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Падалка покинул отряд: что стоит за скандальным увольнением прославленных космонавтов
Российский космос нездоров. За последние год-два с ним расстались около пяти космонавтов и еще примерно столько же собираются сделать это в самое ближайшее время. Уже потерян костяк отряда: Максим Сураев, Роман Романенко, Олег Котов, Сергей Ревин, Александр Самокутяев... Буквально месяц назад отряд остался без первоклассного профессионала, потомственного, как и Романенко, космонавта Сергея Волкова. И вот еще один удар — в минувшую пятницу о своем уходе из отряда ЦПК им. Гагарина объявил один из самых прославленных космонавтов Роскосмоса, рекордсмен мира по суммарному пребыванию на орбите Геннадий Падалка. «Перспективы на полет нет, работы в центре для меня тоже нет, надоело бездельничать» — это его слова. И можно было бы считать их частным случаем, если бы все остальные, которым мне удалось дозвониться, ушедшие и оставшиеся последователи Гагарина не сказали бы, не сговариваясь, как под копирку, то же самое! Налицо чья-то грубейшая ошибка в организации работы с космонавтами. В чем она заключается и чем может обернуться уже в ближайшие годы, попробовал разобраться «МК».
Заслуги Геннадия Падалки признаны на самом высшем уровне.
Первой моей реакцией на информацию о массовом исходе космонавтов был шок, удивление: «Что же вы молчали и не поднимали проблему раньше?! Ведь теперь она катастрофична!». Но так они скроены, эти военные летчики и скромные космические инженеры: мужчины не жалуются, мужчины находят выход сами. Я бы с этим поспорила, потому что, извините, готовили вас к выполнению космических миссий за деньги налогоплательщиков, а потому общество имеет право знать, как использует государство накопленный вами потенциал, ваш опыт, энтузиазм, с которым вы порой по 15 лет ждали первого старта! А получается, что, обучив и дав слетать каждому по одному, максимум два раза, вас больше не удерживают в профессии — идите куда глаза глядят.
«Да вы посмотрите, куда они уходят, — ведь все же метят в депутаты!» — говорят злые языки. Трое космонавтов из ушедших больше года назад действительно сейчас являются депутатами Госдумы РФ. Стараются быть нужными там... Хотя бьюсь об заклад: если бы они были нужны ЦПК, их бы смогли остановить, заинтересовать. Каждый был бы счастлив остаться в профессии — летать, учить молодежь, передавать опыт. Но, увы, этого не случилось.
«То, что в ЦПК последние года три-четыре, если не больше, царит нездоровая обстановка, известно всем в отрасли, — говорит один из маститых космонавтов Павел Виноградов. — К сожалению, всех трясет, колотит. Конфликт назревал медленно после слияния трех отрядов космонавтов — из ЦПК им. Гагарина, РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН — в один, базирующийся именно в Центре подготовки, в Звездном городке. Роскосмосом тогда руководил Анатолий Перминов. Всех космонавтов с инженерной и медико-биологической специализацией в приказном порядке перевели в ЦПК. В итоге мы потеряли специализированный отряд инженеров-космонавтов из «Энергии», космонавтов-врачей из ИМБП РАН. Умные люди еще пять лет назад говорили, что это приведет к разрушению всей системы, что мы сейчас и видим. Вместо того чтобы реализовываться как профессионалам (пример — прославленный космонавт-врач Валерий Поляков), талантливые инженеры и врачи вынуждены теперь до пенсии сидеть за партой. Ведь что такое объединенный отряд космонавтов в ЦПК? Это вечная учеба в ожидании, что в один прекрасный день тебя наконец-то «вызовут к доске» — поставят в экипаж, хотя бы дублером, что будет означать, что через следующие полгода ты будешь в космосе. Ну и что прикажете делать при такой системе величинам типа Волкова или Падалки?»
Падалке уже не удастся обновить рекорд.
Похоже, в Центре подготовки космонавтов нет штатного психолога, с которым надо было хотя бы на бегу посоветоваться руководству, прежде чем предлагать Сергею Волкову стать пресс-секретарем центра. Нет, все работы хороши… Но чтобы молодому, полному сил полковнику после выполнения сложнейших операций на орбите, где он только вошел во вкус после трех полетов, — и стать канцелярским служащим?! Говорят, он из-за этого и ушел. К сожалению, сам он комментировать причину отказался. Куда ушел? Пока в никуда. Сергей ищет работу.
У Геннадия Падалки полетов было больше — пять. Это тот человек, который 12 сентября 2015 года установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космическом океане — 878 суток! И, по его словам, нацелился уже на 1000, потому что это важно для науки, для накопления данных о человеческих возможностях и ресурсах. Увы, похоже, теперь нового рекорда нашей стране ждать придется долго. Герой России, кавалер трех степеней ордена «За заслуги перед Отечеством», космонавт Падалка, которому до нового круглого результата было рукой подать — всего-то и оставалось добавить к своим прежним налетам 122 дня, — уже никогда не реализует своей мечты. А ведь это было бы важно не только для него лично — это было бы важно для престижа страны, для привлечения в отечественную космонавтику мальчишек с горящими глазами.
Андрей Борисенко, Александр Самокутяев и Сергей Волков. Шуточное фото с орбиты в образе байкеров — космонавты оседлали электрохимические генераторы кислорода. Двое из них уже никогда не полетят в космос.
В ЦПК же в ответ на упрек большинства профессионалов в слишком небрежном обращении с героем недвусмысленно намекают, что 58-летний Падалка свое отлетал, надо уступать дорогу молодым. Да среди нынешних молодых надо еще поискать людей с такими физическими данными, как у Геннадия Ивановича! За все годы служения космосу — ни одного противопоказания к полету: «Летчик, инженер, умница. Слетал бы еще не один раз и вывез бы с собой молодых, научил, — говорят коллеги в отряде. — Ладно, если летать не даете, обеспечьте интересной работой на земле». По словам космонавтов, Падалка не из капризных героев — не из тех, кому вынь да положь все, что захочет. Было бы достойное дело в ЦПК, он бы точно остался. Увы, уважение к мастерству и преемственность поколений не очень-то волнуют космическое руководство.
А между тем уход профессионалов из отрасли может, по мнению многих, привести в один прекрасный момент к большим неприятностям. «Во время каждого нынешнего пуска мы уже трясемся, потому что не знаем, чего ожидать от той молодежи, что пришла, — говорят люди с опытом полетов. — С горем пополам, с помощью Земли (команд из ЦУПа. — Н.В.) ведем их, безопасность не уронили. Хотя объективно профессионализм падает от экипажа к экипажу». Есть в космосе нюансы, которым не научишь по учебникам, тут как в хирургии — надо видеть движения рук мастера, научиться в сложных ситуациях мыслить как он, прогнозировать состояние технических систем. Получается, что сегодня тех, кому ветераны могли бы доверить самостоятельный полет в космос, остались единицы. Бывалые рассуждают так: «Сейчас летает Федор Юрчихин, за ним летом стартует Сергей Рязанский, после — Мисуркин (Александр Мисуркин. — Н.В.). А вот все остальные... нельзя их отпускать по одному».
Свои мысли о явной опасности пренебрежения опытными космонавтами, которые, даже отлетав свое, очень пригодились бы в Центре подготовки как незаменимые наставники молодых, члены отряда доносили самому высшему руководству отрасли, сначала генералам: Перминову, ныне покойному Владимиру Поповкину, Олегу Остапенко. Правда, источник, близкий к руководству госкорпорации и знающий ситуацию, сообщил, что никаких официальных обращений и писем от космонавтов по поводу ситуации в ЦПК не поступало. Изменений как не было, так и нет, разве что в худшую сторону. Сейчас вот на всех свалилась необходимость сокращения российского экипажа МКС в связи с нехваткой средств на их отправку и содержание на орбите — в общем, старая песня про «денег нет, но вы держитесь». Нет денег — нет полетов, точнее, очень мало, а значит, те, кто во что бы то ни стало хочет хоть разок слетать в космос, должны пробивать себе дорогу всеми возможными средствами. Идти по головам своих товарищей. «Если раньше в экипажи отбирали самых достойных летчиков, инженеров, то теперь два-три человека в окружении главы ЦПК назначают на полет тех, кто им нравится, кто к ним лоялен. А кто нелоялен, как, например, Падалка, того задвигают», — говорит другой мой собеседник в Звездном городке. «Очень жаль, когда грамотный, опытный и такой мотивированный человек, с прекрасной летной карьерой уходит из отряда. У меня это вызывает чувство сожаления» — так ответил корреспонденту РИА «Новости» о судьбе Падалки исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса, бывший рекордсмен мира по суммарной продолжительности космических полетов Сергей Крикалев.
P.S. В госкорпорации Роскосмос и Центре подготовки космонавтов комментарий получить не удалось.
Автор: Наталья Веденеева
Первоисточник: http://www.mk.ru/science/2017/04/23/padalka-pokinul-otryad-chto-stoit-za-skandalnym-uvolneniem-proslavlennykh-kosmonavtov.html
Заслуги Геннадия Падалки признаны на самом высшем уровне.
Первой моей реакцией на информацию о массовом исходе космонавтов был шок, удивление: «Что же вы молчали и не поднимали проблему раньше?! Ведь теперь она катастрофична!». Но так они скроены, эти военные летчики и скромные космические инженеры: мужчины не жалуются, мужчины находят выход сами. Я бы с этим поспорила, потому что, извините, готовили вас к выполнению космических миссий за деньги налогоплательщиков, а потому общество имеет право знать, как использует государство накопленный вами потенциал, ваш опыт, энтузиазм, с которым вы порой по 15 лет ждали первого старта! А получается, что, обучив и дав слетать каждому по одному, максимум два раза, вас больше не удерживают в профессии — идите куда глаза глядят.
«Да вы посмотрите, куда они уходят, — ведь все же метят в депутаты!» — говорят злые языки. Трое космонавтов из ушедших больше года назад действительно сейчас являются депутатами Госдумы РФ. Стараются быть нужными там... Хотя бьюсь об заклад: если бы они были нужны ЦПК, их бы смогли остановить, заинтересовать. Каждый был бы счастлив остаться в профессии — летать, учить молодежь, передавать опыт. Но, увы, этого не случилось.
«То, что в ЦПК последние года три-четыре, если не больше, царит нездоровая обстановка, известно всем в отрасли, — говорит один из маститых космонавтов Павел Виноградов. — К сожалению, всех трясет, колотит. Конфликт назревал медленно после слияния трех отрядов космонавтов — из ЦПК им. Гагарина, РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН — в один, базирующийся именно в Центре подготовки, в Звездном городке. Роскосмосом тогда руководил Анатолий Перминов. Всех космонавтов с инженерной и медико-биологической специализацией в приказном порядке перевели в ЦПК. В итоге мы потеряли специализированный отряд инженеров-космонавтов из «Энергии», космонавтов-врачей из ИМБП РАН. Умные люди еще пять лет назад говорили, что это приведет к разрушению всей системы, что мы сейчас и видим. Вместо того чтобы реализовываться как профессионалам (пример — прославленный космонавт-врач Валерий Поляков), талантливые инженеры и врачи вынуждены теперь до пенсии сидеть за партой. Ведь что такое объединенный отряд космонавтов в ЦПК? Это вечная учеба в ожидании, что в один прекрасный день тебя наконец-то «вызовут к доске» — поставят в экипаж, хотя бы дублером, что будет означать, что через следующие полгода ты будешь в космосе. Ну и что прикажете делать при такой системе величинам типа Волкова или Падалки?»
Падалке уже не удастся обновить рекорд.
Похоже, в Центре подготовки космонавтов нет штатного психолога, с которым надо было хотя бы на бегу посоветоваться руководству, прежде чем предлагать Сергею Волкову стать пресс-секретарем центра. Нет, все работы хороши… Но чтобы молодому, полному сил полковнику после выполнения сложнейших операций на орбите, где он только вошел во вкус после трех полетов, — и стать канцелярским служащим?! Говорят, он из-за этого и ушел. К сожалению, сам он комментировать причину отказался. Куда ушел? Пока в никуда. Сергей ищет работу.
У Геннадия Падалки полетов было больше — пять. Это тот человек, который 12 сентября 2015 года установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космическом океане — 878 суток! И, по его словам, нацелился уже на 1000, потому что это важно для науки, для накопления данных о человеческих возможностях и ресурсах. Увы, похоже, теперь нового рекорда нашей стране ждать придется долго. Герой России, кавалер трех степеней ордена «За заслуги перед Отечеством», космонавт Падалка, которому до нового круглого результата было рукой подать — всего-то и оставалось добавить к своим прежним налетам 122 дня, — уже никогда не реализует своей мечты. А ведь это было бы важно не только для него лично — это было бы важно для престижа страны, для привлечения в отечественную космонавтику мальчишек с горящими глазами.
Андрей Борисенко, Александр Самокутяев и Сергей Волков. Шуточное фото с орбиты в образе байкеров — космонавты оседлали электрохимические генераторы кислорода. Двое из них уже никогда не полетят в космос.
В ЦПК же в ответ на упрек большинства профессионалов в слишком небрежном обращении с героем недвусмысленно намекают, что 58-летний Падалка свое отлетал, надо уступать дорогу молодым. Да среди нынешних молодых надо еще поискать людей с такими физическими данными, как у Геннадия Ивановича! За все годы служения космосу — ни одного противопоказания к полету: «Летчик, инженер, умница. Слетал бы еще не один раз и вывез бы с собой молодых, научил, — говорят коллеги в отряде. — Ладно, если летать не даете, обеспечьте интересной работой на земле». По словам космонавтов, Падалка не из капризных героев — не из тех, кому вынь да положь все, что захочет. Было бы достойное дело в ЦПК, он бы точно остался. Увы, уважение к мастерству и преемственность поколений не очень-то волнуют космическое руководство.
А между тем уход профессионалов из отрасли может, по мнению многих, привести в один прекрасный момент к большим неприятностям. «Во время каждого нынешнего пуска мы уже трясемся, потому что не знаем, чего ожидать от той молодежи, что пришла, — говорят люди с опытом полетов. — С горем пополам, с помощью Земли (команд из ЦУПа. — Н.В.) ведем их, безопасность не уронили. Хотя объективно профессионализм падает от экипажа к экипажу». Есть в космосе нюансы, которым не научишь по учебникам, тут как в хирургии — надо видеть движения рук мастера, научиться в сложных ситуациях мыслить как он, прогнозировать состояние технических систем. Получается, что сегодня тех, кому ветераны могли бы доверить самостоятельный полет в космос, остались единицы. Бывалые рассуждают так: «Сейчас летает Федор Юрчихин, за ним летом стартует Сергей Рязанский, после — Мисуркин (Александр Мисуркин. — Н.В.). А вот все остальные... нельзя их отпускать по одному».
Свои мысли о явной опасности пренебрежения опытными космонавтами, которые, даже отлетав свое, очень пригодились бы в Центре подготовки как незаменимые наставники молодых, члены отряда доносили самому высшему руководству отрасли, сначала генералам: Перминову, ныне покойному Владимиру Поповкину, Олегу Остапенко. Правда, источник, близкий к руководству госкорпорации и знающий ситуацию, сообщил, что никаких официальных обращений и писем от космонавтов по поводу ситуации в ЦПК не поступало. Изменений как не было, так и нет, разве что в худшую сторону. Сейчас вот на всех свалилась необходимость сокращения российского экипажа МКС в связи с нехваткой средств на их отправку и содержание на орбите — в общем, старая песня про «денег нет, но вы держитесь». Нет денег — нет полетов, точнее, очень мало, а значит, те, кто во что бы то ни стало хочет хоть разок слетать в космос, должны пробивать себе дорогу всеми возможными средствами. Идти по головам своих товарищей. «Если раньше в экипажи отбирали самых достойных летчиков, инженеров, то теперь два-три человека в окружении главы ЦПК назначают на полет тех, кто им нравится, кто к ним лоялен. А кто нелоялен, как, например, Падалка, того задвигают», — говорит другой мой собеседник в Звездном городке. «Очень жаль, когда грамотный, опытный и такой мотивированный человек, с прекрасной летной карьерой уходит из отряда. У меня это вызывает чувство сожаления» — так ответил корреспонденту РИА «Новости» о судьбе Падалки исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса, бывший рекордсмен мира по суммарной продолжительности космических полетов Сергей Крикалев.
P.S. В госкорпорации Роскосмос и Центре подготовки космонавтов комментарий получить не удалось.
Автор: Наталья ВеденееваПервоисточник: http://www.mk.ru/science/2017/04/23/padalka-pokinul-otryad-chto-stoit-za-skandalnym-uvolneniem-proslavlennykh-kosmonavtov.html