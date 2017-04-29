«Инцидент полностью вписывается в рамки политики Израиля»

«Мы не позволим Ирану и «Хезболле» концентрировать силы на границе с Израилем», – написал израильский министр обороны Авигдор Либерман после поездки в Москву. Вскоре по объектам «Хезболлы» близ Дамаска был нанесен удар, в котором обвинили ВВС Израиля. Официально в минобороны страны это не подтвердили, но опасений по поводу иранского присутствия здесь также не скрывают.Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац подтвердил факт удара в районе Дамаска. «Инцидент в Сирии полностью вписывается в рамки политики Израиля по предупреждению контрабанды современного оружия через Сирию из Ирана для группировки «Хезболла», – заявил Кац в эфире израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ».Ранее стало известно о том, что в окрестностях международного аэропорта Дамаска вспыхнул сильный пожар. Иранский арабоязычный телеканал «Аль-Алям» сообщил – пожар стал следствием атаки ВВС Израиля.Это подтвердили и источники агентства Reuters. Ссылаясь на сотрудника разведки «одной из стран региона», агентство передало: целью атаки израильских ВВС был оружейный склад, принадлежащий ливанской шиитской группировке «Хезболла».Напомним, Израиль, так же как и США, считает «Хезболлу», ориентирующуюся на Иран, террористической организацией. В сирийской гражданской войне «Хезболла» выступает на стороне правительства Асада.Имели место пять ударов по складу боеприпасов «проиранских ополченцев», сообщил Reuters источник в руководстве боевиков сирийской оппозиции, действующих к востоку от Дамаска. Ливанский телеканал «Аль-Манар», связанный с «Хезболлой», подтвердил факт удара по складам и резервуарам с топливом, но заявил, что при этом жертв не было. В интернете распространяются слухи, что в атаке участвовали новейшие израильские истребители F-35 «Адир».Глава израильского министерства транспорта и разведки Исраэль Кац напомнил: Биньямин Нетаньяху ранее уже говорил – «как только мы получаем разведданные о намерении передать продвинутое вооружение «Хезболле», мы действуем».Заметим, при этом министр не подтвердил, что удар был нанесен именно израильской авиацией. На вопрос о подтверждении нанесения Израилем удара по аэропорту Дамаска Кац ответил: «Последней фразы я не говорил».«Исраэль Кац сказал несколько двусмысленную фразу, не думаю, что он предполагал, что ее воспримут как подтверждение», – заметила в комментарии газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь министерства обороны Израиля Элина Бардач-Ялова.При этом израильские политики и военные не скрывают своей озабоченности активностью Ирана в Сирии. Об этом израильский министр обороны Авигдор Либерман заявлял на переговорах с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, состоявшихся накануне в Москве. Кроме того, Либерман встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.«Мы не позволим Ирану и «Хезболле» концентрировать свои силы на границе с Израилем», – подчеркнул Либерман в записи в Facebook, оставленной по итогам встречи.«В данном случае Израиль интересует «Хезболла» только потому, что из Сирии с помощью Ирана этому движению поставляют высокоточные ракеты, которые могут представлять для жителей Израиля угрозу», – пояснила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь минобороны Израиля Элина Бардач-Ялова.«Это ракеты большой дальности. Израиль намерен всеми возможными силами предотвратить передачу этих ракет «Хезболле». Поскольку это зачастую происходит на сирийской территории, в случае, когда эту передачу невозможно остановить другими способами, приходится уничтожать эти поставки», – подчеркнула собеседница.По ее словам, такая картина наблюдается в последнее время и сирийские власти на поставки ракет закрывают глаза. «Любые ракеты, как те, которые находятся у «Хезболлы», так и те, что находятся у террористической организации ХАМАС (исламистского движения, правящего в секторе Газа – прим. ВЗГЛЯД), представляют угрозу. Как любая ракета, если она будет запущена по территории, соответственно, она принесет какой-то ущерб. Ущерб этот, естественно, хотят предотвратить», – пояснила Бардач-Ялова.Израиль не заинтересован во вмешательстве во внутренний сирийский конфликт, подчеркнула Бардач-Ялова. Но, добавила она, сославшись на слова Либермана, единственный случай, когда Израиль будет вмешиваться в то, что происходит в Сирии, – это именно та самая передача оружия.Если удар по объектам близ аэропорта Дамаска действительно нанесла авиация Израиля, то это был уже не первый авиаудар за последнее время.В конце марта израильские ВВС атаковали цели на сирийской территории в районе Пальмиры. В ответ по ним выпустили несколько ракет. По неофициальным данным, атака была направлена против отрядов «Хезболлы».Тогда же премьер-министр Нетаньяху пообещал продолжить авиаудары по оружейным конвоям проиранской шиитской группировки. Но, по утверждению сирийских оппозиционеров, удар наносился по объектам правительственных войск. Посол Израиля в Москве Гарри Корен был вызван в МИД России для разъяснений.Авигдор Либерман заявил, что если сирийские военные «вновь откроют огонь» по израильским самолетам, Израиль уничтожит сирийские комплексы ПВО.В минувшем году израильские военные несколько раз отвечали на обстрелы с сирийской территории Голанских высот, контролируемых Израилем. Наибольшее число инцидентов пришлось на сентябрь 2016 года. В том числе речь шла об атаке позиций сирийских правительственных войск. Командование армии Башара Асада заявляло об уничтожении самолета израильских ВВС, но Израиль не подтвердил эту информацию. Дамаск также обвинял Израиль, утверждая: наступление боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» в районе Дейр-эз-Зора прикрывалось с воздуха самолетами Израиля и коалиции, руководимой США.Обвинения во вмешательстве в сирийскую войну Израилем отрицаются, но эта страна демонстрирует готовность защищать свои интересы на границе с Сирией.Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Израиль заинтересован в ликвидации джихадистского анклава близ границы со стратегически важными Голанскими высотами (де-юре территорией Сирии, которая после войны 1967 года контролируется Израилем). На Голанах находятся укрепленные посты израильской армии и крупные станции радиолокационной разведки, в том числе РЛС на горе Хермон, в 60 километрах от Дамаска. В 2011 году, после начала сирийской войны, Израиль начал укреплять Голаны, размещая новые минные поля.При этом с сирийской стороны до сих пор существует упомянутый анклав, контролируемый ИГ в районе приграничного города Тасиль. Другие районы удерживаются группировками «Сирийской свободной армии», воюющими как с исламистами, так и с правительственной армией (которую поддерживает «Хезболла»).Одновременно здесь присутствуют интересы Ирана, который может быть заинтересован в концентрации сил против Израиля, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. «Хезболла» в данном случае ничего сделать не может. Она, может быть, и не хотела бы с Израилем завязываться, потому что у нее реальный враг совсем другой, судя по боям и жертвам, которые она несет в Сирии. Но она – сателлит в жесткой форме», – подчеркнул Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.Если на Голанах дойдет до «установления ракет пачками» и Иран попытается установить в Сирии воздушную и морскую базы, «будет большая региональная война». «Это неизбежно. Израильтяне не дадут иранцам нанести серьезный удар по своей территории», – указал Сатановский.