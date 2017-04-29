09:36 29 апреля
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«Инцидент полностью вписывается в рамки политики Израиля»

«Инцидент полностью вписывается в рамки политики Израиля»«Мы не позволим Ирану и «Хезболле» концентрировать силы на границе с Израилем», – написал израильский министр обороны Авигдор Либерман после поездки в Москву. Вскоре по объектам «Хезболлы» близ Дамаска был нанесен удар, в котором обвинили ВВС Израиля. Официально в минобороны страны это не подтвердили, но опасений по поводу иранского присутствия здесь также не скрывают.

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац подтвердил факт удара в районе Дамаска. «Инцидент в Сирии полностью вписывается в рамки политики Израиля по предупреждению контрабанды современного оружия через Сирию из Ирана для группировки «Хезболла», – заявил Кац в эфире израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ».

Ранее стало известно о том, что в окрестностях международного аэропорта Дамаска вспыхнул сильный пожар. Иранский арабоязычный телеканал «Аль-Алям» сообщил – пожар стал следствием атаки ВВС Израиля.
Это подтвердили и источники агентства Reuters. Ссылаясь на сотрудника разведки «одной из стран региона», агентство передало: целью атаки израильских ВВС был оружейный склад, принадлежащий ливанской шиитской группировке «Хезболла».


Напомним, Израиль, так же как и США, считает «Хезболлу», ориентирующуюся на Иран, террористической организацией. В сирийской гражданской войне «Хезболла» выступает на стороне правительства Асада.

Имели место пять ударов по складу боеприпасов «проиранских ополченцев», сообщил Reuters источник в руководстве боевиков сирийской оппозиции, действующих к востоку от Дамаска. Ливанский телеканал «Аль-Манар», связанный с «Хезболлой», подтвердил факт удара по складам и резервуарам с топливом, но заявил, что при этом жертв не было. В интернете распространяются слухи, что в атаке участвовали новейшие израильские истребители F-35 «Адир».

Несколько двусмысленная фраза

Глава израильского министерства транспорта и разведки Исраэль Кац напомнил: Биньямин Нетаньяху ранее уже говорил – «как только мы получаем разведданные о намерении передать продвинутое вооружение «Хезболле», мы действуем».

Заметим, при этом министр не подтвердил, что удар был нанесен именно израильской авиацией. На вопрос о подтверждении нанесения Израилем удара по аэропорту Дамаска Кац ответил: «Последней фразы я не говорил».

«Исраэль Кац сказал несколько двусмысленную фразу, не думаю, что он предполагал, что ее воспримут как подтверждение», – заметила в комментарии газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь министерства обороны Израиля Элина Бардач-Ялова.

Точка зрения минобороны Израиля

При этом израильские политики и военные не скрывают своей озабоченности активностью Ирана в Сирии. Об этом израильский министр обороны Авигдор Либерман заявлял на переговорах с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, состоявшихся накануне в Москве. Кроме того, Либерман встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

«Мы не позволим Ирану и «Хезболле» концентрировать свои силы на границе с Израилем», – подчеркнул Либерман в записи в Facebook, оставленной по итогам встречи.

«В данном случае Израиль интересует «Хезболла» только потому, что из Сирии с помощью Ирана этому движению поставляют высокоточные ракеты, которые могут представлять для жителей Израиля угрозу», – пояснила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь минобороны Израиля Элина Бардач-Ялова.

«Это ракеты большой дальности. Израиль намерен всеми возможными силами предотвратить передачу этих ракет «Хезболле». Поскольку это зачастую происходит на сирийской территории, в случае, когда эту передачу невозможно остановить другими способами, приходится уничтожать эти поставки», – подчеркнула собеседница.

По ее словам, такая картина наблюдается в последнее время и сирийские власти на поставки ракет закрывают глаза. «Любые ракеты, как те, которые находятся у «Хезболлы», так и те, что находятся у террористической организации ХАМАС (исламистского движения, правящего в секторе Газа – прим. ВЗГЛЯД), представляют угрозу. Как любая ракета, если она будет запущена по территории, соответственно, она принесет какой-то ущерб. Ущерб этот, естественно, хотят предотвратить», – пояснила Бардач-Ялова.
Израиль не заинтересован во вмешательстве во внутренний сирийский конфликт, подчеркнула Бардач-Ялова. Но, добавила она, сославшись на слова Либермана, единственный случай, когда Израиль будет вмешиваться в то, что происходит в Сирии, – это именно та самая передача оружия.

Удары и обвинения

Если удар по объектам близ аэропорта Дамаска действительно нанесла авиация Израиля, то это был уже не первый авиаудар за последнее время.

В конце марта израильские ВВС атаковали цели на сирийской территории в районе Пальмиры. В ответ по ним выпустили несколько ракет. По неофициальным данным, атака была направлена против отрядов «Хезболлы».



Тогда же премьер-министр Нетаньяху пообещал продолжить авиаудары по оружейным конвоям проиранской шиитской группировки. Но, по утверждению сирийских оппозиционеров, удар наносился по объектам правительственных войск. Посол Израиля в Москве Гарри Корен был вызван в МИД России для разъяснений.
Авигдор Либерман заявил, что если сирийские военные «вновь откроют огонь» по израильским самолетам, Израиль уничтожит сирийские комплексы ПВО.

В минувшем году израильские военные несколько раз отвечали на обстрелы с сирийской территории Голанских высот, контролируемых Израилем. Наибольшее число инцидентов пришлось на сентябрь 2016 года. В том числе речь шла об атаке позиций сирийских правительственных войск. Командование армии Башара Асада заявляло об уничтожении самолета израильских ВВС, но Израиль не подтвердил эту информацию. Дамаск также обвинял Израиль, утверждая: наступление боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» в районе Дейр-эз-Зора прикрывалось с воздуха самолетами Израиля и коалиции, руководимой США.

Обвинения во вмешательстве в сирийскую войну Израилем отрицаются, но эта страна демонстрирует готовность защищать свои интересы на границе с Сирией.

Голанский узел

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Израиль заинтересован в ликвидации джихадистского анклава близ границы со стратегически важными Голанскими высотами (де-юре территорией Сирии, которая после войны 1967 года контролируется Израилем). На Голанах находятся укрепленные посты израильской армии и крупные станции радиолокационной разведки, в том числе РЛС на горе Хермон, в 60 километрах от Дамаска. В 2011 году, после начала сирийской войны, Израиль начал укреплять Голаны, размещая новые минные поля.
При этом с сирийской стороны до сих пор существует упомянутый анклав, контролируемый ИГ в районе приграничного города Тасиль. Другие районы удерживаются группировками «Сирийской свободной армии», воюющими как с исламистами, так и с правительственной армией (которую поддерживает «Хезболла»).

Одновременно здесь присутствуют интересы Ирана, который может быть заинтересован в концентрации сил против Израиля, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. «Хезболла» в данном случае ничего сделать не может. Она, может быть, и не хотела бы с Израилем завязываться, потому что у нее реальный враг совсем другой, судя по боям и жертвам, которые она несет в Сирии. Но она – сателлит в жесткой форме», – подчеркнул Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Если на Голанах дойдет до «установления ракет пачками» и Иран попытается установить в Сирии воздушную и морскую базы, «будет большая региональная война». «Это неизбежно. Израильтяне не дадут иранцам нанести серьезный удар по своей территории», – указал Сатановский.
Автор: Марина Балтачева, Михаил Мошкин
Первоисточник: https://vz.ru/world/2017/4/27/868052.html


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Комментарии 41

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:01
    Авигдор Либерман заявил, что если сирийские военные «вновь откроют огонь» по израильским самолетам, Израиль уничтожит сирийские комплексы ПВО.

    ... т.е. евреям можно всё, как и мерикатосам angry
    a.s.zzz888
    1. Ольгович Сегодня, 07:12
      Цитата: a.s.zzz888
      т.е. евреям можно всё, как и мерикатосам

      Если судить по тому, по кому наносят удары ВВС Израиля, то ИГИЛ НЕ является врагом Израиля и не представляет для него угрозы, вполне их устраивает.
      Удары по караванам оружия для ИГИЛ не наносятся.

      Вот так вот:для всего человечества ИГИЛ -враг, для Израиля-нет.
      Браво, Израиль! fool
      Ольгович
      1. Lancer Сегодня, 08:23
        Удары наносятся по тем кто в данный момент ведёт враждебные действия против Израиля.Увы,в основном это Хизбалла и сирийский режим,пытающийся передать иранские "посылки" в логово Хизбаллы в Ливане.Пару раз и игиловцы пытались обстрелять израильскую территорию.Моментально получили сокрушительный ответ.Кстати,оружие игиловцам поступает с востока,со стороны Ирака.
        Lancer
        1. Феникс_Львов Сегодня, 08:57
          Весь адекватный мир воюет против ИГИЛ, но Израиль к их числу не относится.
          Раз вы сочли что что-то происходящее НЕ НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ "опасно для вас", нарушили границы и применили силу, следовательно, и с ВАМИ могут поступить точно так же - счесть, что что-то происходящее у вас может быть опасно для кого-то, и нанести по вам удар любой силы, какой сочтут нужным - "око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь", всё как в вашей священной книге Торе, по заповеди Бога.
          Феникс_Львов
    2. сибиралт Сегодня, 07:43
      Израильтяне - исключительная нация, остальные гои, а как же иначе?
      сибиралт
      1. профессор Сегодня, 08:30
        Цитата: сибиралт
        Израильтяне - исключительная нация, остальные гои, а как же иначе?

        Учите матчасть. В Израиле более миллиона арабов. Тоже "исключительные"? И да, все кто не иудеи это гои. Это не хорошо и не плохо. Это просто название не иудеев в вашей священной книге Библии.
        профессор
  2. Lancer Сегодня, 06:18
    А что это полный молчок на ВО о позавчерашнем уничтожении над Голанами БПЛА,залетевшего со стороны Сирии?
    Lancer
    1. профессор Сегодня, 07:11
      Цитата: Lancer
      А что это полный молчок на ВО о позавчерашнем уничтожении над Голанами БПЛА,залетевшего со стороны Сирии?

      Это не отвечает редакционной политике. Вот если бы Пэтриот промахнулся... wassat
      профессор
      1. Lancer Сегодня, 07:30
        Скорее всего :)))
        Lancer
    2. апро Сегодня, 07:18
      А по подробнее,чей и от кого залетел.
      апро
      1. Lancer Сегодня, 07:34
        Со стороны Сирии влетел БПЛА.Был сразу уничтожен залпом "Пэтриота".По сообщениям источников в АОИ его вели от самого взлёта до пересечения границы над Голанами.Чей он был пока не сообщается.
        Lancer
        1. апро Сегодня, 07:40
          Следовательно,темы для обсуждения нет,если был правительственных войск то гам пошёл бы сразу,но возможна и провокация для показа того что Израиль тоже пострадавший и жертва агрессии.
          апро
          1. Lancer Сегодня, 08:07
            Да тут постоянно выставляют новости,вообще имеющие отношение к военной тематике чуть менее чем никакое,а тут все-таки новости с театра военных действий,к которому Россия имеет непосредственное отношение.Поэтому довольно странно упорное молчание на этот счет на ВО.Скорее всего,БПЛА российский - там именно они и летают,у сирийцев их нет,потому и никто не хочет раздувать тему.И о какой "провокации"вообще вы речь ведете?В чём она может заключаться?
            Lancer
            1. апро Сегодня, 08:15
              Цитата: Lancer
              Скорее всего,БПЛА российский - там именно они и летают,у сирийцев их нет,потому и никто не хочет раздувать тему

              Почему?

              Цитата: Lancer
              И о какой "провокации"вообще вы речь ведете?В чём она может заключаться?

              Смотрите выше,и к том уже даёт Израилю как бы право наносить удары по сирийской армии.
              апро
              1. Lancer Сегодня, 08:30
                Почему?Да потому что других в том районе просто нету.У Израиля с Россией есть договорённости,поэтому ни в чьи интересы не входит раздувать скандал из-за этого инцидента.А наносить удар по сирийской армии в данном случае нет никакой необходимости.
                Lancer
                1. апро Сегодня, 08:37
                  Почему не хотят раздувать скандал?что за секрет полишинеля?
                  Так кто не прав?
                  апро
                  1. Lancer Сегодня, 08:56
                    Сказано уже выше - не отвечает редакционной политике :))) В этом,видимо и причина.И в каком смысле "кто не прав"?
                    Lancer
                    1. апро Сегодня, 09:05
                      Не отвечает редакционной политике Израиля?кто прав в этой ситуации?
                      апро
                      1. Lancer Сегодня, 09:20
                        Не прикидывайтесь.Не отвечает редакционной политике ВО.И о какой "ситуации" речь?БПЛА нарушил границу воздушного пространства Израиля,как результат этого был сбит.Что тут непонятного в смысле "прав-виноват"?
                        Lancer
        2. sabakina Сегодня, 08:15
          Цитата: Lancer
          Со стороны Сирии влетел БПЛА.Был сразу уничтожен залпом "Пэтриота".По сообщениям источников в АОИ его вели от самого взлёта до пересечения границы над Голанами.Чей он был пока не сообщается.

          его вели от самого взлёта-высоко сижу, далеко гляжу. Если еще и имя оператора скажите. то... what . уничтожен залпом "Пэтриота-а вот это минус пэте. На один ДПЛА целый залп?
          sabakina
          1. Lancer Сегодня, 08:27
            Имя оператора конечно не скажут,но в том что вели от самого взлёта нет ничего сверхъестественного.Территория Сирии постоянно мониторится.Насчет залпа - 2 ракеты для уверенного поражения.
            Lancer
    3. victorsh Сегодня, 07:34
      Я не раз писал,что НЕ УВАЖАЮ политику Израиля в отношении соседей и России(правоприемницы СССР).Объясняю свою позицию(кстати за которую получил свой второй"бан")
      1.Я не понимаю,почему весь мир "плачет"по ХОЛОКОСТУ"(6 МИЛ.евреев)из которых половина советские граждане и Понимаю почему принижается роль СССР в освобождении нынешней гейропы от нацистской Германии.25 МИЛЛИОНОВ (плюс 3 "ваших")граждан СССР-"круто"!Но НАШИ ведь варвары изнасиловавшие пару мил.немок(европеек).
      2.Сравните карту гос.Израиль во время его основания и теперь.Вы обыкновенные оккупанты.Расширение жизненного пространства-ничего не напоминает?Голаны ваши?НЕТ.И НЕ надо говорить о мифическом государстве израиль.Современные власти украины говорят,что украинцы выкопали яму под ЧЕРНОЕ МОРЕ!?
      3.Я ранее писал,что НИ ОДИН ЕВРЕЙ (на нашем сайте)НИКОГДА не признает ,что его государство НЕ право!И никто НЕ попытался оспорить!Попытайтесь.Сразу не отвечу-после дежурства.
      victorsh
      1. Волжанин Сегодня, 08:10
        Иудеи совсем оборзели, но куражится им не долго осталось - будет им массовый нежданчик вскорости, современные коммуникации и технологии шанса им не оставляют.
        Волжанин
        1. Lancer Сегодня, 08:32
          Надежды юношей питают,отраду старцам подают.
          Lancer
      2. профессор Сегодня, 08:24
        Цитата: victorsh
        Я не раз писал,что НЕ УВАЖАЮ политику Израиля в отношении соседей и России(правоприемницы СССР).Объясняю свою позицию(кстати за которую получил свой второй"бан")

        Юноша, учите матчасть. У СССР было 15 правопреемников, а не одна Россия.

        Цитата: victorsh
        1.Я не понимаю,почему весь мир "плачет"по ХОЛОКОСТУ"(6 МИЛ.евреев)из которых половина советские граждане и Понимаю почему принижается роль СССР в освобождении нынешней гейропы от нацистской Германии.25 МИЛЛИОНОВ (плюс 3 "ваших")граждан СССР-"круто"!Но НАШИ ведь варвары изнасиловавшие пару мил.немок(европеек).

        Никто кроме евреев не плачет о жертвах холокоста. Никому до этого нет дела как и не было дела до уничтожения евреев во время самого холокоста. Хотите чтобы никто не принижал роль СССР в Второй мировой? Позаботьтесь об этом сами. Никто это не сделает за вас. Начните рассекречиванием военных архивов.

        Цитата: victorsh
        2.Сравните карту гос.Израиль во время его основания и теперь.Вы обыкновенные оккупанты.Расширение жизненного пространства-ничего не напоминает?Голаны ваши?НЕТ.И НЕ надо говорить о мифическом государстве израиль.Современные власти украины говорят,что украинцы выкопали яму под ЧЕРНОЕ МОРЕ!?

        Брехня. Возьмите карту и учите географию. И да, Голаны или как там они по арабски, наши. И нам не интересно, что Вы или кто другой думает по этому поводу.

        Цитата: victorsh
        3.Я ранее писал,что НИ ОДИН ЕВРЕЙ (на нашем сайте)НИКОГДА не признает ,что его государство НЕ право!И никто НЕ попытался оспорить!Попытайтесь.Сразу не отвечу-после дежурства.

        Пожалуйста. Я утверждаю, что Израиль не прав. Он должен быть гораздо жестче с соседями. Израиль к примеру не должен был подписывать Ословские соглашения. У меня длинный список деяний Израиля где по моему мнению Израиль не прав.

        Кормить вас больше не буду.
        профессор
      3. сайгон Сегодня, 08:41
        Ну а как не быть преемственности в вопросе жизненного пространства ?
        Так просто интересно у скольких граждан Израиля дедули в Вермахте Алойзовича служили , вот тема то занимательная .
        сайгон
        1. Lancer Сегодня, 09:02
          Никто в вермахте не служил,не надо повторять глупости.Так называемые "еврейские солдаты Гитлера " - это в основном трудовые батальоны из Венгрии,Румынии и некоторых других мест,пригнанные на работы в рамках армии.Никаких других не было.С тем же основанием могу поинтересоваться у тебя,не работал ли кто из твоих дедушек полицаем у оккупационных гитлеровских властей.
          Lancer
          1. апро Сегодня, 09:07
            А каже с национальностью алоизовича быть?
            апро
            1. Lancer Сегодня, 09:12
              С тем что он австрияк?А что здесь удивительного?Чуши о том что он был якобы евреем,верят только совсем уж недалёкие и неумные.Кстати,многие из них и Путина в евреи производят - он у них то ли Шаломов,то ли Эпштейн,то ли Блинчиков :)))
              Lancer
              1. апро Сегодня, 09:19
                Фамилия Гитлер распространённая среди евреев,сам фюрер дурно отзывался о своих еврейских родственниках,что-то не поделили.и в вермахте и сс евреев хватало,как говорил только он решает кто в люфтваффе еврей.к стати австрийцы это немцы.
                апро
                1. krass Сегодня, 09:26
                  Цитата: апро
                  Фамилия Гитлер распространённая среди евреев

                  только у Гитлера правильно читаема Хитлер
                  Цитата: апро
                  сам фюрер дурно отзывался о своих еврейских родственниках,

                  ссылочку приведете ( на оригинал ) или как ?
                  Цитата: апро
                  к стати австрийцы это немцы.

                  дилетанство
                  30 %[1]-32 %[2] австрийцев имеют гаплогруппу R1b, которая традиционно связывается с кельтским населением Европы. В Европе эта гаплогруппа достигает абсолютных значений у валлийцев и шотландцев.
                  19[2]-26 %[3] австрийцев имеют гаплогруппу R1а, которая в Европе связывается со славянским населением. В Европе эта гаплогруппа достигает абсолютных значений у лужицких сорбов, поляков, украинцев и белорусов.
                  12 %[2] австрийцев имеют гаплогруппу I1, которая традиционно связывается с собственно германскими племенами. У датчан и шведов эта гаплогруппа достигает абсолютных значений.

                  За три столетия до принятия ими христианства славяне заселили Нижнюю Австрию, Бургенланд, Штирию, Восточный Тироль и Каринтию. Завоевания Карла Великого и миссионерская деятельность способствовали постепенной ассимиляции германцев и славян.
                  krass
                  1. апро Сегодня, 09:35
                    Насчёт ссылок ,это не ко мне,не силён в интернетных делах,а так мне Юргена Графа хватает.
                    Немцы австрийцы,и спорить не надо,разделенный народ в силу исторических реалий,и намешнно там нормально что поделать проходной двор Европа,туда сюда бегают.
                    апро
        2. профессор Сегодня, 09:14
          Цитата: сайгон
          Ну а как не быть преемственности в вопросе жизненного пространства ?

          Никак. Литва к примеру это преемственник в вопросе жизненного пространства территории Литвы и никого другого.

          Цитата: сайгон
          Так просто интересно у скольких граждан Израиля дедули в Вермахте Алойзовича служили , вот тема то занимательная .

          Толсто троллите.

          Цитата: Lancer
          Никто в вермахте не служил,не надо повторять глупости.Так называемые "еврейские солдаты Гитлера " - это в основном трудовые батальоны из Венгрии,Румынии и некоторых других мест,пригнанные на работы в рамках армии.Никаких других не было.С тем же основанием могу поинтересоваться у тебя,не работал ли кто из твоих дедушек полицаем у оккупационных гитлеровских властей.

          Не кормите их.

          Цитата: апро
          А каже с национальностью алоизовича быть?

          Судя как вы ласкательно по отчеству называете, вы намекаете, что он был из ваших? wink
          профессор
  3. Jovanni Сегодня, 06:21
    По схеме судить если, так мы в Сирию дружить пришли. Ну, кроме как с этими, которые у нас запрещены...
    Jovanni
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:01
    Сирия действительно клубок, где различные страны решают свои проблемы (в т.ч. и преступные) прикрываясь борьбой с терроризмом. То, что Израиль давно положил на международное право известно, да они и сами этого не скрывают и открыто говорят об этом. Тот же Яков Кедми, который с уважением относится к России, открыто говорит: "О каком праве вы говорите? Забудте...". Это только мы уповаем на это "право" и все призываем, призываем его соблюдать. В ответ нам чуть ли ни на голову гадят и при этом посмеиваются.
    rotmistr60
  5. Арон Заави Сегодня, 08:24
    Народ, ну сто раз уже мусолили эту тему. Скучно.
    Арон Заави
    1. Lancer Сегодня, 08:35
      Эта тема - неиссякаемый источник вкусной еды.
      Lancer
  6. Феникс_Львов Сегодня, 08:51
    Израиль, без наличия санкции на применение силы, атакуя тех, кого он счёл террористами, тех, кто "может угрожать ему", нарушая при этом суверенитет и неприкосновенность границ соседних стран, создал прецедент, согласно которому и его можно атаковать, если кто-то сочтёт его угрозой для себя.

    В наше время после Америки одна из мировых угроз - это терроризм, как терроризм одиночек, так терроризм крупных структур, поддерживаемых каким-либо государством. Совершенно очевидно, что своими действиями Израиль поддерживает террористическую структуру "ИГИЛ", при этом допуская силовое вмешательство во внутренние дела других стран и атакуя тех, кто прямо воюет против террористов. Следовательно, Израиль - сторона, поддерживающая террористические группировки, со всеми вытекающими последствиями.
    Пора задуматься о санкциях против Израиля, а так же стоит поддерживать те силы, которые могут прямо противостоять ему - поставлять им современное оружие, разведданные, боеприпасы, обучить их, прикрывать их авиацией и ПВО.
    Феникс_Львов
    1. Lancer Сегодня, 09:15
      Немедленно нужно донести такую свежую мысель до Верховного Главнокомандующего :))) Никогда не приходило в голову что все атаки на склады с оружием для террористов из Хизбаллы были согласованы с Россией?
      Lancer
    2. профессор Сегодня, 09:23
      Цитата: Феникс_Львов
      Израиль, без наличия санкции на применение силы, атакуя тех, кого он счёл террористами, тех, кто "может угрожать ему", нарушая при этом суверенитет и неприкосновенность границ соседних стран, создал прецедент, согласно которому и его можно атаковать, если кто-то сочтёт его угрозой для себя.

      Детский сад. Нучесслово. Создал прецедент? Может Израиль бомбил Панкисское ущелье создавая прецедент?

      Цитата: Феникс_Львов
      В наше время после Америки одна из мировых угроз - это терроризм, как терроризм одиночек, так терроризм крупных структур, поддерживаемых каким-либо государством. Совершенно очевидно, что своими действиями Израиль поддерживает террористическую структуру "ИГИЛ", при этом допуская силовое вмешательство во внутренние дела других стран и атакуя тех, кто прямо воюет против террористов. Следовательно, Израиль - сторона, поддерживающая террористические группировки, со всеми вытекающими последствиями.

      Вы абсолютно правы. Ставлю 5 баллов за столь натурально выстроенную логическую цепочку. Вот только хочу уточнить, Вы утверждаете что своими действиями Израиль поддерживает террористическую структуру "ИГИЛ", но как Вы объясните, что Израиль сажает в тюрьму не только игиловцев, но и тех кто их поддерживает? Израиль неоднократно наносил удары по позициям Игил (запрещена в Израиле) как в Сирии так и в Египте. Не стыковочка. lol

      Цитата: Феникс_Львов
      Пора задуматься о санкциях против Израиля, а так же стоит поддерживать те силы, которые могут прямо противостоять ему - поставлять им современное оружие, разведданные, боеприпасы, обучить их, прикрывать их авиацией и ПВО.

      Вот тут Вы правы. Хотел бы я посмотреть как вашa Украина введет санкции против Израиля.
      профессор
    3. Арон Заави Сегодня, 09:27
      Цитата: Феникс_Львов

      Пора задуматься о санкциях против Израиля, а так же стоит поддерживать те силы, которые могут прямо противостоять ему - поставлять им современное оружие, разведданные, боеприпасы, обучить их, прикрывать их авиацией и ПВО.

      Так вы и поставляете. Вопрос только в том , что враги Израиля не всегда могут заплатить, а поставлять за счет российских пенсионеров ,уже как то не камиль фо.
      Арон Заави
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