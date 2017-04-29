Русский рыцарь Балкан
Болгария отмечает 140-летие Русско-турецкой войны (1877 – 1878 гг.), начавшейся 12 (24 – по нов. ст.) апреля 1877 г., итогом которой стало освобождение страны от пятивекового османского господства. Народная память болгар хранит воспоминания о той войне как подвиге русских во имя болгарской свободы. В нашей стране после революции 1917 года эта освободительная война замалчивалась, Российская империя называлась «мировым жандармом» и «тюрьмой народов». Сегодня мы стремимся вновь обрести историческую память…
В Болгарии установлено свыше 400 памятников, связанных с Россией. Многие улицы, города и сёла названы в честь русских общественных деятелей и полководцев, героев Русско-турецкой войны. Особенно актуально вспомнить сегодня о русском дипломате графе Николае Павловиче Игнатьеве, который был творцом Сан-Стефанского договора, вернувшего Болгарии государственность. В этом году ему исполнилось бы 185 лет.
Граф Николай Павлович Игнатьев (1832–1908) исключительно популярен в Болгарии. В этой стране его почитают, может, и чуть меньше, чем святого, но куда больше, чем национального героя.
Его именем названы города, села, школы и улицы. В городе Старая Загора еще в 1880 г., сразу после освобождения страны от турок, одна из центральных улиц получила имя Игнатьева. Ему ставят памятники, посвящают спектакли и фотодокументальные выставки, его труды активно издаются.
17 января 2017 г. при поддержке форума «Болгария–Россия» был создан инициативный комитет по строительству большого памятника графу в центре Софии. В состав комитета вошли писатели, профессора, общественные деятели – цвет софийской научной и культурной элиты. Планируется включить в него и российских представителей. Почему же Игнатьев является кумиром болгар?
Этот человек входит в список 100 великих дипломатов, оставивших самый заметный след в истории человечества. С его именем связаны многие яркие страницы, в том числе установление дипломатических и торговых отношений с Бухарой, заключение Пекинского договора с Китаем, в результате которого Приморье без всякого кровопролития стало российским. Будучи в 1864 – 1877 гг. послом в Османской империи, Николай Павлович оказал неоценимые услуги славянским православным народам, в особенности болгарскому, боровшемуся за свою независимость от турецкого ига. Он заботился о болгарских переселенцах, в разное время устраивавшихся в Бессарабии. Добился открытия в Белграде «Болгарского военного училища», где овладевали военным делом революционеры Васил Левский, Михаил Греков.
В построенной графом константинопольской больнице св. Николая (руководимой его супругой Екатериной Леонидовной) бесплатно лечились преимущественно болгары. При его самом активном участии была создана Болгарская церковь, независимая от греческого Константинопольского патриархата, а на Константинопольской конференции (1876 – 1877 гг.) представители великих держав впервые признали право Болгарии на самостоятельность.
19 февраля (3 марта) 1878 г. в Сан-Стефано Игнатьев подписал предварительный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1877–1878 гг., по которому Сербия, Черногория и Румыния получили независимость. Болгария, включавшая Македонию, становилась автономным княжеством. Несмотря на то, что Берлинский конгресс, состоявшийся позднее в том же году, значительно урезал территорию Болгарии, Игнатьев по-прежнему оставался в глазах болгарского народа его другом, освободителем и защитником. Возглавив в 1888 г. Петербургское славянское благотворительное общество, он по-отечески заботился о болгарской учащейся молодежи в России.
Визит Н.П. Игнатьева в Болгарию в сентябре 1902 г. на торжества по случаю 25-летия Шипкинской эпопеи прошел для него с большим успехом. Никогда и никому здесь не оказывали такого восторженного приема. Его встречали огромные толпы, осыпали цветами.
В Софию он въехал под живой аркой-пирамидой, образованной ополченцами и «юнаками», в его честь организовали фейерверки и даже факельное шествие. Николай Павлович приветствовал воодушевленных жителей столицы с балкончика дома русского дипломатического агентства (ныне тут Дом Москвы). Со слезами на глазах он восклицал: «Мой идеал – свободная Болгария. Мое сердце принадлежит болгарам!».
В том же 1902 году общинный совет города Варна избрал Игнатьева почетным гражданином города и принял решение воздвигнуть ему памятник. Бронзовый бюст был создан скульптором Жеко Спиридоновым и установлен в центре города в 1906 г., еще при жизни графа. Рядом с постаментом находится плита, кратко сообщающая о его заслугах в освобождении Болгарии. Варна более других городов обязана своей свободой графу Н.П. Игнатьеву, поскольку он позволил себе без согласия Александра II (оно пришло позднее) включить в Сан-Стефанский мирный договор условия, по которым турецкие войска не только освобождали крепости в Варне и Шумене, но и разрушали их.
Болгарский журнал «Славянски глас» свидетельствует, что в 1902 г. софийский окружной совет принял решение воздвигнуть бюст Игнатьеву на улице, названной его именем. Но тогда эта идея не осуществилась. Только в январе 2008 года, в канун 130-летия освобождения Болгарии и в рамках визита президента России Владимира Путина в Болгарию, по инициативе форума «Болгария–Россия» в Докторском саду, на углу улиц Шипка и Сан-Стефано, был установлен памятный знак дипломату. С одной стороны монумента находится барельеф, изображающий подписание Игнатьевым Сан-Стефанского договора, с другой – изображение русского солдата и болгарского ополченца. В праздничной церемонии открытия памятного знака принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ежегодно в День российского дипломата русские дипломаты возлагают к нему цветы.
Игнатьев представлен и на другом софийском памятнике – Александру II, воздвигнутом на площади Народного собрания в 1907 г. С четырех сторон пьедестала, на котором установлена конная статуя Царя-Освободителя, расположены скульптуры, изображающие русскую освободительную армию, болгарское ополчение и главных героев войны. Среди них выделяется фигура Игнатьева, сидящего на коне. Ниже конной статуи – бронзовый медальон, на котором изображен момент подписания Сан-Стефанского договора.
В Софии есть длинная красивая улица, названная в честь графа еще в начале XX века. А на пересечении улицы Игнатьева с улицей 6 сентября находится школа № 6 имени графа Игнатьева. В мае 1912 года вдова графа Екатерина Леонидовна подарила этой школе написанный с натуры портрет своего мужа, предположительно принадлежащий кисти великого Ильи Репина. Он и по сей день украшает школу. День подписания Сан-Стефанского договора и праздник патрона школы, 3 марта, ежегодно отмечается в этом учебном заведении. Потомки Игнатьева охотно делились с болгарами фотоснимками и семейными реликвиями. Так, внук Николая Павловича Николай Алексеевич Игнатьев подарил личную печать деда в виде двух рук, скрепленных в рукопожатии. Сейчас она представлена в выставочном зале Памятника свободы Национального музея «Шипка-Бузлуджа». В Национальном историческом музее столицы хранятся и другие личные вещи графа, подаренные его потомками (часы, трость и др.).
Софийский храм Покрова Богородицы также связан с Николаем Игнатьевым. После освобождения Болгарии от турок известная болгарская патриотка и меценат Йорданка Филаретова купила в Константинополе иконостас церкви при Николаевской больнице, построенной в османской столице четой Игнатьевых. В начале XX в. этот иконостас оказался в храме Покрова Богородицы.
В нем привлекают внимание две иконы: Св. Николая Чудотворца и Св. Великомученицы Екатерины – небесных покровителей Игнатьева и его супруги. В их ликах есть поразительное сходство с графом и его женой. Известно, что иконы были выполнены мастерами Пантелеймоновского монастыря на Афоне. Возможно, они написали их в знак уважения, любви и благодарности к Игнатьеву, который активно защищал на Афоне русских иноков, будучи послом в Турции.
А признательная Болгария называла в честь Игнатьева села. Так, в 15 километрах от города Пловдив находится село с удивительным названием – Граф Игнатьево.
Здесь в сентябре 1902 года крестьяне остановили карету графа, ехавшего в Пловдив после шипкинских торжеств. Николай Павлович вышел, ответил на приветствия и спросил, как называется их село. «Чоллук», – ответил кмэт (мэр села). Граф поморщился, услышав турецкое название. Тогда жители попросили дать согласие, чтобы село носило его имя.
Игнатьев с удовольствием такое согласие дал.
С 2007 по 2015 год, два четырехлетних срока подряд, его мэром был военный авиаинженер Иван Семерджиев, уроженец этого села. Он родился 25 июля 1961 г. До 8-го класса учился здесь в школе имени графа Игнатьева, затем получил гимназическое образование в электротехникуме в Пловдиве. В 1985 г. он окончил Высшее военно-воздушное училище имени Георгия Бенковского. Его служба проходила на болгарской авиационной базе «Граф Игнатьево», находящейся совсем недалеко от села. Сегодня американцы арендуют ее для проведения учений. В 2000 – 2009 гг. начальником базы был генерал Румен Радев, который 19 января 2017 г. официально вступил в должность нового президента Болгарии, и в своей речи в Народном собрании обозначил дружеское отношение к России. Возглавляя базу, Радев подружился с Семерджиевым и перед выборами обещал сделать его ближайшим членом своей команды.
В 2007 г. Семерджиев был избран мэром родного села. Будучи очень энергичным человеком, он активно взялся за благоустройство. Ему удалось поднять жизненный уровень людей, вернуть их в село. В здании мэрии, на входе в рабочий кабинет мэра, висит портрет графа Н.П. Игнатьева. Это копия с «репинского» портрета, подаренная селу софийской школой № 6. Бывший мэр обожает Россию и Игнатьева, и всячески старается напоминать о великом дипломате своим соотечественникам. Семерджиев обновил барельеф графа, установленный в 1978 г. на стене сельского Дома культуры. Теперь его постоянно подсвечивают специальной лампочкой, под ним можно поставить цветы. Перед входом в класс сельской школы обращает на себя внимание и уникальное школьное знамя, на котором изображен граф – патрон школы.
На втором этаже Дома культуры Иван Семерджиев открыл постоянно действующий краеведческий музей, где жизни и деятельности Игнатьева уделено основное внимание. В основе экспозиции, посвященной графу, лежит фотодокументальная выставка болгарской журналистки Калины Каневой, появившаяся здесь в 2008 г. в связи с презентацией книги Калины «Рыцарь Балкан» о графе Игнатьеве и его потомках. Ее выход в свет, поиск спонсора – большая заслуга Семерджиева. На презентации присутствовал нынешний президент Радев, с большим уважением относящийся к фигуре русского дипломата. Бывший мэр часто бывает гидом в этом музее, водит по нему экскурсионные группы приезжающих русских и служащих на авиабазе американцев. Он часто рассказывает об Игнатьеве молодым болгарам, и они слушают его с большим интересом.
По его словам, болгарские дети ненавидят историю как школьный предмет, поскольку учебник истории очень скучный и скудный. Так, в нем сказано, что «в 1878 году был подписан Сан-Стефанский договор», а кем и при каких обстоятельствах – нет подробных сведений.
Село празднично, хлебом и солью неоднократно встречало потомков своего патрона. В 1913 г. сюда приезжала и дочь графа Игнатьева Екатерина Николаевна, работавшая сестрой милосердия на 1-й Балканской войне 1912–1913 гг. В молодости у нее завязался роман с великим князем Михаилом Михайловичем, но царь Александр III не дал согласия на брак, и она посвятила себя спасению чужих жизней. В сельской церкви Вознесения Господня стоят подаренные графиней старинные канделябры с надписью: «В память раба Божия Николая Павловича Игнатьева». От ее пребывания в Болгарии остался еще один след – волнующий автограф в Книге Памяти храма Рождества Христова на Шипкенском перевале, хранящейся в здании администрации музея Шипка-Бузлуджа: «Неизгладимое впечатление произвел на меня шипкинский храм с его золотыми главами среди Балкан, там, где пало столько славных мучеников-борцов за высокую идею: освобождение от тяжелого векового ига братьев-болгар... Пусть не умрет память о моем незабвенном отце – создателе этого храма-памятника!».
Храм Рождества Христова был воздвигнут в 1902 г. по инициативе и активном участии графа Игнатьева и матери генерала М.Д. Скобелева Ольги Николаевны на добровольные пожертвования русского народа. В крипте храма упокоены останки героев Шипки, на стенах установлены мемориальные плиты с названиями войсковых частей, участвовавших в шипкинских боях, а также именами офицеров, павших при обороне перевала. Николай Павлович, будучи председателем строительного комитета, приложил немало усилий, чтобы преодолеть препятствия и поставить этот памятник.
Игнатьев мечтал создать не только храм, но и семинарию при нем для болгарского юношества, а также Шипкинский музей. Для семинарии был построен целый комплекс зданий, но открыта она не была. Музей был создан в самом храме, а не в отдельном корпусе, как хотел граф. В 1934 г. советское правительство подарило храм и постройки вокруг него «болгарскому народу». С тех пор он находился в ведении разных министерств и имел статус исторического памятника культуры общенационального значения. При всех политических режимах ежедневно утром и вечером в нем служились панихиды в память о погибших.
С начала 1920-х гг. в комплексе семинарских зданий размещались приют для русских инвалидов-эмигрантов и приют Российского общества Красного Креста. В коммунистические времена в нем располагался санаторий для шахтеров. В настоящее время комплекс принадлежит Болгарской церкви и находится в заброшенном состоянии…
Инициативный комитет делает всё для того, чтобы привести в порядок русское кладбище и установить мемориальные плиты с упоминанием русских беженцев, живших близ шипкинского храма и на прилегающих территориях.
В истории российской, да и всей европейской международной политики Игнатьев был, пожалуй, единственным крупным дипломатом, который с большим сочувствием и уважением относился к угнетенным христианским народам балканских провинций Османской империи, в особенности к болгарскому населению, и максимально стремился защитить его интересы. Поэтому и память о нем в Болгарии жива до сих пор.
В Болгарии установлено свыше 400 памятников, связанных с Россией. Многие улицы, города и сёла названы в честь русских общественных деятелей и полководцев, героев Русско-турецкой войны. Особенно актуально вспомнить сегодня о русском дипломате графе Николае Павловиче Игнатьеве, который был творцом Сан-Стефанского договора, вернувшего Болгарии государственность. В этом году ему исполнилось бы 185 лет.
Граф Николай Павлович Игнатьев (1832–1908) исключительно популярен в Болгарии. В этой стране его почитают, может, и чуть меньше, чем святого, но куда больше, чем национального героя.
Его именем названы города, села, школы и улицы. В городе Старая Загора еще в 1880 г., сразу после освобождения страны от турок, одна из центральных улиц получила имя Игнатьева. Ему ставят памятники, посвящают спектакли и фотодокументальные выставки, его труды активно издаются.
17 января 2017 г. при поддержке форума «Болгария–Россия» был создан инициативный комитет по строительству большого памятника графу в центре Софии. В состав комитета вошли писатели, профессора, общественные деятели – цвет софийской научной и культурной элиты. Планируется включить в него и российских представителей. Почему же Игнатьев является кумиром болгар?
Этот человек входит в список 100 великих дипломатов, оставивших самый заметный след в истории человечества. С его именем связаны многие яркие страницы, в том числе установление дипломатических и торговых отношений с Бухарой, заключение Пекинского договора с Китаем, в результате которого Приморье без всякого кровопролития стало российским. Будучи в 1864 – 1877 гг. послом в Османской империи, Николай Павлович оказал неоценимые услуги славянским православным народам, в особенности болгарскому, боровшемуся за свою независимость от турецкого ига. Он заботился о болгарских переселенцах, в разное время устраивавшихся в Бессарабии. Добился открытия в Белграде «Болгарского военного училища», где овладевали военным делом революционеры Васил Левский, Михаил Греков.
В построенной графом константинопольской больнице св. Николая (руководимой его супругой Екатериной Леонидовной) бесплатно лечились преимущественно болгары. При его самом активном участии была создана Болгарская церковь, независимая от греческого Константинопольского патриархата, а на Константинопольской конференции (1876 – 1877 гг.) представители великих держав впервые признали право Болгарии на самостоятельность.
19 февраля (3 марта) 1878 г. в Сан-Стефано Игнатьев подписал предварительный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1877–1878 гг., по которому Сербия, Черногория и Румыния получили независимость. Болгария, включавшая Македонию, становилась автономным княжеством. Несмотря на то, что Берлинский конгресс, состоявшийся позднее в том же году, значительно урезал территорию Болгарии, Игнатьев по-прежнему оставался в глазах болгарского народа его другом, освободителем и защитником. Возглавив в 1888 г. Петербургское славянское благотворительное общество, он по-отечески заботился о болгарской учащейся молодежи в России.
Визит Н.П. Игнатьева в Болгарию в сентябре 1902 г. на торжества по случаю 25-летия Шипкинской эпопеи прошел для него с большим успехом. Никогда и никому здесь не оказывали такого восторженного приема. Его встречали огромные толпы, осыпали цветами.
В Софию он въехал под живой аркой-пирамидой, образованной ополченцами и «юнаками», в его честь организовали фейерверки и даже факельное шествие. Николай Павлович приветствовал воодушевленных жителей столицы с балкончика дома русского дипломатического агентства (ныне тут Дом Москвы). Со слезами на глазах он восклицал: «Мой идеал – свободная Болгария. Мое сердце принадлежит болгарам!».
В том же 1902 году общинный совет города Варна избрал Игнатьева почетным гражданином города и принял решение воздвигнуть ему памятник. Бронзовый бюст был создан скульптором Жеко Спиридоновым и установлен в центре города в 1906 г., еще при жизни графа. Рядом с постаментом находится плита, кратко сообщающая о его заслугах в освобождении Болгарии. Варна более других городов обязана своей свободой графу Н.П. Игнатьеву, поскольку он позволил себе без согласия Александра II (оно пришло позднее) включить в Сан-Стефанский мирный договор условия, по которым турецкие войска не только освобождали крепости в Варне и Шумене, но и разрушали их.
Болгарский журнал «Славянски глас» свидетельствует, что в 1902 г. софийский окружной совет принял решение воздвигнуть бюст Игнатьеву на улице, названной его именем. Но тогда эта идея не осуществилась. Только в январе 2008 года, в канун 130-летия освобождения Болгарии и в рамках визита президента России Владимира Путина в Болгарию, по инициативе форума «Болгария–Россия» в Докторском саду, на углу улиц Шипка и Сан-Стефано, был установлен памятный знак дипломату. С одной стороны монумента находится барельеф, изображающий подписание Игнатьевым Сан-Стефанского договора, с другой – изображение русского солдата и болгарского ополченца. В праздничной церемонии открытия памятного знака принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ежегодно в День российского дипломата русские дипломаты возлагают к нему цветы.
Игнатьев представлен и на другом софийском памятнике – Александру II, воздвигнутом на площади Народного собрания в 1907 г. С четырех сторон пьедестала, на котором установлена конная статуя Царя-Освободителя, расположены скульптуры, изображающие русскую освободительную армию, болгарское ополчение и главных героев войны. Среди них выделяется фигура Игнатьева, сидящего на коне. Ниже конной статуи – бронзовый медальон, на котором изображен момент подписания Сан-Стефанского договора.
В Софии есть длинная красивая улица, названная в честь графа еще в начале XX века. А на пересечении улицы Игнатьева с улицей 6 сентября находится школа № 6 имени графа Игнатьева. В мае 1912 года вдова графа Екатерина Леонидовна подарила этой школе написанный с натуры портрет своего мужа, предположительно принадлежащий кисти великого Ильи Репина. Он и по сей день украшает школу. День подписания Сан-Стефанского договора и праздник патрона школы, 3 марта, ежегодно отмечается в этом учебном заведении. Потомки Игнатьева охотно делились с болгарами фотоснимками и семейными реликвиями. Так, внук Николая Павловича Николай Алексеевич Игнатьев подарил личную печать деда в виде двух рук, скрепленных в рукопожатии. Сейчас она представлена в выставочном зале Памятника свободы Национального музея «Шипка-Бузлуджа». В Национальном историческом музее столицы хранятся и другие личные вещи графа, подаренные его потомками (часы, трость и др.).
Софийский храм Покрова Богородицы также связан с Николаем Игнатьевым. После освобождения Болгарии от турок известная болгарская патриотка и меценат Йорданка Филаретова купила в Константинополе иконостас церкви при Николаевской больнице, построенной в османской столице четой Игнатьевых. В начале XX в. этот иконостас оказался в храме Покрова Богородицы.
В нем привлекают внимание две иконы: Св. Николая Чудотворца и Св. Великомученицы Екатерины – небесных покровителей Игнатьева и его супруги. В их ликах есть поразительное сходство с графом и его женой. Известно, что иконы были выполнены мастерами Пантелеймоновского монастыря на Афоне. Возможно, они написали их в знак уважения, любви и благодарности к Игнатьеву, который активно защищал на Афоне русских иноков, будучи послом в Турции.
А признательная Болгария называла в честь Игнатьева села. Так, в 15 километрах от города Пловдив находится село с удивительным названием – Граф Игнатьево.
Здесь в сентябре 1902 года крестьяне остановили карету графа, ехавшего в Пловдив после шипкинских торжеств. Николай Павлович вышел, ответил на приветствия и спросил, как называется их село. «Чоллук», – ответил кмэт (мэр села). Граф поморщился, услышав турецкое название. Тогда жители попросили дать согласие, чтобы село носило его имя.
Игнатьев с удовольствием такое согласие дал.
С 2007 по 2015 год, два четырехлетних срока подряд, его мэром был военный авиаинженер Иван Семерджиев, уроженец этого села. Он родился 25 июля 1961 г. До 8-го класса учился здесь в школе имени графа Игнатьева, затем получил гимназическое образование в электротехникуме в Пловдиве. В 1985 г. он окончил Высшее военно-воздушное училище имени Георгия Бенковского. Его служба проходила на болгарской авиационной базе «Граф Игнатьево», находящейся совсем недалеко от села. Сегодня американцы арендуют ее для проведения учений. В 2000 – 2009 гг. начальником базы был генерал Румен Радев, который 19 января 2017 г. официально вступил в должность нового президента Болгарии, и в своей речи в Народном собрании обозначил дружеское отношение к России. Возглавляя базу, Радев подружился с Семерджиевым и перед выборами обещал сделать его ближайшим членом своей команды.
В 2007 г. Семерджиев был избран мэром родного села. Будучи очень энергичным человеком, он активно взялся за благоустройство. Ему удалось поднять жизненный уровень людей, вернуть их в село. В здании мэрии, на входе в рабочий кабинет мэра, висит портрет графа Н.П. Игнатьева. Это копия с «репинского» портрета, подаренная селу софийской школой № 6. Бывший мэр обожает Россию и Игнатьева, и всячески старается напоминать о великом дипломате своим соотечественникам. Семерджиев обновил барельеф графа, установленный в 1978 г. на стене сельского Дома культуры. Теперь его постоянно подсвечивают специальной лампочкой, под ним можно поставить цветы. Перед входом в класс сельской школы обращает на себя внимание и уникальное школьное знамя, на котором изображен граф – патрон школы.
На втором этаже Дома культуры Иван Семерджиев открыл постоянно действующий краеведческий музей, где жизни и деятельности Игнатьева уделено основное внимание. В основе экспозиции, посвященной графу, лежит фотодокументальная выставка болгарской журналистки Калины Каневой, появившаяся здесь в 2008 г. в связи с презентацией книги Калины «Рыцарь Балкан» о графе Игнатьеве и его потомках. Ее выход в свет, поиск спонсора – большая заслуга Семерджиева. На презентации присутствовал нынешний президент Радев, с большим уважением относящийся к фигуре русского дипломата. Бывший мэр часто бывает гидом в этом музее, водит по нему экскурсионные группы приезжающих русских и служащих на авиабазе американцев. Он часто рассказывает об Игнатьеве молодым болгарам, и они слушают его с большим интересом.
По его словам, болгарские дети ненавидят историю как школьный предмет, поскольку учебник истории очень скучный и скудный. Так, в нем сказано, что «в 1878 году был подписан Сан-Стефанский договор», а кем и при каких обстоятельствах – нет подробных сведений.
Село празднично, хлебом и солью неоднократно встречало потомков своего патрона. В 1913 г. сюда приезжала и дочь графа Игнатьева Екатерина Николаевна, работавшая сестрой милосердия на 1-й Балканской войне 1912–1913 гг. В молодости у нее завязался роман с великим князем Михаилом Михайловичем, но царь Александр III не дал согласия на брак, и она посвятила себя спасению чужих жизней. В сельской церкви Вознесения Господня стоят подаренные графиней старинные канделябры с надписью: «В память раба Божия Николая Павловича Игнатьева». От ее пребывания в Болгарии остался еще один след – волнующий автограф в Книге Памяти храма Рождества Христова на Шипкенском перевале, хранящейся в здании администрации музея Шипка-Бузлуджа: «Неизгладимое впечатление произвел на меня шипкинский храм с его золотыми главами среди Балкан, там, где пало столько славных мучеников-борцов за высокую идею: освобождение от тяжелого векового ига братьев-болгар... Пусть не умрет память о моем незабвенном отце – создателе этого храма-памятника!».
Храм Рождества Христова был воздвигнут в 1902 г. по инициативе и активном участии графа Игнатьева и матери генерала М.Д. Скобелева Ольги Николаевны на добровольные пожертвования русского народа. В крипте храма упокоены останки героев Шипки, на стенах установлены мемориальные плиты с названиями войсковых частей, участвовавших в шипкинских боях, а также именами офицеров, павших при обороне перевала. Николай Павлович, будучи председателем строительного комитета, приложил немало усилий, чтобы преодолеть препятствия и поставить этот памятник.
Игнатьев мечтал создать не только храм, но и семинарию при нем для болгарского юношества, а также Шипкинский музей. Для семинарии был построен целый комплекс зданий, но открыта она не была. Музей был создан в самом храме, а не в отдельном корпусе, как хотел граф. В 1934 г. советское правительство подарило храм и постройки вокруг него «болгарскому народу». С тех пор он находился в ведении разных министерств и имел статус исторического памятника культуры общенационального значения. При всех политических режимах ежедневно утром и вечером в нем служились панихиды в память о погибших.
С начала 1920-х гг. в комплексе семинарских зданий размещались приют для русских инвалидов-эмигрантов и приют Российского общества Красного Креста. В коммунистические времена в нем располагался санаторий для шахтеров. В настоящее время комплекс принадлежит Болгарской церкви и находится в заброшенном состоянии…
Инициативный комитет делает всё для того, чтобы привести в порядок русское кладбище и установить мемориальные плиты с упоминанием русских беженцев, живших близ шипкинского храма и на прилегающих территориях.
В истории российской, да и всей европейской международной политики Игнатьев был, пожалуй, единственным крупным дипломатом, который с большим сочувствием и уважением относился к угнетенным христианским народам балканских провинций Османской империи, в особенности к болгарскому населению, и максимально стремился защитить его интересы. Поэтому и память о нем в Болгарии жива до сих пор.
Автор: Михаил ГориновПервоисточник: http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/russkij_rycar_balkan_620.htm