США частично сняли антибелорусские санкции
Западные СМИ сообщают о том, что американская администрация приняла решение о временном ослаблении антибелорусских санкций. Речь идёт о том, что на срок полгода министерство финансов США фактически разрешает белорусским компаниям работать на американском рынке. Решение принималось на уровне отдела контроля иностранных активов при американском Минфине.
В документе, на который ссылается «Радио Свобода», говорится о том, что режим ослабления санкций против белорусского бизнеса будет действовать до 30 октября. За это время Вашингтон оценит динамику работы белорусских компаний на американском рынке. Хотя большее внимание будет уделено тому, насколько Белоруссия готова отдаляться от Российской Федерации, как традиционного союзника Минска, и приближаться к Западу. Об этом открыто пишет сайт упомянутой радиостанции ( украинское отделение ).
Напомним, что ранее санкции в отношении Белоруссии частично отменили страны Европейского союза.
Между тем Минск проявляет активность на кредитном рынке Евразийского пространства. Так, от Евразийского банка развития (главный офис расположен в Казахстане) Минск получил на программу экономических изменений 1,1 млрд долларов. До конца текущего года Белоруссия получит от того же банка ещё 900 млн долларов. Кредиты выдаются при условии повышения эффективности работы государственных предприятий Республики Беларусь с их выходом на устойчивый экономический рост.
В документе, на который ссылается «Радио Свобода», говорится о том, что режим ослабления санкций против белорусского бизнеса будет действовать до 30 октября. За это время Вашингтон оценит динамику работы белорусских компаний на американском рынке. Хотя большее внимание будет уделено тому, насколько Белоруссия готова отдаляться от Российской Федерации, как традиционного союзника Минска, и приближаться к Западу. Об этом открыто пишет сайт упомянутой радиостанции ( украинское отделение ).
Напомним, что ранее санкции в отношении Белоруссии частично отменили страны Европейского союза.
Между тем Минск проявляет активность на кредитном рынке Евразийского пространства. Так, от Евразийского банка развития (главный офис расположен в Казахстане) Минск получил на программу экономических изменений 1,1 млрд долларов. До конца текущего года Белоруссия получит от того же банка ещё 900 млн долларов. Кредиты выдаются при условии повышения эффективности работы государственных предприятий Республики Беларусь с их выходом на устойчивый экономический рост.
Использованы фотографии: http://www.belta.by
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