Патрульные катера проекта 12150
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти