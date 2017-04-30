Господин отравитель

22 апреля 1915 года в районе бельгийского города Ипр немцы применили новое оружие: из почти 6 тыс. вкопанных в землю на 7-километровом участке фронта баллонов в течение 5–8 минут было выпущено 168 т хлора. Попутный ветер понес в сторону противника желтоватое газовое облако длиной более 7 км и шириной до 1 км. Ядовитый смог плотно накрыл позиции обороняющихся; в их рядах началась паника. Из 15 тыс. британцев и французов, находившихся на переднем крае, по меньшей мере 1200 задохнулись, еще 3 тыс. получили поражение глаз и дыхательных путей.НАСТОЯЩИЙ НЕМЕЦХимическое оружие кайзера Вильгельма II создал химик Фриц Габер, еврей, всю жизнь считавший себя немцем. После Ипра Вильгельм II лично присвоил вице-вахмистру Габеру офицерское звание капитана: в кайзеровской армии еврей, как правило, мог дослужиться лишь до чина унтер-офицера. В кабинете Габера висел портрет Вильгельма II с подписью императора.Фриц Габер родился 9 декабря 1868 года в Бреслау в семье состоятельного коммерсанта Зигфрида Габера. На следующий год после его рождения, 3 июля 1869 года, в Пруссии был принят закон об отмене «всех еще существующих ограничений в гражданских и политических правах, вытекающих из принадлежности к вероисповеданию». Этот закон открыл евреям доступ к должностям в правительственных учреждениях, судах, к преподавательской и научной деятельности в государственных учебных заведениях.Габеры, как и многие немецкие граждане Моисеевой веры, считали Германию своей родиной. Отец назвал мальчика немецким именем Фридрих (Фриц) – в честь основателя правившей в Пруссии династии Гогенцоллернов короля Фридриха I.По окончании гимназии св. Елизаветы в Бреслау Фриц стал изучать химию: с этой наукой был связан семейный бизнес Габеров – производство и продажа красителей. С 1886 по 1891 год Фриц Габер обучался в Гейдельбергском и Берлинском университетах. В 1891 году Габер защитился и подал документы в Лейпцигский университет на должность ассистента. Но молодой ученый так и не смог получить эту должность: причиной было его еврейство. В 11 ведущих немецких университетах, включая Берлинский, в то время не было ни одного не крестившегося профессора-еврея. По образному выражению великого немецкого поэта еврейского происхождения Генриха Гейне, многие евреи рассматривали крещение как своеобразный «входной билет» в высшее общество, позволявший реализовать свои знания, умения, таланты. В 1893 году Габер крестился и стал членом протестантского прихода в Карлсруэ. В 1894 году он был принят на должность ассистента; в 1896 году защитил диссертацию доктора наук и в том же году стал приват-доцентом Высшей технической школы в Карлсруэ. В 1906 году Габер стал профессором этой школы.В 1911 году в берлинском районе Далем были открыты Институт химии и Институт физической химии и электрохимии Общества им. кайзера Вильгельма. Директором Института физической химии и электрохимии был назначен Фриц Габер, который занимал эту должность до 1933 года (в 1953 году Институту было присвоено имя Фрица Габера). В 1912 году Габер получил чин тайного советника и профессуру в Берлинском университете.ХАРАКТЕР НОРДИЧЕСКИЙКак и большинство немецких евреев, Габер был большим патриотом Германии, чем сами немцы; он действовал по правилу «в мире – за человечество, в войне – за отечество». С началом Первой мировой войны Габер был прикомандирован к военному министерству, где был создан департамент военных ресурсов. Химическое отделение этого департамента курировал Габер: подразделение получило неофициальное название «бюро Габера». В 1916 году Габер был назначен начальником химической службы рейха, ответственным за все исследования и производство химического оружия и средств противохимической защиты, а также подготовку военных химиков.В 1901 году Фриц Габер женился на Кларе Иммервар (1870–1915), в замужестве Габер, крещеной еврейке, одной из первых в Германии женщин – докторов химии. Клара была категорически против работ своего мужа по созданию химического оружия, считая его «омерзительным и варварским». После Ипра Клара от ужаса перед тем, что сделал Фриц, покончила с собой выстрелом из служебного пистолета мужа. Уже на следующий день капитан Габер выехал на Восточный фронт готовить новую газовую атаку.В ночь на 31 мая 1915 года немцы произвели газобаллонную атаку у Воли Шидловской против частей 2-й русской армии, преграждавшей противнику путь к Варшаве. Габер добавил к хлору газ фосген, который проникал сквозь существующие тогда средства защиты. Было отравлено 34 русских офицера и 7140 солдат (по другим сведениям, было отравлено около 9 тыс. человек), из которых 4 офицера и 290 солдат умерли.Массовое применение отравляющих веществ стало первым зафиксированным нарушением международного гуманитарного военного права. Статьей 23 Гаагской конвенции 1899 года запрещается применение боеприпасов, единственным предназначением которых является отравление живой силы противника. Этот запрет был подтвержден второй Гаагской конвенцией 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны», принятой по инициативе русского царя Николая II. Обе Гаагские конвенции подписали Франция, Германия, Италия, Россия и Япония. США поддержать Гаагскую конвенцию 1899 года отказались.Газовая война во время Первой мировой войны, по сути, представляла войну химиков, где Фриц Габер противостоял французскому нобелевскому лауреату Виктору Гриньяру и во многом оказался более успешен.Габер защищал химическое оружие от обвинений в том, что его применение негуманно, говоря, что смерть есть смерть, независимо от того, что является ее причиной. Он заявлял, что применение ядовитых газов принципиально ничем не отличается от применения «обычных» бомб или снарядов. Более того, Габер был уверен, что использование газового оружия сокращает сроки войны. Как вспоминал один из близких друзей Габера физик Макс Планк, Габер, будучи типичным немецким романтиком, был уверен, что как только мир увидит кошмарные последствия отравления хлором, правительства содрогнутся от ужаса и тотчас же война закончится, а в Европе воцарится вечный мир.Тем не менее за годы Первой мировой войны от примененных как Центральными державами, так и Антантой боевых отравляющих веществ погибли 88,5 тыс. солдат и офицеров, более 1 млн 232 тыс. были ранены, а война продолжалась 4 года и 3,5 месяца.НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТПо окончании Первой мировой войны Антанта предъявила Германии список из 900 военных преступников, в числе которых был и Фриц Габер. Габер снял военную форму, отрастил бороду и переехал в Швейцарию в Санкт-Мориц, где принял швейцарское гражданство. Но вскоре союзники отозвали обвинение против Габера, и он смог вернуться в Германию.К этому времени у его уже была новая семья: в 1917 году Габер женился на Шарлотте Натан, занимавшей должность генерального секретаря «Германского общества 1914 года» – дискуссионного клуба промышленников, ученых, политиков, представителей военной элиты и творческой интеллигенции, членом которого был и Габер. У Фрица и Шарлотты родились двое детей: Людвиг и Ева. В 1927 году их брак распался. После 1933 года Шарлотта с детьми переселилась в Англию.В 1919 году Фрицу Габеру была присуждена Нобелевская премия по химии за 1918 год. Представляя нового лауреата, президент Шведской королевской академии наук А.Г. Экстранд сказал: «Открытия Габера представляются чрезвычайно важными для сельского хозяйства и процветания человечества».Однако ученые из стран Антанты выразили протест против решения Нобелевского комитета. Они заявили, что Габер – военный преступник.Нобелевскую премию Габер получил за синтез аммиака. Этот химический процесс был разработан Фрицем Габером и Карлом Бошем в Университете Карлсруэ в 1894–1911 годах. Процесс Габера–Боша стал важной вехой в промышленной химии, поскольку он сделал производство азотных удобрений, взрывчатых веществ и химического сырья независимым от природных месторождений нитрата натрия. С тех пор Германия могла производить взрывчатку и порох в количестве, необходимом для ведения войны. Кроме того, процесс Габера–Боша сделал возможным промышленное производство аммиака и, как следствие, дешевых удобрений для сельского хозяйства.В 1925 году, с созданием фирмами BASF, Hoechst и Bayer химического концерна IG Farben, Габер вышел в его наблюдательный совет. Дочернее предприятие IG Farben занималось производством инсектицида «Циклон Б», разработанного в руководимом Габером институте. «Циклон Б» использовался нацистами в газовых камерах концлагерей: во время Второй мировой войны он был испытан в Освенциме на советских военнопленных и затем широко применялся для «окончательного решения еврейского вопроса».В Веймарской республике Габер пользовался огромным уважением как большой патриот, крупный ученый, нобелевский лауреат, талантливый организатор науки и химической промышленности. Среди почетных должностей и званий Габера было и советское: в 1932 году за заслуги в развитии химической промышленности СССР (прежде всего военной химии) Фриц Габер был избран почетным членом Академии наук СССР. Габер стоял у истоков германо-советского сотрудничества в сфере военной химии. Под его руководством в 1919 году была создана германская секретная программа по разработке и производству химического оружия, запрещенного Версальским договором.Военно-химическое сотрудничество между РСФСР и Веймарской республикой активно развивалось после подписания 16 апреля 1922 года Рапалльского договора, который включал секретную статью о совместном развитии военной технологии. 14 мая 1923 года в Москве советская и германская стороны подписали договор о строительстве завода по производству отравляющих веществ. Технологическую помощь оказал рекомендованный Габером химический концерн Штольценберга.ПОСЛЕДНЯЯ ДОЛЖНОСТЬВ 1933 году, после прихода в Германии к власти Гитлера, положение Габера в корне изменилось. 7 апреля 1933 года был опубликован закон «О восстановлении профессионального чиновничества», согласно которому чиновники «неарийского происхождения» подлежали увольнению на пенсию и лишались своих почетных званий.Нацисты сразу же напомнили Габеру его еврейское происхождение. То, что Габер после крещения стал христианином, для нацистов не имело никакого значения. Евреем объявлялся тот, в чьих жилах текла еврейская кровь. Как писал английский ученый Дж. Э. Коутс, «великий немецкий химик, солдат и патриот стал просто евреем Габером».Габеру было предписано уволить всех сотрудников-евреев; но ему, ввиду личных заслуг перед Германией, разрешалось остаться: «арийский параграф» закона «о восстановлении профессионального чиновничества» не распространялся на «неарийцев», которые «состояли на службе до 1 августа 1914 года или воевали на фронте во время мировой войны на стороне немецкого народа и его союзников». В ответ Габер подал заявление об отставке: «За более чем 40-летнюю службу я подбирал своих сотрудников по их интеллектуальному развитию и характеру, а не на основании происхождения их бабушек. Я не желаю в последние годы моей жизни изменять этому принципу».В мае 1933 года Габер навсегда покинул Германию и направился в Англию. «В Германии я был больше, чем высокопоставленный военный, и больше, чем директор в промышленности. Я был основателем мощной промышленности. Моя работа проложила путь колоссальному развитию немецкой промышленности и армии. Все двери были передо мной открыты», – говорил он своему британскому другу и коллеге-химику, одному из лидеров сионизма Хаиму Вейцману (в 1949 году Вейцман стал первым президентом Государства Израиль).В течение четырех месяцев Габер работал в Кембриджском университете. Британские ученые, техники и лаборанты бойкотировали его из-за участия в разработке германского химического оружия. Великий английский физик Эрнст Резерфорд принципиально не подавал ему руки.Хаим Вейцман предложил Габеру должность директора Научно-исследовательского института им. Зифа (ныне Институт им. Вейцмана) в Реховоте, на территории британского мандата в Палестине. Габер принял это предложение. Но добраться до Святой земли ему не удалось: он умер 29 января 1934 года в Базеле, в Швейцарии. «Я был немцем в такой мере, что только сейчас почувствовал всю силу этого ощущения… Я жил слишком долго», – этими словами Габер закончил свое последнее письмо. Габеру было 65 лет.