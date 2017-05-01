18:50 01 мая
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Заокеанские сказки о русском коварстве

Заокеанские сказки о русском коварстве

Отставной генерал Кит Александер уверен, что Кремль все же устраивал хакерские атаки на США.


Вот уже несколько месяцев заокеанские политики, разведчики и прочие деятели с ярко выраженной антироссийской парадигмой ведут разговоры о якобы имевшем место вмешательстве России в кампанию по выбору главы Белого дома и об угрозе таких акций Кремля национальной безопасности США и Европы. Создаются комиссии, проводятся слушания, прессу распирает от всяческих свидетельств в пользу выставляемых обвинений. Однако никаких фактологических материалов по данному вопросу у Америки нет. И абсолютно ясно, что их и не будет. Но уровень мутных вод измышлений о неадекватном поведении Москвы на мировой арене продолжает повышаться. А отдельные, пусть даже довольно авторитетные информационные агентства объявляют о том, что они нашли свидетелей, которые вроде бы готовы, как говорят российские уголовники, «ответить за базар». Но, как водится в подобных делах, у этих ответчиков нет ни имен, ни фамилий, ни мест настоящей или бывшей службы.

ОДИН КИТАЕЦ СКАЗАЛ…


В прошлый четверг, 20 апреля, информационное агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждается, что оно будто бы получило достоверные свидетельские доказательства о попытках Кремля повлиять на исход выборов в США. В материале агентства говорится, что три действующих и четыре бывших сотрудника, правда, непонятно каких структур, сообщили его представителям о двух секретных российских документах, попавших после выборов Дональда Трампа на столы руководителей американских разведок.

Эти документы, как утверждают свидетели Reuters, были разработаны по указанию президента РФ Владимира Путина Российским институтом стратегических исследований (РИСИ). Институтом, отмечает Reuters, руководят бывшие высокопоставленные чиновники Службы внешней разведки (СВР) РФ, назначаемые по указанию администрации президента, то есть с санкции опять же самого Путина.

Следует отметить, что РИСИ был учрежден президентом России Борисом Ельциным в 1992 году. Институт является государственным научным учреждением. Его сотрудники готовят информационные и аналитические материалы для администрации президента, Совета безопасности, федеральных министерств и ведомств и для российских законодателей. В настоящее время директором РИСИ является бывший начальник СВР Михаил Фрадков.

В первом из разработанных специалистами РИСИ документов были изложены стратегические подходы к оказанию влияния на американских избирателей в ходе предвыборной кампании. Он вышел в свет в июне прошлого года. Стратегия, предложенная экспертами Института, не имела адресного характера и просто циркулировала по кабинетам высших чиновников российского правительства, которые знакомились с ней в рамках своих функциональных обязанностей.

Все информаторы Reuters в один голос заявили, что аналитики Института рекомендовали Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных СМИ и поддерживаемых им международных службах новостей. Мол, чтобы склонить американских избирателей на сторону того претендента на главное кресло в Белом доме, который будет проводить более мягкую линию в отношении России, чем это делала администрация Барака Обамы.

Во втором документе, вышедшем в октябре прошлого года и распространявшемся точно таким же способом, как и первый, утверждалось якобы, что существует вероятность победы Хиллари Клинтон на президентских выборах. Поэтому, указывали специалисты РИСИ, для России становится более целесообразным прекращение выступлений в поддержку Трампа. Вместо этого необходимо интенсифицировать выбросы в информационное пространство материалов о фальсификации результатов голосования, чтобы создать впечатление о низкой легитимности состоявшихся выборов и подорвать репутацию Клинтон как президента США.

Информаторы агентства, говорится в статье, отказались сообщить о том, как указанные российские документы попали в Вашингтон. Сотрудники американских разведок тоже заявили, что они не будут давать свои комментарии по данному вопросу.

Все заявления Reuters очень напоминают китайские агитки, восхвалявшие «великого кормчего», в которых писалось: «Один китаец сказал: «Мао Цзедун – самое красное солнце». Для обитателей Поднебесной это не требовало доказательств. А вот использование рейтеровскими чемпионами фарса и акробатами пера подобного приема в заявлениях о России вызывает большие сомнения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему ничего не известно о якобы вмешательстве РИСИ в выборы президента США. Он подчеркнул, что «семь анонимных источников не стоят одного реального» и к информации со ссылкой на такие источники нужно относиться соответствующим образом.

Начальник РИСИ отреагировал на размышления Reuters следующим образом: «Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы «участия» России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути».

А главный редактор информагентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян так прокомментировала опубликованный агентством «эксклюзивный» материал: «Западная журналистика пробила очередное дно. Рейтер пишет, что знает семерых парней, которые зуб дают, что своими глазами видели секретный русский доклад. Даже два. Дайте Reuters «Оскара» за лучший сценарий, они его заслужили», – заявила Симоньян.

ВЧЕРА И ЗАВТРА

30 марта Комитет Сената по разведке (КСР) провел слушания с повесткой дня «Дезинформация: введение в активные меры и кампании влияния России». Слушания проходили в два этапа. На первом заседании члены КРС получили сведения об информационных кампаниях, ранее проводившихся Россией, и выслушали мнения специалистов, охарактеризовавших формы и методы, использовавшиеся в этих кампаниях. На втором парламентарии получили от экспертов оценки значения операций в кибернетическом пространстве и возможностей Кремля по их проведению в ходе информационного противостояния Западу, и прежде всего США.

Перед сенаторами выступили шесть экспертов. Трое из них являются признанными специалистами по России, а остальные до сих пор занимаются проблемами обеспечения кибербезопасности и имеют большой опыт в этой сфере.

В числе экспертов, приглашенных на первое заседание КСР, были бывший сотрудник американских спецслужб, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер, почетный профессор Джорджтаунского университета Рой Годсон, в свое время занимавший пост президента Информационного центра национальной стратегии, и эксперт Института исследований внешней политики Клинт Уоттс. На втором заседании свое мнение членам комитета высказали глава компании FireEye Кэвин Мэндиа, бывший директор Агентства национальной безопасности (АНБ), а сейчас президент компании IronNet Cybersecurity Кит Александер и профессор военного факультета Королевского колледжа Лондона Томас Рид.

Открывая слушания, заместитель председателя КРС Марк Уорнер заявил, что пока трудно предсказывать, к каким результатам может привести ведущееся расследование. Но объявил, что у сенаторов есть очень веские основания полагать, что сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа имели контакты с Кремлем. «Мы собираемся установить, был ли огонь на самом деле, но сейчас можем сказать, что там очень и очень много дыма», – заявил Уорнер.

Юджин Румер заметил, что 90-е годы прошлого столетия «были очень плохим временем для России и очень хорошим для Запада». Он подчеркнул, что в начале 2000-х годов появились признаки экономического подъема России, и ее власти стали принимать меры по возврату страны на мировую арену в качестве одного из ключевых игроков. Однако методы, использовавшиеся Кремлем для решения этой задачи, западные лидеры оценили как «реваншистские».

Эксперт отметил, что Вооруженные силы РФ к настоящему времени подверглись серьезной модернизации и являются сейчас «одними из самых сильных» в Европе. Но подчеркнул, что Западу не стоит переоценивать достижения России в области военного строительства. «Весь военный бюджет России чуть-чуть превышает цифру, которую дополнительно запросил президент Трамп, заявив о необходимости увеличения военных расходов США», – сказал Юджин Румер.

Он подчеркнул, что экономические трудности вынуждают Кремль в информационной войне использовать «дешевые методы». В их числе наиболее эффективными и действенными Румер считает хакерские атаки, которые к тому же «стоят куда меньше, чем механизированная танковая бригада». Эксперт высказал мнение, что попытка Москвы вмешаться в ход выборов в США является всего лишь демонстрацией сохранения у России статуса сверхдержавы. «Россия еще долго будет полагаться на этот инструмент», – считает эксперт.

Рой Годсон рассказал сенаторам, что история «советского и российского влияния» на различные события в странах Запада «насчитывает более 100 лет». «Они полагают, что активные мероприятия дают им преимущество вне зависимости от социальных и экономических достижений», – уточнил он.

Как отметил Рой Годсон, США в течение длительного времени «не воспринимали эту угрозу серьезно», даже несмотря на то что еще в 1920-е и 1930-е годы Советский Союз создал «громадный аппарат» внешнеполитического влияния. Он также сказал, что бывший союзник Запада во Второй мировой войне постоянно «работал над тем, чтобы ослабить западные демократии, включая США».

По мнению эксперта Клинта Уоттса, события 2014–2015 годов продемонстрировали Западу, как именно действуют российские власти, используя «информационное оружие». «По моим оценкам, к 2014 году они выстроили свою систему и начали использовать ее в своих кампаниях. В 2015-м они впервые применили хакерские атаки в этих кампаниях, например для взлома сервера Демократической партии. И уже в 2016-м они начали собирать американскую аудиторию, чтобы в августе этого года начать оказывать давление на выборы», – заявил Уоттс.

По его утверждению, после завершения президентской кампании в США Россия не прекратила попыток развернуть кампанию по дезинформации в США. Главной целью новой кампании, как считает эксперт, является поддержка противоречий и разногласий в демократических институтах Америки, в частности среди лидеров партий и общественных организаций.

Уоттс также отметил, что основной причиной провала американских спецслужб, слишком поздно заметивших, что Кремль активизирует дезинформационную кампанию, является слишком большая инерция, свойственная спецслужбам. «Они просто не готовы к новым правилам противостояния», – заявил специалист.

Кевин Мэндиа напомнил сенаторам, что возглавляемая им компания еще в 2014 году выпустила специальный доклад, посвященный организованным Россией хакерским атакам. В документе упоминался хакерский центр, «используемый правительством России» и именуемый «APT28». Проследить его деятельность удалось с помощью анализа улик, оставленных после кибератак, начавшихся еще в 2007 году. По утверждению Мэндиа, именно этот «центр» продолжал действовать как минимум до конца прошлого года. В числе целей хакерских атак были Всемирное антидопинговое агентство, Национальный комитет Демпартии США, французский телеканал TV5 и газета Le Monde, а также Центральная избирательная комиссия Украины. Мэндиа привел и другие примеры утечек похищенной информации через различные киберплатформы и сказал, что способ продвижения этих данных был выгоден только правительству России.

Отставной генерал в отставке Кит Александер напомнил сенаторам об абсолютной уверенности разведсообщества США в том, что именно Кремль организовал хакерские атаки и пытался вмешаться в избирательную кампанию в США. «Кампания по оказанию влияния объединила скрытые разведоперации с работой российских государственных структур, государственных СМИ и оплаченных пользователей социальных медиа», – сообщил он.

По мнению генерала, действия России представляют серьезную угрозу для США. Он заявил, что любое демократическое государство, соблюдающее права и свободы своих граждан и поддерживающее свободные СМИ, гораздо более уязвимо для внешнего воздействия, чем страны с диктаторским режимом. «Мы должны задействовать каналы связи с Россией для того, чтобы смягчить напряженность», – сказал экс-глава АНБ. При этом он подчеркнул, что Запад должен дать России ясно понять, что он считает такие действия недопустимыми. «Но кибервойна – это не выход, и только совместно мы можем этого избежать», – констатировал генерал.

Как заявил Томас Рид, многочисленные и уже якобы доказанные случаи организованных российскими спецслужбами взломов компьютерных серверов в США и Европе свидетельствуют о том, что Кремль по-прежнему применяет проверенную десятилетиями тактику. Организуя подобные атаки, Россия использует не только работающих на правительство хакеров и хакерские фирмы. «Существует давняя практика использования «невольных агентов», которые не знают о том, что работают на Москву, и которым поддержка линии Кремля не мешает быть американскими патриотами», – сказал Рид. В роли таких «агентов», по мнению эксперта, в американской избирательной кампании 2016 года выступали активисты WikiLeaks, руководители сервиса микроблогов Twitter и «журналисты многочисленных СМИ, спешившие опубликовать сенсационные сообщения».

Но каких-либо твердых, проверенных и документированных фактов вмешательства России во внутренние дела США у Вашингтона нет. И это потому, что их просто нет в природе. А вот намерение расколоть Россию на мелкие части и сменить ее руководство подтверждается фактами. Совсем недавно республиканец Алекс Муни внес в Конгресс законопроект о создании фонда с бюджетом в 100 млн долл. Фонд должен заняться поддержкой оппозиции и борьбой с коррупцией в России. Его средствами будет распоряжаться госсекретарь США.
Автор: Владимир Иванов
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-04-28/1_946_vashington.html


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Комментарии 28

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  1. Butters Сегодня, 07:05
    Совсем недавно республиканец Алекс Муни внес в Конгресс законопроект о создании фонда с бюджетом в 100 млн долл. Фонд должен заняться поддержкой оппозиции и борьбой с коррупцией в России.

    Слава Богу, хоть кто-то проблемами коррупции в России займется.
    Butters
    1. рич Сегодня, 15:57
      три действующих и четыре бывших сотрудника, правда, непонятно каких структур

      Очень даже понятно. Три действующих и четыре бывших пацинетов Психо Неврологического Диспансера. Бойцы, так сказать, тяжелого умственного труда
      рич
    2. unignm Сегодня, 16:17
      что в каждой теме одно и тоже писать не устал? или что новых методичек не завезли?
      unignm
      1. рич Сегодня, 18:04
        на Вы к незнакомым людям надо обращаться, Коля
        рич
    3. vovanpain Сегодня, 16:24
      Цитата: Butters
      Слава Богу, хоть кто-то проблемами коррупции в России займется.

      Мил человек,я все понимаю,наши проблемы волнуют всех.Только мил человек,знайте на будущее,идите вы лесом и нав Украину,вас там любят,а мы вашу "любовь"пережили"в 90-е,правда не все,миллионов 20,30 не пережило,то же мне блин,очередной радетель за Россию нашелся. am
      vovanpain
      1. мордвин 3 Сегодня, 16:45
        Цитата: vovanpain
        идите вы лесом и

        Не, мы лесом не пойдём. Мы лучше обойдём. soldier
        мордвин 3
        1. vovanpain Сегодня, 16:58
          Цитата: мордвин 3
          Мы лучше обойдём

          Эт точно. hi
          vovanpain
          1. мордвин 3 Сегодня, 17:03
            А кого это там поубивали? Америконского морпеха, не? Я бы щас присоединился... negative
            мордвин 3
            1. vovanpain Сегодня, 17:05
              Цитата: мордвин 3
              А кого это там поубивали? Америконского морпеха, не? Я бы щас присоединился... negative

              Да и австралийского тоже за компанию yes Что бы не лез. hi
              vovanpain
              1. мордвин 3 Сегодня, 17:07
                Цитата: vovanpain
                Да и австралийского тоже за компанию Ч

                Туда им и дорога laughing
                мордвин 3
    4. Б.Т.В. Сегодня, 16:30
      Цитата: Butters
      Слава Богу, хоть кто-то проблемами коррупции в России займется.


      Повторяться, изволите!
      На Украине уже победили коррупцию?!
      Б.Т.В.
    5. влад66 Сегодня, 16:38
      Цитата: Butters
      Слава Богу, хоть кто-то проблемами коррупции в России займется.

      Знаете в чем отличие вас и меня,я бы за такие слова,дал бы в морду
      Фонд должен заняться поддержкой оппозиции и борьбой с коррупцией в России.

      Моя страна разберется и без этого вшивого фонда.Ваши слова
      Цитата: Butters
      Слава Богу,

      Надеюсь вы поняли,что нам лучше не встречаться,ваше лицо все таки жалко. yes
      влад66
    6. Зяблицев Сегодня, 18:46
      Лично для меня, англосаксы, единственна нация на земле сознательно придумывающая преступления против человечности! Все самое плохое что есть, как факт глобального уничтожения других народов, изощренно придумано англосаксами - от работорговли, опиумных войн, до газовых камер Третьего рейха, воплощенных руками немцев, которых затем вынужденны были победить русские ценой огромных жертв и разрушений, что бы опять же только англосаксы извлекли максимальную прибыль...
      Зяблицев
  2. василий50 Сегодня, 07:15
    Удивительные заявления и ещё более удивительная политика на основе этих заявлений, можно сказать уже про многовековую *европейскость* данной традиции. Просто сегодня информация шустрей распространяется и её уже намного трудней *фильтровать*, хотя такие попытки и делаются. Конечно и враньё быстрей распространяется, но потом всё равно становится известно и про само враньё и про автора и про исполнителя. Отсюда и возникают нелепые в полном смысле *отмазки* которые столь наивны и столько же правдивы.
    Но ещё более удивительно что в РОССИИ находятся те кто не просто поддерживает всё что озвучивается или пишется на *западе* но и ещё стараются под это подвести *идеологическое обоснование*. Не стесняются публично заявлять о нацистских взглядах или об обязанности РОССИИ и всех РУССКИХ людей следовать их собственным представлениям об интересах и страны и каждого гражданина. Вот только прокуратура не только не препятствует публичным заявлениям но даже не возбуждает уголовных дел, да что там дел, их даже с госслужбы не увольняют. Вон даже навальный с подельниками становится *непотопляемым* и это несмотря на импортные прикормки и вполне доказываемую клевету.
    василий50
  3. iouris Сегодня, 15:55
    Вот если бы взять Лондон и Вашингтон, то психологическая война сразу бы прекратилась. А не совершив таких действий, придётся проигрывать.
    iouris
  4. NIKNN Сегодня, 15:59
    Ни как Хилари не успокоится....:)
    Ну держись Кит Александер, у Трампа дочка есть, ради которой феерверк из почти 60ти тамогавков сделан был, чего он с тобой сделает если она обидится даже не знаю...
    (все сказано с юмором)
    NIKNN
  5. erudit 017 Сегодня, 16:11
    Ну да ничего нового, во всем виноваты Русские, выборы в сша виноваты Русские, война на украине и в Сирии виноваты Русские,британия выходит из ес виноваты Русские,неурожай в польше виноваты Русские,дельфины выбрасываются на пляжи Бразилии опять Русские. Друзья, а может и правда мы всемогущие, а они жалкие нытики и неудачники?
    erudit 017
  6. Вечно так Сегодня, 17:10
    Заокеанские сказки о русском коварстве редактирует тот же редактор, который редактирует и русские сказки о заокеанском коварстве. СМИ и США и России принадлежат одному держателю. Это позволяет легко манипулировать сознанием как американцев, так и русских. Именно эти манипуляции позволяют либералу-рыночнику Путину, сделавшему за 17 лет правления из России кормовую базу для транснациональных корпораций, оставаться в глазах расеян Отцом Нации.
    Вечно так
    1. vovanpain Сегодня, 17:35
      Цитата: Вечно так
      Именно эти манипуляции позволяют либералу-рыночнику Путину, сделавшему за 17 лет правления из России кормовую базу для транснациональных корпораций, оставаться в глазах расеян Отцом Нации.

      Вечно так,вот скажите мне что же за 9 лет правления и каких манипуляций либералу рыночнику Ельцину развалить все и вся и сделать из России кормовую базу для транснациональных компаний,более вам скажу посадить новых хозяев на шею России.Может для вас это отец нации. what
      vovanpain
    2. мордвин 3 Сегодня, 17:40
      Цитата: Вечно так
      либералу-рыночнику Путину, сделавшему за 17 лет правления из России кормовую базу для транснациональных корпораций, оставаться в глазах расеян Отцом Нации.

      Кто сделал? Полудурок.
      мордвин 3
  7. Masya Masya Сегодня, 17:45
    Им, убогим не понять, просто кто- то бросил валенок на клаву... и никакого коварства... wink
    Masya Masya
    1. мордвин 3 Сегодня, 18:01
      Цитата: Masya Masya
      Им, убогим не понять, просто кто- то бросил валенок на клаву... и никакого коварства... wink

      Вот не надо валенок кидать. Лучше так:
      мордвин 3
      1. Masya Masya Сегодня, 18:08
        Тоже вариант... lol
        Masya Masya
  8. samarin1969 Сегодня, 18:02
    Россия после крушения "железного занавеса" просто проходной двор для всяких адептов "открытого общества", грантоедов, либеральных "общественных деятелей" и просто политических клоунов вроде девиц в балаклавах. У всех у них вроде должны быть заботы о работе, семье и личной жизни. Но нет: просто неутомимы во всяких флешмобах...Гораздо страшней "влиятели" имеющие респектабельный вид в дорогих костюмах. С этими "вершителями судеб" никто не борется. По мне хорошей идеей было бы в ответ американские программы ввести полный запрет на государственные должности для лиц получивших образование/курсы/стажировки за границей. Без радикальных шагов получить в правители национальную элиту - нереально. Рулят - "люди мира".
    samarin1969
    1. рич Сегодня, 18:13
      интересное и здравое предложение. Я бы еще добавил запрет на государственные должности для лиц, получивших образование за иностранные гранты. ИМХО
      рич
    2. zenion Сегодня, 18:18
      Случаем не Володи Самарина сын, который работал на машиностроительном заводе на улице Свердлова в Свердловске?
      zenion
      1. samarin1969 Сегодня, 18:34
        Случайно нет, Викторович... wink
        samarin1969
  9. zenion Сегодня, 18:17
    Это ещё ничего. Вот Украина ждала, когда на неё нападёт Россия и уже уничтожили несколько сотен танков Т-14, а русские так и не пришли. Напоминает анекдот про украинского лыцаря, который вызвался убить дракона. Несколько дней ездил и нету нигде. Тут он подъезжает на коне к огромной горе. А в горе пещера. Там прячется дракон, сообразил лыцарь и начал вызывать на бой чудовище. Но сколько он не кричал, никто из пещеры не вышел. Плюнул он в сердцах и поехал от пещеры. Тут из-за горя появляются три головы. Одна из них говорит так бы и сказал, что драться хочешь, нефиг в анус кричать.
    zenion
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