Трамп: 100 дней моего президентства одни из самых успешных в истории США

Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны. США находятся на подъёме. Это быстрый подъём. Администрация бьётся за американских работников.

После многочисленных публикаций в американских СМИ о том, какими успехами отметился Дональд Трамп в первую стодневку своего президентства, своими мыслями по этому поводу решил поделиться и сам Трамп. В своём еженедельном обращении Трамп заявил, что свои первые 100 дней работы считает «очень успешными».Фрагмент его заявления публикует РИА Новости В числе достижений Трамп назвал отказ от ТТП (Транстихоокеанское партнёрство), отметил экономию 700 млн долларов при снижении цен на истребители F-35. К успехам Трамп отнёс назначение судьёй Верховного суда Нила Горсача.Оппоненты Трампа заявили, что президент США в свою первую стодневку не выполнил 99% из того, что обещал сделать в первую очередь после вступления на президентский пост.Напомним, что на днях в американских СМИ прошли публикации о том, что Трамп считает своим достижением якобы «изоляцию России в ООН при взаимодействии с Китаем». Накануне китайские власти были вынуждены комментировать эти публикации, отмечая, что никакой изоляции России в ООН нет.В своей речи Трамп не сказал об «изоляции России в ООН» ни слова, зато в очередной раз отметил, что США «снова станут великой державой».