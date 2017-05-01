Нескончаемый полет "Томагавков"

Пожалуй, ни одна система оружия в мире не пользуется такой известностью, как «Томагавк». Редкая сводка новостей последнего времени обходится без ее упоминания. В то же время стрельба по Сирии в очередной раз продемонстрировала боевую возможность использования неядерных средств для достижения стратегических целей.Еще в самом начале 1970-х годов американцы осознали тот факт, что ядерным оружием в наступающей эпохе технологических прорывов, с одной стороны, и растущей угрозы военных конфликтов, с другой, военно-политических проблем не решить. Нужно оружие, которое можно использовать в любое время, повсеместно и с большой поражающей силой. Исходя из этого, в 1971 году США приняли решение разработать стратегические крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, причем как с ядерной, так и с обычной боевой частью. Прозорливые стратеги в Пентагоне решили, что семейство таких ракет внесет свой вклад в сдерживание потенциального противника.Итак, американцы руками фирмы General Dynamics создали дозвуковые (до 900 км/ч) крылатые стратегические ракеты воздушного базирования ALCM с ядерной боевой частью, морского базирования SLCM (три модели) с ядерными и обычными боеголовками и наземного базирования GLCM с ядерной боевой частью. Для всех перечисленных ракет предусмотрена максимально возможная унификация основных узлов и систем: двигательные установки (прямоточные воздушно-реактивные двигатели – ПВРД), системы наведения, боевые части и пр. Отметим, что за прошедшие 30 с лишним лет с момента принятия на вооружение указанных крылатых ракет они принципиально не изменились, лишь регулярно подвергались модернизации.Как известно, согласно Договору о ракетах меньшей и средней дальности между СССР и США от 1987 года, ракету GLCM сняли с вооружения и вернули в США из позиционных районов в Западной Германии. Морские «Томагавки» под сокращение не подпали и сегодня составляют действующую основу ракетного оружия подводного и надводного флота.Как уже говорилось, ракеты SLCM подразделяются на три модели. Ракета BGM-109A с ядерной боевой частью W-80 мощностью примерно 200 кт и дальностью полета около 2500 км предназначена для поражения стратегических хорошо защищенных целей, таких как пусковые шахты МБР. Ракета BGM-109В (противокорабельная) аналогична ракете 109А, но несет неядерную боевую часть и имеет активную систему самонаведения на конечном участке полета, а не навигационную систему TERCOM, основанную на принципе отслеживания рельефа местности. Дальность полета этой ракеты 450 км, а масса заряда боевой части 450 кг. И ракета BGM-109С с дальностью полета 1500 км предназначена для поражения наземных целей. Она аналогична ракете 109А, но оснащена неядерной боевой частью, такой же, как ракета 109В. На109С используется инерциальная система наведения в сочетании с навигационной системой TERCOM и электронно-оптической системой DSMAC, которая служит для наведения на конечном участке полета.Вот эта самая ракета и есть герой всех последних информпрограмм. Если быть точным, то благодаря огромному модернизационному ресурсу она не совсем та, что разрабатывалась в далекие 1970-е. Последняя модификация этой ракеты, имеющей теперь обозначение RGM/UGM-109E Tac Tom Block 4 (тактический «Томагавк»), была разработана в 1998 году уже фирмой Raytheon, а в 2006 году ВМС приняли ее на вооружение.Согласно данным российской информационно-новостной системы «Ракетная техника», система наведения описываемой ракеты обладает новыми возможностями идентификации целей и перенацеливания в полете. Ракету можно повторно запрограммировать в полете через спутниковую (ультравысокочастотную) связь на 15 любых заранее предопределенных дополнительных целей. У ракеты существует техническая возможность барражировать в районе предполагаемой цели в течение трех с половиной часов на удалении 400 км от точки пуска до получения команды на поражение цели или же ее можно использовать в качестве беспилотного летательного аппарата для доразведки уже пораженной цели.Общий заказ ВМС на новую ракету в период с 1999 по 2015 год составил более 3 тыс. единиц. В 2014 году компания Raytheon начала тестовые полеты усовершенствованной модификации Block IV для атаки надводных и ограниченно подвижных наземных целей. Новая активная радиолокационная ГСН IMS-280 с АФАР X-band (2) диапазона 10-12 ГГц (длина волны – 2,5 см) способна по отраженному электромагнитному сигналу, сравнивая его с архивом сигнатур потенциальных целей, хранящихся в бортовом компьютере, автономно определять: «свой-чужой» корабль или гражданское судно. В зависимости от ответа ракета самостоятельно принимает решение, какую цель атаковать.Между тем правы ли американцы в том, что не собираются отказываться от «Томагавков»? В целом – да. По данным издания Defense News, первый «Томагавк» полетел в 1991 году во время операции «Буря в пустыне», и с тех пор эта система является бессменным участником всех американских военных операций. С тех пор было совершено более 2 тыс. боевых запусков крылатых ракет «Томагавк» морского базирования для поражения наземных целей в разных частях планеты.Согласно информации директора управления бюджетного анализа оборонных программ американского Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, сегодня боезапас ракет «Томагавк» составляет 4 тыс. единиц, чего, по мнению командования ВМС, хватит на 11 лет. Но это в том случае, если только изредка постреливать, скажем, для острастки... Случись еще один крупный конфликт, оговаривается Харрисон, и этого запаса может не хватить.В начале апреля, выступая перед членами Комитета по делам Вооруженных сил Конгресса США, командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон заявил, что, если Конгресс одобрит запрашиваемые администрацией Трампа дополнительные 30 млрд долл. к военным тратам на текущий финансовый год, то часть этих средств пустят на закупку дополнительного числа ракет «Томагавк».