19:53 28 апреля

Судостроительный завод "Вымпел" построил партию патрульных катеров "Мангуст" проекта 12150

Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область) построил партию скоростных патрульных катеров «Мангуст» проекта 12150 (заводские номера 02648-02649) для погранслужбы ФСБ, МЧС, Минобороны и Федеральной таможенной службы, передает RNS со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Церемонии торжественного спуска катеров на воду скоростных патрульных катеров пройдут 2 и 4 мая.

Судостроительный завод "Вымпел" построил партию патрульных катеров "Мангуст" проекта 12150



Катер с заводским номером 02648 — 70-й «Мангуст», выпущенный заводом. Основные заказчики катеров проекта 12150: пограничная служба ФСБ РФ, министерство обороны, МЧС, Федеральная таможенная служба.

Патрульные катера проекта 12150 — это серия быстроходных катеров прибрежной зоны разработки конструкторского бюро «Алмаз» и производства завода «Вымпел». Они предназначены для использования спецслужбами, таможенной службой и рыбоохраной. Катер оснащен крупнокалиберным пулеметом в составе морской тумбовой пулеметной установки, которая обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальности до 2000 м при высоте до 1500 м.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Патрульные катера проекта 12150
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Комментарии 20

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  1. Верба Сегодня, 18:24
    Хороший катерок ,для ФСБ самое то.
    Верба
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:38
      Верба
      Хороший катерок ,для ФСБ самое то.
      Катер действительно хороший.У нас в Сочи есть.Видел его в действии множество раз.Особенно прикольно когда по автостраде (не специально конечно) На авто едешь, а этот катер на той же скорости по морю прёт.Между Хостой и Мацестой прям как специально все условия для гонок между морским и наземным транспортом.
      Наблюдатель2014
      1. рич Сегодня, 19:38
        Интересно, он чисто морской или универсальный типа река-море? Для устья Волги хорошая вещь
        рич
  2. Владимирец Сегодня, 18:28
    "построил партию скоростных патрульных катеров «Мангуст» проекта 12150 (заводские номера 02648-02649)"

    "Партия" звучит внушительно и солидно. Судя по номерам, партия состоит из двух катеров? what
    Владимирец
    1. Alexey RA Сегодня, 18:32
      Судя по заводским номерам - да.
      Но вообще с 2000 года завод построил 69 катеров этого проекта (в разных модификациях).
      Alexey RA
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:38
        Цитата: Alexey RA
        Но вообще с 2000 года завод построил 69 катеров этого проекта

        Москва тоже не сразу строилась . Новость порадовала , как и предыдущая о "Грачонке" good
        bouncyhunter
    2. Терский Сегодня, 18:36
      Цитата: Владимирец
      "Партия" звучит внушительно и солидно. Судя по номерам, партия состоит из двух катеров

      Женя привет drinks ! Вообще то их уже 71. Что касается слово партия, так их же два, yes А партия это все то что больше одного .
      Терский
      1. Владимирец Сегодня, 18:40
        Цитата: Alexey RA
        с 2000 года завод построил 69 катеров этого проекта

        Цитата: Терский
        Вообще то их уже 71.

        Да я знаю.
        Цитата: Терский
        Что касается слово партия, так их же два, А партия это все то что больше одного .

        what И не поспоришь. request
        Цитата: Терский
        Женя привет !

        Привет, уважаемый. hi
        Владимирец
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:41
    Суденышки явно прибрежной зоны, интересно, какую волну они выдержат?
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимирец Сегодня, 18:47
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      какую волну они выдержат?

      Камрад, ээээ, водные границы они не только в морях-океанах, подобным катерам много работы на азовских-каспийских лиманах-плавнях, балтийских заливах, озерах, реках и в прибрежной зоне, им и не надо сутками болтаться в открытом море. Вы бы ещё о "Калибре" вспомнили. request
      Владимирец
    2. Терский Сегодня, 18:54
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Суденышки явно прибрежной зоны,

      Ну так они и заточены под прибрежную зону
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      интересно, какую волну они выдержат?

      до 4 баллов
      Терский
    3. san4es Сегодня, 19:17
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      интересно, какую волну они выдержат?

      ...команде придётся не сладко
      san4es
  4. rruvim Сегодня, 18:49
    Перемога ! Будет на чём окуньков ловить! Это вам не "газотурбинные" для фрегатов изготавливать...И каюту удобные, и бар имеется... ФСБ всё-таки...Ещё надо штук десять! На всех "начальников". А "Лиманы" пусть тонут...
    rruvim
    1. pv1005 Сегодня, 19:13
      Цитата: rruvim
      Перемога ! Будет на чём окуньков ловить! Это вам не "газотурбинные" для фрегатов изготавливать...И каюту удобные, и бар имеется... ФСБ всё-таки...Ещё надо штук десять! На всех "начальников". А "Лиманы" пусть тонут...

      fool Сам придумал или с методички списал? am
      pv1005
      1. rruvim Сегодня, 19:43
        Ну конечно мне Навальный прислал...методичку. А сам я рад за завод, там есть мощности и работяги. Не нравятся только "победные" реляции.
        rruvim
    2. DMB_95 Сегодня, 19:24
      Цитата: rruvim
      Перемога ! Будет на чём окуньков ловить! Это вам не "газотурбинные" для фрегатов изготавливать...И каюту удобные, и бар имеется... ФСБ всё-таки...Ещё надо штук десять! На всех "начальников".
      Особенно для ФСБ и ТС понравятся РЛС "raymarine" и средства навигации известной американской корпорации. Просто будут "уши" и "глаза" нашей погранслужбы!
      И какими же должны быть такие катера ? Просветите , блин . Только "Лиман" к ним не приплетайте..
      DMB_95
      1. rruvim Сегодня, 19:44
        Любыми, только не отвечающими стандартам ЕС !
        rruvim
  5. rruvim Сегодня, 19:06
    Особенно для ФСБ и ТС понравятся РЛС "raymarine" и средства навигации известной американской корпорации. Просто будут "уши" и "глаза" нашей погранслужбы!
    rruvim
  6. Maximillian von Adelheid Сегодня, 19:39
    Скорость в узлах???
    Стоимость в рублях???
    request
    Maximillian von Adelheid
  7. rruvim Сегодня, 19:49
    Эти катера отличные, как катера (а Рыбинск строить может!) но вся "авионика", если употребить это слово, прослушивается. Сплошной импорт. request
    rruvim
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