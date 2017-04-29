"Carl Vinson" сегодня "обнаружился" у берегов Японии

«Обнаружился» американский авианосец «Carl Vinson», который, по приказу Трампа, должен был, сменив курс, двигаться к берегам Корейского полуострова. История с «потерей» авианосца стала набирать обороты после того, как представители Пентагона стали заявлять, что «Carl Vinson» (во время сообщений президента США о направлении авианосной группы к берегам Северной Кореи) двигался в противоположном направлении.Сегодня стало известно, что авианосец ВМС США находится у берегов Японии – в районе префектуры Нагасаки. Такую информацию представил японский телеканал NHK. Авианосец был снят около 1:00 (мск) (шесть утра по местном времени) с вертолёта.Японские СМИ пишут о том, что американский авианосец «может в течение дня миновать Корейский полуостров в течение ближайших суток».Напомним, что ранее заявлялось о «возможном прибытии авианосной группы США к берегам Кореи 15 апреля». В тот день в КНДР отмечалось 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена. Затем сроки прибытия стали сдвигать, заявляя, что «Carl Vinson» достигнет берегов Корейского полуострова к 25 апреля – дню создания армии КНДР. Теперь очередные заявления о том, что «Carl Vinson» «вот-вот выйдет на целевые позиции» в нескольких десятках морских миль от Кореи.