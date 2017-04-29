09:34 29 апреля

Главный страховщик Украины предлагает легализацию проституции, наркотиков и торговли оружием

Украинские чиновники ищут пути пополнения государственной казны, которая наполненностью, к большому для Киева сожалению, не отличается. Одно из «прорывных» предложений поступило от гендиректора Украинской федерации страхования Галины Третьяковой. Г-жа Третьякова, как пишет украинский портал Lb.ua , предлагает легализовать проституцию, игорный бизнес, продажу огнестрельного оружия и так называемых «лёгких» наркотиков. Третьякова полагает, что это поможет государству наполнить средствами украинский пенсионный фонд.

Главный страховщик Украины предлагает легализацию проституции, наркотиков и торговли оружием


Из заявления главного страховщика Украины:
Компенсаторы мы можем найти. Можно найти компенсаторы в детенизации экономики. Можно найти в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституцию, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны. Они все в тени на 100%. Мы с ним не берём налогов, а люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд.



По словам Галины Третьяковой, «когда мы (Украина) хотим, мы средства находим». По её мнению, предложение о легализации проституции, марихуаны и оружия станет именно тем решением, которое позволит поддержать пенсионеров.

Г-жу Третьякову можно понять, ведь проституция на майданной Украине стала, по сути, государственной идеологией...

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 60

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:53
    Тогда не в раде , не в правитетельстве укроины на рабочих местах никого не найдешь -они займут свои новые" рабочие места"-выйдут на панель, пойдут в открытую торговать наркотой. ...
    Изгоняющий либероидов
    1. loginovich Сегодня, 07:19
      Тогда мы узнаем ,что проституция ,торговля оружием , наркотой -убыточны.Пенсионный фонд как разворовывался так и будет разворовываться .Пенсионеры как были нищими так и останутся .
      loginovich
      1. himRa Сегодня, 07:35
        Цитата: loginovich
        Тогда мы узнаем ,что проституция ,торговля оружием , наркотой -убыточны.Пенсионный фонд как разворовывался так и будет разворовываться .Пенсионеры как были нищими так и останутся .

        И тому есть примеры из 90х России,у нас сообразили быстро что этого делать НЕЛЬЗЯ,как бы не было тяжело,нельзя это пагубно потом сказывается на гражданах!Решение одно -затянуть пояса и отказать людям в низменных,животных желаниях,иначе вообще не с кого будет брать налоги...наркоманы налогов не платят!
        himRa
    2. vovanpain Сегодня, 07:26
      Г-жа Третьякова, как пишет украинский портал Lb.ua , предлагает легализовать проституцию, игорный бизнес, продажу огнестрельного оружия и так называемых «лёгких» наркотиков.

      И сама первой выйдет на панель. feel
      vovanpain
      1. просто экспл Сегодня, 08:41
        на фото арабские игрушки .
        турки и арабы уже во всю весь Киев охаживают . уже не факт что скоро можно будет найти каклушку которую бы не отодрали чернявые .
        даже в Иванофраковске секстуристы во всю резвятся , и представьте себе даже из Африки .
        блин , до чего довели каклов , негры ездят расслабляться и покамасутриться в украину .
        негры с африки Карл.
        404 даже не банановая республика . она намного ниже ее .
        просто экспл
      2. СКАД Сегодня, 09:08
        Ну и шо,шо у нас более 60% населения живут с мусорных баков,около 3 млн инвалидов,около 2 млн переселенцев,больше 10 млн на зароботках но хвала майдаун,,,ой майдану нас впустили в эвропу
        СКАД
    3. просто экспл Сегодня, 08:18
      ЛОЛ
      и проституцию, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны. Они все в тени на 100%. Мы с ним не берём налогов, а люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд.

      киллеры тоже налоги не платят , может там и наемные убийства разрешат ?
      просто экспл
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:53
    Для полного представления нынешней Украины это будет в самый раз , уж погружаться в дерьмо так с головой .
    Spartanez300
    1. 30 вис Сегодня, 07:50
      Делают всё для уничтожения собственного народа . уничтожить моральные качества людей , разратить ,сделать стадом , животными . Такое впечатление , что укро свидомые правители живут не на этой планете .. нелюди - хищники- инопланетяне ..
      30 вис
      1. просто экспл Сегодня, 08:18
        человека животным сделать нельзя , если человек животное , то он таким был изначально .
        просто экспл
  3. Александр романов Сегодня, 06:54
    А разве на Украине это всё не разрешено?
    Александр романов
    1. сибиралт Сегодня, 06:58
      Разрешено, конечно, но налоги они не платят, зарплату втемную получают. laughing
      сибиралт
      1. ВадимЖивов Сегодня, 07:06
        С их менталитетом они ни когда ни с чего платить не будут.. Только хапать и побольше халявы это смысл жизни страны 404 hi
        ВадимЖивов
      2. weksha50 Сегодня, 09:27
        Цитата: сибиралт
        Разрешено, конечно, но налоги они не платят, зарплату втемную получают.


        Хм... Так ОНИ (проститутонаркооружепродавцы) и после принятия закона платить не будут... Просто "радовцы" очередной раз изобразили великую думу о благе народа и даже, в чапстности, - пенсионеров...
        weksha50
  4. MAGGNUM Сегодня, 06:56
    Ну проституция наверное самая популярная в украине профессия. А еще они много экспортируют в этой отрасли!
    MAGGNUM
    1. weksha50 Сегодня, 09:28
      Цитата: MAGGNUM
      Ну проституция наверное самая популярная в украине профессия.


      Хм... Начиная с головы...
      weksha50
  5. Atlant-1164 Сегодня, 06:58
    интересно ..а путан с Ленинградки тоже легализуют.?? и пусть введут налог на салоедов..казна разом пополнится.оно тоже катит как наркотик.)
    Atlant-1164
    1. Александр романов Сегодня, 07:00
      Цитата: Atlant-1164
      интересно ..а путан с Ленинградки тоже легализуют.??

      А они до сих пор там стоят?
      Александр романов
      1. Atlant-1164 Сегодня, 07:04
        через день у меня пробежка по Ленинградке.речной-сокол и обратно.с 23ч. стабильно стоят.и пофиГ им на погоду.
        Atlant-1164
        1. Александр романов Сегодня, 07:06
          Цитата: Atlant-1164
          через день у меня пробежка по Ленинградке.речной-сокол и обратно.с 23ч. стабильно стоят.и пофиГ им на погоду.

          Странная у вас пробежка .после 23 00,Или это образно сказано,пробежаться до девочек laughing
          Александр романов
          1. Atlant-1164 Сегодня, 07:13
            привычка.бегать с 23 ч.)
            Atlant-1164
            1. Александр романов Сегодня, 07:21
              Цитата: Atlant-1164
              привычка.бегать с 23 ч.)

              Главное ,что бы жена в это верила laughing
              Александр романов
              1. himRa Сегодня, 08:19
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Atlant-1164
                привычка.бегать с 23 ч.)

                Главное ,что бы жена в это верила laughing

                Да все то мы знаем да везде то мы были...ля по сути вы усомнились в словах новичка и пытаетесь засунуть нос в личную жизнь...
                Я тоже еще лет 5 бегал после армейки вечером и ночью ...днем работа да нервное напряжение скинуть перед общением с женой..
                Стоят девицы низкой социальной ответственности и у нас,пытались и их на госсчетчик поставить,да они и сами ЗА...
                Но делать этого нельзя,людские пороки поощрять и зарабатывать не получиться..я уже писал что наркоманы,прости..девочки,алкоголики налогов не платят!и это даже не смешно...
                himRa
        2. Владимирец Сегодня, 07:54
          Цитата: Atlant-1164
          пофиГ им на погоду.

          "Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей." smile
          Владимирец
  6. avg-mgn Сегодня, 07:00
    Не спасут экономику Украины ни наркота, ни простите тутки. Нет у народа денег ни на то, ни на другое, а оружия больше чем на Кавказе, как следствие - всплеск преступлений направленных на их добывание, хотя, куда уж дальше то.
    avg-mgn
    1. pjastolov Сегодня, 07:55
      Зато легализуется все оружие из зоны АТО hi
      pjastolov
      1. avg-mgn Сегодня, 08:54
        Так его и так дибло открыто носит и полиция давно уже смирилась. Здесь, как я понимаю хотят на разрешениях просто бабульки состричь, только вот в казну ли.
        avg-mgn
    2. Лесник Сегодня, 09:20
      А это у них такая новая экономическая теория!
      Лесник
  7. Аскар Кидасов Сегодня, 07:04
    как одобрят поеду на недельку отдохну
    Аскар Кидасов
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
      Ну и повяжут вас там как "Агента Москвы ",и отдыхать сударь будите долгие годы в подвалах сбу.
      Изгоняющий либероидов
  8. Сергей-svs Сегодня, 07:07
    Ну наконец, то хоть какая то позитивная новость из "це эвропы"! Это станет вЯликой украинской пЕрЕмогой! laughing
    Сергей-svs
  9. loginovich Сегодня, 07:08
    Предлагаю продавать лицензии на право пользования государственным языком .Не заплатил, жалоба ,заявление обращение не действительны.Вот тогда пенсионеры заживут.
    loginovich
    1. Васян1971 Сегодня, 08:02
      Цитата: loginovich
      Предлагаю продавать лицензии на право пользования государственным языком .Не заплатил, жалоба ,заявление обращение не действительны.Вот тогда пенсионеры заживут.

      Талоны, как у нас на интернет.
      Васян1971
  10. Горный стрелок Сегодня, 07:14
    Заробитчан данью обложить не получается? Тех, что посылают переводы из России, с которой вы, собаки, воюете wassat Или не воюете? Вот бы ввести визовый режим с этой "блакитностью", и посмотреть, как им "повеселеет".
    Горный стрелок
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    легализацию проституции, наркотиков и торговли оружием

    Так это и так процветает на Украине. И подгонять легализацию под налогообложение бесполезно. Сейчас, разбежались платить налоги. Самим не хватает глядя на то, как руководство грабит страну.
    rotmistr60
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    Тогда уж лучше оптом укроину продать -всю как есть, по бросовой цене.
    Изгоняющий либероидов
  13. gabonskijfront Сегодня, 07:26
    Людские пороки непобедимы,в обратном случае мы бы стали ангелами,но бороться с ними необходимо иначе мы превратимся в чертей.
    gabonskijfront
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:27
    Они еще каннибаллизм не узаконили. ...
    Изгоняющий либероидов
    1. Васян1971 Сегодня, 08:00
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Они еще каннибаллизм не узаконили. ...

      Это ближе к зиме...
      Васян1971
  15. Jovanni Сегодня, 07:37
    Я имею в виду, может и провокационно, и проституцию, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны.

    Вот они, локомотивы свидомой экономики! Ну щас попрет незалэжная...
    Jovanni
  16. i80186_ Сегодня, 07:47
    Пугает выражение -"...а люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд..." winked
    i80186_
  17. Васян1971 Сегодня, 07:59
    Не, ну а чё? Легально до зубов вооружённые, и легально до бровей укуренные легальные прости...Господи - вот, что спасёт нэньку! И что обрадует безвизную Европу...
    Васян1971
  18. костя андреев Сегодня, 08:01
    Комментаторы которые смеются над идеей легализовать проституцию, поинтересуйтесь сколько там денег крутится, и и задайте вопрос почему их не облагают налогом в отличии например то ип которая вяжет носки
    костя андреев
    1. saturn.mmm Сегодня, 08:11
      Цитата: костя андреев
      Комментаторы которые смеются над идеей легализовать проституцию, поинтересуйтесь сколько там денег крутится, и и задайте вопрос почему их не облагают налогом в отличии например то ип которая вяжет носки

      Вы покусились на святое. Никто не хочет переплачивать.
      saturn.mmm
  19. HAM Сегодня, 08:04
    Про Третьякову можно сказать только одно---
    правда я немного повторяюсь,но всё же..
    HAM
  20. saturn.mmm Сегодня, 08:08
    П роститутки в помощь пенсионерам!
    saturn.mmm
  21. Юрий Я. Сегодня, 08:15
    Да и так страна - бордель. Ну будет официально.
    Юрий Я.
  22. Усталый Сегодня, 08:17
    Предложение просто бессмысленное. Существенно пополнить бюджет за счёт легализации проституции, торговли оружием и травой можно только через установление государственного контроля над этими сферами предпринимательства. То есть, в краткосрочной перспективе всё это не то что не будет приносить денег, но наоборот потребует огромных расходов на организацию всей необходимой структуры контроля и учёта, страхования и обеспечения. Если же всё предполагаться отдать на волю рынка, то в условиях экономического кризиса уровень криминализации только возрастёт, а бюджет если и пополниться то крайне незначительно.
    Усталый
  23. san4es Сегодня, 08:19
    Галину Третьякову, по ходу дела, от Амстердама никак неотпустит
    san4es
  24. Баракуда Сегодня, 08:31
    популярная в украине профессия

    Особенно ПОЛИТИЧЕСКАЯ проституция. recourse
    Баракуда
    1. pjastolov Сегодня, 09:02
      - Саачка Вами можно по восхищаться?
      - А руками трогать будете?
      - Да што Вы!
      - А смысл тогда?
      pjastolov
    2. dauria Сегодня, 09:12
      Особенно ПОЛИТИЧЕСКАЯ проституция


      Тю, у нас в России разница между прости-тутками и политиками огромная. Первые честно отрабатывают свой хлеб . А вот за что я думским депутатам плачу их "скромные" зарплаты , никак не могу понять. Ни стриптиза, ни драк в Думе , как бывало раньше - менять пора девочек crying .
      dauria
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
    Я имею в виду, может и провокационно, и проституцию, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны. Они все в тени на 100%.

    ... укрокаклия прёт полным ходом в уэропу... laughing
    a.s.zzz888
  26. ОТДЕЛ Сегодня, 08:50
    У меня первая жена украинкой была (чистокровной) ....Я за легализацию пока нэ вмерла, это же колондайк !
    ОТДЕЛ
  27. Altona Сегодня, 08:59
    Цитата: himRa
    И тому есть примеры из 90х России,у нас сообразили быстро что этого делать НЕЛЬЗЯ,как бы не было тяжело,нельзя это пагубно потом сказывается на гражданах!

    -----------------------------------------
    Вряд ли о гражданах тогда думали.
    Altona
  28. Altona Сегодня, 09:01
    Цитата: костя андреев
    Комментаторы которые смеются над идеей легализовать проституцию, поинтересуйтесь сколько там денег крутится, и и задайте вопрос почему их не облагают налогом в отличии например то ип которая вяжет носки

    -----------------------------
    Идея смешна тем, что противоречит этическим установкам. Без каких то морально-этических норм государство может быстро закончиться.
    Altona
    1. krass Сегодня, 09:08
      Цитата: Altona
      Идея смешна тем, что противоречит этическим установкам. Без каких то морально-этических норм государство может быстро закончиться.

      Голландия ( как пример ) -- всё из этого списка разрешено, и ?
      Морально-этические нормы вообще то неразрывно связаны с местным менталитетом и обычаями.
      Их нельзя применять универсально.
      И примеров тысячи , когда то , что абсолютно нормально в одной стране , преследуется по закону в другой.
      krass
  29. Farid05 Сегодня, 09:13
    двоякое мнение, с одной строны неприлично даже допускать мысли об легализации, с другой стороны - все давно существует и прекрасно процветает... А если будет гос-контроль - можно будет проводить диспансеризацию, более эффективно бороться с вич и венерическими болезнями. Это я про проституцию, ибо ханжество - особая черта нашего общества.
    Farid05
  30. weksha50 Сегодня, 09:23
    "Третьякова полагает, что это поможет государству наполнить средствами украинский пенсионный фонд"...

    Во какая забота об украинских пенсионерах !!!... laughing laughing laughing
    Не то, что у нас: "Вы там держитесь"... bully
    Не удивлюсь, если наша ГосДу...а однажды возьмет пример с украинской Рады... Ищут и ищут возможности поступлений за счет налогов, и не могут найти... Хотя реальный выход виден был давно - упорядочить по умному налоги с доходов и на имущество....
    weksha50
  31. Лесник Сегодня, 09:25
    Легализация подразумевает под собой полное соответствие законам? Так? Тогда вопрос-а чеки девки пробивать будут? А возврат денег за некачественно оказанную услуг со слов клиента или после экспертизы качества? laughing
    Лесник
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