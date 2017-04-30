Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Российский корабль-разведчик превратился в мишень для турецких спецслужб
Турецкие водолазы уже в первые часы после кораблекрушения могли «покопаться» в секретной начинке «Лимана», опасаются российские адмиралы. Российский корабль оснащен радиолокационной и гидроакустической системой, а также аппаратурой радиоразведки. Уже можно сделать выводы и о том, кто виноват в потере корабля российского Черноморского флота.
В четверг Черноморский флот России утратил разведывательный корабль «Лиман», затонувший в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Он получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии, столкнувшись с грузовым судном «Ашот-7», которое шло под флагом крохотного африканского государства Того. По данным турецкой печати, судно везло живой груз – скот.
Как сообщили в Минобороны России, в район происшествия были направлены корабли Черноморского флота и спасательная команда на Ан-26. Все 78 членов экипажа «Лимана» спасены. В береговой охране Стамбула сообщили, что экипаж переправился на турецкий военный корабль, до того как за матросами придет российский корабль «Улус-Стар». Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву с выражением сожаления в связи с крушением.
Причина аварии: «Ашот» оказался неуступчив
По данным турецкого издания Hurriyet, в районе столкновения стоял сильный туман. То, что именно туман стал причиной аварии, предположил и пресс-атташе генконсульства России в крупнейшем турецком городе Сергей Лосев. В министерстве транспорта Турции также предположили, что причиной крушения мог стать сильный туман, и при этом признали, что «Лиман» в этот момент был в международных водах, а не в территориальных (полоса территориальных вод не превышает 12 миль от берега, а «Лиман» утонул в 18 милях).
О том, что «Лиман» соблюдал все правила навигации и поэтому вина в его аварии может лежать на иностранном судне, сразу предположил источник в штабе Черноморского флота.
«Уступать путь должно было судно меньшего водоизмещения. Не играет роли, что один корабль был военным, а второй – гражданским», – пояснил газете ВЗГЛЯД начальник штаба российского Черноморского флота в 1992–97 годах, вице-адмирал Петр Святашов. Он подчеркнул: по международным правилам важно, «кто у кого был на правом и левом борту», – уступать путь должно было судно меньшего водоизмещения, то есть «Ашот-7».
Но «любой командир всегда должен помнить про опасность «наткнуться на дурака», и если командир корабля допускает столкновение, то «нужно разбираться, как они рассчитывали маневр, потому что сейчас предостаточно навигационных средств по расхождению», – сказал Святашов.
Судя по характеру повреждения, Святашов предположил, что виновен в столкновении «Ашот-7», который «влупил носовой бульбой» в борт «Лиману», отметив, что гражданские корабли специально оборудуются бульбами для уменьшения сопротивления течению воды. Бульб, или носовой бульб, напомним, – это выступающая чуть ниже ватерлинии часть носа судна, имеющая выпуклую эллипсоидную форму.
«Здесь будет разбираться международный арбитраж. Но меры по предупреждению столкновения должны были принять оба капитана. Если они допустили это, то виноват что один, что другой. Но в большей мере тот, что влупил в правый борт», – уверен Святашов. Он, однако, не согласен с тем, что туман послужит оправданием для капитана «Лимана» – тот должен был реагировать на опасные маневры «Ашота-7», ведь туман никак не влияет на работу локационных приборов. Если в итоге расследования подтвердится вина капитана «Лимана», ему может грозить заключение под стражу.
Можно ли поднять корабль
По словам источника РИА «Новости», «Лиман» залегает на небольшой глубине, и в связи с этим вероятность проведения успешной операции по его подъему очень велика.
Контр-адмирал, главный специалист ВМФ СССР по аварийно-спасательным и судоподъемным работам Юрий Сенатский сказал газете ВЗГЛЯД, что поднять корабль не будет проблемой, так как история знает уникальные случаи, когда американцы пытались поднять и советскую подлодку с глубины 4,5 км.
Эксперты в Турции не исключили, что Анкара из политических соображений поможет России в возможной операции по подъему «Лимана». «Думаю, теперь пойдут переговоры правительств двух стран о судьбе корабля, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тогрул Исмаил из Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции. – Предполагаю, если Россия захочет поднять корабль, то совместные усилия какие-то будут предприняты».
Турки уже могли «порыться» в корабле
На «Лимане» была установлена радиолокационная система «Дон», гидроакустическая система «Бронза», а также аппаратура радиоразведки: «Ротор-Н», «Вахта-М», «Вахта-10», «Вахта-12», МРР-1-7 и др. Из вооружения на борту имелся лишь переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». «Это оборудование представляет огромный интерес для потенциального противника России. «Лиман» оснащен сверхсекретным оборудованием. На нем установлены средства пеленгования различных судов. Ясно, что он не рыбу шел ловить», – подчеркнул вице-адмирал.
Святашов не исключает, что турецкие спецслужбы уже могли воспользоваться случаем, в первые же часы проникнув на борт «Лимана». Он напомнил, что около 20 лет назад после потери подлодки Тихоокеанского флота «американцы там копались». Когда затонула подлодка «Курск», то на место ее гибели сразу пришел крейсер «Петр Великий» и другие корабли охранения, чтобы не допустить к лодке корабли НАТО. А Сенатский добавил, что в данном случае неважно, что затонул «Лиман» в нейтральных водах, – «этот вопрос с правовой точки зрения не ограничен», поэтому турецкие спецслужбы в таком случае формально ничего не нарушают.
Компенсировать потерю корабля «Лиман» может новый корабль «Иван Хурс», который, как ожидается, будет спущен на воду в мае, сказал «Интерфаксу» бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко. По его словам, «Хурс» превосходит по техническим характеристикам ушедший на дно корабль. «У него новая аппаратура, возможности увеличились в разы», – отметил адмирал.
Биография «Лимана»
Средний разведывательный корабль «Лиман» был построен в польском Гданьске как гидрографическое судно в 1970 году, в том же году вошел в состав Балтийского флота, а через четыре года был переведен на Черноморский флот. До 1977 года корабли данного проекта классифицировались как гидрографические суда, затем – как малые разведывательные корабли. В 1992 году переклассифицированы в средние разведывательные корабли.
По данным сайта korabli.eu, корабль совершил более десятка океанографических походов в Атлантический и Индийский океаны, десятки походов в Средиземное море с заходом в порты Греции, Сирии, Гвинеи, Испании и других стран. В 1989 году был переоборудован в разведывательный корабль. С 1990 по 2010 год совершил 13 дальних походов в Средиземное море с заходом в Тартус (Сирия) и Бизерту (Тунис). В апреле-мае 1999 года «Лиман» вошел в политическую историю – Москва отправила его в Адриатическое море с целью слежки за военной операцией НАТО против Югославии, но также и в качестве жеста солидарности с Белградом.
Известно, что 21 октября прошлого года, через 338 дней с момента последнего развертывания, он покинул акваторию Черного моря и транзитом прошел пролив Босфор, направляясь в Средиземное море. 26 января он через тот же Босфор вернулся в Черное море, после 97 дней боевой службы у побережья Сирии.
Затем сообщалось, что корабль наблюдает за учениями НАТО Sea Shield 2017 («Щит моря 2017»), которые 1–10 февраля проводились в Черном море. Не исключено, что это и была последняя миссия «Лимана».
Автор: Андрей Резчиков
Первоисточник: https://vz.ru/incidents/2017/4/27/324282.html
В четверг Черноморский флот России утратил разведывательный корабль «Лиман», затонувший в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Он получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии, столкнувшись с грузовым судном «Ашот-7», которое шло под флагом крохотного африканского государства Того. По данным турецкой печати, судно везло живой груз – скот.
Как сообщили в Минобороны России, в район происшествия были направлены корабли Черноморского флота и спасательная команда на Ан-26. Все 78 членов экипажа «Лимана» спасены. В береговой охране Стамбула сообщили, что экипаж переправился на турецкий военный корабль, до того как за матросами придет российский корабль «Улус-Стар». Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву с выражением сожаления в связи с крушением.
Причина аварии: «Ашот» оказался неуступчив
По данным турецкого издания Hurriyet, в районе столкновения стоял сильный туман. То, что именно туман стал причиной аварии, предположил и пресс-атташе генконсульства России в крупнейшем турецком городе Сергей Лосев. В министерстве транспорта Турции также предположили, что причиной крушения мог стать сильный туман, и при этом признали, что «Лиман» в этот момент был в международных водах, а не в территориальных (полоса территориальных вод не превышает 12 миль от берега, а «Лиман» утонул в 18 милях).
О том, что «Лиман» соблюдал все правила навигации и поэтому вина в его аварии может лежать на иностранном судне, сразу предположил источник в штабе Черноморского флота.
«Уступать путь должно было судно меньшего водоизмещения. Не играет роли, что один корабль был военным, а второй – гражданским», – пояснил газете ВЗГЛЯД начальник штаба российского Черноморского флота в 1992–97 годах, вице-адмирал Петр Святашов. Он подчеркнул: по международным правилам важно, «кто у кого был на правом и левом борту», – уступать путь должно было судно меньшего водоизмещения, то есть «Ашот-7».
Но «любой командир всегда должен помнить про опасность «наткнуться на дурака», и если командир корабля допускает столкновение, то «нужно разбираться, как они рассчитывали маневр, потому что сейчас предостаточно навигационных средств по расхождению», – сказал Святашов.
Судя по характеру повреждения, Святашов предположил, что виновен в столкновении «Ашот-7», который «влупил носовой бульбой» в борт «Лиману», отметив, что гражданские корабли специально оборудуются бульбами для уменьшения сопротивления течению воды. Бульб, или носовой бульб, напомним, – это выступающая чуть ниже ватерлинии часть носа судна, имеющая выпуклую эллипсоидную форму.
«Здесь будет разбираться международный арбитраж. Но меры по предупреждению столкновения должны были принять оба капитана. Если они допустили это, то виноват что один, что другой. Но в большей мере тот, что влупил в правый борт», – уверен Святашов. Он, однако, не согласен с тем, что туман послужит оправданием для капитана «Лимана» – тот должен был реагировать на опасные маневры «Ашота-7», ведь туман никак не влияет на работу локационных приборов. Если в итоге расследования подтвердится вина капитана «Лимана», ему может грозить заключение под стражу.
Можно ли поднять корабль
По словам источника РИА «Новости», «Лиман» залегает на небольшой глубине, и в связи с этим вероятность проведения успешной операции по его подъему очень велика.
Контр-адмирал, главный специалист ВМФ СССР по аварийно-спасательным и судоподъемным работам Юрий Сенатский сказал газете ВЗГЛЯД, что поднять корабль не будет проблемой, так как история знает уникальные случаи, когда американцы пытались поднять и советскую подлодку с глубины 4,5 км.
Эксперты в Турции не исключили, что Анкара из политических соображений поможет России в возможной операции по подъему «Лимана». «Думаю, теперь пойдут переговоры правительств двух стран о судьбе корабля, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тогрул Исмаил из Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции. – Предполагаю, если Россия захочет поднять корабль, то совместные усилия какие-то будут предприняты».
Турки уже могли «порыться» в корабле
На «Лимане» была установлена радиолокационная система «Дон», гидроакустическая система «Бронза», а также аппаратура радиоразведки: «Ротор-Н», «Вахта-М», «Вахта-10», «Вахта-12», МРР-1-7 и др. Из вооружения на борту имелся лишь переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». «Это оборудование представляет огромный интерес для потенциального противника России. «Лиман» оснащен сверхсекретным оборудованием. На нем установлены средства пеленгования различных судов. Ясно, что он не рыбу шел ловить», – подчеркнул вице-адмирал.
Святашов не исключает, что турецкие спецслужбы уже могли воспользоваться случаем, в первые же часы проникнув на борт «Лимана». Он напомнил, что около 20 лет назад после потери подлодки Тихоокеанского флота «американцы там копались». Когда затонула подлодка «Курск», то на место ее гибели сразу пришел крейсер «Петр Великий» и другие корабли охранения, чтобы не допустить к лодке корабли НАТО. А Сенатский добавил, что в данном случае неважно, что затонул «Лиман» в нейтральных водах, – «этот вопрос с правовой точки зрения не ограничен», поэтому турецкие спецслужбы в таком случае формально ничего не нарушают.
Компенсировать потерю корабля «Лиман» может новый корабль «Иван Хурс», который, как ожидается, будет спущен на воду в мае, сказал «Интерфаксу» бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко. По его словам, «Хурс» превосходит по техническим характеристикам ушедший на дно корабль. «У него новая аппаратура, возможности увеличились в разы», – отметил адмирал.
Биография «Лимана»
Средний разведывательный корабль «Лиман» был построен в польском Гданьске как гидрографическое судно в 1970 году, в том же году вошел в состав Балтийского флота, а через четыре года был переведен на Черноморский флот. До 1977 года корабли данного проекта классифицировались как гидрографические суда, затем – как малые разведывательные корабли. В 1992 году переклассифицированы в средние разведывательные корабли.
По данным сайта korabli.eu, корабль совершил более десятка океанографических походов в Атлантический и Индийский океаны, десятки походов в Средиземное море с заходом в порты Греции, Сирии, Гвинеи, Испании и других стран. В 1989 году был переоборудован в разведывательный корабль. С 1990 по 2010 год совершил 13 дальних походов в Средиземное море с заходом в Тартус (Сирия) и Бизерту (Тунис). В апреле-мае 1999 года «Лиман» вошел в политическую историю – Москва отправила его в Адриатическое море с целью слежки за военной операцией НАТО против Югославии, но также и в качестве жеста солидарности с Белградом.
Известно, что 21 октября прошлого года, через 338 дней с момента последнего развертывания, он покинул акваторию Черного моря и транзитом прошел пролив Босфор, направляясь в Средиземное море. 26 января он через тот же Босфор вернулся в Черное море, после 97 дней боевой службы у побережья Сирии.
Затем сообщалось, что корабль наблюдает за учениями НАТО Sea Shield 2017 («Щит моря 2017»), которые 1–10 февраля проводились в Черном море. Не исключено, что это и была последняя миссия «Лимана».
Автор: Андрей РезчиковПервоисточник: https://vz.ru/incidents/2017/4/27/324282.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти