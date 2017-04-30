Похититель атомных секретов

Жизнь в разведке полна опасностей, неожиданностей и невероятных событий. Людям, избравшим такую судьбу, есть о чем рассказать, хотя обстоятельства секретности не всегда позволяют. Биография Героя Российской Федерации разведчика-нелегала Алексея Михайловича Козлова, раскрывшего ядерные приготовления ЮАР, перестала быть тайной только в нынешнем столетии.ЯЗЫК – ВТОРОЕ ОРУЖИЕ РАЗВЕДЧИКАПосле окончания средней школы в Вологде Алексей Козлов поступил в Московский государственный институт международных отношений. В 1958 году прошел практику в консульском отделе посольства СССР в Дании, но с дипломатической карьерой пришлось распрощаться – сразу же после окончания МГИМО, когда Козлову предложили пойти на работу в органы государственной безопасности. И началась другая учеба – по программе подготовки разведчика-нелегала. В основном налегали на иностранные языки, которые во внешней разведке считаются вторым оружием. Так Алексей Михайлович овладел немецким, французским, итальянским и датским языками и уже в 1962 году выехал на боевую работу в одну из западных стран.На немецком разговаривал, как настоящий саксонец. Однажды, когда уже перебрался в Западную Германию, разговорился в кафе с сотрудником криминальной полиции. И тот вдруг спрашивает: «Вы, не из Брауншвейга?» – «Нет, – ответил нелегал, – я австриец». Полицейский покачал головой: «Странно, голову бы дал на отсечение, что вы саксонец...» Пришлось Козлову выкручиваться из ситуации, убеждать криминалиста, что его мать саксонка, а отец – австриец. К счастью, полицейского с лингвистическими способностями очень своевременно заинтересовали сидевшие за соседним столом очаровательные барышни…С профессией прикрытия тоже возникли проблемы. Перед выездом за рубеж Козлова могли «назначить» кем угодно – например, слесарем по ремонту автомашин, мастером по наладке и ремонту бытовой техники... Но из Алексея решили сделать чертежника, хотя эту профессию он ненавидел всеми фибрами души, поскольку по складу ума был гуманитарием. Но никуда не денешься, пришлось научиться чертить.Уже в Копенгагене Козлов пришел в один технический институт, где в том числе готовили и чертежников. Срок обучения три года, но Алексей в разговоре с ректором заявил, что хотел бы закончить обучение за три месяца. Тот посмотрел на Козлова с удивлением, но пригласил какого-то преподавателя. Они переговорили между собой и решили так: Козлову придется заплатить за все три года обучения. Но если у него получится сдать все экзамены за три месяца, он получит диплом об окончании. В результате у Алексея Козлова всего через три месяца был настоящий датский диплом, с которым он и отправился покорять Европу. Нелегально, конечно.По паспорту, изготовленному на Лубянке, он был немцем, который отправляется из Неаполя в Ливан. Уже на пароходе познакомился с девушкой, прекрасно владевшей английским языком. Решил воспользоваться случаем, чтобы отшлифовать свой «бритиш», для чего пароходное знакомство очень даже пригодилось – шесть месяцев он брал уроки у случайной попутчицы. И преуспел. Но в Алжире, куда Центр вскоре перебросил Козлова, почти никто не знал ни английского, ни немецкого, ни уж тем более датского. В Алжире в то время подавляющее большинство арабов говорили только по-французски. Доходило до курьезов. Когда президент Бен Белла решил переименовать все улицы и их названия вывели арабской вязью, беспорядок начался потрясающий. Ведь многие алжирцы не могли читать арабскую вязь.В Алжире Козлову пришлось выучить французский язык, а немного позже и итальянский. Уже в Алжир к Алексею Михайловичу приехала супруга, с которой они поженились перед самой командировкой. В Москве она прошла спецподготовку и получила соответствующую легенду, по которой числилась немкой, но в Алжире выучила французский.ДРУГИЕ СТРАНЫ И ГОРОДАВскоре жена Алексея Михайловича забеременела, и Центр предложил супругам выехать в Западную Германию, чтобы окончательно оформить брак – ведь паспорта у обоих были фальшивые. Но сначала Козловы «заехали» в Тунис, затем в Голландию, потом во Францию. После такого намеренно запутанного путешествия Алексей, не зная, что его ждет, оставил супругу в Страсбурге, а сам отправился в Штутгарт. Но чтобы легализоваться в ФРГ, надо было найти работу.Штутгарт – город большой, десятки учреждений. Но на дворе август – самый разгар летних отпусков, и большинство фирм закрыто. Пришлось устроиться чернорабочим в химчистку, только туда и взяли. Причем пообещали повысить в должности, если, конечно, будет хорошо работать. И Козлов постарался.Вскоре привез жену. К счастью, наших разведчиков в то время в Штутгарте был довольно свободный режим. Они без труда получили внутренние удостоверения личности и официально поженились. А вскоре переехали в Мюнхен, где Алексей снова устроился на работу в химчистку. За время проживания в Мюнхене у супружеской пары родился сын, потом дочь. После рождения детей Козловы получили вместо внутренних удостоверений настоящие западногерманские загранпаспорта. Но тут новое задание. Разведчиков вызвали в Москву и через два месяца отправили «на длительное оседание» в одну из стран Бенилюкса. Снова пришлось искать работу. Только через шесть месяцев Козлов нашел место в химчистке при гостинице. И сделал фантастическую карьеру.К тому времени Алексей Козлов действительно стал квалифицированным рабочим, и вскоре его назначили руководителем фирмы. Разведчик подыскал подходящую квартиру, и к нему приехала жена с детьми. Сына устроили в детский сад, а дочку в ясли. Между собой дети разговаривали только по-французски, а с родителями только по-немецки. Русского языка они совершенно не знали. Так было надо.Супруга Козлова устроилась преподавателем немецкого в школу, аккредитованную при НАТО, где в основном учились дети натовских сотрудников. А вскоре Козлову предложили должность генерального директора фирмы. Через свои связи и связи жены разведчик регулярно добывал ценную секретную информацию НАТО. Большую помощь в сборе информации ему оказывала супруга.Но случилось так, что в 1970 году жена Козлова тяжело заболела, и разведчикам пришлось возвращаться на родину. Но медицина оказалась бессильной. После тяжелой болезни супруга Алексея Козлова скончалась.Какое-то время разведчик выполнял ответственные поручения в Центре. Но вскоре Козлову предложили работать по кризисным точкам. Это такие страны, с которыми Советский Союз не имел дипломатических отношений и где периодически возникали кризисные ситуации. В 70-е годы это были в основном Ближний и Средний Восток – Израиль и арабские государства.Но сначала Козлов легализовался на жительство в Италии. Там нелегалу удалось установить хорошие связи с фирмами, выпускавшими материалы для химчисток – химикаты и оборудование. И через некоторое время Алексею предложили стать представителем фирмы в ряде стран. Его оперативные возможности расширились. Нелегал бы прописан в Риме, но проводил в Вечном городе едва ли два-три месяца в году. Остальное время приходилось на поездки по Египту, Иордании, Израилю, Кувейту, Ливану, Саудовской Аравии и т.д.Но возникли определенные сложности. Если в то время у человека в паспорте были израильские отметки о пересечении границы, то его не пропускало ни одно арабское государство. Но Козлов нашел выход. В посольстве ФРГ он получил паспорт-дубликат. С этого момента у разведчика оказалось сразу западногерманских паспорта – для поездок в Израиль и в страны арабского мира. И везде у Козлова были весьма полезные связи: родственники министров, офицеры, политики.Во время поездок нередко случались курьезы. Вот что он сам рассказывал: «Дело было в Иерусалиме. Захожу вечером в кафе. Беру 50 граммов водки, вернее 40 – у них это двойная порция, и кружку пива. Огляделся вокруг, смотрю, сидят три старика за столом и одно место свободное. Подхожу, по-немецки спрашиваю, можно ли присесть рядом. Евреи в основном все знают немецкий язык. Говорят, пожалуйста. Спрашивают меня: «Немец?» Отвечаю – «Да».И один из них говорит мне: «Знаешь, во время войны я служил в советской военной разведке, и меня однажды забросили в немецкий тыл. И я вам сволочам, так дал прикурить!» И сказано это было с такой ностальгией, с таким уважением к советской разведке...Или вот еще такой эпизод вспоминал Козлов: «Как-то захожу в Тель-Авиве часов восемь вечера в ресторан покушать. Заказал гуляш и кружку пива. Тут же рядом со мной усаживается парень в джинсах, в ковбойке, видно, что постоянный клиент, потому что без заказа приносят ему 200-граммовый графинчик со светлой жидкостью прямо из холодильника, которая сразу начинает запотевать. Потом ставят на стол тарелку с двумя кусками черного хлеба и еще одну – с мелко нарезанной селедочкой, и все это под кружочками белого репчатого лука. И так эта сволочь начала аппетитно хрустеть всем этим рядом со мной... Пребывание было небесполезным. Многого удалось тогда добиться, о чем до сих пор не имею права рассказывать. Получил я за это дело орден Красной Звезды».В 1974 году Козлов впервые прибыл в Иран, который очень интересовал советскую разведку. По этой стране разведчик мог передвигаться совершенно спокойно – у него там была масса друзей и среди полиции, и среди коммерсантов, и среди политиков, от которых он получал нужную информацию по региону. Но так как действовал Козлов в одиночку, информацию приходилось передавать в основном через тайники – в виде непроявленной фотопленки. А самую срочную – в тайнописи в письмах на определенные адреса, которые разведчику назвали в Центре.Были и срочные задания. В 1974 году в Португалии, с которой у СССР тогда не было дипотношений, произошла революция «красных гвоздик». И Козлов, наезжавший на Пиренейский полуостров и при фашистском режиме, был срочно командирован в Португалию. Провел в стране несколько месяцев и собрал много интересного материала.При этом «голос Родины» прорывался к нему нечасто. Например, за десять лет, пока Козлов работал в Италии, у него были всего две встречи с представителями Центра. Обычно на «нейтральной» территории. Одна такая встреча с резидентом состоялась в Копенгагене, куда Алексей Козлов специально прилетел из Тегерана. Встретились, обменялись паспортами. Козлов отдал свой «железный», с которым без проблем колесил по всему миру, а резидент вручил ему другой, который потом можно было уничтожить.Переговорили. Резидент поздравляет нелегала с Новым годом и с награждением знаком «Почётный сотрудник госбезопасности» и добавляет: «Поздравляет тебя еще один общий знакомый, который находится здесь же – Олег Гордиевский». Козлов спросил: «Откуда Гордиевский знает, что я здесь? Не вы ли ему сказали?..»Гордиевский был тогда заместителем советского резидента в Копенгагене. Но существует железное правило, согласно которому нельзя раскрывать нелегала даже перед своими коллегами, если на то нет крайней необходимости. Когда же это правило не соблюдается, обычно следует провал. Что и произошло с Козловым, когда Гордиевский сбежал в Англию…НА КРАЮ ЗЕМЛИВ 1977 году Козлову впервые поручили выехать в ЮАР – тогда страну апартеида. На всех скамейках в парках, на улицах надписи «Только для белых». Тогда Советский Союз помогал Африканскому национальному конгрессу. Разведку же интересовало другое: тайные связи ЮАР с Западом.Когда Козлов первый раз посетил Намибию, это была немецкая Юго-Западная Африка – колония ЮАР. Там добывался уран, уже обогащенный на 80%. И весь он шел в Америку, хотя все западные страны объявили ЮАР экономический бойкот.В Намибии Козлов общался только по-немецки. Немцев там было очень много, даже чернокожие разговаривали исключительно по-немецки. Так что Алексей со своей легендой отлично вписывался в среду обитания. И прежде всего ему предстояло выяснить, есть ли у ЮАР атомное оружие или нет.Имелись сведения, что в научно-исследовательской лаборатории Пелендаба проводятся исследования в ядерной области. И у нас, и у американцев были подозрения, что там создается атомная бомба. Тем более что в 1978 году удалось зафиксировать похожую на атомный взрыв вспышку в Южном полушарии, неподалеку от Кейптауна. Тогда Козлова и направили в Малави – единственное африканское государство, установившее с ЮАР дипломатические отношения.Алексей Михайлович прибыл в город Блантайр. Все белые в этих краях очень быстро сходятся между собой. Появляется свежий европеец, тем более немец, и его с удовольствием принимают в свой круг. «Как-то разговорились про атомную бомбу, – вспоминал Козлов. – Я и говорю: надо же, думали, будто ЮАР имеет бомбу, а оказалось, что нет… И вдруг одна пожилая женщина оживляется: как это нет, мы же еще в декабре 1976 года обмывали ее появление шампанским... Я тут же сообщил об этом в Центр. Как мне потом рассказывали, ночью вызвали даже начальников управлений и обсуждали мою информацию. Но документально это нельзя было доказать, Кстати, женщина эта мне представилась, сообщила, что работала секретаршей генерального директора базы Пелендаба, ушла на пенсию и переехала в Малави. Позже эта информация нашла подтверждение».ПРОВАЛВ I960 году Алексея Козлова снова направили в ЮАР. Оттуда он перебрался в Намибию и в городе Виндхуке заметил за собой наружное наблюдение. Козлов принимает решение возвращаться в ЮАР. Но в самолете, после приземления в Йоханнесбурге, к нему подошли крепкие ребята и, предъявив удостоверения юаровской разведки, надели наручники. Так он оказался во внутренней тюрьме полиции безопасности (контрразведка ЮАР).Допросы шли день и ночь. В первую неделю ему не давали спать ни секунды. Он засыпал стоя, иногда даже падал. В кабинете следователя Козлов обратил внимание на висевший на стене портрет Гитлера, а сам следователь, как потом выяснилось, был поклонником Эрнста Кальтенбруннера. Через неделю разрешили прилечь, но камера, где Козлов находился, была наполнена звуками – как будто за стеной кого-то пытали. А каждые полчаса в камеру заходила охрана и проводила осмотр.Допросы вели на английском языке. На очередном открыли чемодан Козлова. Достали радиоприемник, который можно было купить в любом магазине. Вынули блокнот, в котором были копировальные листы. На одном листе они обнаружили оттиск на русском языке.…Приводят Козлова на очередной допрос. В комнате сидят эти два немца из Западной Германии и спрашивают: почему он не требует представителя западногерманского консульства? Козлов ответил, что все время требует представителя, но никто пока не приходит. Тогда немцы спрашивают нелегала, знает ли он, почему арестован. Ответ: «Не знаю, я ничего не сделал». Тогда следователи показывают Козлову его фотографию с женой, а на обороте написано «А.М. Козлов». После чего Алексею Козлову ничего не оставалось, как признать: «Да, я советский разведчик». И больше за все время пребывания под стражей он ничего не сказал.Через месяц Козлова перевели в центральную тюрьму Претории. Посадили в камеру смертников. Там было несколько отсеков так называемого звездного типа, и в каждом по 13 камер. Но в том, куда поместили Козлова, он оказался один. А рядом с камерой виселица. Регулярно по пятницам, в 5 утра, проводились казни. Несколько раз Козлова специально водили посмотреть, как это делается.В тюрьме между прочим тоже был апартеид: камеры для черных, камеры для белых. Только вешали и тех и других вместе, но с различиями. На последний завтрак перед казнью чернокожему давали половину зажаренного цыпленка, белому – целого.Вот что рассказывал о тюремном бытии сам Алексей Козлов: «Самым страшным для меня было то, что Центр не знал, где я нахожусь и продолжал слать мне телеграммы. А я шесть месяцев я провел в камере смертников. Параша, кровать и стул. Комната – три шага на четыре. На стенах гвоздем нацарапаны последние слова прощания тех, кто там сидел до меня. Единственное, что приносили мне, – еду. Завтрак – в 5.30 утра: кружка жидкости, напоминающая то ли кофе, то ли чай, а чаще воду, в которой мыли посуду, два куска хлеба и миска каши. Обед – в 11.00, ужин – в 3 часа дня. В общей сложности 4 куска хлеба, кусочек маргарина, джема и тарелка супа. Свет выключали в 22.00. К этому времени от голода у меня аж видения начинались. Вспоминал про отварную картошечку, помидорчики, огурчики. Помню, когда освобождали и взвесили, во мне оказалось 59 килограммов, а было – 90. Никаких газет, радио – ничего. Я не знал, что происходит в мире».Алексея Козлова обвиняли в терроризме. Это означало, что причину ареста ему сообщать не обязаны. Он не имел права ни на адвоката, ни на общение с внешним миром.Первого декабря 1981 года к Козлову в камеру пришел начальник тюрьмы и сообщил, что премьер-министр Бота официально объявил по телевидению и по радио, что советский разведчик Алексей Козлов находится под арестом. Начальник тюрьмы также сообщил Козлову, что теперь, после официального сообщения премьера Боты, Козлову положена получасовая прогулка и разрешено курить.Где-то в конце 1981 года у Козлова начала лопаться кожа на руках, тогда к нему пригласили доктора Мальхеба – тюремного врача, который, чтобы уже наверняка, делал контрольные инъекции в сердце повешенным. Доктор осмотрел разведчика и прописал ему перчатки из искусственной кожи. Но и с перчатками кожа продолжалась лопаться. Тогда пригласили начальника тюремного госпиталя. Был там такой майор Ван Роен. Он осмотрел больного и сказал, что это от недостатка хлорофила. Дело в том, что в камере Козлова было одно-единственное окошечко – под самым потолком, поэтому дневной свет почти не попадал. Врач порекомендовал сменить Козлову камеру. И разведчика через полтора года после заключения поселили в так называемое штрафное отделение тюрьмы Претории. Камера тоже была одиночной, но с окном, и кожа на руках постепенно стала заживать.Козлов просидел в тюрьме до мая 1982 года. Однажды ему принесли довольно приличный костюм, рубашку и галстук и повели к заместителю начальника контрразведки генерал-майору Бродерику. Алексей Козлов вспоминал: «Сидел передо мною интересный такой, вальяжный мужик. Он мне сразу сказал: передаем тебя для обмена, и предупредил: тебя вначале передадут нашей национальной разведывательной службе. Не показывай им, что знаешь об обмене. После этого мой следователь, полковник Глой, о котором я уже упоминал, крепко пожал мне руку и сказал: «Ты извини за то, что с тобой произошло здесь, теперь мы знаем, что ты нормальный, хороший парень». Пожал мне руку еще раз, и в моей руке оказался значок. Я разглядел его уже в самолете. Это был значок полиции безопасности ЮАР, дающий право на арест...» В общем, сувенир на долгую, добрую память.Но просто так не отпустили, а по дороге привезли на скалу к памятнику первопроходцам ЮАР. Здесь, говорят, тебя и расстреляем... Поиграли напоследок на нервах, а потом доставили в аэропорт. В салоне «Боинга-747» были только Козлов и охрана. Уже во Франкфурте-на-Майне в ФРГ Алексея пересадили в вертолет Ведомства по охране границ Западной Германии, который приземлился у КПП «Херлесхаузен». Там и начался обмен.Алексей Михайлович Козлов вспоминал: «Сначала привезли тех, на кого меня должны были обменять. 11 человек – 10 немцев и один офицер армии ЮАР, в свое время попавший в плен в Анголе во время рейда туда южноафриканской армии. Все 11 с чемоданами. А мне вещей не отдали: у меня маленький кулечек, в котором был кусочек зеленого мыла. Зачем я его взял из тюрьмы, так и не знаю. Потом еще ремень матерчатый от тюремных брюк. Я его свернул и положил в кулек, когда меня из тюрьмы выводили. Единственное, что там для меня было ценное, это машинка для свертывания сигарет, мне ее подарили юаровские заключенные… Доставили меня к какому-то ангару. Смотрю, внутри маячат две фигуры – Виктор Михайлович Нагаев, ныне генерал-майор в отставке, и Борис Алексеевич Соловов, начальник отдела безопасности в ту пору. Посадили меня в машину и поехали в Берлин. Километров 30 проехали в гробовом молчании. Подъехали к городу Айзенах. Молчим. И я вдруг я заговорил: «Виктор Михайлович, я же вернулся на Родину» Он соглашается: «Да, ну и что?» Я ему: «Как ну и что? А отметить-то это дело надо?»* Он как шлепнет себя по лысине: «А я не могу понять, чего же не хватает и почему мы молчим». И водителю: «Ну-ка давай в первую попавшуюся харчевню – по сто грамм и по кружке пива». Как только шарахнули, так после этого до Берлина уже и не умолкали…»В Берлине мои товарищи приготовили хороший стол: икорочка, семга. Но я всю отварную картошку смолотил и всю селедку. Мне потом наш представитель КГБ при МГБ ГДР Василий Тимофеевич Шумилов (ныне покойный. – Н.Ш.) сказал: «Ты, Лешка, сожрал у нас весь представительский месячный запас селедки...»Мои друзья дали мне денег, чтобы купить кое-какие подарки детям. Ведь меня дома долго не было... Возникает и напрашивается сам собой вопрос: как так долгое время никто не мог понять, почему меня арестовали? Обменяли меня в 1982 году. А когда в 1985 году сбежал в Англию Олег Гордиевский, тут все и прояснилось… Гордиевский был исполняющим обязанности резидента в Лондоне. А с Олегом я вместе учился в МГИМО. Он был на два курса младше, вместе работали в комитете комсомола. Я-то закончил раньше его, и он не знал, где я оказался. Но потом он работал в нашем документальном отделе – потому так и получилось… Все дело в предательстве».ПРИДЕТ ВРЕМЯ РАССКАЗАТЬПосле обмена Алексей Михайлович возвратился домой, отдохнул пару месяцев и – снова за работу. Некоторое время работал в Центральном аппарате разведки. Потом позвонил Юрию Ивановичу Дроздову (в ту пору начальник Управления нелегальной разведки. – Н.Ш.) и попросился в командировку за рубеж. Дроздов ему: «И как ты, собственно, это себе представляешь? Ты всем известен. Как можно тебя снова куда-то посылать?» Затем Юрий Иванович поразмышлял, и говорит: «Вообще-то ты же нигде не числишься в розыске, потому что нам тебя отдали. И потом, какой дурак подумает, что человек, только-только вынув голову из петли, опять собирается ее туда сунуть. Поезжай».Алесей Козлов снова получил паспорт на чужое имя и еще десять лет провел по ту сторону границы. Но это закрытая станица его биографии, о которой рано рассказывать. Не пришло время. Даже сейчас, когда легендарного разведчика-нелегала уже нет в живых….В 2000 году за мужество и героизм при выполнении специальных заданий Алексею Михайловичу Козлову вручили Звезду Героя Российской Федерации.