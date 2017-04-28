Спецдокладчик ООН: Санкции против России не эффективны
Международные санкции в отношении России оказались неэффективными, страна смогла успешно адаптироваться к ситуации, полагает спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири, передает РИА Новости .
Специальный докладчик напомнил, что меры в отношении России приняли одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций определить сложно.
Тем не менее, он (спецдокладчик ООН) удостоверился в том, что Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями,— говорится в сообщении для прессы, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека по итогам визита Джазаири в Россию.
По словам Джазаири, России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения. Однако и Россия понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств, констатировал он.
Также он призвал снять односторонние санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет.
Во время визита в Россию 24-28 апреля Джазаири встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, побеседовал с бизнесменами и дипломатами.
И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей,— сказал он.
Специальный докладчик напомнил, что меры в отношении России приняли одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций определить сложно.
Тем не менее, он (спецдокладчик ООН) удостоверился в том, что Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями,
По словам Джазаири, России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения. Однако и Россия понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств, констатировал он.
Также он призвал снять односторонние санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет.
Во время визита в Россию 24-28 апреля Джазаири встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, побеседовал с бизнесменами и дипломатами.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›спецдокладчик ООН Идрис Джазаири
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