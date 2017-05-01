Су-35 против F-35: Россия ставит на сверхманевренность

Вроде бы проходное событие на далеком острове, где-то на краю Европы, но вот Самуэль Осборн, обозреватель “Independent”, считает, что эти самолеты призваны защитить союзников от «агрессии России». Конечно, никакой агрессии с нашей стороны нет, однако интересно сравнить американские истребители-бомбардировщики с российскими истребителями.F-35 начал создаваться в 1995 году, в рамках сотрудничества с ОКБ имени Яковлева. На Западе об этом предпочитают совсем не вспоминать, но характерные черты Як-141, доставшиеся F-35 от советского самолета вместе с разграбленной документацией ОКБ, спрятать не удается.В 2001 году проект F-35 победил на конкурсе единого ударного истребителя для ВВС, ВМФ и морской пехоты. И эта дата указана здесь не для общих сведений: вспомнив, каким выглядел мир на рубеже веков, мы поймем, почему F-35 получился таким, каким получился.Россия в это время зализывала раны чеченской войны и оправлялась от дефолта, сражаясь с пустотой в желудке синюшными «ножками Буша», а с пустотой в душе — крепкими алкогольными напитками. О китайской угрозе тогда еще никто не говорил.Западное общество смаковало торжество либеральных идей, конец истории и предвкушало, как минимум, столетие американской гегемонии над миром.А чтобы его поддержать, хотя главные соперники и повержены, господа из Пентагона решили разработать единую авиационную платформу, которая в различных модификациях могла бы удовлетворить основные потребности как генералов ВВС, так и адмиралов ВМФ с морскими пехотинцами.Унификация — это вообще хорошая штука, когда нужно сэкономить, но плохая, когда нужно добиться превосходства. Американцы же тогда ощущали себя единственным хищником на планете, у которого нет достойных противников, а для борьбы с пигмеями и их отсталой техникой достаточно и стелс-технологий.Проблемы начались тогда, когда провалилась попытка сделать дешевого компаньона баснословно дорогому F-22, и вместо 35 млн долларов «Молния II», в зависимости от модификации, стоит от 120 до 140 млн долларов.Затем у F-35 начали находить множество болезней, часть из которых может быть устранена в ближайшей перспективе, ну а часть, возможно, будет сопровождать самолет всю его историю.Ну и главная проблема F-35 оказалась в том, что мир несколько изменился и русские истребители не только не сгнили на запущенных аэродромах, но и пополняются новыми моделями. В 2014 году в свет вышел российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35.Именно с Су-35 может столкнуться F-35 в процессе защиты союзников от гипотетической «русской угрозы».Конечно, сравнивать эти два самолета некорректно: без стелс-покрытия F-35 поигрывает в воздушном бою американскому же F-15 из 1970-х годов, что уж говорить про наш самолет.Cу-35 превосходит F-35 по всем статьям: скорость 2,35 маха против 1,6 маха; потолок 20 км против 18,2 км; дальность 3600 км против 2200 км у F-35А; 12 узлов подвески и 8 тонн нагрузки против 10 точек подвески и 9 тонн нагрузки.Правда, шесть точек подвески вооружений являются внешними, и с их использованием F-35 теряет всю свою невидимость, поэтому против российских истребителей ему придется выходить только с четырьмя ракетами в «пузе».Самое же главное различие заключается в том, что наши разработчики, не отвергая роли малозаметности, все же делают ставку на сверхманевренность.Поэтому при встрече F-35 с Су-35, американец, скорее всего, первым обнаружит противника, но прежде чем нанести удар своими ракетами, ему придется выйти на дистанцию обнаружения нашими бортовыми радиолокационными станциями (РЛС). И все преимущество невидимки на этом заканчиваются. Если F-35 переживет обмен ракетами на средней дистанции, то будет сбит в ближнем бою.Сверхманевренный самолет, способный выполнять фигуры высшего пилотажа, недоступные противнику, не только быстрее выйдет на угол атаки, но и сумеет сбить выпущенные по нему ракеты. Конечно, ракета не самолет, и, тем более, не человек, а потому может выдерживать запредельные для живого существа перегрузки, но наличие двигателя и «крылышек» еще не наделяют ее способностью выполнять сложные маневры, доступные истребителю.Непредсказуемое поведение Су-35 значительно усложняет и прицеливание вражеским пилотом и поражение ракетами. А вот неповоротливый и медленный F-35 после обнаружения представляет собой легкую мишень.Учитывая коэффициент поражения американцем нашей «Сушки» в районе 0,21–0,28 (данные получены на основе совместных учений на Гавайях в 2008 году и компьютерного моделирования) на одного Су-35 нужно два или даже три F-35 для создания паритета, и даже в таком случае у Су-35 вполне хватит ракет на каждый из них.Так что радость англичан за шесть F-35 непонятна. Было бы их штук шестьдесят, тогда можно было бы говорить серьезно.Вообще Су-35 — это сверхманевренный истребитель с двумя двигателями управляемого вектора тяги, под завязку загруженный ракетами дальнего, среднего и малого радиуса действия, призванный «выпиливать» все, что летает в небе и угрожает спокойствию российских городов.А F-35 — это универсальный истребитель-бомбардировщик вовсе с возможностью вертикальной посадки и взлета, призванный карать слабо вооруженные и технологически неразвитые народы. То, что у него в процессе разработки отпал главный плюс универсальности — экономичность покупки и обслуживания, никак не влияет на боевые качества, зато влияет на потенциальное количество самолетов у стран НАТО.Наши современные истребители можно сравнивать с F-22 «Раптор», но их американцы что-то не поставляют в Европу, а F-35 — это вовсе не про нас, это так, цель на мониторе, а не противник.