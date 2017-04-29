09:30 29 апреля

Трамп: 100 дней моего президентства одни из самых успешных в истории США

После многочисленных публикаций в американских СМИ о том, какими успехами отметился Дональд Трамп в первую стодневку своего президентства, своими мыслями по этому поводу решил поделиться и сам Трамп. В своём еженедельном обращении Трамп заявил, что свои первые 100 дней работы считает «очень успешными».

Фрагмент его заявления публикует РИА Новости :
Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны. США находятся на подъёме. Это быстрый подъём. Администрация бьётся за американских работников.


Трамп: 100 дней моего президентства одни из самых успешных в истории США



В числе достижений Трамп назвал отказ от ТТП (Транстихоокеанское партнёрство), отметил экономию 700 млн долларов при снижении цен на истребители F-35. К успехам Трамп отнёс назначение судьёй Верховного суда Нила Горсача.

Оппоненты Трампа заявили, что президент США в свою первую стодневку не выполнил 99% из того, что обещал сделать в первую очередь после вступления на президентский пост.

Напомним, что на днях в американских СМИ прошли публикации о том, что Трамп считает своим достижением якобы «изоляцию России в ООН при взаимодействии с Китаем». Накануне китайские власти были вынуждены комментировать эти публикации, отмечая, что никакой изоляции России в ООН нет.

В своей речи Трамп не сказал об «изоляции России в ООН» ни слова, зато в очередной раз отметил, что США «снова станут великой державой».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 59

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  1. Тралл Сегодня, 07:07
    Звучит как несмешная шутка...
    Администрация бьётся за американских работников.

    Томагавками smile
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:45
      отметил экономию 700 млн долларов при снижении цен на истребители F-35.

      Вот это точно достижение , втюхивают вассалам в добровольно-принудительном порядке и берут , куды деваться! Они еще его хохлам подгонят, в качестве помощи.. laughing
      ОТДЕЛ
  2. Александр романов Сегодня, 07:08
    Жирик,подними бокальчик шампанского за Трампа . И все остальные,кто за него на саите анус рвал,тоже поднимите. Отмечаите 100 дневку своего протеже.
    Александр романов
    1. КОСМОС Сегодня, 07:18
      Цитата: Александр романов
      Жирик,подними бокальчик шампанского за Трампа

      Ну за такого "полезного идиота" действительно стоит поднять бокал, в любом случае...
      КОСМОС
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
      За упокой, что ли belay ??
      Изгоняющий либероидов
    3. сибиралт Сегодня, 07:31
      Жириновский ставил на "Трампа", как на ипподроме на лошадь. А те военные "фейерверки" за первые 100 дней, по большому счету, мало что говорят о его внешней политике. Посмотрим как он себя поведет после встречи с Путиным. Это не только нам интересно.
      сибиралт
      1. Vadivak Сегодня, 08:46
        Цитата: сибиралт
        А те военные "фейерверки" за первые 100 дней, по большому счету, мало что говорят о его внешней политике.

        За этими фейерверками все-таки человеческие жизни, а вот Трамп показал, что ему все равно, что увольнять что убивать
        Vadivak
    4. i80186_ Сегодня, 07:40
      Цитата: Александр романов
      Жирик,подними бокальчик шампанского за Трампа . И все остальные,кто за него на саите анус рвал,тоже поднимите. Отмечаите 100 дневку своего протеже.

      Доллар 56, евро 62. Может и впрямь поднять? Нам чуть лучше стало, но субъективно конечно. Если уж говорить о том, что мы хотим жить как в центральном Китае, вместо чая пить кипяток, пополам с пластиком, и производить миллионы фигни, то оно конечно плохо. winked
      i80186_
    5. tomket Сегодня, 08:06
      Цитата: Александр романов
      Жирик,подними бокальчик шампанского за Трампа . И все остальные,кто за него на саите анус рвал,тоже поднимите. Отмечаите 100 дневку своего протеже.

      Романов, хватит плакать по Клинтон, умей проигрывать))))))
      tomket
      1. Reptiloid Сегодня, 08:19
        Есть какие-то большие цифры----у Иванки бизнес сильно пошёл вверх, у зятя, у самого ТраМПа. Появился новый термин----""-первая дочь"".Там, глядишь, зять к другой какой правительственной кормушке пристроится , на пользу своему бизнесу....Клан трам.пов.
        ПРОСТО бизнес, ничего личного.ведь все из семьи могут и захотят участвовать в управлении, советы давать.Что будет!!!!!!!.
        Reptiloid
  3. МПК105 Сегодня, 07:11
    Ну а что...Эфки 35,как пирожки горячие разлетаются,Кима напугал до смерти,нам место наше в углу показал-Красаучег-!!!
    МПК105
    1. Cat Man Null Сегодня, 07:12
      Цитата: МПК105
      ... нам место наше в углу показал...

      - что-то Вы очень мягко о себе
      - Ваше место не в углу wink
      Cat Man Null
      1. МПК105 Сегодня, 07:15
        good а где,не подскажешь...? Да можно на ты-не любитель выканья этого вот... wink
        МПК105
        1. Cat Man Null Сегодня, 07:19
          Цитата: МПК105
          а где,не подскажешь...?

          - жельтменов у дачи засмотрите, там все есть на эту тему
          - а вообще-то, рассказывать всем про "Ваше место", этот как-то, кхм... некошерно.

          ИМХО, конечно же yes
          Cat Man Null
          1. Александр романов Сегодня, 07:25
            Цитата: Cat Man Null
            - а вообще-то, рассказывать всем про "Ваше место", этот как-то, кхм... некошерно.

            Зато по понятиям,людеи в курс поставил,кто он и что он.
            Александр романов
          2. Комментарий был удален.
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
          МПК105 -может быть лично ваше место в углу? fool Нашкодили, нагадили где-то, вот и наказаны belay ?
          Изгоняющий либероидов
          1. просто экспл Сегодня, 08:14
            а что он неправильного сказал ? об нас вытирают ноги все кому не лень .
            что мы сделали штатам за то что они "по ошибке" разбомбили сирийцев ? обтекли ? а не обтеканием мы снова занялись когда томагавками аэродром подровняли ?
            а израильтяне сколько раз разбомбили сирийцев , что кроме обтекания мы сделали в ответ ?
            только с турками мы не обтекли , мы храбро запретили их помидоры .
            как думаете если завтра США уничтожат резиденцию Асада вместе с Асадом и всем правительством , что наши сделают в ответ ? сможете догадаться с первого раза ? на О начинается , на бтекут заканчивается .
            просто экспл
            1. Vadivak Сегодня, 08:54
              Цитата: просто экспл
              только с турками мы не обтекли , мы храбро запретили их помидоры

              Мы бывают разные, например народное достояние, которому надо тянуть трубу в том числе и для пополнения бюджета
              Vadivak
          2. 34 регион Сегодня, 08:40
            07.02. Изгоняющий! МПК105 немного не так выразился. Мы лидируем во всём и всем ставим свои условия от которых никто не может отказаться. Мы конечно не в углу. Мы на пьедестале. Мы успешно защищаем Асада которого бомбят и обстреливают все кому не лень. В ответ вы отвечаем массированной озабоченностью. Нам выдвигают санкции и ставят условия, а мы гордо молчим и вытираемся. В международных организациях наши предложения поддерживает меньшинство стран и это наша величайшая победа. НАТО окружает Россию кольцом своих баз и военных конфликтов. И это конечно тоже наше большое достижение. Россия не развивает современные производства и не экспортирует современные технологии. И это тоже наше величайшее достижение. А самое главное, Россию все боятся, поэтому от страха везут оружие в Европу. В общем, у России одни победы, она правит миром. Россия главенствует в мире!
            34 регион
            1. Cat Man Null Сегодня, 08:54
              Ну вот опять... пот, кровь, песок и пчелы вперемешку laughing
              Цитата: 34 регион
              Мы успешно защищаем Асада...

              - сколько раз повторять: "мы" (РФ) не защищаем Асада. Наплевать РФ на Асада, кроме особо одаренных с ВО.

              Цитата: 34 регион
              В международных организациях наши предложения поддерживает меньшинство стран...

              - ... с конца 80-х. Как СЭВ "крякнул", так оно и пошло...
              - Вы только что заметили? Мои соболезнования request
              Цитата: 34 регион
              НАТО окружает Россию кольцом своих баз и военных конфликтов

              - тоже не вчера началось
              - меченому спасибо скажите, пока он тоже не "крякнул" еще...
              Цитата: 34 регион
              Россия не развивает современные производства...

              - ох, и дофига ж Вы знаете, чувствуется...
              Цитата: 34 регион
              ... и не экспортирует современные технологии...

              - что такое, по-Вашему, "экспортирует современные технологии"? Кто их "экспортирует"?
              - современные технологии, как правило, держат в секрете и берегут "для себя". Стараются беречь, по крайней мере
              - если Вы про экспорт высокотехнологичной продукции, то то совсем-совсем другое... это у нас только ВПК пока может
              - ключевое слово - "пока", кстати yes

              Короче, Вы, это... как обычно, в общем. Много и неструктурированно stop
              Cat Man Null
              1. 34 регион Сегодня, 09:07
                08.54. Кот! Привет котяра! Асада мы конечно не защищаем. Мы защищаем наш Газпром. И наверно не совсем успешно. Многие его проекты накрылись и их пытаются накрыть и здесь. Ход, мы на стороне Асада, мы его защитим, не прокатывает уже. Другие уже без просьб Асада вводят туда свои силы. Будем с ними воевать? Про СЭВ верно сказано. Поддерживаю. Про НАТО тоже верно. Про современные технологии ты немного не прав. А может и я чуток неверно выражаюсь. Современные технологии это продукция современных технологий. Ну типа сеялки с вертикальным взлётом и посадкой. Ну или типа айфонов. Авиастроение и самолётостроение это конечно уже вчерашний день и не актуально. Поэтому Россия такой ерундой не занимается. Как и автостроением тоже. Одним словом мы на острие прогресса и на мелочи не размениваемся. Вот ещё нефть и газ утилизируем чтобы не засоряли наши недра. drinks Выпьем за это!
                34 регион
                1. krass Сегодня, 09:10
                  Цитата: 34 регион
                  Асада мы конечно не защищаем. Мы защищаем наш Газпром

                  Защищают Асада , Газпром - это лапша на уши.
                  Ввязавшись в эту войну на стороне Асада , в РФ теперь понимают с его уходом - уйдут и Россию с БВ
                  krass
                  1. 34 регион Сегодня, 09:30
                    09.10. Красс! Что то плохо мы его защищаем если его бомбят все кому не лень. Если Россия оттуда уйдёт, её место займут другие. Полностью контролировать Сирию России не дают уже сейчас. Запас сирийцев сильно ограничен. Резерв бармалеев огромен. Сирии людьми может помочь Иран. Но после он потребует свою долю за участие. Часть Сирии может освободить США или Израиль. Но и они потребуют свою долю. России войска вводить в Сирию?
                    34 регион
                2. Cat Man Null Сегодня, 09:15
                  Цитата: 34 регион
                  Про СЭВ верно сказано. Поддерживаю. Про НАТО тоже верно...

                  - я в курсе yes
                  - мне только непонятно тогда, зачем Вы пургу гнали на эту тему. Для пущего объему коммента, поди? wink

                  Цитата: 34 регион
                  Современные технологии это продукция современных технологий

                  - а косноязычие - это недостаток такой
                  - правильное название я выше уже привел, перечитайте.

                  Цитата: 34 регион
                  ... Россия такой ерундой не занимается. Как и автостроением тоже...

                  - еще раз с огромным сожалением отмечаю Вашу низкую информированность (при высоком уровне апломба)
                  Цитата: 34 регион
                  Выпьем за это!

                  - благодарю. Я не пью hi
                  Cat Man Null
                  1. 34 регион Сегодня, 09:22
                    09.15. Кот! Над недостатками стараюсь работать. Моя информированность может и низкая, но результатов автостроения не заметно. Когда КАМАЗ побеждал в ралли было конечно приятно. Думалось: Ну вот. Дали наши! Утёрли нос! А когда выяснилось что в том КАМАЗе всё не наше, радость как то попритихла. Ну а выпить можно и рюмку чая, и стакан. Но да ладно. Не буду придираться. hi
                    34 регион
      2. Александр романов Сегодня, 07:20
        Цитата: Cat Man Null
        - Ваше место не в углу

        Пацан видать знает своё место wassat
        Александр романов
        1. МПК105 Сегодня, 07:25
          Пацан пожил,пацан знает,его нефига учить.А многие,смотрю,в розовых облаках витают...Ню-ню... laughing Так жить,наверное,проще,да,дядьки-в каком-то своём розовом мире,не на земле нашей грешной... wink Понимаю...Сочувствую,чё... laughing
          МПК105
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:29
            МПК105 -пацан пожил, но ума не нажил, поэтому до сих пор пацан , а не мужик!
            Изгоняющий либероидов
          2. Александр романов Сегодня, 07:29
            Цитата: МПК105
            Пацан пожил,пацан знает,его нефига учить.

            8 ходок ,7 побегов laughing
            Александр романов
          3. Anton Serov Сегодня, 08:22
            Похоже, что жизнь научила пацана лишь своевременно нагибаться. Женское воспитание ?
            Anton Serov
        2. Cat Man Null Сегодня, 07:27
          Цитата: Александр романов
          Пацан видать знает своё место

          - это его личное горе дело
          - всем прочим-то зачем это место, кхм, навязывать?
          Цитата: МПК105
          ... нам место наше в углу показал...

          - вам показал, вы согласились?
          - ну, и сидите себе... в углу stop
          Цитата: МПК105
          Красаучег

          - просто клейма негде ставить negative
          Цитата: МПК105
          Пацан пожил,пацан знает,его нефига учить...

          - но, походу, пока не догнал, что и ему других учить тоже... не стоит wink
          - не гордитесь особо, не Вы один такой. Эх, где мои семнадцать лет? laughing
          Цитата: МПК105
          ... многие,смотрю,в розовых облаках витают...

          - старайтесь все же за себя говорить
          - говорить за других - плохая привычка, и не все к этому с пониманием относятся.
          Cat Man Null
          1. МПК105 Сегодня, 07:36
            Зато ПРОБИВНОЙ...Сопли не жуёт,как наши-да мы,да вот,разрядка,а давайте жить дружно... и т.д.,и т.п....Тьфу,блин,смотреть противно,как пластинку свою поставят они все там... Или меня одного это вот злит-а вы все в ладошки хлопаете...?
            МПК105
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:42
              МПК105 -много пробили-льготное обслуживание у социально низкопланочных женщин после23 -? А как же отбой в 21-30???
              Изгоняющий либероидов
            2. 79807420129 Сегодня, 08:04
              Цитата: МПК105
              Зато ПРОБИВНОЙ...Сопли не жуёт,как наши-да мы,да вот,разрядка,а давайте жить дружно... и т.д.,и т.п....Тьфу,блин,смотреть противно,как пластинку свою поставят они все там.Или меня одного это вот злит-а вы все в ладошки хлопаете...?

              А чего он там пробил то belay Лбом стену что ли?Как бизнессмен потянет,как президент fool У Путина две дочери,так он не разносит аэродромы вна Украине например,хотя в любой момент может и сделает,но молча и не вопя на весь мир.Кима напугал?Так напугал ли?Регион поставил на грань ядерной войны,ну ну гопник он самый натуральный,а не президент.Вон выпей с Жириком за его здравие. yes А спят на работе все хорошо.
              79807420129
        3. КОСМОС Сегодня, 07:31
          Цитата: Александр романов
          Пацан видать знает своё место

          Цитата: МПК105
          Раньше ТНК-ВР была-так мы под аглицким началом-как сыр в масле,
          потом пришла Роснефть ...

          wassat
          КОСМОС
          1. МПК105 Сегодня, 08:03
            Остаётся,почитав вас,повториться только лишь- Эх....А,казалось бы,вроде взрослые люди...Детский сад,подготовительная группа... wink
            МПК105
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
            2. Б.Т.В. Сегодня, 08:18
              А, Вам, самому не надоело, выставлять этот снимок " по поводу и без.."? Читая Ваши комменты, утверждаешься во мнении, что у многих инвалидов оптимизма больше, чем у Вас, здорового человека.
              Б.Т.В.
    2. vovanpain Сегодня, 08:13
      Цитата: МПК105
      нам место наше в углу показал-Красаучег-!!!

      Лёша это где такой угол нашелся,что туда Россию запихать смогли? negative Ты ничего не попутал? negative
      vovanpain
      1. himRa Сегодня, 08:45
        Цитата: vovanpain
        Цитата: МПК105
        нам место наше в углу показал-Красаучег-!!!

        Лёша это где такой угол нашелся,что туда Россию запихать смогли? negative Ты ничего не попутал? negative

        Друюишше Вован! drinks а коллега попал под раздачу laughing
        По сути статьи хвастать Трампу пока нечем!даже то что цену сбил можно расценить как:цена снижается на конвеерных производствах!
        Но такое хвастаство присуще нынешним "бизнесменам" и "эффективным менеджерам" и еще называется пиар!
        himRa
        1. vovanpain Сегодня, 08:55
          Цитата: himRa
          Друюишше Вован! а коллега попал под раздачу

          Здрав Будь Друже Рахим! drinks hi Бывает. request
          Цитата: himRa
          Но такое хвастаство присуще нынешним "бизнесменам" и "эффективным менеджерам" и еще называется пиар!

          Да там президент похоже Иванка Трамп fellow А Дональд занимает должность подмахивателя указов. laughing Из которых половина просто тормозится,вторая половина блокируется. winked
          Цитата: 79807420129
          гопник он самый натуральный,а не президент.

          вот полностью согласен с коллегой.С уважением Рахим. drinks hi
          vovanpain
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
    Нам не пофиг кто там призидентит, лишь санкции не отменяли!
    Изгоняющий либероидов
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    "100 дней моего президентства одни из самых успешных в истории США"

    Этот от скромности не помрет, а вот от амбициозности может хватить удар. Успешность Трамп меряет количеством подписанных им указов, часть которых оспаривается в судах поэтому не действует. Зато врет классно.
    rotmistr60
  6. ВадимЖивов Сегодня, 07:17
    Сам себя не похвалишь никто не похвалит.. Всё просто... И китайцы изоленту не подогнали чтобы нас изолировать tongue fool hi
    ВадимЖивов
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:24
    Клоунада продолжается! Провалил ВСЕ начинания, или их заблокировали. Запустил "Томагавков" по сирийской авиабазе на 100 млн.$, которая на следующий день продолжила работать, потерял собственные АУГ. wassat Достигатель!
    Горный стрелок
  8. Jovanni Сегодня, 07:33
    США находятся на подъёме. Это быстрый подъём. Администрация бьётся за американских работников.

    Как бы об потолок башкой не жахнулись, от очень быстрого подъема...
    Jovanni
  9. Atlant-1164 Сегодня, 07:53
    смех смехом..но то-что Обаме не удалось с ВВП за 8 лет.. Трампу удалось одним залпом по Шайрату. даже Буш -младший не шандарахнул по выходу Рокскому тоннелю.хотя его и просили их военные.
    Atlant-1164
    1. ВадимЖивов Сегодня, 09:05
      По тоннелю это третья мировая ...а аэродром сирийский да с предупреждением за два часа. hi
      ВадимЖивов
  10. tomket Сегодня, 08:11
    Вообще успехи Трампа в политике они как успехи Медведева в экономике. Даже не знаю кто из них успешнее и эхфективнее как манагер у руля. И рецепты схожи болтать или расфигачить все вокруг, что б трава не росла, а потом рассказать все , какой ты молодец)))).
    tomket
  11. pjastolov Сегодня, 08:23
    Но зато раньше был барак обамы, а теперь трампункт - вот это уже достижение drinks
    pjastolov
  12. Комментарий был удален.
  13. VALERIK_097 Сегодня, 08:28
    На лысо забыл забриться. Мелочь конечно))))
    VALERIK_097
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 08:29
    Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны.

    ... себя не похвалишь, а тогда кто же? laughing
    a.s.zzz888
    1. himRa Сегодня, 09:06
      Цитата: a.s.zzz888
      Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны.

      ... себя не похвалишь, а тогда кто же? laughing

      Точно не СМИ и не судьи которые блокируют его решения а СМИ так его с г..м мешают!ВОООТ ...все сам,все сам!
      himRa
  15. fif21 Сегодня, 08:39
    У нас с Турцией товарооборот больше , чем с США. А денежные резервы держим в долларах США . Зачем нам их деньги ,если у них мало что покупаем. Юань , Евро . А нас все пытаются убедить в том , что отношения с США для нас важны. Может пропагандистам за США пора валить в обожаемую ими страну? laughing
    fif21
    1. Cat Man Null Сегодня, 09:02
      Цитата: fif21
      У нас с Турцией товарооборот больше , чем с США. А денежные резервы держим в долларах США . Зачем нам их деньги ,если у них мало что покупаем. Юань, Евро...

      - а турки точно согласны продавать за юани? Это они сами Вам сказали, или Вы за них... додумали?
      Цитата: fif21
      А нас все пытаются убедить в том , что отношения с США для нас важны...

      - пока США - ведущая мировая держава, "хозяин" мировых денех и т.д. и т.п. - да, отношения с ними важны. Для всех стран мира, не только для РФ
      - отношения при этом могут быть самые разные, кстати. От "мир-дружба-жвачка" до весьма натянутых
      - от этого они не перестают быть менее важными.

      Это же азбука, уважаемый request
      Cat Man Null
  16. Atlant-1164 Сегодня, 08:41
    Цитата: tomket
    Вообще успехи Трампа в политике они как успехи Медведева в экономике.

    аналогия на 100% )
    Atlant-1164
  17. pvv113 Сегодня, 08:43
    Трамп заявил, что свои первые 100 дней работы считает «очень успешными».

    Если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит
    pvv113
  18. Panzer Сегодня, 08:47
    Трамп сам себя пытается убедить?
    Panzer
  19. Altona Сегодня, 08:50
    После того как официальных советников Бэннона и Флинна заменил неофициальный советник зять Кушнер, вся парадигма его политики резко поменялась в сторону сионистко-глобалистской повестки дня,которую хотела проводить Клинтон.
    Altona
  20. Маки Авелльевич Сегодня, 09:14
    Трамп: 100 дней моего президентства одни из самых успешных в истории США


    одниго историка спросили как по его мнению Французкая революция повлияла на историю Франции. на что он ответил - Ещё рано судить.
    Маки Авелльевич
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