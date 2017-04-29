Русский рыцарь Балкан

Болгария отмечает 140-летие Русско-турецкой войны (1877 – 1878 гг.), начавшейся 12 (24 – по нов. ст.) апреля 1877 г., итогом которой стало освобождение страны от пятивекового османского господства. Народная память болгар хранит воспоминания о той войне как подвиге русских во имя болгарской свободы. В нашей стране после революции 1917 года эта освободительная война замалчивалась, Российская империя называлась «мировым жандармом» и «тюрьмой народов». Сегодня мы стремимся вновь обрести историческую память…В Болгарии установлено свыше 400 памятников, связанных с Россией. Многие улицы, города и сёла названы в честь русских общественных деятелей и полководцев, героев Русско-турецкой войны. Особенно актуально вспомнить сегодня о русском дипломате графе Николае Павловиче Игнатьеве, который был творцом Сан-Стефанского договора, вернувшего Болгарии государственность. В этом году ему исполнилось бы 185 лет.Граф Николай Павлович Игнатьев (1832–1908) исключительно популярен в Болгарии. В этой стране его почитают, может, и чуть меньше, чем святого, но куда больше, чем национального героя.17 января 2017 г. при поддержке форума «Болгария–Россия» был создан инициативный комитет по строительству большого памятника графу в центре Софии. В состав комитета вошли писатели, профессора, общественные деятели – цвет софийской научной и культурной элиты. Планируется включить в него и российских представителей. Почему же Игнатьев является кумиром болгар?Этот человек входит в список 100 великих дипломатов, оставивших самый заметный след в истории человечества. С его именем связаны многие яркие страницы, в том числе установление дипломатических и торговых отношений с Бухарой, заключение Пекинского договора с Китаем, в результате которого Приморье без всякого кровопролития стало российским. Будучи в 1864 – 1877 гг. послом в Османской империи, Николай Павлович оказал неоценимые услуги славянским православным народам, в особенности болгарскому, боровшемуся за свою независимость от турецкого ига. Он заботился о болгарских переселенцах, в разное время устраивавшихся в Бессарабии. Добился открытия в Белграде «Болгарского военного училища», где овладевали военным делом революционеры Васил Левский, Михаил Греков.В построенной графом константинопольской больнице св. Николая (руководимой его супругой Екатериной Леонидовной) бесплатно лечились преимущественно болгары. При его самом активном участии была создана Болгарская церковь, независимая от греческого Константинопольского патриархата, а на Константинопольской конференции (1876 – 1877 гг.) представители великих держав впервые признали право Болгарии на самостоятельность.19 февраля (3 марта) 1878 г. в Сан-Стефано Игнатьев подписал предварительный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1877–1878 гг., по которому Сербия, Черногория и Румыния получили независимость. Болгария, включавшая Македонию, становилась автономным княжеством. Несмотря на то, что Берлинский конгресс, состоявшийся позднее в том же году, значительно урезал территорию Болгарии, Игнатьев по-прежнему оставался в глазах болгарского народа его другом, освободителем и защитником. Возглавив в 1888 г. Петербургское славянское благотворительное общество, он по-отечески заботился о болгарской учащейся молодежи в России.В Софию он въехал под живой аркой-пирамидой, образованной ополченцами и «юнаками», в его честь организовали фейерверки и даже факельное шествие. Николай Павлович приветствовал воодушевленных жителей столицы с балкончика дома русского дипломатического агентства (ныне тут Дом Москвы). Со слезами на глазах он восклицал: «Мой идеал – свободная Болгария. Мое сердце принадлежит болгарам!».В том же 1902 году общинный совет города Варна избрал Игнатьева почетным гражданином города и принял решение воздвигнуть ему памятник. Бронзовый бюст был создан скульптором Жеко Спиридоновым и установлен в центре города в 1906 г., еще при жизни графа. Рядом с постаментом находится плита, кратко сообщающая о его заслугах в освобождении Болгарии. Варна более других городов обязана своей свободой графу Н.П. Игнатьеву, поскольку он позволил себе без согласия Александра II (оно пришло позднее) включить в Сан-Стефанский мирный договор условия, по которым турецкие войска не только освобождали крепости в Варне и Шумене, но и разрушали их.Болгарский журнал «Славянски глас» свидетельствует, что в 1902 г. софийский окружной совет принял решение воздвигнуть бюст Игнатьеву на улице, названной его именем. Но тогда эта идея не осуществилась. Только в январе 2008 года, в канун 130-летия освобождения Болгарии и в рамках визита президента России Владимира Путина в Болгарию, по инициативе форума «Болгария–Россия» в Докторском саду, на углу улиц Шипка и Сан-Стефано, был установлен памятный знак дипломату. С одной стороны монумента находится барельеф, изображающий подписание Игнатьевым Сан-Стефанского договора, с другой – изображение русского солдата и болгарского ополченца. В праздничной церемонии открытия памятного знака принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ежегодно в День российского дипломата русские дипломаты возлагают к нему цветы.Игнатьев представлен и на другом софийском памятнике – Александру II, воздвигнутом на площади Народного собрания в 1907 г. С четырех сторон пьедестала, на котором установлена конная статуя Царя-Освободителя, расположены скульптуры, изображающие русскую освободительную армию, болгарское ополчение и главных героев войны. Среди них выделяется фигура Игнатьева, сидящего на коне. Ниже конной статуи – бронзовый медальон, на котором изображен момент подписания Сан-Стефанского договора.В Софии есть длинная красивая улица, названная в честь графа еще в начале XX века. А на пересечении улицы Игнатьева с улицей 6 сентября находится школа № 6 имени графа Игнатьева. В мае 1912 года вдова графа Екатерина Леонидовна подарила этой школе написанный с натуры портрет своего мужа, предположительно принадлежащий кисти великого Ильи Репина. Он и по сей день украшает школу. День подписания Сан-Стефанского договора и праздник патрона школы, 3 марта, ежегодно отмечается в этом учебном заведении. Потомки Игнатьева охотно делились с болгарами фотоснимками и семейными реликвиями. Так, внук Николая Павловича Николай Алексеевич Игнатьев подарил личную печать деда в виде двух рук, скрепленных в рукопожатии. Сейчас она представлена в выставочном зале Памятника свободы Национального музея «Шипка-Бузлуджа». В Национальном историческом музее столицы хранятся и другие личные вещи графа, подаренные его потомками (часы, трость и др.).Софийский храм Покрова Богородицы также связан с Николаем Игнатьевым. После освобождения Болгарии от турок известная болгарская патриотка и меценат Йорданка Филаретова купила в Константинополе иконостас церкви при Николаевской больнице, построенной в османской столице четой Игнатьевых. В начале XX в. этот иконостас оказался в храме Покрова Богородицы.В нем привлекают внимание две иконы: Св. Николая Чудотворца и Св. Великомученицы Екатерины – небесных покровителей Игнатьева и его супруги. В их ликах есть поразительное сходство с графом и его женой. Известно, что иконы были выполнены мастерами Пантелеймоновского монастыря на Афоне. Возможно, они написали их в знак уважения, любви и благодарности к Игнатьеву, который активно защищал на Афоне русских иноков, будучи послом в Турции.А признательная Болгария называла в честь Игнатьева села. Так, в 15 километрах от города Пловдив находится село с удивительным названием – Граф Игнатьево.Игнатьев с удовольствием такое согласие дал.С 2007 по 2015 год, два четырехлетних срока подряд, его мэром был военный авиаинженер Иван Семерджиев, уроженец этого села. Он родился 25 июля 1961 г. До 8-го класса учился здесь в школе имени графа Игнатьева, затем получил гимназическое образование в электротехникуме в Пловдиве. В 1985 г. он окончил Высшее военно-воздушное училище имени Георгия Бенковского. Его служба проходила на болгарской авиационной базе «Граф Игнатьево», находящейся совсем недалеко от села. Сегодня американцы арендуют ее для проведения учений. В 2000 – 2009 гг. начальником базы был генерал Румен Радев, который 19 января 2017 г. официально вступил в должность нового президента Болгарии, и в своей речи в Народном собрании обозначил дружеское отношение к России. Возглавляя базу, Радев подружился с Семерджиевым и перед выборами обещал сделать его ближайшим членом своей команды.В 2007 г. Семерджиев был избран мэром родного села. Будучи очень энергичным человеком, он активно взялся за благоустройство. Ему удалось поднять жизненный уровень людей, вернуть их в село. В здании мэрии, на входе в рабочий кабинет мэра, висит портрет графа Н.П. Игнатьева. Это копия с «репинского» портрета, подаренная селу софийской школой № 6. Бывший мэр обожает Россию и Игнатьева, и всячески старается напоминать о великом дипломате своим соотечественникам. Семерджиев обновил барельеф графа, установленный в 1978 г. на стене сельского Дома культуры. Теперь его постоянно подсвечивают специальной лампочкой, под ним можно поставить цветы. Перед входом в класс сельской школы обращает на себя внимание и уникальное школьное знамя, на котором изображен граф – патрон школы.На втором этаже Дома культуры Иван Семерджиев открыл постоянно действующий краеведческий музей, где жизни и деятельности Игнатьева уделено основное внимание. В основе экспозиции, посвященной графу, лежит фотодокументальная выставка болгарской журналистки Калины Каневой, появившаяся здесь в 2008 г. в связи с презентацией книги Калины «Рыцарь Балкан» о графе Игнатьеве и его потомках. Ее выход в свет, поиск спонсора – большая заслуга Семерджиева. На презентации присутствовал нынешний президент Радев, с большим уважением относящийся к фигуре русского дипломата. Бывший мэр часто бывает гидом в этом музее, водит по нему экскурсионные группы приезжающих русских и служащих на авиабазе американцев. Он часто рассказывает об Игнатьеве молодым болгарам, и они слушают его с большим интересом.Село празднично, хлебом и солью неоднократно встречало потомков своего патрона. В 1913 г. сюда приезжала и дочь графа Игнатьева Екатерина Николаевна, работавшая сестрой милосердия на 1-й Балканской войне 1912–1913 гг. В молодости у нее завязался роман с великим князем Михаилом Михайловичем, но царь Александр III не дал согласия на брак, и она посвятила себя спасению чужих жизней. В сельской церкви Вознесения Господня стоят подаренные графиней старинные канделябры с надписью: «В память раба Божия Николая Павловича Игнатьева». От ее пребывания в Болгарии остался еще один след – волнующий автограф в Книге Памяти храма Рождества Христова на Шипкенском перевале, хранящейся в здании администрации музея Шипка-Бузлуджа: «Неизгладимое впечатление произвел на меня шипкинский храм с его золотыми главами среди Балкан, там, где пало столько славных мучеников-борцов за высокую идею: освобождение от тяжелого векового ига братьев-болгар... Пусть не умрет память о моем незабвенном отце – создателе этого храма-памятника!».Храм Рождества Христова был воздвигнут в 1902 г. по инициативе и активном участии графа Игнатьева и матери генерала М.Д. Скобелева Ольги Николаевны на добровольные пожертвования русского народа. В крипте храма упокоены останки героев Шипки, на стенах установлены мемориальные плиты с названиями войсковых частей, участвовавших в шипкинских боях, а также именами офицеров, павших при обороне перевала. Николай Павлович, будучи председателем строительного комитета, приложил немало усилий, чтобы преодолеть препятствия и поставить этот памятник.Игнатьев мечтал создать не только храм, но и семинарию при нем для болгарского юношества, а также Шипкинский музей. Для семинарии был построен целый комплекс зданий, но открыта она не была. Музей был создан в самом храме, а не в отдельном корпусе, как хотел граф. В 1934 г. советское правительство подарило храм и постройки вокруг него «болгарскому народу». С тех пор он находился в ведении разных министерств и имел статус исторического памятника культуры общенационального значения. При всех политических режимах ежедневно утром и вечером в нем служились панихиды в память о погибших.С начала 1920-х гг. в комплексе семинарских зданий размещались приют для русских инвалидов-эмигрантов и приют Российского общества Красного Креста. В коммунистические времена в нем располагался санаторий для шахтеров. В настоящее время комплекс принадлежит Болгарской церкви и находится в заброшенном состоянии…В истории российской, да и всей европейской международной политики Игнатьев был, пожалуй, единственным крупным дипломатом, который с большим сочувствием и уважением относился к угнетенным христианским народам балканских провинций Османской империи, в особенности к болгарскому населению, и максимально стремился защитить его интересы. Поэтому и память о нем в Болгарии жива до сих пор.