Заокеанские сказки о русском коварстве

Отставной генерал Кит Александер уверен, что Кремль все же устраивал хакерские атаки на США.

Вот уже несколько месяцев заокеанские политики, разведчики и прочие деятели с ярко выраженной антироссийской парадигмой ведут разговоры о якобы имевшем место вмешательстве России в кампанию по выбору главы Белого дома и об угрозе таких акций Кремля национальной безопасности США и Европы. Создаются комиссии, проводятся слушания, прессу распирает от всяческих свидетельств в пользу выставляемых обвинений. Однако никаких фактологических материалов по данному вопросу у Америки нет. И абсолютно ясно, что их и не будет. Но уровень мутных вод измышлений о неадекватном поведении Москвы на мировой арене продолжает повышаться. А отдельные, пусть даже довольно авторитетные информационные агентства объявляют о том, что они нашли свидетелей, которые вроде бы готовы, как говорят российские уголовники, «ответить за базар». Но, как водится в подобных делах, у этих ответчиков нет ни имен, ни фамилий, ни мест настоящей или бывшей службы.В прошлый четверг, 20 апреля, информационное агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждается, что оно будто бы получило достоверные свидетельские доказательства о попытках Кремля повлиять на исход выборов в США. В материале агентства говорится, что три действующих и четыре бывших сотрудника, правда, непонятно каких структур, сообщили его представителям о двух секретных российских документах, попавших после выборов Дональда Трампа на столы руководителей американских разведок.Эти документы, как утверждают свидетели Reuters, были разработаны по указанию президента РФ Владимира Путина Российским институтом стратегических исследований (РИСИ). Институтом, отмечает Reuters, руководят бывшие высокопоставленные чиновники Службы внешней разведки (СВР) РФ, назначаемые по указанию администрации президента, то есть с санкции опять же самого Путина.Следует отметить, что РИСИ был учрежден президентом России Борисом Ельциным в 1992 году. Институт является государственным научным учреждением. Его сотрудники готовят информационные и аналитические материалы для администрации президента, Совета безопасности, федеральных министерств и ведомств и для российских законодателей. В настоящее время директором РИСИ является бывший начальник СВР Михаил Фрадков.В первом из разработанных специалистами РИСИ документов были изложены стратегические подходы к оказанию влияния на американских избирателей в ходе предвыборной кампании. Он вышел в свет в июне прошлого года. Стратегия, предложенная экспертами Института, не имела адресного характера и просто циркулировала по кабинетам высших чиновников российского правительства, которые знакомились с ней в рамках своих функциональных обязанностей.Все информаторы Reuters в один голос заявили, что аналитики Института рекомендовали Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных СМИ и поддерживаемых им международных службах новостей. Мол, чтобы склонить американских избирателей на сторону того претендента на главное кресло в Белом доме, который будет проводить более мягкую линию в отношении России, чем это делала администрация Барака Обамы.Во втором документе, вышедшем в октябре прошлого года и распространявшемся точно таким же способом, как и первый, утверждалось якобы, что существует вероятность победы Хиллари Клинтон на президентских выборах. Поэтому, указывали специалисты РИСИ, для России становится более целесообразным прекращение выступлений в поддержку Трампа. Вместо этого необходимо интенсифицировать выбросы в информационное пространство материалов о фальсификации результатов голосования, чтобы создать впечатление о низкой легитимности состоявшихся выборов и подорвать репутацию Клинтон как президента США.Информаторы агентства, говорится в статье, отказались сообщить о том, как указанные российские документы попали в Вашингтон. Сотрудники американских разведок тоже заявили, что они не будут давать свои комментарии по данному вопросу.Все заявления Reuters очень напоминают китайские агитки, восхвалявшие «великого кормчего», в которых писалось: «Один китаец сказал: «Мао Цзедун – самое красное солнце». Для обитателей Поднебесной это не требовало доказательств. А вот использование рейтеровскими чемпионами фарса и акробатами пера подобного приема в заявлениях о России вызывает большие сомнения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему ничего не известно о якобы вмешательстве РИСИ в выборы президента США. Он подчеркнул, что «семь анонимных источников не стоят одного реального» и к информации со ссылкой на такие источники нужно относиться соответствующим образом.Начальник РИСИ отреагировал на размышления Reuters следующим образом: «Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы «участия» России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути».А главный редактор информагентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян так прокомментировала опубликованный агентством «эксклюзивный» материал: «Западная журналистика пробила очередное дно. Рейтер пишет, что знает семерых парней, которые зуб дают, что своими глазами видели секретный русский доклад. Даже два. Дайте Reuters «Оскара» за лучший сценарий, они его заслужили», – заявила Симоньян.30 марта Комитет Сената по разведке (КСР) провел слушания с повесткой дня «Дезинформация: введение в активные меры и кампании влияния России». Слушания проходили в два этапа. На первом заседании члены КРС получили сведения об информационных кампаниях, ранее проводившихся Россией, и выслушали мнения специалистов, охарактеризовавших формы и методы, использовавшиеся в этих кампаниях. На втором парламентарии получили от экспертов оценки значения операций в кибернетическом пространстве и возможностей Кремля по их проведению в ходе информационного противостояния Западу, и прежде всего США.Перед сенаторами выступили шесть экспертов. Трое из них являются признанными специалистами по России, а остальные до сих пор занимаются проблемами обеспечения кибербезопасности и имеют большой опыт в этой сфере.В числе экспертов, приглашенных на первое заседание КСР, были бывший сотрудник американских спецслужб, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер, почетный профессор Джорджтаунского университета Рой Годсон, в свое время занимавший пост президента Информационного центра национальной стратегии, и эксперт Института исследований внешней политики Клинт Уоттс. На втором заседании свое мнение членам комитета высказали глава компании FireEye Кэвин Мэндиа, бывший директор Агентства национальной безопасности (АНБ), а сейчас президент компании IronNet Cybersecurity Кит Александер и профессор военного факультета Королевского колледжа Лондона Томас Рид.Открывая слушания, заместитель председателя КРС Марк Уорнер заявил, что пока трудно предсказывать, к каким результатам может привести ведущееся расследование. Но объявил, что у сенаторов есть очень веские основания полагать, что сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа имели контакты с Кремлем. «Мы собираемся установить, был ли огонь на самом деле, но сейчас можем сказать, что там очень и очень много дыма», – заявил Уорнер.Юджин Румер заметил, что 90-е годы прошлого столетия «были очень плохим временем для России и очень хорошим для Запада». Он подчеркнул, что в начале 2000-х годов появились признаки экономического подъема России, и ее власти стали принимать меры по возврату страны на мировую арену в качестве одного из ключевых игроков. Однако методы, использовавшиеся Кремлем для решения этой задачи, западные лидеры оценили как «реваншистские».Эксперт отметил, что Вооруженные силы РФ к настоящему времени подверглись серьезной модернизации и являются сейчас «одними из самых сильных» в Европе. Но подчеркнул, что Западу не стоит переоценивать достижения России в области военного строительства. «Весь военный бюджет России чуть-чуть превышает цифру, которую дополнительно запросил президент Трамп, заявив о необходимости увеличения военных расходов США», – сказал Юджин Румер.Он подчеркнул, что экономические трудности вынуждают Кремль в информационной войне использовать «дешевые методы». В их числе наиболее эффективными и действенными Румер считает хакерские атаки, которые к тому же «стоят куда меньше, чем механизированная танковая бригада». Эксперт высказал мнение, что попытка Москвы вмешаться в ход выборов в США является всего лишь демонстрацией сохранения у России статуса сверхдержавы. «Россия еще долго будет полагаться на этот инструмент», – считает эксперт.Рой Годсон рассказал сенаторам, что история «советского и российского влияния» на различные события в странах Запада «насчитывает более 100 лет». «Они полагают, что активные мероприятия дают им преимущество вне зависимости от социальных и экономических достижений», – уточнил он.Как отметил Рой Годсон, США в течение длительного времени «не воспринимали эту угрозу серьезно», даже несмотря на то что еще в 1920-е и 1930-е годы Советский Союз создал «громадный аппарат» внешнеполитического влияния. Он также сказал, что бывший союзник Запада во Второй мировой войне постоянно «работал над тем, чтобы ослабить западные демократии, включая США».По мнению эксперта Клинта Уоттса, события 2014–2015 годов продемонстрировали Западу, как именно действуют российские власти, используя «информационное оружие». «По моим оценкам, к 2014 году они выстроили свою систему и начали использовать ее в своих кампаниях. В 2015-м они впервые применили хакерские атаки в этих кампаниях, например для взлома сервера Демократической партии. И уже в 2016-м они начали собирать американскую аудиторию, чтобы в августе этого года начать оказывать давление на выборы», – заявил Уоттс.По его утверждению, после завершения президентской кампании в США Россия не прекратила попыток развернуть кампанию по дезинформации в США. Главной целью новой кампании, как считает эксперт, является поддержка противоречий и разногласий в демократических институтах Америки, в частности среди лидеров партий и общественных организаций.Уоттс также отметил, что основной причиной провала американских спецслужб, слишком поздно заметивших, что Кремль активизирует дезинформационную кампанию, является слишком большая инерция, свойственная спецслужбам. «Они просто не готовы к новым правилам противостояния», – заявил специалист.Кевин Мэндиа напомнил сенаторам, что возглавляемая им компания еще в 2014 году выпустила специальный доклад, посвященный организованным Россией хакерским атакам. В документе упоминался хакерский центр, «используемый правительством России» и именуемый «APT28». Проследить его деятельность удалось с помощью анализа улик, оставленных после кибератак, начавшихся еще в 2007 году. По утверждению Мэндиа, именно этот «центр» продолжал действовать как минимум до конца прошлого года. В числе целей хакерских атак были Всемирное антидопинговое агентство, Национальный комитет Демпартии США, французский телеканал TV5 и газета Le Monde, а также Центральная избирательная комиссия Украины. Мэндиа привел и другие примеры утечек похищенной информации через различные киберплатформы и сказал, что способ продвижения этих данных был выгоден только правительству России.Отставной генерал в отставке Кит Александер напомнил сенаторам об абсолютной уверенности разведсообщества США в том, что именно Кремль организовал хакерские атаки и пытался вмешаться в избирательную кампанию в США. «Кампания по оказанию влияния объединила скрытые разведоперации с работой российских государственных структур, государственных СМИ и оплаченных пользователей социальных медиа», – сообщил он.По мнению генерала, действия России представляют серьезную угрозу для США. Он заявил, что любое демократическое государство, соблюдающее права и свободы своих граждан и поддерживающее свободные СМИ, гораздо более уязвимо для внешнего воздействия, чем страны с диктаторским режимом. «Мы должны задействовать каналы связи с Россией для того, чтобы смягчить напряженность», – сказал экс-глава АНБ. При этом он подчеркнул, что Запад должен дать России ясно понять, что он считает такие действия недопустимыми. «Но кибервойна – это не выход, и только совместно мы можем этого избежать», – констатировал генерал.Как заявил Томас Рид, многочисленные и уже якобы доказанные случаи организованных российскими спецслужбами взломов компьютерных серверов в США и Европе свидетельствуют о том, что Кремль по-прежнему применяет проверенную десятилетиями тактику. Организуя подобные атаки, Россия использует не только работающих на правительство хакеров и хакерские фирмы. «Существует давняя практика использования «невольных агентов», которые не знают о том, что работают на Москву, и которым поддержка линии Кремля не мешает быть американскими патриотами», – сказал Рид. В роли таких «агентов», по мнению эксперта, в американской избирательной кампании 2016 года выступали активисты WikiLeaks, руководители сервиса микроблогов Twitter и «журналисты многочисленных СМИ, спешившие опубликовать сенсационные сообщения».Но каких-либо твердых, проверенных и документированных фактов вмешательства России во внутренние дела США у Вашингтона нет. И это потому, что их просто нет в природе. А вот намерение расколоть Россию на мелкие части и сменить ее руководство подтверждается фактами. Совсем недавно республиканец Алекс Муни внес в Конгресс законопроект о создании фонда с бюджетом в 100 млн долл. Фонд должен заняться поддержкой оппозиции и борьбой с коррупцией в России. Его средствами будет распоряжаться госсекретарь США.