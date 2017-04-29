09:37 29 апреля

"Carl Vinson" сегодня "обнаружился" у берегов Японии

«Обнаружился» американский авианосец «Carl Vinson», который, по приказу Трампа, должен был, сменив курс, двигаться к берегам Корейского полуострова. История с «потерей» авианосца стала набирать обороты после того, как представители Пентагона стали заявлять, что «Carl Vinson» (во время сообщений президента США о направлении авианосной группы к берегам Северной Кореи) двигался в противоположном направлении.

Сегодня стало известно, что авианосец ВМС США находится у берегов Японии – в районе префектуры Нагасаки. Такую информацию представил японский телеканал NHK. Авианосец был снят около 1:00 (мск) (шесть утра по местном времени) с вертолёта.

Японские СМИ пишут о том, что американский авианосец «может в течение дня миновать Корейский полуостров в течение ближайших суток».


"Carl Vinson" сегодня "обнаружился" у берегов Японии


Напомним, что ранее заявлялось о «возможном прибытии авианосной группы США к берегам Кореи 15 апреля». В тот день в КНДР отмечалось 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена. Затем сроки прибытия стали сдвигать, заявляя, что «Carl Vinson» достигнет берегов Корейского полуострова к 25 апреля – дню создания армии КНДР. Теперь очередные заявления о том, что «Carl Vinson» «вот-вот выйдет на целевые позиции» в нескольких десятках морских миль от Кореи.

Использованы фотографии: commons.wikimedia.org
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Комментарии 16

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:15
    ... ипенцы, вроде как, не должны бы тролить...
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 06:42
      Близко к полуострову " Карл Винсон" вряд ли подойдет. belay
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:18
    Я же писал, что Трамп - клоун. Ради "эффектной фразы" готов врать напропалую. Думаю, что то типа Бориса Джонса, только рыжий. И с Иванкой в качестве главного советника. Её высказывания о том, что более миллиарда женщин не имеют смартфонов, поэтому несчастны - сродни высказыванию Марии-Антуанетты о бедняках Парижа- у них нет хлеба? Пусть едят пирожные...
    Горный стрелок
  3. Jovanni Сегодня, 06:25
    "Carl Vinson" сегодня "обнаружился" у берегов Японии

    А! Вот в кого не попала корейская ракета...
    Jovanni
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:26
    "Он шел до Одессы, а вышел к Херсону "-точно про этот авианосец wassat Где япошки, а где южеокорейцы fool (далее по Лаврову )!
    Изгоняющий либероидов
  5. Ныробский Сегодня, 06:29
    Карл, спешит не торопясь, а то вдруг корейцы затопят.
    Ныробский
    1. Александр романов Сегодня, 06:50
      Цитата: Ныробский
      Карл, спешит не торопясь, а то вдруг корейцы затопят.

      Правда считаете ситуацию смешной?
      Александр романов
      1. свободный Сегодня, 07:53
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Ныробский
        Карл, спешит не торопясь, а то вдруг корейцы затопят.

        Правда считаете ситуацию смешной?


        а вы что предлагаете Романов?
        свободный
      2. Ныробский Сегодня, 08:20
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Ныробский
        Карл, спешит не торопясь, а то вдруг корейцы затопят.

        Правда считаете ситуацию смешной?

        Ситуация не стала сложнее, чем была две недели назад, когда мир застыл в ожидании обмена ракетными ударами. Как говорится - дорога ложка к обеду. А сейчас что? Побултыхается эта американская посудина в тер.водах Японии и Ю. Кореи и уберётся.
        Ныробский
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    «Carl Vinson»

    Ну вот и объявился, правда немного не там где должен быть, но это американские проблемы. А нам стоит задуматься, что он все же в этом регионе и еще не известно какие ему поставлены задачи.
    rotmistr60
    1. Владимирец Сегодня, 08:06
      Цитата: rotmistr60
      Ну вот и объявился

      Думаю, кому положено, его никогда и не "теряли". yes Не пойму только что означает эта фраза, тайный знак резиденту в Буэнос-Айресе? «может в течение дня миновать Корейский полуостров в течение ближайших суток». what
      Владимирец
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:11
        То, что его не теряли те кому положено спору нет. Иначе им была бы грош цена. По поводу "тайного знака". Давно обратил внимание на то, что статьи выходят с массой ошибок, опечаток. Спрашивается, а зачем тогда нужна модерация статьи? Посмотреть укладывается ли она в политику сайта?
        rotmistr60
        1. Владимирец Сегодня, 08:15
          Цитата: rotmistr60
          Спрашивается, а зачем тогда нужна модерация статьи?

          Людей тоже можно понять, статья то немаленькая, целых 9 предложений, немудрено просмотреть. smile
          Владимирец
  7. Андрей Панов Сегодня, 07:58
    Ну, пиарщики! Сначала накалили ситуацию, а сейчас выступят главными миролюбами. Лицедеи.
    Андрей Панов
  8. KIBL Сегодня, 08:29
    Да не все просто,цель поменялась!Тем более префектура Нагасаки,объект хорошо знаком как цель с августа 1945 года.
    KIBL
  9. san4es Сегодня, 09:12
    Сов.Сек. Алекс - Юстасу. Дислокация авианосцев US
    san4es
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