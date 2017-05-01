За вашу свободу и нашу

В годы Великой Отечественной войны в Красной армии воевали несколько национальных воинских формирований, шедших в бой под флагами других государств — Франции, Польши, Чехословакии, Румынии, Польши, Болгарии, Венгрии и Югославии. Решение позволить создание на территории СССР иностранных воинских формирований из чехов, словаков, югославов и поляков было принято 3 июля 1941 года. Первым стал 1-й чехословацкий пехотный батальон, формирование которого началось 5 января 1942 года. Второй — знаменитая эскадрилья «Нормандия», лётчики которой 1 апреля 1943 года совершили первые боевые вылеты в районе Орловского плацдарма. Следующими стали 1-я польская пехотная дивизия (6 мая 1943 года) и 1-я румынская добровольческая пехотная дивизия (4 октября 1943 года). 15 октября с просьбой о формировании национальной воинской части обратились военнослужащие бывшей югославской армии, ставшие костяком 1-й отдельной югославской пехотной бригады, вступившей в бой летом 1944 года и дошедшей с боями до австрийской границы. В сентябре 1944 года на сторону РККА перешли многие воинские части прежней болгарской армии. А феврале 1945-го из перешедших на советскую сторону солдат венгерской армии сформировали добровольческий полк «Буда», сражавшийся под Будапештом.Для подготовки офицеров-иностранцев в Рязанском пехотном училище — будущем воздушно-десантном — организовали польское (1 августа 1943 года), румынское (декабрь 1943 года) и чешское (9 апреля 1944 года) отделения по 500 курсантов. Всего в годы войны в СССР сформированы и вооружены две общевойсковые армии, три армейских, танковый и авиационный корпуса и другие иностранные воинские формирования общей численностью свыше 550 тыс. человек. Наиболее заметный след в истории Великой Отечественной оставили польские, румынские, французские и чехословацкие подразделения. За мужество и героизм, проявленные во время боёв с немецкими войсками, 42 из них — 29 польских, 11 чехословацких, одно румынское и одно французское — награждены советскими орденами и удостоены почётных наименований.В марте 1942 года с предложением о формировании французского полка в составе РККА от имени генерала Шарля де Голля к Иосифу Сталину обратился представитель военного командования «Сражающейся Франции» генерал Эрнест Пети. В апреле 1942-го посол СССР при союзных правительствах в Лондоне Александр Богомолов отправил в Наркомат иностранных дел телеграмму о том, что он «получил от Дежана (руководитель департамента по политическим вопросам «Сражающейся Франции» профессор Морис Дежан. — Прим. авт.) ноту, в которой содержится предложение послать на советско-германский фронт 30 французских лётчиков и 30 человек обслуживающего персонала». 25 ноября 1942 года в Москве подписали соглашение о том, что «командование Сражающейся Франции направляет в СССР авиационную эскадрилью, укомплектованную согласно штату, утвержденному Командующим ВВС Красной Армии, для совместных действий с ВВС Красной Армии против общего врага». Штат — это 14 пилотов и 58 техников. Как писал граф Ролан де ла Пуап — один из самых знаменитых лётчиков «Нормандии» и один из четверых, удостоенных звания Героя Советского Союза, — «нас было только четырнадцать. Капля в море. Четырнадцать французских пилотов, которых бросили в гущу миллионов других людей. <…> Скорее символ, чем военная машина».14 марта 1943 года эскадрилья закончила боевую подготовку, а 22-го отправилась на фронт в составе 303-й авиадивизии 1-й воздушной армии Западного фронта. Первые победы лётчики «Нормандии» одержали 5 апреля, а всего за годы войны французские пилоты записали на свой счёт 273 подтверждённых и 36 неподтверждённых побед. 6 ноября 1943-го эскадрилью отвели на переформирование, и к 25 февраля 1944 года она стала полком. После Победы он вернулся во Францию на подаренных правительством СССР истребителях Як-3 и по сей день продолжает службу, готовясь отметить 75-й день рождения.3 января 1942 года Государственный комитет обороны СССР издал постановление № ГКО-1096сс «О Чехословацкой бригаде на территории Союза ССР». Вот цитата из него: «…Разрешить чехословацкому командованию сформировать первой очереди: а) один моторизованный батальон — 1.100 чел. б) одну запасную роту — 150 человек. Всего: 1.250 чел. Батальон и запасную роту дислоцировать в гор. Бузулук. 3. Поручить НКВД СССР освободить чехословацких граждан, содержавшихся ныне в заключении на советской территории в качестве военнопленных, интернированных или на других достаточных основаниях. <…> 4. Разрешить гражданам Союза ССР чехословацкой национальности вступать на добровольных началах в чехословацкую бригаду». Два дня спустя началось формирование части, которую возглавил подполковник Людвик Свобода.28 октября 1942 года батальон принял присягу, а 1 марта 1943 года прибыл на фронт, под Харьков. После первых боёв, в которых бойцы батальона доказали своё мужество и готовность сражаться с фашистами, 10 мая началось формирование бригады, которая получила первый орден за освобождение Киева, а второй — за освобождение Белой Церкви. Затем на базе бригады сформировали 1-й Чехословацкий армейский корпус, шестеро бойцов которого удостоились звания Героя Советского Союза. Боевой путь корпус закончил в Праге, а после войны стал основой 1-й армии Чехословацкой народной армии.Первый опыт создания польских частей в СССР потерпел неудачу: собранный генералом Владиславом Андерсом в Красноводске корпус весной 1942 года ушёл на соединение с английскими войсками в Иран. Но часть офицеров-антифашистов не пошла за командующим, а поддержала идею своих земляков по созданию никак не связанного с эмигрантским правительством Польши в Лондоне «Союза польских патриотов». Он-то и выступил инициатором формирования 1-й пехотной дивизии. Постановление № 3294сс по этому поводу ГКО СССР принял 6 мая 1943 года, а первые офицеры и солдаты прибыли в Селецкие военные лагеря под Рязанью через восемь дней. Дивизия получила имя генерала Тадеуша Костюшко, руководителя польского восстания 1794 года, а воевавший в её составе уникальный 1-й отдельный женский пехотный батальон — имя Эмилии Плятер, участницы польского восстания 1830–1831 годов.На фронт дивизия отправилась 1 сентября 1943 года и приняла первый бой 12 октября под деревней Ленино Могилёвской области. В январе 1945-го она освобождала Варшаву, за что удостоилась почётного наименования «Варшавская» и ордена Красного Знамени, а закончила войну в Берлине, воюя в составе 1-й армии Войска польского.Эта воинская часть хорошо известна по популярному некогда роману писателя Януша Пшимановского (воевавшего в составе бригады) и снятому на его основе телесериалу «Четыре танкиста и собака». Начиналась она с танкового полка, формировавшегося при 1-й польской дивизии имени Костюшко, но уже 19 августа 1943 года, после начала формирования польской армии, его развернули до бригады двухполкового состава: 71 танк Т-34, 14 лёгких танков Т-70 и свыше 2000 солдат и офицеров.В бой бригада вступила вместе с 1-й польской пехотной дивизией имени Тадеуша Костюшко под Ленино, а закончила войну в Восточной Пруссии, участвуя во взятии Данцига — польского Гданьска. Для бойцов бригады это было особенно символично: она носила имя героев Вестерплатте, то есть защитников одноимённого полуострова под Гданьском, семидневная оборона которого стала одним из символов мужества и стойкости польских солдат во время нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 года.Обращение с просьбой разрешить формирование национального воинского подразделения румынские военнопленные, содержавшиеся в советских лагерях, приняли 2 февраля 1943 года. Восемь месяцев в Москве решали, могут ли воевать на стороне Советского Союза солдаты, которые ещё совсем недавно участвовали в осаде Одессы, Севастополя и Сталинграда и оккупации Молдавии. И всё-таки 4 октября 1943 года ГКО СССР принимает постановление № 4227сс «О сформировании на территории СССР румынской пехотной дивизии из военнопленных». Местом формирования дивизии, которой присвоили имя национального героя Румынии — участника русско-турецкой войны 1806–1812 годов и вдохновителя антитурецкого восстания 1821 года Тудора Владимиреску, стали Селецкие лагеря, освободившиеся после ухода поляков.Формирование закончилось в марте 1944 года, но свой первый бой дивизия приняла только 29 августа. На следующий день она вошла в освобождённый Бухарест и вскоре стала своего рода образцом для создания новой армии Румынии, основу которой составили перешедшие на сторону СССР румынские части. В конце 1944 года дивизия участвовала в Дебреценской операции на востоке Венгрии, проявив себя с наилучшей стороны и удостоившись почётного наименования и ордена. Во время этих боёв она потеряла почти половину своих бойцов и вышла в тыл на переформирование, которое затянулось до конца войны.