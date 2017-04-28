22:21 28 апреля

Спецдокладчик ООН: Санкции против России не эффективны

Международные санкции в отношении России оказались неэффективными, страна смогла успешно адаптироваться к ситуации, полагает спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири, передает РИА Новости .

И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей,
— сказал он.




Специальный докладчик напомнил, что меры в отношении России приняли одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций определить сложно.

Тем не менее, он (спецдокладчик ООН) удостоверился в том, что Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями,
— говорится в сообщении для прессы, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека по итогам визита Джазаири в Россию.

По словам Джазаири, России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения. Однако и Россия понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств, констатировал он.
Также он призвал снять односторонние санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет.

Во время визита в Россию 24-28 апреля Джазаири встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, побеседовал с бизнесменами и дипломатами.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›спецдокладчик ООН Идрис Джазаири
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 87

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  1. новичок Сегодня, 20:00
    идрис, я с тобой согласен_ мы сильнее санкций!
    новичок
    1. vovanpain Сегодня, 20:06
      Во время визита в Россию 24-28 апреля Джазаири встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, побеседовал с бизнесменами и дипломатами.

      Санкции не снимать,А Джазаири вообще путинский агент. yes
      vovanpain
      1. hirurg Сегодня, 20:10
        Сладко поет. На Сороса похож, не?)))
        hirurg
        1. oleg-gr Сегодня, 20:15
          Какая жалость: "санкции в отношении России оказались неэффективными". Какже Запад об этом сожалеет. ВВП не ползает перед ними на коленях, в Сирии вовсю душманов мочат и помогают правительственной армии освобождать страну. В общем одно расстройство.
          oleg-gr
          1. cniza Сегодня, 20:44
            Да пусть гадают хоть на кофейной гуще , мы должны делать свое дело и ни на кого не обращать внимания.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:56
              Цитата: cniza
              мы должны делать свое дело и ни на кого не обращать внимания.

              Вот именно это их и колет шилом в дупу , Витя ! Хотели нагадить в чай России , а получилось только самим себе в угоду Матрасии .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 21:02
                Эх если бы можно было бы выразиться я бы сказал кому куда и сколько , а так - весь мир бардак , матрасы гады.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:39
                  Цитата: cniza
                  а так - весь мир бардак , матрасы гады.

                  И солнце - так себе фонарь , Витя . wink
                  bouncyhunter
          2. Офицер запаса Сегодня, 21:45
            "и население приняло трудности, вызванные санкциями"

            Перечислите, пожалуйста, эти трудности. Что-то я их вообще не заметил. Как было хреново, так и осталось.
            Если кучке "успешных приватизаторов" запретили въезд в какие-либо страны, то это что, всенародные трудности и страдания? К тому же этим деятелям все с лихвой "компенсировали" отменой налога на их доходы.
            Офицер запаса
            1. Shurik70 Сегодня, 22:18
              Цитата: Офицер запаса

              Перечислите, пожалуйста, эти трудности. Что-то я их вообще не заметил

              Как это не заметили??!!!
              А то, что теперь на прилавках яблоки вместо парафина пахнут яблоками? Польша вот точно заметила!
              А то, что вместо плесневелого швейцарского сыра нас завалила сырами Беларусь?
              А то, что вместо финансирования французских верфей Оборонзаказ делается на российских верфях?
              В общем, жуть что творится!
              drinks
              Shurik70
        2. рич Сегодня, 20:54
          Интересно а против Америки ООН когда-нибудь санкции вводила? Может кто ответить?
          рич
        3. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:40
          hirurg
          Сладко поет. На Сороса похож, не?)))
          Нет. Тот редкий.В смысле живучий, долго кислородозжигающий элемент.

          Спецдокладчик ООН: Санкции против России не эффективны

          А , кто они такие вообще испытывать?Бог? Нет.Так ,пепел радиоактивный.Если что
          Наблюдатель2014
      2. Владимирец Сегодня, 20:13
        Цитата: vovanpain
        Джазаири вообще путинский агент.

        Джазаири раньше работал в МИД Алжира, Алжир закупил у нас Су-30, Су-34, МиГ-29, Ми-28, Ми-26, Т-90, С-300, Панцири и др. Вот вам и цепочечка отчетливая вырисовывается, теорема доказана - Джазаири путинский агент. yes
        Владимирец
      3. МПК105 Сегодня, 20:16
        Вы смейтесь,смейтесь-у вас пенсии ахфицерские,вам проще жить...А у меня зарплата СИЛЬНО похудела после санкций энтих вот...ОЩУТИМО, ля...Раньше ТНК-ВР была-так мы под аглицким началом-как сыр в масле,потом пришла Роснефть-куда бежать,заводы стоят ВСЕ!!!От слова-ВСЕ... Вот так и живём,пока нефть с газом не кончились...Эт вам не Масква ваша...Смешно вам тут всем...Пофигу им тут всем.А нам не пофигу вот.
        МПК105
        1. vovanpain Сегодня, 20:23
          Цитата: МПК105
          Вы смейтесь,смейтесь-у вас пенсии ахфицерские,вам проще жить

          Леша у меня не поверишь пенсия 12 тыров yes Пока зарплата спасает и веришь нет,но не москвич я.Рыбинск Ярославской области.
          Цитата: МПК105
          Вот так и живём,пока нефть с газом не кончились.

          И нефти с газом отродясь тут не было. yes
          Цитата: МПК105
          .А у меня зарплата СИЛЬНО похудела после санкций энтих вот..

          А вот тут с тобой согласен,похудела и здорово. yes
          vovanpain
          1. МПК105 Сегодня, 20:35
            Прости,Володь-ПРОРВАЛО...Легко тут быть оптимистом,есле на Бентли ездишь,и куча денег в кармане,а я вот-да.Пессимист и нытик.Жизнь таким сделала...Чёт не получается оптимистом быть,хоть и стараюсь в меру сил... Простите за эмоцию,дядьки,-накипело,ля... hi Кому не нравится-не читайте,проходите мимо в светлое своё будущее-ветер попутный вам в спину...
            МПК105
            1. Смог Сегодня, 21:02
              леш! перестань заводиться и народ заводить. И так грустно!
              Смог
          2. Смог Сегодня, 20:38
            Цитата: vovanpain
            у меня не поверишь пенсия 12 тыров

            У меня чуть больше 16. И с работы пришлось уволиться в ноябре прошлого года по состоянию здоровья. Живу чуть пониже по Волге Кинешма, Ивановская губерния.Газ правда есть- в газовой плите. А как нефть выглядит видел по ящику.
            Смог
            1. sabakina Сегодня, 20:58
              Кострома, водитель в прокуратуре. Зарплата 16 тыр. Если начальник перейдёт-ещё поработаю. А так, до пенсии ещё 10 с хвостиком. Сижу и думаю, кому я нужен буду?
              sabakina
              1. Смог Сегодня, 21:04
                Цитата: sabakina
                Если начальник перейдёт-ещё поработаю. А так, до пенсии ещё 10 с хвостиком. Сижу и думаю, кому я нужен буду?

                А что ответить? А нечего...... request КРЫСОТА.!!!!
                (Я в Костроме учился. Красивый город. Нравиться очень. good )
                Смог
                1. sabakina Сегодня, 21:09
                  Шаговский пруд помните? Намного видоизменился, найду фото, покажу. Набережную отрихтовали. "Сковородке" в центре жалко переделали, типо по "исторически"... crying
                  Как было

                  Как стало
                  sabakina
                  1. Смог Сегодня, 21:16
                    Цитата: sabakina
                    "Сковородке" в центре жалко переделали, типо по "исторически"

                    А чего им Сковородка то не угодила.? Типа- веяние моды?
                    А если фотки скинете буду очень благодарен. Все таки 22 года не был в Ваших краях.
                    Смог
                    1. sabakina Сегодня, 21:19
                      Щас порыскаю.
                      sabakina
                      1. Смог Сегодня, 21:20
                        Значит скопипостим. На память.
                        Смог
                      2. sabakina Сегодня, 21:23
                        Нашел, смотрите.
                        Как было

                        Как теперь
                        sabakina
              2. МПК105 Сегодня, 21:05
                Вот им,Слав- Они о нас и думают всенощно и не переставая...Уря.
                МПК105
                1. sabakina Сегодня, 21:11
                  Спасибо, я бы тоже вставил, да выйти завтра на до будет на 2-3 часа на работу. Я подготовлюсь, если склероз не одолеет.
                  sabakina
                2. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:22
                  МПК105 Они о нас и думают всенощно и не переставая...Уря.

                  Вообще не думают
                  DOCTOR ZLO
            2. Muvka Сегодня, 21:14
              Хех. Земляк. Я с Вичуги.
              Muvka
              1. Смог Сегодня, 21:28
                Цитата: Muvka
                Земляк. Я с Вичуги.

                тут еще и Ивановские есть.
                Смог
                1. sabakina Сегодня, 21:54
                  Мдя. Вообщем, как говаривал мой бывший начальник, наш куст: Кострома-Ярославль-Иваново. Наша контора вдоль вдоль всей Волги. Но этот кустик всегда был особняком, ибо можно ездить на обед друг к другу. Расстояние 100х100х76.
                  sabakina
                  1. Смог Сегодня, 22:06
                    Цитата: sabakina
                    можно ездить на обед друг к другу.

                    И не только. В сухой закон, у нас уже талоны на водку ввели и очереди громаденные были, а у Вас еще какое то время без талонов продавали. Мы с мужиками на ракету и в Кострому. Час туда , минут сорок пока до гастронома добежать в горку и обратно на пристань, ну а назад время время вообще незаметно пролетало. laughing laughing
                    Смог
            3. vovanpain Сегодня, 21:46
              Цитата: МПК105
              Простите за эмоцию,дядьки,-накипело,ля...

              Да ладно Леша бывает,Думаешь у нас жизнь такая сладкая что ли belay Куча болячек,а если уйду с работы,жить то на одну пенсию,ну женина пенсия еще,у детей свои заботы. yes Но ведь наши деды победили Гитлера,победим и мы. yes
              Цитата: Смог
              У меня чуть больше 16. И с работы пришлось уволиться в ноябре прошлого года по состоянию здоровья.

              Так Костя,решу уволится если,пересчитают конечно пенсию,но как то все таки жутковато,тоже вон куча болячек,сегодня томографию позвоночника сделал так 14 грыж нашли эскулапы, belay Вот сижу заливаю грыжи коньяком. laughing Кинешма,Костя был у вас в глубоком детстве и то проездом,смутно помню.
              Цитата: sabakina
              Сижу и думаю, кому я нужен буду

              Внукам yes У меня их вон трое.В Костроме на экскурсии еще в школе побывал,вот Ипатьевский монастырь помню,памятник Ивану Сусанину и Берендеевку так припоминаю.Всем с уважением Коллеги! good drinks hi
              vovanpain
              1. Смог Сегодня, 21:57
                Цитата: vovanpain
                Вот сижу заливаю грыжи коньяком

                Володь, ты это, постарайся не в себя... drinks wink
                Цитата: vovanpain
                вон куча болячек

                Такая же картина В95 правое легкое отстригнули request , но вот до сих пор скрипим. Тоже ради детей и внуков. У меня правда пока только двое, но... еще наверное не вечер. С уважением hi
                Смог
                1. vovanpain Сегодня, 22:12
                  Цитата: Смог
                  Володь, ты это, постарайся не в себя...

                  Константин,так коньяк и не любит суеты,вдумчиво так по 20 капель на грыжу и нормалек drinks
                  Цитата: Смог
                  У меня правда пока только двое, но... еще наверное не вечер.

                  Эт точно yes У младшего сына пока один,кто их знает,может еще надумают. what У дочери двое......ох чую еще не вечер. yes drinks
                  vovanpain
        2. Комментарий был удален.
        3. Владимир 38 Сегодня, 20:40
          Цитата: МПК105
          Вот так и живём,пока нефть с газом не кончились...Эт вам не Масква ваша...Смешно вам тут всем...Пофигу им тут всем.А нам не пофигу вот.

          Как все же нашим людям ТВ голову заморочило, все видят, то что им по телеку вещают, а реали они другие..
          Владимир 38
        4. Inok10 Сегодня, 21:25
          Цитата: МПК105
          Вы смейтесь,смейтесь-у вас пенсии ахфицерские,вам проще жить...

          ... Лешь ?! ... ты чай бы язычек бы по придержал ... как Вы изволили выразиться "пенсии ахфицерские" зарабатывались многими в Даурии и Могоча и т. д. ... когда Бог даст зимой в квартире 12-13 гр. тепла при - 30 на улице ... по ПЯТЬ и БОЛЕЕ лет ! ... и дети там же были и жены ... чувствуешь всю Свою ПОДЛОСТЬ ! ... у меня лично с Даурией - 5 с Батькой пацаном и Два своих, уже в славные 90е ... говоришь Старший корабельный Старшина ДКБФ ? ... не вяжется как то, не вяжется ... Троль ОБЫКНОВЕННЫЙ ! ...
          Inok10
          1. МПК105 Сегодня, 21:45
            Да я,тёзк,на Ваши пенсии и не замахивался никогда-ЗАСЛУЖИЛИ,дядьки- hi Я просто хотел сказать,что здесь не одни лишь Офицеры,Мичмана... request Есть и срочники,не менее Родину любящие,от того вот и душа болит,Лёш,когда вокруг оглянешься.......... Старший корабельный Старшина ДКБФ ?Главный Корабельный Старшина... feel drinks hi
            МПК105
      4. майор Юрик Сегодня, 20:16
        Во,простые докладчики бухтели 3 года что санкции -"вэри гуд", теперича целый спецдокладчик почуял неладное и что-то заподозрил! Красава! negative
        майор Юрик
        1. ВадимЖивов Сегодня, 20:22
          Изменюсь а санкции против нас ООН ввела или я что-то пропустил???
          ВадимЖивов
      5. рич Сегодня, 20:19
        vovanpain : А Джазаири вообще путинский агент

        Путинский Петрушка smile (известный кукольный персонаж, которым управляю рукой через. одно место....ну вы поняли) what
        рич
    2. тол100в Сегодня, 20:13
      Цитата: новичок
      мы сильнее санкций!

      Готовят почву для включения "задней"! А за санкции - спасибо! Наше государство повернулось лицом к к Своим производителям и промышленности!
      тол100в
      1. новичок Сегодня, 20:20
        не ту страну и не тот народ они выбрали для санкций. заслуживает особое внимание фраза:“...население приняло трудности, вызванные санкциями...“. что они думали, нагнуть нас, чтоб мы выбрали очередного ебна?! вот вам и прямой ответ на вопрос о давлении на рф.
        новичок
    3. Владимир 38 Сегодня, 20:14
      Санкции простому народу по барабану, они рассчитаны на элиту, вот они и скулят.. А народу тяжело, когда нефть низкая. Так как , пенсии и социалка перестает расти, а бензин дорожает. А правительство наше так за 17 лет и не сумели родить экономику, которая не зависит от цены на нефть. Им это не интересно интереснее пилить..
      Владимир 38
    4. Alena Frolovna Сегодня, 20:15
      Хоть одна здравая мысль прозвучала от ООН.

      А вообще-то можно их, ооновцев, кои против России, назвать "прозаседавшимися". Заседают, заседают, хоть бы вбеглую ознакомились с историей нашей страны и тогда бы поняли, что Россия им не по зубам.

      Коротка память у большинства.в мире. И к тому же никто на планете не испытал, и не перенёс столько, сколько нам досталось только в двадцатом веке.
      Alena Frolovna
      1. Владимир 38 Сегодня, 20:27
        К сожалению по зубам и тому есть исторические примеры. 1917, 1991. Мы платим населением, нас потихоньку уничтожают. Если бы не революция 17 года и ВОВ, сейчас нас было бы 340 мл. человек. А начиная с 1991г. , мы убываем, я не считаю прирост в 5 000 ч-к серьезным в год. А учитывая нынешнее финансовое состояние наших граждан, с этого года опять будет спад. Когда нас будет менее 100 мл. мы не удержим такую территорию. И конечно, в этом случае не из вне идет угроза. А от наших воров во власти и бездарностей, которые попадают по родственным связям на рук. позиции.Которые за 20 лет ни чего путного не смогли родить. И как при таких условиях наши женщины рожать будут? А рожать нужно минимум по три ребенка.
        Цитата: Alena Frolovna
        Хоть одна здравая мысль прозвучала от ООН.
        А вообще-то можно их, ооновцев, кои против России, назвать "прозаседавшимися". Заседают, заседают, хоть бы вбеглую ознакомились с историей нашей страны и тогда бы поняли, что Россия им не по зубам.
        Коротка память у большинства.в мире. И к тому же никто на планете не испытал, и не перенёс столько, сколько нам досталось только в двадцатом веке.
        Владимир 38
        1. Muvka Сегодня, 21:15
          Хорошо. Если 5к не в счет. Но как мы убываем с приростом в 5к человек?
          Muvka
    5. сибиралт Сегодня, 22:02
      А что еще может сказать представитель ООН, если санкции вводятся без её ведома? Правильно всё сказал.
      сибиралт
  2. Pirogov Сегодня, 20:00
    Также он призвал снять односторонние санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет........................................
    .................................................
    Это против чинуш ? Конечно как можно ,будущих западных граждан ,так обижать..............
    Pirogov
  3. hirurg Сегодня, 20:01
    ----Специальный докладчик напомнил, что меры в отношении России приняли одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций определить сложно.
    СССР тоже валили при падении цен на нефть.
    Совпадение?
    Не думаю.
    Однозначно продуманная акция.
    И вот здесь впервые хочу сказать спасибо ЦБ. Отпустили рубль на свободу и не стали играть на понижение доллара.
    Тем самым сберегли золото и валюту.
    hirurg
    1. Pirogov Сегодня, 20:14
      Цитата: hirurg
      СССР тоже валили при падении цен на нефть.
      Совпадение?
      Не думаю.
      Однозначно продуманная акция.

      Причём били России,а заодно и арабам досталось ,что бы не расслаблялись.
      Pirogov
    2. КОСМОС Сегодня, 20:24
      Цитата: hirurg
      И вот здесь впервые хочу сказать спасибо ЦБ.

      Надо же какие глупые глупости вы пишите, ведь каждый кравасный или либерастный "патриот" уверены и сейчас вам в унисон 33 раза обоснуют и докажу что ЦБ это контора ФРС неподконтрольная Кремлю.
      КОСМОС
  4. Spartanez300 Сегодня, 20:06
    Адаптировалась и адаптируется дальше , спасибо за санкции .
    Spartanez300
  5. Арон Заави Сегодня, 20:10
    Умные и не присодинялись. wink
    Арон Заави
    1. Верба Сегодня, 20:11
      Цитата: Арон Заави
      Умные и не присодинялись.

      Вы не можете ,что бы себя ,любимых не похвалить. )))
      Верба
      1. vovanpain Сегодня, 20:15
        Цитата: Верба
        Вы не можете ,что бы себя ,любимых не похвалить.

        А между прочим Арон прав,умные не присоединялись и имеют свой гешефт,а не умные в ЕС репу чешут,польскими яблоками закусывают,ну а матрасным по барабану. yes
        vovanpain
        1. Аскет Сегодня, 21:49
          Цитата: vovanpain
          ,умные не присоединялись и имеют свой гешефт,

          Гешефтмахеры сиречь не означает умные...вспомнилось
          Аскет
      2. Арон Заави Сегодня, 20:15
        Цитата: Верба
        Цитата: Арон Заави
        Умные и не присодинялись.

        Вы не можете ,что бы себя ,любимых не похвалить. )))

        Не любишь себя, не сможешь любить никого drinks
        Арон Заави
        1. Терский Сегодня, 20:20
          Цитата: Арон Заави
          Не любишь себя, не сможешь любить никого

          Не похвалишь , не продашь.. wink
          Терский
          1. Арон Заави Сегодня, 20:31
            Цитата: Терский
            Цитата: Арон Заави
            Не любишь себя, не сможешь любить никого

            Не похвалишь , не продашь.. wink

            Народные мудрости отшлифованы временем. drinks drinks
            Арон Заави
            1. МПК105 Сегодня, 20:55
              Таки да,таки да... wink drinks
              МПК105
    2. КОСМОС Сегодня, 20:45
      Цитата: Арон Заави
      Умные и не присодинялись.

      Ваши сомнения понятны, ничего не ясно... кто останется и кому арабов тормозить... wink
      КОСМОС
  6. болот Сегодня, 20:23
    Какие санкции?Те что были были адресные!На одного человека и окружение.
    Реальных санкции против России не было,сравнивать можно с Ираном или КНДР.
    болот
    1. Киса77 Сегодня, 21:02
      Глупости не пишите или трололо либерастное? Экономические санкции, запрет западных кредитов и отказ пролонгировать старые, срочно закрытие кредитов западным банкам понадобилось, когда выплаты максимальные были (внешний долг РФ с 732 млрд. на 01.07.14 до 599 млрд. на 01.01.15, только за полгода около 132 млрд. долларов пришлось погасить внешних западных займов), при сильнейшим обрушение нефтяных цен с 80-е годов прошлого века (целеноправленно против нас ), еще ВСЯКИЕ секторальны санкции по разным отраслям Российской экономике , про всякие понижения рейтингов и другие подлые штучки западной швали молчу. Только свифт(аналог системы свифт в России создан) осталось отключить, как вы пугаете либерасты местные и отказ от нефти и газа из РФ европой, и все приплыли, какие у вас более серьезные санкции придумали ваши западные хозяева?
      Киса77
      1. болот Сегодня, 21:11
        Цитата: Киса77
        Глупости не пишите или трололо либерастное?

        Это кто тролло?Не фига вешать на народ свои косяки.
        Цитата: Киса77
        Экономические санкции, запрет западных кредитов и отказ пролонгировать старые, срочно закрытие кредитов западным банкам понадобилось, когда выплаты максимальные были (внешний долг РФ с 732 млрд. на 01.07.14 до 599 млрд. на 01.01.15, только за полгода около 132 млрд. долларов пришлось погасить внешних западных займов), при сильнейшим обрушение нефтяных цен с 80-е годов прошлого века (целеноправленно против нас ),

        Кто виноват? И кто от этого пострадал?
        Цитата: Киса77
        еще ВСЯКИЕ секторальны санкции по разным отраслям Российской экономике , про всякие понижения рейтингов и другие подлые штучки западной швали молчу. Только свифт(аналог системы свифт в России создан) осталось отключить, как вы пугаете либерасты местные и отказ от нефти и газа из РФ европой, и все приплыли, какие у вас более серьезные санкции придумали ваши западные хозяева?

        Что олигарх?С народа в три шкуры возьмете.
        болот
        1. Киса77 Сегодня, 21:28
          Это адресные на одного человека, что я перечислила по ВАШЕМУ? Жду примера ваших РЕАЛЬНЫХ НАСТОЯЩИХ санкции НЕ на ОДНОГО человека.
          Кто виноват ? Путин, да? Крым вернул же он, правильно? Народ пострадал, доходы упали, причина известна, что ж за Пропутинскую Единую Россию в госдуму народ проголосовал, аль не народ?
          Кто олигарх, и кто я, чтоб с народа три шкуры драть? Если НЕЧЕГО писать, то Чушь писать не обязательно!
          Киса77
          1. болот Сегодня, 21:33
            Цитата: Киса77
            Это адресные на одного человека, что я перечислила? Жду примера ваши НАСТОЯЩИЕ санкции НЕ на ОДНОГО человека

            КНДР и ИРАН в вам пример.
            Схема нефть ,газ на что то.
            Мы уже альтернативные пути доставки углеводрородов,зерна в Европу ищем в обход вас,уже подвижки есть.А вдруг санкции по полной "включат".
            болот
            1. Киса77 Сегодня, 21:40
              Напиши мне что в вашем понимании санкции по ПОЛНОЙ, интересно! Мне твой кндр, Иран, где санкции на Совбезе ООН принимали, за ядерную программу(наверно и РОССИЮ за ядерное оружие Совбез ООН санкции примет по примеру кндр так да?), и т.д., повторяю, чушь писать не обязательно.
              Ищите пути обхода, нас не касается, это ваши проблемы
              Киса77
  7. Siegen Сегодня, 20:26
    Запад потерял за три года антироссийских санкций 100 миллиардов долларов.
    Если бы не подлянка от Лукашенко со своими креветками и т.д. , то потери Запада были бы ещё намного больше...
    Siegen
  8. rruvim Сегодня, 20:30
    Откуда они эту мумию вытащили? Идрис Джазаири сам ходит с трудом, с мозгами полный провал - болезнь Альцгеймера. Какой он содокладчик? Совсем в ООН с ума сошли... Нету на них Чуркина. Отравили гады!
    rruvim
  9. Комментарий был удален.
  10. Владимир 38 Сегодня, 20:39
    Цитата: МПК105
    Прости,Володь-ПРОРВАЛО...Легко тут быть оптимистом,есле на Бентли ездишь,и куча денег в кармане,а я вот-да.Пессимист и нытик.Жизнь таким сделала...Чёт не получается оптимистом быть,хоть и стараюсь в меру сил... Простите за эмоцию,дядьки,-накипело,ля... hi Кому не нравится-не читайте,проходите мимо в светлое своё будущее-ветер попутный вам в спину...

    Как все же нашим людям ТВ голову заморочило, все видят, то что им по телеку вещают, а реали они другие..
    Владимир 38
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 20:43
    Трудности нам на пользу конечно России, но все же тяжеловато народу приходится! Особенно ,если наблюдать как олигархат жиреет и жаднее становится...(вот им санкции по боку..!)
    ОТДЕЛ
    1. болот Сегодня, 20:58
      Цитата: ОТДЕЛ
      Трудности нам на пользу конечно России, но все же тяжеловато народу приходится! Особенно ,если наблюдать как олигархат жиреет и жаднее становится...(вот им санкции по боку..!)

      Так вводили санкции против олигархов laughing А они весь народ в неудобную позу поставили laughing феноменально.Это что то.
      болот
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:20
        Цитата: болот
        Цитата: ОТДЕЛ
        Трудности нам на пользу конечно России, но все же тяжеловато народу приходится! Особенно ,если наблюдать как олигархат жиреет и жаднее становится...(вот им санкции по боку..!)

        Так вводили санкции против олигархов laughing А они весь народ в неудобную позу поставили laughing феноменально.Это что то.

        Ваши баи там вообще (промолчу)) так что на вашем месте я бы помолчал Болот! hi
        ОТДЕЛ
        1. болот Сегодня, 21:25
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ваши баи там вообще (промолчу)) так что на вашем месте я бы помолчал Болот!

          Так наши баи в разные авантюры не лезут,да народ побаиваются напрягать,мало того в этих условиях пенсии подымают на 20%,да местечковых баев садят.И в последние время отзывчивыми стали.Предмет на народ не кладут.
          болот
  12. masiya Сегодня, 20:46
    А это что за "КЕКС" такой "Идрис Джазаири", он кто такой чтобы констатировать не эффективность санкций, нам указывать тоже не следует шо нам надо,а шо не надо... пусть там в своей гейропе упражняются!!! Судя по возрасту уж о загробной жизни озаботиться надо , а не о каких то там абстрактных санкциях, против России, сам признает, что бесполезно...!!!
    masiya
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:50
    За крамольную мысль о снятии санкций он достоин снятия головы с его туловища lol fool
    Изгоняющий либероидов
  14. sabakina Сегодня, 20:51
    и население приняло трудности, вызванные санкциями

    Ха, нас 1000 лет е то, как его, "демократизируют", а мы крепчаем. Но им этого не понять.
    sabakina
  15. Siegen Сегодня, 20:51
    - Какие самые серьезные санкции может ввести Запад?
    - Запретить экспорт в Россию косметики! Представляете что будет, когда на улицы выйдут миллионы ненакрашенных женщин?!
    Siegen
  16. san4es Сегодня, 20:53
    Принудиловка - это несерьёзно
    san4es
  17. razved Сегодня, 21:05
    Очень странный комментарий чиновника ООН. При этом ни слова о том, что эти санкции НЕЗАКОННЫ.
    razved
  18. Комментарий был удален.
  19. Аскет Сегодня, 21:42
    Во время визита в Россию 24-28 апреля Джазаири встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, побеседовал с бизнесменами и дипломатами.

    Наверное не слабо его приняли раз так заговорил,чего чего у нас это умеют
    Аскет
  20. afrikanez Сегодня, 21:44
    страна смогла успешно адаптироваться к ситуации
    Мы то сумели, а вот вы похоже НЕТ, вот и завыли на все голоса. Пусть всё останется по прежнему и посмотрим на ваше "благополучие" лет через 5. Штатам то бояться нечего, у них станок исправно "пашет".
    afrikanez
  21. samarin1969 Сегодня, 21:53
    И зачем этого клона Сороса пускают в Россию...За каждый "гав" против России, надо заводить "дело" с перспективой Меркадера...
    samarin1969
  22. Berkut24 Сегодня, 22:01
    Исходя из утверждения США что ООН это средство продвижения их интересов в мире, вполне логично что ООН подводит итоги их очередной пакости.
    Berkut24
  23. rruvim Сегодня, 22:17
    Надо понимать, что санкции только одни: "мы не даём Вам денег!" Все здесь на форуме понимают, что такие деньги. Так как наша экономика состоит из привозных денег - нефть, газ + самое главное кредиты, то действительно санкции сработали. Экономика не может работать без денег. Это аксиома! Сейчас: страна не получает европейских денег, страна активно выводит капиталы в Европу, но не получает денег. Малый и средний капитал не имеет доступа к деньгам, а он основа. Банки выводящие деньги на Запад практически отказались кредитовать нашу промышленность. Остались одни мецената...А меценаты кто?
    rruvim
  24. Смог Сегодня, 22:19
    Цитата: vovanpain
    вдумчиво так по 20 капель на грыжу и нормалек

    Володь! Берешь бутылку водки и пузырек йоду. На стакан водки 20 капель йода. Принимать непрерывно, вдумчиво, пока йод в пузырьке не кончится! wassat drinks
    Смог
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