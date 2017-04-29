Главный страховщик Украины предлагает легализацию проституции, наркотиков и торговли оружием

Компенсаторы мы можем найти. Можно найти компенсаторы в детенизации экономики. Можно найти в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституцию, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны. Они все в тени на 100%. Мы с ним не берём налогов, а люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд.

Украинские чиновники ищут пути пополнения государственной казны, которая наполненностью, к большому для Киева сожалению, не отличается. Одно из «прорывных» предложений поступило от гендиректора Украинской федерации страхования Галины Третьяковой. Г-жа Третьякова, как пишет украинский портал Lb.ua , предлагает легализовать проституцию, игорный бизнес, продажу огнестрельного оружия и так называемых «лёгких» наркотиков. Третьякова полагает, что это поможет государству наполнить средствами украинский пенсионный фонд.Из заявления главного страховщика Украины:По словам Галины Третьяковой, «когда мы (Украина) хотим, мы средства находим». По её мнению, предложение о легализации проституции, марихуаны и оружия станет именно тем решением, которое позволит поддержать пенсионеров.Г-жу Третьякову можно понять, ведь проституция на майданной Украине стала, по сути, государственной идеологией...