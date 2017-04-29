09:32 29 апреля
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Падалка покинул отряд: что стоит за скандальным увольнением прославленных космонавтов

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Российский космос нездоров. За последние год-два с ним расстались около пяти космонавтов и еще примерно столько же собираются сделать это в самое ближайшее время. Уже потерян костяк отряда: Максим Сураев, Роман Романенко, Олег Котов, Сергей Ревин, Александр Самокутяев... Буквально месяц назад отряд остался без первоклассного профессионала, потомственного, как и Романенко, космонавта Сергея Волкова. И вот еще один удар — в минувшую пятницу о своем уходе из отряда ЦПК им. Гагарина объявил один из самых прославленных космонавтов Роскосмоса, рекордсмен мира по суммарному пребыванию на орбите Геннадий Падалка. «Перспективы на полет нет, работы в центре для меня тоже нет, надоело бездельничать» — это его слова. И можно было бы считать их частным случаем, если бы все остальные, которым мне удалось дозвониться, ушедшие и оставшиеся последователи Гагарина не сказали бы, не сговариваясь, как под копирку, то же самое! Налицо чья-то грубейшая ошибка в организации работы с космонавтами. В чем она заключается и чем может обернуться уже в ближайшие годы, попробовал разобраться «МК».

Падалка покинул отряд: что стоит за скандальным увольнением прославленных космонавтов

Заслуги Геннадия Падалки признаны на самом высшем уровне.

Первой моей реакцией на информацию о массовом исходе космонавтов был шок, удивление: «Что же вы молчали и не поднимали проблему раньше?! Ведь теперь она катастрофична!». Но так они скроены, эти военные летчики и скромные космические инженеры: мужчины не жалуются, мужчины находят выход сами. Я бы с этим поспорила, потому что, извините, готовили вас к выполнению космических миссий за деньги налогоплательщиков, а потому общество имеет право знать, как использует государство накопленный вами потенциал, ваш опыт, энтузиазм, с которым вы порой по 15 лет ждали первого старта! А получается, что, обучив и дав слетать каждому по одному, максимум два раза, вас больше не удерживают в профессии — идите куда глаза глядят.


«Да вы посмотрите, куда они уходят, — ведь все же метят в депутаты!» — говорят злые языки. Трое космонавтов из ушедших больше года назад действительно сейчас являются депутатами Госдумы РФ. Стараются быть нужными там... Хотя бьюсь об заклад: если бы они были нужны ЦПК, их бы смогли остановить, заинтересовать. Каждый был бы счастлив остаться в профессии — летать, учить молодежь, передавать опыт. Но, увы, этого не случилось.

«То, что в ЦПК последние года три-четыре, если не больше, царит нездоровая обстановка, известно всем в отрасли, — говорит один из маститых космонавтов Павел Виноградов. — К сожалению, всех трясет, колотит. Конфликт назревал медленно после слияния трех отрядов космонавтов — из ЦПК им. Гагарина, РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН — в один, базирующийся именно в Центре подготовки, в Звездном городке. Роскосмосом тогда руководил Анатолий Перминов. Всех космонавтов с инженерной и медико-биологической специализацией в приказном порядке перевели в ЦПК. В итоге мы потеряли специализированный отряд инженеров-космонавтов из «Энергии», космонавтов-врачей из ИМБП РАН. Умные люди еще пять лет назад говорили, что это приведет к разрушению всей системы, что мы сейчас и видим. Вместо того чтобы реализовываться как профессионалам (пример — прославленный космонавт-врач Валерий Поляков), талантливые инженеры и врачи вынуждены теперь до пенсии сидеть за партой. Ведь что такое объединенный отряд космонавтов в ЦПК? Это вечная учеба в ожидании, что в один прекрасный день тебя наконец-то «вызовут к доске» — поставят в экипаж, хотя бы дублером, что будет означать, что через следующие полгода ты будешь в космосе. Ну и что прикажете делать при такой системе величинам типа Волкова или Падалки?»


Падалке уже не удастся обновить рекорд.

Похоже, в Центре подготовки космонавтов нет штатного психолога, с которым надо было хотя бы на бегу посоветоваться руководству, прежде чем предлагать Сергею Волкову стать пресс-секретарем центра. Нет, все работы хороши… Но чтобы молодому, полному сил полковнику после выполнения сложнейших операций на орбите, где он только вошел во вкус после трех полетов, — и стать канцелярским служащим?! Говорят, он из-за этого и ушел. К сожалению, сам он комментировать причину отказался. Куда ушел? Пока в никуда. Сергей ищет работу.

У Геннадия Падалки полетов было больше — пять. Это тот человек, который 12 сентября 2015 года установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космическом океане — 878 суток! И, по его словам, нацелился уже на 1000, потому что это важно для науки, для накопления данных о человеческих возможностях и ресурсах. Увы, похоже, теперь нового рекорда нашей стране ждать придется долго. Герой России, кавалер трех степеней ордена «За заслуги перед Отечеством», космонавт Падалка, которому до нового круглого результата было рукой подать — всего-то и оставалось добавить к своим прежним налетам 122 дня, — уже никогда не реализует своей мечты. А ведь это было бы важно не только для него лично — это было бы важно для престижа страны, для привлечения в отечественную космонавтику мальчишек с горящими глазами.


Андрей Борисенко, Александр Самокутяев и Сергей Волков. Шуточное фото с орбиты в образе байкеров — космонавты оседлали электрохимические генераторы кислорода. Двое из них уже никогда не полетят в космос.

В ЦПК же в ответ на упрек большинства профессионалов в слишком небрежном обращении с героем недвусмысленно намекают, что 58-летний Падалка свое отлетал, надо уступать дорогу молодым. Да среди нынешних молодых надо еще поискать людей с такими физическими данными, как у Геннадия Ивановича! За все годы служения космосу — ни одного противопоказания к полету: «Летчик, инженер, умница. Слетал бы еще не один раз и вывез бы с собой молодых, научил, — говорят коллеги в отряде. — Ладно, если летать не даете, обеспечьте интересной работой на земле». По словам космонавтов, Падалка не из капризных героев — не из тех, кому вынь да положь все, что захочет. Было бы достойное дело в ЦПК, он бы точно остался. Увы, уважение к мастерству и преемственность поколений не очень-то волнуют космическое руководство.

А между тем уход профессионалов из отрасли может, по мнению многих, привести в один прекрасный момент к большим неприятностям. «Во время каждого нынешнего пуска мы уже трясемся, потому что не знаем, чего ожидать от той молодежи, что пришла, — говорят люди с опытом полетов. — С горем пополам, с помощью Земли (команд из ЦУПа. — Н.В.) ведем их, безопасность не уронили. Хотя объективно профессионализм падает от экипажа к экипажу». Есть в космосе нюансы, которым не научишь по учебникам, тут как в хирургии — надо видеть движения рук мастера, научиться в сложных ситуациях мыслить как он, прогнозировать состояние технических систем. Получается, что сегодня тех, кому ветераны могли бы доверить самостоятельный полет в космос, остались единицы. Бывалые рассуждают так: «Сейчас летает Федор Юрчихин, за ним летом стартует Сергей Рязанский, после — Мисуркин (Александр Мисуркин. — Н.В.). А вот все остальные... нельзя их отпускать по одному».



Свои мысли о явной опасности пренебрежения опытными космонавтами, которые, даже отлетав свое, очень пригодились бы в Центре подготовки как незаменимые наставники молодых, члены отряда доносили самому высшему руководству отрасли, сначала генералам: Перминову, ныне покойному Владимиру Поповкину, Олегу Остапенко. Правда, источник, близкий к руководству госкорпорации и знающий ситуацию, сообщил, что никаких официальных обращений и писем от космонавтов по поводу ситуации в ЦПК не поступало. Изменений как не было, так и нет, разве что в худшую сторону. Сейчас вот на всех свалилась необходимость сокращения российского экипажа МКС в связи с нехваткой средств на их отправку и содержание на орбите — в общем, старая песня про «денег нет, но вы держитесь». Нет денег — нет полетов, точнее, очень мало, а значит, те, кто во что бы то ни стало хочет хоть разок слетать в космос, должны пробивать себе дорогу всеми возможными средствами. Идти по головам своих товарищей. «Если раньше в экипажи отбирали самых достойных летчиков, инженеров, то теперь два-три человека в окружении главы ЦПК назначают на полет тех, кто им нравится, кто к ним лоялен. А кто нелоялен, как, например, Падалка, того задвигают», — говорит другой мой собеседник в Звездном городке. «Очень жаль, когда грамотный, опытный и такой мотивированный человек, с прекрасной летной карьерой уходит из отряда. У меня это вызывает чувство сожаления» — так ответил корреспонденту РИА «Новости» о судьбе Падалки исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса, бывший рекордсмен мира по суммарной продолжительности космических полетов Сергей Крикалев.

P.S. В госкорпорации Роскосмос и Центре подготовки космонавтов комментарий получить не удалось.
Автор: Наталья Веденеева
Первоисточник: http://www.mk.ru/science/2017/04/23/padalka-pokinul-otryad-chto-stoit-za-skandalnym-uvolneniem-proslavlennykh-kosmonavtov.html


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Комментарии 13
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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:04 Новый
    «Перспективы на полет нет, работы в центре для меня тоже нет, надоело бездельничать» — это его слова.

    ... какая-то совсем не здоровая ситуация... и кто должен разрулить этот вопрос?
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    a.s.zzz888
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:15 Новый
      Цитата: a.s.zzz888
      «Перспективы на полет нет, работы в центре для меня тоже нет, надоело бездельничать» — это его слова.

      ... какая-то совсем не здоровая ситуация... и кто должен разрулить этот вопрос?

      тему не изучал,но в таком возрасте...пора на покой, для полётов как то поздно уже...нет? what
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      Mystery12345
    2. Александр романов Сегодня, 06:57 Новый
      Цитата: a.s.zzz888
      ... какая-то совсем не здоровая ситуация... и кто должен разрулить этот вопрос?

      Какои вопрос? Падалке 58 лет ,какои ему уже космос, или он до 80 лет собрался летать ради рекордов
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      Александр романов
      1. avg-mgn Сегодня, 07:18 Новый
        Мне не совсем понятно, почему возник сам вопрос вокруг Падалки - обиделся, что больше не полетит, или потому, что не предлагают работу? Как то все в куче и напоминает нытье обиженного. Не нужно забывать о техническом прогрессе, изменении со временем требований к кандидатам на полеты, в конце концов и возраст и состояние здоровья накладывают ограничения. Что касается отсутствия работы, так вопрос не в том, что ее нет, а что кандидат может дать системе. Вероятно, кроме опыта полетов от него ждут большего. (Это лично мои мысли в слух, ни кого не хотел обидеть).
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        avg-mgn
    3. Ольгович Сегодня, 07:23 Новый
      Цитата: a.s.zzz888
      акая-то совсем не здоровая ситуация... и кто должен разрулить этот вопрос?

      Это статья нездоровая, хотящая вызвать сенсацию без приведения весомых аргументов-недаром из желтого МК.
      58 лет для космонавта-это не предельный, а запредельный возраст.
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      Ольгович
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:49 Новый
        Это статья нездоровая

        В статье действительно просматривается какой-то личный интерес. Падалка, Падалка. Ни кто не пытается умалять заслуги человека, который суммарно действительно рекордсмен по прибыванию на орбите. Но правильно выше писали, а что возраст роли не играет. Это богатые иностранцы в пенсионном возрасте могут слетать ради своего тщеславия в качестве пассажира, которому не ставятся ни какие конкретные задачи.
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        rotmistr60
    4. сибиралт Сегодня, 07:59 Новый
      А что ему еще нужно? В отряд пришел добровольно, специфику профессии знал, получил "Героя", ордена, славу, льготы, почет и уважение, явно материально не нуждается. Но стоять бессменным дневальным у тумбочки на МКС в 58 - это уж извините. Сам того пожелал. У каждого наступает свой срок. А мы можем пожелать ему удачи и многих лет.
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      сибиралт
    5. seti Сегодня, 09:16 Новый
      Ему 58 лет. Что раздувать в статье - и дураку ясно что он уже свое отлетал. Большое ему спасибо за проделанную работу и за внесенный вклад в развитие русского космоса. Но это как в боксе - нужно уйти вовремя иначе уйти можно вперед ногами.
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      seti
      1. krass Сегодня, 09:20 Новый
        Цитата: seti
        Ему 58 лет. Что раздувать в статье - и дураку ясно что он уже свое отлетал. Большое ему спасибо за проделанную работу и за внесенный вклад в развитие русского космоса. Но это как в боксе - нужно уйти вовремя иначе уйти можно вперед ногами.

        как сказать
        Джон Гленн - американский астронавт, самый старый человек, побывавший в космосе. Его последний полет состоялся 29 октября 1998 года. Гленну тогда уже стукнуло 77 лет( 20 лет разницы ). Еще до этого он отметился в истории покорения космоса как первый американский астронавт, совершивший орбитальный космический полет, облетев Землю три раза на корабле "Меркурий-Атлас-6".

        Фрэнклин Масгрейв - астронавт НАСА. Ему посчастливилось принять участие в шести космических миссиях США. Во время последней из них - в 1996-м - Масгрейву был 61 год. Тремя годами ранее астронавт совершил три выхода в открытый космос, в общей сложности проведя там 22 часа!
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        krass
  2. Улиточник N9 Сегодня, 08:13 Новый
    Подготовка космонавтов по еще "советской" системе-дело достаточно дорогое. А у нас "эффективные менеджеры" экономят на всем. Вот добрались и до космонавтом. Сейчас у них сложилось "мнение" что подготовка космонавтов ведется излишне долго и сложно. Типа "вот в америке"(эту фразу надо говорить с придыханием и закатывать при этом глаза) вот в америке космонавтов почти не готовят и ничего" -они у нас постажируются слегонца месяц и летают без проблем. и вообще,- космонавтом может быть каждый-вон "на пяти углах" толпы ожидающих и вообще, космонавт это не работа-нечего им вообще зарплату платить, страна столько денег тратит чтобы их в космос закинуть, а им еще и зарплаты за это удовольствие и известность платить-нет так не пойдет-пусть святым духом питаются они ведь к нему гораздо ближе каждого жителя Земли".
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    Улиточник N9
  3. Вадим Ганеев Сегодня, 08:18 Новый
    Вы тему читали? Там только про Падалку говорится? Врачи и без вас знают когда пришло время запретить летать. Не знаю, но по моему этот порог не прописан, и в данном случае возраст не является противопоказанием. Речь идет в целом и о ситуации вокруг программы. Читайте, а если не хотите тогда не пишите.
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    Вадим Ганеев
  4. Старый26 Сегодня, 08:18 Новый
    Цитата: Mystery12345
    тему не изучал,но в таком возрасте...пора на покой, для полётов как то поздно уже...нет?

    Джон Гленн летал и в 77, и ничего

    Цитата: avg-mgn
    Мне не совсем понятно, почему возник сам вопрос вокруг Падалки - обиделся, что больше не полетит, или потому, что не предлагают работу? Как то все в куче и напоминает нытье обиженного. Не нужно забывать о техническом прогрессе, изменении со временем требований к кандидатам на полеты, в конце концов и возраст и состояние здоровья накладывают ограничения. Что касается отсутствия работы, так вопрос не в том, что ее нет, а что кандидат может дать системе. Вероятно, кроме опыта полетов от него ждут большего. (Это лично мои мысли в слух, ни кого не хотел обидеть).

    Космонавты, даже в 70-80 годах, уйдя из отряда (не летая) продолжали приносить пользу на земле. Сейчас, судя по всему это уже никому не нужно. Понятно, что все в космос полететь не могут и были, есть и будут и нелетавшие космонавты. Но ломать налаженную десятилетиями систему - было глупо и недальновидно. В результате, как правильно написала автор люди с уникальными знаниями, навыками и опытом (медики, инженеры) были поставлены в одну очередь.
    Что было раньше. Как минимум ТРИ отряда космонавтов, каждый из которых первоначально работал по своим программа, и только когда начиналось формирование экипажей - работали уже группой. У каждого было при этом "база" в виде КБ или института, где он в т.ч. и повышал свою квалификацию, как спеца. А сейчас что? Все в ЦПК? Так он ведь не резиновый.

    Дело даже не в обиде, а в ненужности людей. Возраст - значит отработанный материал. А ведь Наставник, именно с Большой буквы - далеко не последняя вещь, что в авиации, что в космонавтике. Только тот, кто "попробовал" может научить на своем опыте. Если этого не делать, то будет не поступательное движение, а топтание. Когда каждый следующий будет наступать порой на те же грабли, что и предыдущий..

    Цитата: Ольгович
    Это статья нездоровая,

    Конечно не здоровая. Она ведь не говорит, о том, как все великолепно у нас в космонавтике, как мы семимильными шагами развиваемся, как впереди планеты всей.
    А раз вскрываются болячки, о которых молчали - значит статья нездоровая.

    Цитата: Ольгович
    58 лет для космонавта-это не предельный, а запредельный возраст.

    А как насчет 77? Речь не о твоем возрасте по паспорту. А о состоянии твоего здоровья.
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    Старый26
  5. tanit Сегодня, 08:44 Новый
    Возраст и состояние здоровья. Точка. Зато можно про встречи с рептилоидами книжки писать.(самое грустное - эти книжки читать будут)
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    tanit
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