07:47 01 мая

За вашу свободу и нашу

В годы Великой Отечественной войны в Красной армии воевали несколько национальных воинских формирований, шедших в бой под флагами других государств — Франции, Польши, Чехословакии, Румынии, Польши, Болгарии, Венгрии и Югославии. Решение позволить создание на территории СССР иностранных воинских формирований из чехов, словаков, югославов и поляков было принято 3 июля 1941 года. Первым стал 1-й чехословацкий пехотный батальон, формирование которого началось 5 января 1942 года. Второй — знаменитая эскадрилья «Нормандия», лётчики которой 1 апреля 1943 года совершили первые боевые вылеты в районе Орловского плацдарма. Следующими стали 1-я польская пехотная дивизия (6 мая 1943 года) и 1-я румынская добровольческая пехотная дивизия (4 октября 1943 года). 15 октября с просьбой о формировании национальной воинской части обратились военнослужащие бывшей югославской армии, ставшие костяком 1-й отдельной югославской пехотной бригады, вступившей в бой летом 1944 года и дошедшей с боями до австрийской границы. В сентябре 1944 года на сторону РККА перешли многие воинские части прежней болгарской армии. А феврале 1945-го из перешедших на советскую сторону солдат венгерской армии сформировали добровольческий полк «Буда», сражавшийся под Будапештом.

Для подготовки офицеров-иностранцев в Рязанском пехотном училище — будущем воздушно-десантном — организовали польское (1 августа 1943 года), румынское (декабрь 1943 года) и чешское (9 апреля 1944 года) отделения по 500 курсантов. Всего в годы войны в СССР сформированы и вооружены две общевойсковые армии, три армейских, танковый и авиационный корпуса и другие иностранные воинские формирования общей численностью свыше 550 тыс. человек. Наиболее заметный след в истории Великой Отечественной оставили польские, румынские, французские и чехословацкие подразделения. За мужество и героизм, проявленные во время боёв с немецкими войсками, 42 из них — 29 польских, 11 чехословацких, одно румынское и одно французское — награждены советскими орденами и удостоены почётных наименований.

За вашу свободу и нашу



1-Й ОТДЕЛЬНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИАПОЛК «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»

Советские награды: орден Боевого Красного Знамени (удостоен 19 февраля 1945 года), орден Александра Невского (удостоен 5 июня 1945 года)

Почётное наименование: Неманский (присвоено 28 ноября 1944 года)

В марте 1942 года с предложением о формировании французского полка в составе РККА от имени генерала Шарля де Голля к Иосифу Сталину обратился представитель военного командования «Сражающейся Франции» генерал Эрнест Пети. В апреле 1942-го посол СССР при союзных правительствах в Лондоне Александр Богомолов отправил в Наркомат иностранных дел телеграмму о том, что он «получил от Дежана (руководитель департамента по политическим вопросам «Сражающейся Франции» профессор Морис Дежан. — Прим. авт.) ноту, в которой содержится предложение послать на советско-германский фронт 30 французских лётчиков и 30 человек обслуживающего персонала». 25 ноября 1942 года в Москве подписали соглашение о том, что «командование Сражающейся Франции направляет в СССР авиационную эскадрилью, укомплектованную согласно штату, утвержденному Командующим ВВС Красной Армии, для совместных действий с ВВС Красной Армии против общего врага». Штат — это 14 пилотов и 58 техников. Как писал граф Ролан де ла Пуап — один из самых знаменитых лётчиков «Нормандии» и один из четверых, удостоенных звания Героя Советского Союза, — «нас было только четырнадцать. Капля в море. Четырнадцать французских пилотов, которых бросили в гущу миллионов других людей. <…> Скорее символ, чем военная машина».



14 марта 1943 года эскадрилья закончила боевую подготовку, а 22-го отправилась на фронт в составе 303-й авиадивизии 1-й воздушной армии Западного фронта. Первые победы лётчики «Нормандии» одержали 5 апреля, а всего за годы войны французские пилоты записали на свой счёт 273 подтверждённых и 36 неподтверждённых побед. 6 ноября 1943-го эскадрилью отвели на переформирование, и к 25 февраля 1944 года она стала полком. После Победы он вернулся во Францию на подаренных правительством СССР истребителях Як-3 и по сей день продолжает службу, готовясь отметить 75-й день рождения.



1-Я ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕХОТНАЯ БРИГАДА

Советские награды: орден Суворова II степени (удостоена 6 ноября 1943 года), орден Богдана Хмельницкого I степени (удостоена 4 января 1944 года)

3 января 1942 года Государственный комитет обороны СССР издал постановление № ГКО-1096сс «О Чехословацкой бригаде на территории Союза ССР». Вот цитата из него: «…Разрешить чехословацкому командованию сформировать первой очереди: а) один моторизованный батальон — 1.100 чел. б) одну запасную роту — 150 человек. Всего: 1.250 чел. Батальон и запасную роту дислоцировать в гор. Бузулук. 3. Поручить НКВД СССР освободить чехословацких граждан, содержавшихся ныне в заключении на советской территории в качестве военнопленных, интернированных или на других достаточных основаниях. <…> 4. Разрешить гражданам Союза ССР чехословацкой национальности вступать на добровольных началах в чехословацкую бригаду». Два дня спустя началось формирование части, которую возглавил подполковник Людвик Свобода.



28 октября 1942 года батальон принял присягу, а 1 марта 1943 года прибыл на фронт, под Харьков. После первых боёв, в которых бойцы батальона доказали своё мужество и готовность сражаться с фашистами, 10 мая началось формирование бригады, которая получила первый орден за освобождение Киева, а второй — за освобождение Белой Церкви. Затем на базе бригады сформировали 1-й Чехословацкий армейский корпус, шестеро бойцов которого удостоились звания Героя Советского Союза. Боевой путь корпус закончил в Праге, а после войны стал основой 1-й армии Чехословацкой народной армии.



1-Я ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ ИМЕНИ ТАДЕУША КОСТЮШКО

Советские награды: орден Боевого Красного Знамени (удостоена 19 января 1945 года), орден Кутузова II степени (удостоена 4 мая 1945 года)

Почётное наименование: Варшавская (присвоено 19 января 1945 года)

Первый опыт создания польских частей в СССР потерпел неудачу: собранный генералом Владиславом Андерсом в Красноводске корпус весной 1942 года ушёл на соединение с английскими войсками в Иран. Но часть офицеров-антифашистов не пошла за командующим, а поддержала идею своих земляков по созданию никак не связанного с эмигрантским правительством Польши в Лондоне «Союза польских патриотов». Он-то и выступил инициатором формирования 1-й пехотной дивизии. Постановление № 3294сс по этому поводу ГКО СССР принял 6 мая 1943 года, а первые офицеры и солдаты прибыли в Селецкие военные лагеря под Рязанью через восемь дней. Дивизия получила имя генерала Тадеуша Костюшко, руководителя польского восстания 1794 года, а воевавший в её составе уникальный 1-й отдельный женский пехотный батальон — имя Эмилии Плятер, участницы польского восстания 1830–1831 годов.



На фронт дивизия отправилась 1 сентября 1943 года и приняла первый бой 12 октября под деревней Ленино Могилёвской области. В январе 1945-го она освобождала Варшаву, за что удостоилась почётного наименования «Варшавская» и ордена Красного Знамени, а закончила войну в Берлине, воюя в составе 1-й армии Войска польского.



1-Я ТАНКОВАЯ БРИГАДА ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВЕСТЕРПЛАТТЕ

Советские награды: орден Боевого Красного Знамени (удостоена 4 мая 1945 года)

Почётное наименование: Варшавская (присвоено 24 февраля 1945 года)

Эта воинская часть хорошо известна по популярному некогда роману писателя Януша Пшимановского (воевавшего в составе бригады) и снятому на его основе телесериалу «Четыре танкиста и собака». Начиналась она с танкового полка, формировавшегося при 1-й польской дивизии имени Костюшко, но уже 19 августа 1943 года, после начала формирования польской армии, его развернули до бригады двухполкового состава: 71 танк Т-34, 14 лёгких танков Т-70 и свыше 2000 солдат и офицеров.



В бой бригада вступила вместе с 1-й польской пехотной дивизией имени Тадеуша Костюшко под Ленино, а закончила войну в Восточной Пруссии, участвуя во взятии Данцига — польского Гданьска. Для бойцов бригады это было особенно символично: она носила имя героев Вестерплатте, то есть защитников одноимённого полуострова под Гданьском, семидневная оборона которого стала одним из символов мужества и стойкости польских солдат во время нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 года.



1-Я РУМЫНСКАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ ИМЕНИ ТУДОРА ВЛАДИМИРЕСКУ

Советские награды: орден Боевого Красного Знамени (удостоена 20 ноября 1944 года)

Почётное наименование: Дебреценская (присвоено 20 ноября 1944 года)

Обращение с просьбой разрешить формирование национального воинского подразделения румынские военнопленные, содержавшиеся в советских лагерях, приняли 2 февраля 1943 года. Восемь месяцев в Москве решали, могут ли воевать на стороне Советского Союза солдаты, которые ещё совсем недавно участвовали в осаде Одессы, Севастополя и Сталинграда и оккупации Молдавии. И всё-таки 4 октября 1943 года ГКО СССР принимает постановление № 4227сс «О сформировании на территории СССР румынской пехотной дивизии из военнопленных». Местом формирования дивизии, которой присвоили имя национального героя Румынии — участника русско-турецкой войны 1806–1812 годов и вдохновителя антитурецкого восстания 1821 года Тудора Владимиреску, стали Селецкие лагеря, освободившиеся после ухода поляков.



Формирование закончилось в марте 1944 года, но свой первый бой дивизия приняла только 29 августа. На следующий день она вошла в освобождённый Бухарест и вскоре стала своего рода образцом для создания новой армии Румынии, основу которой составили перешедшие на сторону СССР румынские части. В конце 1944 года дивизия участвовала в Дебреценской операции на востоке Венгрии, проявив себя с наилучшей стороны и удостоившись почётного наименования и ордена. Во время этих боёв она потеряла почти половину своих бойцов и вышла в тыл на переформирование, которое затянулось до конца войны.
Автор: Антон ТРОФИМОВ
Первоисточник: http://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/special_posts/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%83/


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Комментарии 1

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  1. Ольгович Сегодня, 07:24
    Румынкую дивизию можно было и не упоминать: в бой она вступила только 29 августа, а антинацистский переворот в Румынии произошел 23 августа и уже вся румынская армия повернула оружие против Германии.
    новой армии Румынии, основу которой составили перешедшие на сторону СССР румынские части.

    Не совсем корректно: все государство Румыния перешло на сторону антигитлеровской коалиции.
    Понятно, что произошло это исключительно по прчине очевидного проигрыша Германии, но тем не менее, ее участие спасло жизни сотен тысяч советских солдат.
    Интересно, что воюя на стороне Германии Румыния потеряла 400 тыч солдат и воюя против Германии потеряла те же 400 тыс.
    Сегодня Румыния-ярый сторонник НАТО и враг России: установлено ПРО и ( о чем не писало ВО) неделю назад прибыл танковый батальон США на постоянной основе, а БРИТАНСКИЕ истребители перебазировались на военные аэродромы Румынии и УЖЕ осуществляют патрулирование ее воздушного пространства (с прошлой недели). Военные корабли НАТО-постоянно в портах Румынии.
    Обращая внимание на Прибалтику, почему-то почти не обращают внимания на юг, а тут происходит ТО ЖЕ самое!
    Ольгович
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