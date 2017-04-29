17:54 29 апреля

Анализ: чем газотурбинные двигатели "Сатурна" лучше ГТД "Зоря-Машпроект"

Во вторник, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин сказал, что КПД и ресурс новых российских морских газотурбинных двигателей превзойдут зарубежные на 10-15%. Такое заявление он сделал на церемонии открытия нового комплекса НПО "Сатурн" по производству морских ГТД. Большинство таких двигателей рыбинского "Сатурна" имеют больший КПД, чем аналоги из Николаева – 36% против 32%. Однако при сравнении с украинской продукцией преимущество, которое озвучил президент, есть пока не у всех отечественных агрегатов. FlotProm сравнил характеристики ГТД.

Запуск на рыбинском НПО "Сатурн" с 2018 года серийного производства морских ГТД сделает ВМФ России независимым от импортных газотурбинных агрегатов. А поскольку разработки "Сатурна" современнее изделий николаевского "Зоря-Машпроекта" (Украина), у них несколько выше и КПД. По словам Владимира Путина, коэффициент полезного действия отечественных двигателей вырастет на 10-15%, ведь это "более современная техника по сравнению с той, что мы брали раньше". FlotProm проанализировал КПД силовых установок.


Линейка морских ГТД производства НПО "Сатурн"


В рамках импортозамещения НПО "Сатурн" с 2014 года ведет три опытно-конструкторские работы по двигателям М90ФР, "Агрегат-ДКВП" и М70ФРУ-Р, рассказали FlotProm в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Новыми двигателями российского производства оснастят фрегаты проектов 22350 и 11356, малый десантный корабль на воздушной подушке "Зубр", а также другие корабли и суда ВМФ России.

25 апреля в Рыбинске продемонстрировали два корабельных газотурбинных двигателя – М70ФРУ и М70ФРУ-2. FlotProm приводит таблицу с характеристиками этих ГТД в сравнении с украинскими аналогами и двигателем М90ФР.

Анализ: чем газотурбинные двигатели "Сатурна" лучше ГТД "Зоря-Машпроект"


КПД российского газотурбинного двигателя для ДКВП "Зубр" выше украинского всего на 0,4%

Двигатель М70ФРУ-2 производства НПО "Сатурн" станет основой для силовой установки малого десантного корабля на воздушной подушке "Зубр" (проект 12322). Главной энергетической силовой установкой "Зубра" первоначально была ГТУ типа М35. Она включает в себя три тяговых газотурбинных агрегата (ГТА) М35-1 и два нагнетательных ГТА М35-2. В состав каждого из агрегатов входят ГТД еще советской разработки ДП71 (в украинской классификации – UGT6000) разработки и производства "Зоря-Машпроект". Двигатели ДП71 производятся в Николаеве с 1978 года.

Для замены украинских ГТД "Сатурн" в 2014 году начал работы по ОКР "Агрегат ДКВП". Цель опытно-конструкторской работы – создание газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 000 л.с. В характеристиках двигателя М70ФРУ-2, представленных 25 апреля НПО "Сатурн", указан КПД в 32,4%. Это всего на 0,4% лучше украинского ГТД.


ГТД М70ФРУ2 для ДКВП типа "Зубр"

Возможно, характеристики рыбинских ГТД (особенно М70ФРУ-2) в будущем улучшатся, так как завершение всех трех ОКР запланировано на декабрь 2017 года, и не все испытания еще окончены. В ОДК 25 апреля заявили, что "дальнейшее развитие морских ГТД может пойти по пути увеличения мощности, а также повышения КПД двигателей". Кроме того, "Сатурн" осваивает сплавы из кобальта.

По данным источника FlotProm в николаевском "Зоря-Машпроект", применение новых кобальтовых сплавов, используя аддитивные технологии, может "несколько улучшить характеристики газотурбинного двигателя, в том числе способствовать повышению его КПД". На украинском предприятии назвали использование кобальтовых сплавов и аддитивных технологий своим "ноу-хау", работа над которым ведется уже несколько лет.

Российские ГТД для фрегатов проекта 11356 и СКР проекта 11540 обогнали украинские по КПД

Рыбинские двигатели М70ФРУ и М90ФР созданы для замены ГТД украинского производства ДС71 и Д090 соответственно. Об этом FlotProm сообщил источник, знакомый с ситуацией. В главной энергоустановке М27, использующейся на СКР "Ярослав Мудрый" проекта 11540 "Ястреб", "девяностые" двигатели являются форсажными, а "семидесятые" – маршевыми. При этом российские двигатели имеют КПД в 36% против 32% у ГТД украинского производства.

ГЭУ фрегатов проекта 11356 – установка М7Н1, в которой маршевыми являются все те же двигатели ДС71 (в украинской классификации – UGT6000), а форсажными – ДТ59 (UGT16000). КПД последнего – всего 30%.


ГТД М70ФРУ

Производители и конструкторы газотурбинных двигателей: КПД таких установок ограничен 38-40%

По мнению главного конструктора "Коломенского завода" Валерия Рыжова, которое он высказал в интервью FlotProm в 2015 году, КПД газотурбинного двигателя "находится в пределах 36%, не более. Для повышения этого показателя надо увеличить температуру сгорания в камере. Это в свою очередь приводит к тому, что наступает предел длительной прочности материала рабочих лопаток при высокой температуре. В дизельном двигателе максимальная температура сгорания достигает 1700 градусов, в газотурбинном двигателе такую температуру создать нельзя – сгорят рабочие лопатки турбины".

По информации Объединенной двигателестроительной корпорации, КПД большинства их новых двигателей составляет 36%. Источник FlotProm на предприятии "Зоря-Машпроект" заявил, что КПД газотурбинных двигателей можно довести максимум до 38-40%.

Последние украинские разработки – например, двигатель UGT 25000, имеет заявленный производителем КПД от 36 до 37% (в разных модификациях). При этом британская компания Rolls-Royce в 2016 году заявила, что КПД ее двигателя MT-30 составляет свыше 40%.

Эффективность ГТД зависит от качества материалов и запчастей

Как рассказали FlotProm в группе компаний "Дизельзипсервис", которая занимается в том числе ремонтом газотурбинных двигателей, КПД, заявленный "Роллс-Ройсом", выглядит сомнительно, это скорее маркетинговый ход. Представитель компании добавил, что КПД газотурбинных силовых установок сильно зависит от особенностей эксплуатации двигателя, а также от качества материалов и запчастей. "Так, после модернизации системы топливоподачи у двигателя ДЖ59 и установки на него новых лопаток из современных сплавов, коэффициент полезного действия ГТД увеличился, а расход топлива – уменьшился", – сказал представитель ГК "Дизельзипсервис".

Он также отметил, что новшества вроде кобальтовых сплавов и аддитивных технологий могут еще улучшить этот показатель. "Например, двигатель ДВ71Л (UGT6000+) до капремонта был "усталым", его КПД уменьшился вполовину с 30%. Ремонт на "Кингисеппском машиностроительном заводе" с применением новых материалов позволил восстановить это значение почти до показателей нового двигателя. Но заводское качество изготовления ГТД принципиально важно", – резюмировали в "Дизельзипсервисе".
Первоисточник: http://flotprom.ru/2017/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B517/


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Комментарии 35

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:13
    Скорей бы уже разродились с ГТУ отечественными и начали строить быстрее корветы и фрегаты в хороших сериях. Перевооружение флотов во многом стопориться из-за отсутствия силовых установок отечественного производства.Хотя ,три года назад ,руководство заявляло,что будут строить корветы и фрегаты с ЯСУ,пока нет ГТУ...Но было бы прокукарекано.
    НЕКСУС
    1. Dart2027 Сегодня, 16:31
      Цитата: НЕКСУС
      Хотя ,три года назад ,руководство заявляло,что будут строить корветы и фрегаты с ЯСУ,пока нет ГТУ

      Смешное заявление. То есть построить-то можно, но влетит в такую копеечку, что лучше не надо.
      Dart2027
  2. Владимирец Сегодня, 15:16
    У ГТД "Зоря-Машпроект" есть одно неоспоримое преимущество, они уже выпускаются серийно, а о наших известно только какие хорошие они будут. request
    Владимирец
  3. senima56 Сегодня, 15:42
    Цитата: Владимирец
    У ГТД "Зоря-Машпроект" есть одно неоспоримое преимущество, они уже выпускаются серийно, а о наших известно только какие хорошие они будут. request

    Вот именно! Это большая разница "есть" и "будут"(может быть!) Но если В.В. ввели в заблуждение и наши ГТД окажутся хуже....нужно того, кто это сделал послать на лесоповал.
    senima56
  4. mr.redpartizan Сегодня, 15:44
    Что мешало наладить выпуск этих двигателей до 14-го года ? Пока петух в жопу не клюнет - шевелиться никто не захочет. Неужели еще в 2004 году не стало ясно, что 404 - крайне ненадежный партнер, который может кинуть ? Такое впечатление, что у нас вообще нет грамотных аналитиков в разведке. Сейчас такая же ситуация складывается с тягачами МЗКТ. Где гарантии, что и тут не будет как с двигателями ? Программа "Платформа-0" буксует, хотя все смотрелось весьма перспективно. В чем же проблема ? Нет нужных специалистов ? - Переманить на свою сторону ключевые фигуры в КБ конкурентов, предложив им в пять раз больше денег. Нет нужных деталей ? - Скопировать их.
    mr.redpartizan
    1. Монар Сегодня, 16:06
      Цитата: mr.redpartizan
      то мешало наладить выпуск этих двигателей до 14-го года ?

      Извините, но как Вы представляете такое? Просто же сказать "наладить".
      Монар
  5. Submariner971 Сегодня, 15:52
    На корветах используются только дизеля и это наша боль... Насчет ЯЭУ для фрегатов и корветов полагаю Вы шутили.
    Submariner971
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:00
      Цитата: Submariner971
      На корветах используются только дизеля и это наша боль... Насчет ЯЭУ для фрегатов и корветов полагаю Вы шутили.

      Да нет...это было официально заявлено года три назад руководством страны...я лишь вспомнил об этом заявлении.Кстати,а почему нет-то?
      НЕКСУС
      1. samoletil18 Сегодня, 17:45
        Заявлялось об эсминцах. Нынешние эсминцы тяжелее водоизмещением лёгких крейсеров первой половины прошлого века.
        samoletil18
  6. Диванодав Сегодня, 15:52
    Наши умельцы опять запрягать долго будут . Пказать есть хоть что-то уже хорошо,а там на серийку выйдут и двигателя скорей уже будут совершенно другие.
    Диванодав
    1. gridasov Сегодня, 16:13
      Без сомнения инженеры и рабочие умнички и творят чудеса. Но вот ученые дармоеды. Элементарную задачу поднятия на порядок температуру в камере сгорания не способны . Стыд и только
      gridasov
      1. Cat Man Null Сегодня, 16:16
        Цитата: gridasov
        Элементарную задачу поднятия на порядок температуру в камере сгорания не способны

        - что - "не способны"? Решить, что ли?
        - реши... чучело... "на порядок", ага laughing
        Cat Man Null
        1. gridasov Сегодня, 16:40
          Ну да такие понтовые как ты и опусы даже не способны получить доступ к информации . Я уже не говорю что понять не могут . Я уже несколько раз писал как это сделать . Но кому не дано тому дано только ярлыки навешивать и свое хамство показывать на вид.
          gridasov
          1. Cat Man Null Сегодня, 16:45
            Цитата: gridasov
            Я уже несколько раз писал как это сделать

            - боту легко
            - гридачов, идите в гибернейт уже... вы свое сегодня отработали
            - вашему опервтору хищный минус - кинул, панимаишь, бота поперек потока, и слинял request
            Cat Man Null
            1. gridasov Сегодня, 17:01
              Бота придумал не я и не админ, а пальцем тыкать не буду. Поэтому сходите с ума в одиночку. К тому же давать советы . что делать и куда идти когда не просят советов , то это так же признак фобии.. К тому же не забывайте , что искусство получать информацию имеет множество этапов . Вы не способны на решение даже самых певичных этапов. Да и вообще кто ты такой - пшик -не идей , не способностей .
              gridasov
              1. Cat Man Null Сегодня, 17:09
                Цитата: gridasov
                Вы не способны на решение даже самых певичных этапов

                - в зеркало повторите это стопятьсот раз. Может, и дойдет наконец request
                - "певичных этапов" - это ПЯТЬ, кстати. Русский язык по-прежнему велик и могуч. И пользоваться им надо... аккуратно, ага...
                Цитата: gridasov
                Да и вообще кто ты такой...

                - точно. А кто ты такой? Ты непись . Non Playing Character, NPC,

                Иди нафиг с миром yes
                Cat Man Null
                1. gridasov Сегодня, 17:21
                  И что далее? Может ты запретишь мне искать тех кто пока еще думает , что они умнее других. Просто система человеческих взаимоотношений примитивна. Те кто работает и создает турбины думает , что они в этом деле самые умные . Поэтому не видят того , что по -сути должны были бы видеть .Элементарная задача вывести камеру сгорания за плоскость лопасти таким образом , чтобы радиальный импульс взрыва топлива еще и толкал ротор турбины, чем и создавал бы сверхединичный эффект . Это простая техническая задача. Но не осмысленная ученым теоретиком , она может быть неподвластна инженеру .В общем кому я говорю ? Хотя вряд ли стоит мне прикладывать усилия. Если эта разработка попадет в другие руки , то Россию поставят на колени. Но вам этого не понять . Такие как ты будут саботировать и прикрываться благими идеалами .Никто так не вредит как подобные тебе . История знает немало примеров описывающих подобную ситуацию.
                  gridasov
                  1. Cat Man Null Сегодня, 17:29
                    вася, я, в отличии от тебя, нормальный такой себе.. инженер, ога...

                    И бота я отличаю легко... ты щас интеллект, типа, включил... ну, дык там за тобой опрератор сидит, он и включил laughing

                    Зря, зря минусы отменили.. паноптикум какой-то получаетсо, а не сайт.. Гридасовы какие-то... Полесов, инженер, из Ильфа с Петровым те не родня, случаем?

                    Походу дядя как минимум yes
                    Cat Man Null
                    1. gridasov Сегодня, 17:32
                      И это все аргументы против меня !?
                      gridasov
                    2. мордвин 3 Сегодня, 17:36
                      Цитата: Cat Man Null
                      Зря, зря минусы отменили

                      Плюс Гридасову за независимое мышление. laughing А вот, то, что он написал, так это надо со стаканом разбираться. recourse
                      мордвин 3
                      1. gridasov Сегодня, 17:43
                        Не надо со стаканом разбираться !!! Я в тысячный раз повторюсь , что турбина это только частное применения новой технологии , которая совершенно проста и доступна в применении . Сейчас человечество использует решение основанное на технологии "винта " и производное этого является турбина любых видов . Основы физического процесса остаются такие же как на банальном винте. Мы же говорим о принципиальном и фундаментальном решении того как винт сделать более совершенным , чтобы он гармонично преобразовывал среду в которой находится сам. Я не говорю уже о таких же производных этого нового устройства , которые открывают уникальные возможности для преобразования потенциальной энергии любого подвижного вещества в своей структуре , без затрат энергии на их трансформацию . При этом используя только кинетическую энергию гидро газодинамического потока.
                        gridasov
  7. turbris Сегодня, 15:53
    Преимущество одно и самое главное мы не будем зависеть от ГТД "Зоря-Машпроект", при СССР так доверяли Украине, что на ее территории был единственный завод по этой тематике на весь СССР - вот теперь и расплачиваемся.
    turbris
  8. gridasov Сегодня, 16:11
    Слов нет! Позиционируется турбина со сверхединичным КПД , а они сравнивают чье устройство с 30 процентами КПД лучше чем 31
    gridasov
    1. злой партизан Сегодня, 17:14
      Цитата: gridasov
      сверхединичным КПД

      belay
      Ик... sad
      Гридасов. Я от тебя уже всякое слышал, но ты опять пробил очередное дно. Найди этот термин (сверхединичным КПД ) в любом учебном пособии по... м-м-м...да. А кстати. А в каком курсе физик изучают КПД тепловых двигателей, а, гридасов? winked Вот оттуда и дай мне пожалуйста цитату про "сверхединичные КПД". feel
      А лучше всего - иди-ка ты неуч хотя бы в украинский техникум yes : всё какие-то знания обретёшь не смотря на их украинскую специфику lol . И не трогай физику своими недостойным руками. am
      злой партизан
      1. gridasov Сегодня, 17:25
        Еще один знаток! Сверхединичный эффект достигается тем , что в процесс трансформации гидро газодинамического потока включается не только кинетическая энергия потока , но и трансформация потенциальной энергии того вещества из которого этот поток состоит. Так , что читай учебники и думай своей головой , а не головой того ученого который писал учебники по знаниям своего времени.
        gridasov
        1. злой партизан Сегодня, 17:35
          Цитата: gridasov
          гидро газодинамического потока

          так гидро- или всё-таки "газо"? wassat
          Кстати. Может ты этого и не знаешь. Процессы гидродинамики и газодинамики, не смотря на то, что они подчиняются уравнению непрерывности, существенно различны. yes на тебе. Хотя бы картинки в этой книге посмотри. Кстати. тов признать. что я на тебя наговариваю или не до конца понимаю твою гениальность. предлагаю тебе в течении 15 минут обрисовать мне методы решения уравнения непрерывности. Хотя бы один. Поверь: это одно из самых несложных УЧП. Ну ты же знаешь: что ЭТО такое... feel
          злой партизан
          1. stalkerwalker Сегодня, 17:38
            Цитата: злой партизан
            предлагаю тебе в течении 15 минут

            "...А ты азартен, Парамоша..." (с:)
            wassat
            hi
            stalkerwalker
            1. злой партизан Сегодня, 17:46
              Цитата: stalkerwalker
              .А ты азартен, Парамоша

              Во-первых не азартен, а докучлив, во-вторых не Парамоша, а Полуэкт, в-третьих не ТЫ, а ВЫ!, а в остальном - всё правильно. yes
              Привет, засланец! drinks
              Аппарат надраен войлоком и промыт чистым(!) спиртом. yes Рвётся в бой yes . В смысле - аппарат. lol
              wink
              злой партизан
            2. Cat Man Null Сегодня, 17:49
              Цитата: stalkerwalker
              А ты азартен, Парамоша

              - "Бег"?
              Cat Man Null
          2. мордвин 3 Сегодня, 17:43
            Цитата: злой партизан
            так гидро- или всё-таки "газо"

            А разве вода -не наше всё?
            И эта... отстаньте от Гридасова, вот щас получит он Нобелевку, так он нам всё покажет... И где раки зимуют, тоже... sad
            мордвин 3
            1. Cat Man Null Сегодня, 17:50
              Цитата: мордвин 3
              И где раки зимуют, тоже

              - и как - тоже belay
              - на личном примере laughing

              Мечтаю увидеть what
              Cat Man Null
  9. злой партизан Сегодня, 17:06
    Мой коллега ушёл из Газпрома (Ярославская обл...) обратно в "Сатурн", из которого в своё время и сбежал в "Газпром". Доволен до нельзя yes .
    злой партизан
    1. gridasov Сегодня, 17:35
      Вообще может быть я виноват , что сколько не писал о возможности сотрудничества по разработке новой эффективной турбины и куда только не писал. Но Все умно молчат. Поэтому я и на этом форуме нахожусь , что дело все-таки надо проталкивать
      gridasov
  10. мордвин 3 Сегодня, 17:47
    gridasov,
    Тов. Гридасов, а можно хотя бы набросок, а то что то я не вьехал.
    мордвин 3
    1. злой партизан Сегодня, 17:54
      Цитата: мордвин 3
      а то что то я не вьехал.

      Трудно въехать в ТО, что он выкуривает. yes
      злой партизан
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