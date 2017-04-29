КНДР провела пуск баллистической ракеты
Северная Корея провела очередное испытание, предположительно, баллистической ракеты, передает РИА Новости сообщение южнокорейского агентства Рёнхап.
Американские военные также подтвердили запуск ракеты в КНДР, передает телеканал CNN. Как сообщил источник в Пентагоне, ракета упала у побережья Японии.
Южнокорейские специалисты заявили, что пуск был неудачным, так как ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта.
Южнокорейские специалисты не исключают, что баллистическая ракета, неудачный пуск которой был осуществлен КНДР в субботу утром, была типа Scud ER, то есть с увеличенной дальностью полета, сообщило агентство Ренхап.
Также не исключается вероятность того, что северокорейские военные могли провести испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.
Северная Корея сегодня утром произвела пуск ракеты пока не определенного типа в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо,— приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Американские военные также подтвердили запуск ракеты в КНДР, передает телеканал CNN. Как сообщил источник в Пентагоне, ракета упала у побережья Японии.
Южнокорейские специалисты заявили, что пуск был неудачным, так как ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта.
Южнокорейские специалисты не исключают, что баллистическая ракета, неудачный пуск которой был осуществлен КНДР в субботу утром, была типа Scud ER, то есть с увеличенной дальностью полета, сообщило агентство Ренхап.
Также не исключается вероятность того, что северокорейские военные могли провести испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›КНДР
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