Оружие для тех, кто не умеет стрелять

Такое оружие отличается необычайно легким весом и доселе небывалым удобством в использовании.

Пистолет-пулемет ПП-2000 тульского производства – один из самых легких в мире в своем классе, легче знаменитого израильского «Узи». ПП-2000 прост, комфортен в стрельбе, компактен. На его базе сделан охотничий карабин ОЦ-126. О достоинствах и недостатках ПП-2000, планах по его совершенствованию военному обозревателю «Независимого военного обозрения» Николаю ПОРОСКОВУ рассказывает директор филиала АО «Конструкторское бюро приборостроения» «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» (холдинг НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Алексей СОРОКИН.– ПП-2000 максимально прост. Как шутят пользователи, «это пистолет для тех, кто не умеет стрелять». Как достигнута эта простота?– Он действительно очень комфортен в стрельбе, стрелять из него приятно, если такое определение подходит для оружия. Практически не ощущается отдача, пистолет-пулемет достаточно точный, хорошо управляемый. Достигается, как и в большинстве подобных случаев, конструкцией, сборкой. Еще одно достоинство ПП-2000 – он легкий, более того – один из самых легких в своем классе, легче «Узи».– ПП-2000 заявлен как оружие для подразделений правоохранительных органов, действующих в городских условиях. Что это значит?– Прежде всего – компактность. В нем применяется патрон не такой мощный, как автоматный. Чтобы при огневом контакте случайная пуля не убила постороннего человека, прохожего. Все же здания в городе построены не только из кирпича – есть стекла, деревянные двери. Пуля ПП-2000 быстро теряет энергетику, разрушается при попадании в препятствие, поэтому более безопасна, чем пуля обычного автомата.При стрельбе на короткие дистанции за счет большего поперечного сечения пули она обеспечивает большее останавливающее действие: пуля работает не на пробитие, как автоматная, не протыкает, как шило, а, расплющиваясь о препятствие, останавливает преступника, террориста.– Попав в препятствие, пуля из ПП-2000 не рикошетит. Это позволяет использовать пистолет-пулемет в закрытых помещениях и ограниченных пространствах при освобождении заложников или нейтрализации опасных преступников. Но за счет чего достигается отсутствие рикошета?– За счет формы пули и мягкого материала, из которого она сделана. Имеется в виду свинец и алюминиевая оболочка. Пуля быстро сминается и теряет энергию при попадании в препятствие.– У тульского пистолета-пулемета есть возможность использования запасного магазина (44 патрона) в качестве плечевого упора. Однако в дальнейших модернизациях появились несколько видов прикладов: складной, пластиковый и т.д. Зачем они, если уже есть запасной магазин в качестве приклада?– А если потребуется магазин, который вы использовали в качестве плечевого упора, применить по прямому назначению, что будет прикладом?– Тот магазин, который вы уже отстреляли.– Но вы представляете, какое количество манипуляций для этого потребуется! Это ключевой пункт. Мне нужно вести интенсивный огонь, есть время только на замену магазина, чтобы продолжить стрельбу. На дополнительные манипуляции времени нет. Вообще применение магазина в качестве упора – это некоторая особенность, своего рода фишка.– До недавнего времени странами – эксплуатантами ПП-2000 были лишь Россия и Армения. Сегодня таких стран не прибавилось? А в перспективе?– Прибавилось. Говорить, кто именно, воздержусь пока. Как и о перспективе. Могу лишь сказать, что у нас гораздо большее развитие получили другие средства поражения.– По большинству параметров и технических характеристик ПП-2000, сообщают СМИ, превосходит все европейские малокалиберные аналоги пистолетов-пулеметов, в том числе и самый знаменитый «МП-5» фирмы «Хеклер и Кох». Кто это определил и по каким критериям дана столь высокая оценка?– Не знаю, кто это определил. Видимо, эти аналитики исходили, в частности, из того, что ПП-2000 – один из самых малогабаритных и легких. Говорить, что он кого-то сильно превосходит, я не могу прежде чем увижу, на чем основываются высокие оценки.– Тогда, может быть, дадите характеристику «МП-5», с чем сравнивают ваше изделие?– Это хороший пистолет-пулемет. Как и еще одна модель – ПП «Скорпион». Они созданы по несколько иной схеме – так называемой классической автоматной: магазин находится впереди. Их любят и применяют во всем мире. «МП-5» гораздо более габаритный и тяжелый, за счет большой массы он более устойчивый при автоматической стрельбе. ПП-2000 более легкий, его корректнее сравнивать с другими пистолетами-пулеметами, с теми же «Узи», «Беретта».– В ПП-2000 множество пластмассовых деталей, отмечают критики. У них много преимуществ: не страдают от коррозии, не дают холодящего эффекта, делают оружие легким. Но что показали годы эксплуатации относительно надежности деталей из пластмассы?– О каком множестве идет речь? У ПП-2000 пластиковая рамка, которая установлена на металлические части. И это все! Допускаю, что есть какие-то мелкие детальки из пластика, но слово «обилие» уж точно не подходит. Годы эксплуатации показали: пластиковые детали надежны. Общеизвестно, что для автоматов изготавливаются пластиковые магазины, затыльники, приклады, рукоятки. Не из фанеры же их делать!– Как недостаток критики отмечают то обстоятельство, что затвор выступает из корпуса над стволом, для его взведения нужно нажать пальцем на передний торец выступающей части, что при разогретом от стрельбы стволе может привести к ожогам пальцев. Или критики преувеличивают? И еще вопрос в продолжение предыдущего: при удержании за переднюю рукоять выхлоп из пламегасителя пальцы не жжет?– Попробуйте взяться за ствол любого пулемета любого производителя – вполне может быть ожог. К каждому оружию надо привыкать. Люди привыкли оружие обхватывать, то есть теоретически можно при движении затвора повредить палец. У каждого оружия есть подвижные части, даже в револьвере. У ПП-2000 затвор действительно выступает из корпуса над стволом, но точно такая же конструкция применена у немецкой винтовки G-36.– На что способна бронебойная пуля тульского патрона 7Н31? Что пробивает и с какого расстояния?– Пробивает 8-мм титановую пластину с 10 метров. Это достойный результат.– На некоторых образцах американского оружия написано: «Гильза вылетает в правую (или левую) сторону». Видимо, в целях безопасности. На ПП-2000 нет такой надписи?– Нет. Да и кто будет читать надписи, которые являются частью упаковки? У американцев есть традиция судиться по самым неожиданным поводам. Если в инструкции для микроволновки не написано, что в ней нельзя сушить кошку, а кто-то ее туда засунет, кошка сгорит, хозяин подаст в суд на производителя микроволновок. Поэтому в США инструкции по пользованию даже бытовой техникой по 600–800 страниц.Гильза вылетает в такую-то сторону – из той же серии. Это всего лишь юридические поведенческие особенности, а не забота о чьей-то безопасности.– Но критики ПП-2000 утверждают, что его гильзы при стрельбе могут иметь непредсказуемую траекторию.– Мне при стрельбе из самого разного оружия гильзы залетали за шиворот. Но у гильзы уже нет энергии как таковой – какой вред она может нанести? Да, гильза горячая. Но, ударившись об руку, она ее не обожжет. Если попадет в такое место, где прижмется к телу… Только это бывает настолько редко, что можно явление отнести к экзотике.– Форма рукоятки оружия, как правило, оправдана формой магазина. У ПП-2000 магазины прямые, а рукоятка загнута вперед. Почему? И вообще отрицательный угол наклона рукоятки ПП-2000 – новое слово в дизайне и эргономике?– Я лично не испытываю дискомфорта. Руки при автоматической стрельбе из ПП-2000 и удержании располагаются достаточно комфортно, кисти фиксируются. При стрельбе из некоторых винтовок кисть буквально выламываешь из-за большого усилия, напряжения. ПП-2000 лишен такого недостатка. То есть конструкторы нашего пистолета-пулемета думали и над положением рук, и над эргономикой.– Отдельные пользователи отмечают устрашающий внешний вид ПП-2000. Так задумывалось или так получилось? Вот про самолеты говорят: красивый внешне самолет и летает красиво и надежно…– У ПП-2000 вид своеобразный, но не устрашающий.– А вот сотрудники ППС, наоборот, жаловались: не впечатляет ПП-2000 «оппонентов». АКС-74У впечатляет, а «этот обрез костыля не уважают жулики, не признают в нем оружия». Что можно на это ответить?– В 1990-е годы однажды меня остановил на дороге сотрудник ДПС с бейсбольной битой, раскрашенной как жезл. Видимо, для создания большего впечатления. Наверное, и с помощью ПП-2000 сотрудники ГИБДД желали бы производить впечатление на жуликов. Для этого мы можем предложить им другое оружие. Ручной гранатомет ГМ 94, например. У него 40-мм труба, которая наверняка произведет впечатление на всех. Есть ружье РМБ 12-го калибра. Там и выстрел, по энергетике несопоставимый с автоматным, и объем поражения. Не задача оружия производить эстетическое или устрашающее впечатление.– Критики недовольны ценой ПП-200: за один, говорят, можно купить 13 «Кедров». Так ли это? Не преувеличивают оппоненты?– Я не знаю, сколько стоит «Кедр». Цена нашего пистолета-пулемета более чем приемлемая. Получается, по расчетам критиков, что «Кедр» должен стоить как пара килограммов мяса. Несерьезно это. Я не думаю, что сегодня вообще есть разница в цене между этими изделиями.– Почему армия, в отличие от спецподразделений, не заказывает ПП-2000? В случае если подбили вертолет, танк – с пистолетом много не навоюешь.– В армии ПП-2000 не принят на вооружение, потому и покупать его не могут. В свое время была ОКР Минобороны «Баксанец». В рамках этой ОКР и разрабатывался ПП-2000. Но работу не довели до конца, усилий в этом направлении не предпринимали. В итоге ПП-2000 был принят на вооружение в МВД. В Минобороны, насколько мне известно, пытались реанимировать эту ОКР, но всю работу надо было начинать заново.И потом, нам непонятны перспективы закупок по линии Минобороны, потому что ниша применения в армии пистолета-пулемета достаточно условна. Речь идет только о вооружении ими экипажей боевых машин. С другой стороны, уже есть предложение от концерна «Калашников» – портативные автоматы. Пока мы заинтересованности со стороны Минобороны не видим, у них и других забот хватает. Да и мы загружены: объем работ, которые мы по ПП-2000 производим, полностью покупается. И дополнительных мощностей по производству ПП-2000 у нас нет. Конечно, если бы был заказ Минобороны, мы сдвинулись бы в этом направлении.– ПП-2000 вполне подходит для Национальной гвардии: малые габариты, возможность стрелять с обеих рук, может использоваться теми, кто идет со щитом на толпу. Были заявки от этой новой организации?– Национальная гвардия скорее всего будет приобретать ПП-2000, поскольку потребители этого пистолета-пулемета перешли туда из МВД. Они это оружие знают, любят.– Не так давно ПП-2000 испытывались в Тикси при шквальном ветре и температуре минус 30 градусов. Каковы результаты? Какие изменения были внесены после этих испытаний?– Все работало штатно. Без проблем.– Пользуется ли спросом охотничий карабин ОЦ-126 на базе ПП-2000?– Он проходит конструкторские испытания, пока не в серии и не продается.