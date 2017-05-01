Путин не откроет ящик Пандоры

В преддверии 72-й годовщины великого праздника – Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – Владимир Путин провел 39-е заседание Российского организационного комитета «Победа». Участники заседания обсуждали вопросы гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровне в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом.На самом деле тем было гораздо больше, в том числе и одна скандальная. Но не будем отвлекаться от главной, тем более что сейчас она не без причины особенно волнует российское руководство. Речь идет о попытках западных – и не только западных – политиков и ученых провести ревизию истории, фактически открывающую дорогу к пересмотру основ современного миропорядка, размыванию ключевых принципов международного права и безопасности, сложившихся по итогам Второй мировой войны. Как отметил Владимир Путин, «это чревато огромными рисками сегодня для всех нас».По словам президента России, историческая правда скрепляет общество. Но беда в том, что скрепление, возможно, произойдет потом, а сначала – тяжелый кризис без твердой уверенности в том, что в конкретных условиях политической и экономической конъюнктуры болезнь, вызванная историческими причинами, выйдет в ремиссию.Есть еще одна проблема в исторической науке, известная всем школьным учителям. У каждого государственного руководителя, лидера страны – своя историческая правда. Традиция переписывания летописей в угоду правящим князьям возникла еще в Киевской Руси, поэтому у нас нет древней истории, а есть только мифы и легенды. После избрания на пост первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева эта традиция возродилась с новой силой. В недавно вышедших из печати тайных дневниках первого председателя КГБ Ивана Серова приводятся случаи уничтожения партийных и государственных документов в угоду «дорогому Никите Сергеевичу». В частности, были уничтожены документы из архивов НКВД–МГБ, из личных архивов Сталина и Берии. О документах, уничтоженных при Горбачеве и Ельцине, говорить пока рано.«Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечить их публикацию, возможность обратиться к первоисточникам, документам: это эффективное, действенное средство против разного рода домыслов и мифов», – сказал на заседании Владимир Путин. Представляется маловероятным его намерение действительно открыть ящик Пандоры. Историческая правда вряд ли сможет скрепить не подготовленные к ней народы, а вот развести их поможет.Дозированную правду о Международном военном трибунале в Нюрнберге открывали в Советском Союзе постепенно и осторожно. В 1951 году впервые вышел в свет двухтомник «Нюрнбергский процесс». В 1954 году – второе исправленное и дополненное издание. Потом семитомник выходил с 1957 по 1961 год. Наконец, с 1987 по 1999 год вышел с большими трудностями восьмитомник. Если второе издание в 1954 году было общим объемом 165,08 учетно-издательского листа, то объем восьмитомника увеличился более чем в два раза и составил 384,73 учетно-издательского листа. Но и это издание далеко от полного раскрытия всех материалов Нюрнбергского процесса. В конце 2014 года руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов выступил с инициативой издать 15 томов документов Нюрнбергского процесса. «В отличие от американской и английской сторон и других участников процесса в Нюрнберге, в Советском Союзе полного издания – а это почти 15 томов – нет», – сказал Андрей Артизов на заседании президиума совета Российского исторического общества. По словам Артизова, «в СССР в свое время ограничились урезанным изданием, в котором меньше половины всех документов», при этом все эти «документы есть, у нас сохранены», проблема в том, что должен быть соответствующий «коллектив при поддержке Российского исторического общества, который мог бы решить вопрос по изданию». Он отметил, что сейчас такое издание особенно важно на фоне попыток «героизации нацизма, политических и милитаристских спекуляций». Пятнадцать томов больше, чем восемь, однако на сайте Библиотеки Конгресса США в разделе «Военные юридические ресурсы» можно почитать 42-томное издание документов Международного военного трибунала. Первый том увидел свет в Нюрнберге, что называется, по горячим следам – в 1947 году, а последний – в 1949-м. У нас же по прошествии более 70 лет со дня завершения судебных заседаний стенограммы по-прежнему секретны. Можно сделать вывод, что и новое российское издание, если, конечно, оно выйдет, все равно останется неполным.Иными словами, хотя «мы всегда открыты к честному и профессиональному разговору на исторические темы», это еще не значит, что будут немедленного открыты все архивы и разрешен доступ ко всем документам в них. После небольших послаблений в конце прошлого века происходит постепенное изъятие из свободного обращения документов, относящихся даже не к военным, а к предвоенным годам. На это указывал, в частности, в своих фундаментальных трудах по политической истории России ХХ века, истории межвоенного периода, международных отношений СССР в 1920–1930 годы и истории Польши профессор Олег Кен.Международный военный трибунал в Нюрнберге так и не смог назвать виновных в массовом расстреле польских военнопленных в Катыни. В апреле 1990 года президент СССР Михаил Горбачев передал президенту Республики Польша Войцеху Ярузельскому копии документов, свидетельствующих о расстреле, а президент России Борис Ельцин признал вину СССР перед поляками за катынское преступление. Улучшились ли после этого российско-польские отношения? Они стали еще хуже.Знание истории дает специалистам преимущество в дискуссиях, а политикам – инструмент для манипуляции общественным мнением. Знания полезны, потому что помогают отличить ложь от истины, но опасны, потому что никогда не предугадаешь, в чьих руках окажется истина и как ею воспользуются.