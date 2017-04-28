Спецдокладчик ООН: Санкции против России не эффективны

И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей,



Тем не менее, он (спецдокладчик ООН) удостоверился в том, что Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями,