09:37 29 апреля

КНДР провела пуск баллистической ракеты

Северная Корея провела очередное испытание, предположительно, баллистической ракеты, передает РИА Новости сообщение южнокорейского агентства Рёнхап.

Северная Корея сегодня утром произвела пуск ракеты пока не определенного типа в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо,
— приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

КНДР провела пуск баллистической ракеты



Американские военные также подтвердили запуск ракеты в КНДР, передает телеканал CNN. Как сообщил источник в Пентагоне, ракета упала у побережья Японии.

Южнокорейские специалисты заявили, что пуск был неудачным, так как ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта.

Южнокорейские специалисты не исключают, что баллистическая ракета, неудачный пуск которой был осуществлен КНДР в субботу утром, была типа Scud ER, то есть с увеличенной дальностью полета, сообщило агентство Ренхап.
Также не исключается вероятность того, что северокорейские военные могли провести испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›КНДР
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Комментарии 33

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  1. игорка357 Сегодня, 05:23
    Мдя уж дела..ждемс дальнейшего развития,слово за амерами!
    игорка357
    1. Mystery12345 Сегодня, 05:32
      об "удачном" или "неудачном" пуске,может судить только тот ,кто этот пуск осуществил...
      Mystery12345
      1. Александр романов Сегодня, 05:42
        Цитата: Mystery12345
        об "удачном" или "неудачном" пуске,может судить только тот ,кто этот пуск осуществил...

        А еще тот кто наблюдает за этим .
        Александр романов
        1. Mystery12345 Сегодня, 05:50
          если знает техзадание.
          Mystery12345
          1. Александр романов Сегодня, 05:51
            Цитата: Mystery12345
            если знает техзадание.

            Тех задание взорваться после старта wassat
            Александр романов
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:30
          Александр романов -Александр hi не дает вам племя Ыново спать спокойно am С их летающими петардами у янки башню сорвет, и все -начнется глобальный бабах!
          Изгоняющий либероидов
        3. апро Сегодня, 06:33
          А ещё те кто может через СМИ проводить свою идеологическую линию.
          апро
      2. сибиралт Сегодня, 06:32
        Был бы пуск удачным, то сообщили бы , что пуском лично руководил сами знаете кто. laughing
        сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 05:37
    Если весь мир с замиранием сердца следит за тобой, можешь запускать даже фейерверки, ты уже победил laughing
    Горный стрелок
    1. Александр романов Сегодня, 05:43
      Цитата: Горный стрелок
      Если весь мир с замиранием сердца следит за тобой, можешь запускать даже фейерверки, ты уже победил

      Это перемога по украински или по арабски. Расфигачили в хлам,вылез из руин и заорал-ПОБЕДАААААААААА Аллах Акбар
      Александр романов
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:32
        Александр романов -чтобы за тобой постоянно наблюдали нужно просто страшно вывести из себя соседей belay Только наблюдать они будут с дрыном в руках.
        Изгоняющий либероидов
  3. Masya Masya Сегодня, 05:51
    Там, трампушу удар не хватил? Нашла коса на камень...
    Masya Masya
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 06:20
      Трамп сейчас счет Сеулу не на 1 млрд., а на 2 выставит: не захотели сразу платить - умойтесь
      Юджин-Евгений
  4. Jovanni Сегодня, 05:52
    Интересно, а как они пуски считают неудачными, ни в какой американский корабль ни попали, что ли? Что-то с целкостью надо делать...
    Jovanni
    1. Александр романов Сегодня, 05:53
      Цитата: Jovanni
      Интересно, а как они пуски считают неудачными,

      Южнокорейские специалисты заявили, что пуск был неудачным, так как ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта.
      К примеру такои
      Александр романов
      1. Jovanni Сегодня, 05:55
        И упала у побережья Японии? Быстро летает, зараза...
        Jovanni
        1. Александр романов Сегодня, 06:46
          Цитата: Jovanni
          И упала у побережья Японии?

          И давно вы стали верить СНН ? который ссылается на неизвестного источника в Пентагоне. Открою вам таину,неизвестный источник в Пентагоне это я

          А вот это официальный источник Трамп подтвердил неудачный пуск ракеты КНДР
          Александр романов
  5. cariperpaint Сегодня, 05:52
    я вот не понимаю американцев))) неудачные пуски это тоже опыт. исправление недостатков. а когда удачные начнутся опять начнут ололо орать?))) так поздно уже будет))) хотя может и правы люди что весь этот к\и\пишь не против северных соседей был...
    cariperpaint
    1. Александр романов Сегодня, 05:54
      Цитата: cariperpaint
      ) неудачные пуски это тоже опыт. исправление недостатков

      Вот когда наша очередная ракета не долетит до космоса,вы то же самое напишите?
      Александр романов
      1. zoolu300 Сегодня, 09:36
        Так вы радуйтесь, все идет по вашему булкохрустному плану. Это в кровавом СССР его мерзкие ракеты умудрялись летать, не то что в "свободной" РФ.
        zoolu300
  6. тасха Сегодня, 06:04
    Точных данных о результатах запуска пока нет.

    В то же время представитель Тихоокеанского командования США Дэйв Бенхам рассказал, что ракета не покидала территории КНДР и не представляла угрозы для США.


    По мнению президента США Дональда Трампа, Северная Корея открыто показала неуважение к пожеланиям Китая и его руководителя ​Си Цзиньпиню. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
    тасха
  7. nick.guda Сегодня, 06:14
    Цитата: Александр романов
    Цитата: cariperpaint
    ) неудачные пуски это тоже опыт. исправление недостатков

    Вот когда наша очередная ракета не долетит до космоса,вы то же самое напишите?


    если это будут испытания новой ракеты,то да..
    nick.guda
  8. Олег Агеев Сегодня, 06:20
    Ракета упала у побережья Японии, так как взорвалась спустя несколько секунд после старта?! Вива КНДР!!! За секунд 150 до США ваши ракеты судя по всему долетят!!!!
    Олег Агеев
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:20
    Куда радаров, система про развернута и южнокорейцы не могут определить что именно запустили их северокорейские братья? fool Грош тогда цена таким спецам am
    Изгоняющий либероидов
  10. Олег Агеев Сегодня, 06:21
    Я с города Севастополя, почему отображается украинский флаг???????????????
    Олег Агеев
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:31
      Цитата: Олег Агеев
      Я с города Севастополя, почему отображается украинский флаг???????????????

      смените...
      Mystery12345
      1. Александр романов Сегодня, 06:47
        Цитата: Mystery12345
        смените...

        Город или страну laughing
        Александр романов
    2. faridg7 Сегодня, 08:32
      Цитата: Олег Агеев
      Я с города Севастополя, почему отображается украинский флаг???????????????

      Ваш интернетпровайдер ссыт, если он обозначится как российский и работает в Крыму, то ему в европе врубят ссанкции, а терять кусок заработка в европе видать не хочется, вот и юлит. Это мы на экранах телевизоров все как один- КРЫМНАШ, а когда дело касается кошелька, пплатить за КРЫМ-НАШ готовы далеко не все.
      faridg7
  11. Quasar Сегодня, 06:21
    Все приведёт не хорошему. Все беды отразятся на простых людях.
    Quasar
  12. Старый26 Сегодня, 07:45
    Цитата: Mystery12345
    об "удачном" или "неудачном" пуске,может судить только тот ,кто этот пуск осуществил...

    Или кто наблюдал

    Цитата: Александр романов
    Цитата: Mystery12345
    об "удачном" или "неудачном" пуске,может судить только тот ,кто этот пуск осуществил...

    А еще тот кто наблюдает за этим .

    "Вырвали" фразу буквально изо рта laughing

    Цитата: Masya Masya
    Там, трампушу удар не хватил? Нашла коса на камень...

    На камень? Камень - это надо понмать ракеты, которыми Ким обещал сжечь америку и которые почему-то вместо того, чтобы летать взрываются? На этот камень нашла коса? Не питаю никакого пиетета в отношении Д.Т, но у Кима уже конкретно сносит крышу. Такое впечатление, что просто хочет попробовать, а ударят по нему или только обещают

    Цитата: Jovanni
    Интересно, а как они пуски считают неудачными, ни в какой американский корабль ни попали, что ли? Что-то с целкостью надо делать...

    Северокорейцы считают удачным пуск и всегда об этом "трубят" когда ракета пролетела более 300 км. Но почему-то они продолжают считать удачными пуски, даже если ракета пролетела 150 метров, или полсста километров.
    Такие высказывания напоминаю фразу из старого советского фильма "Укрощение огня", когда Башкирцеву говорят члены ГК.
    "Ну что ж, Андрей Ильич, будем считать что пуск успешный. Ракета со старта ушла, красиво ушла, а что она решила вернуться на старт, так это ее личное дело"

    Так и тут. Взрывается, но раз ведь стартовала, значит удачно?

    Цитата: Александр романов
    Цитата: cariperpaint
    ) неудачные пуски это тоже опыт. исправление недостатков

    Вот когда наша очередная ракета не долетит до космоса,вы то же самое напишите?

    В какой-то мере соглашусь с вашим оппонентом. Неудачные пуски - это этапы к исправлению. Идет отработка изделия. Разумеется если такие пуски не идут каждый день, когда понятно, что даже понять, что произошло еще нельзя, поскольку еще не расшифрована телеметрия

    Цитата: Олег Агеев
    Ракета упала у побережья Японии, так как взорвалась спустя несколько секунд после старта?! Вива КНДР!!! За секунд 150 до США ваши ракеты судя по всему долетят!!!!

    Нипонятно кто дакую ересь написал, какое издание. Ракета упала через несколько секунд после старта на расстоянии 50 км от старта на северокорейскую территорию

    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Куда радаров, система про развернута и южнокорейцы не могут определить что именно запустили их северокорейские братья? fool Грош тогда цена таким спецам am

    Вы зря так. Если это новая ракета, а пока прошел "слух", что это может быть ракета KN-17 (вероятнее всего под этим индексом скрывается та ракета, которая на параде была на транспортере с колесами, закрытыми фальшпанелями), то такое вполне возможно. Сам факт зафиксирован, но что это - пока непонятно, поскольку изделие новое.
    Старый26
  13. Улиточник N9 Сегодня, 09:06
    Она не сама взорвалась, ее сбили американцы применив секретное оружие -"луч смерти", который стоит у них на спутниках. Это уже третья подряд корейская ракета уничтоженная этим лучом. Таким образом американцы проверяют и испытывают один из компонентов своей глобальной ПРО. Этим же смертоносным лучом они вызывают пожары в нужных им областях Земли. Впервые они применили его в 2010 году в России, вызвав многочисленные пожары вокруг Москвы. Сейчас, этим же лучом вызваны пожары, бушующие в Сибири. Тем самым, Трамп дает обнадеживающий сигнал своим союзникам и демонстрирует своим противникам мощь и возможности США. laughing lol wassat
    Улиточник N9
  14. терминатор Сегодня, 09:14
    Вот почему Америке Японии Южной Кореи и К Н Д Р не договориться а ?
    терминатор
  15. Wiskar Сегодня, 09:29
    Ну и зачем? Уже Китай и Россия ввели жёсткие санкции против КНДР.
    КНДР уже почти добилась, что от неё уходят, если не союзники, то поддерживающие страны.
    Wiskar
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