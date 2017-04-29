09:38 29 апреля

США частично сняли антибелорусские санкции

Западные СМИ сообщают о том, что американская администрация приняла решение о временном ослаблении антибелорусских санкций. Речь идёт о том, что на срок полгода министерство финансов США фактически разрешает белорусским компаниям работать на американском рынке. Решение принималось на уровне отдела контроля иностранных активов при американском Минфине.

В документе, на который ссылается «Радио Свобода», говорится о том, что режим ослабления санкций против белорусского бизнеса будет действовать до 30 октября. За это время Вашингтон оценит динамику работы белорусских компаний на американском рынке. Хотя большее внимание будет уделено тому, насколько Белоруссия готова отдаляться от Российской Федерации, как традиционного союзника Минска, и приближаться к Западу. Об этом открыто пишет сайт упомянутой радиостанции ( украинское отделение ).

Напомним, что ранее санкции в отношении Белоруссии частично отменили страны Европейского союза.


США частично сняли антибелорусские санкции


Между тем Минск проявляет активность на кредитном рынке Евразийского пространства. Так, от Евразийского банка развития (главный офис расположен в Казахстане) Минск получил на программу экономических изменений 1,1 млрд долларов. До конца текущего года Белоруссия получит от того же банка ещё 900 млн долларов. Кредиты выдаются при условии повышения эффективности работы государственных предприятий Республики Беларусь с их выходом на устойчивый экономический рост.

Использованы фотографии: http://www.belta.by
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Комментарии 31

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  1. Atlant-1164 Сегодня, 08:09
    политика кнута и пряника в действии. кнут не прошел пробуем пряники.
    Atlant-1164
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:39
      Заслужил Батька! laughing Пробную косточку дядя Сэм бросил, авось клюнет...Смотри Батька ,как бы не подавиться..)))
      ОТДЕЛ
      1. Вас Влад Сегодня, 08:52
        Цитата: ОТДЕЛ
        Заслужил Батька! Пробную косточку дядя Сэм бросил, авось клюнет...Смотри Батька ,как бы не подавиться..)))

        Да не заслужил,а от рук отбился!Санкции не эффективны стали,нужны другие нештяки теперь!
        Вас Влад
        1. krot Сегодня, 09:10
          Поманили пальчиком беларусов! Покажут им возможности, которые могут открыться, если отвернутся от России. Посмотрим, слабы ли на передок теперь эти наши братья..)
          krot
          1. Чёрный Сегодня, 09:19
            При этом о том, в чём собственно "ослабление" ни слова... smile ...да и подтверждений никаких, кроме трёпа западных сми.
            Чёрный
      2. vovanpain Сегодня, 09:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Заслужил Батька!

        Он и с МВФ заигрывает,хоть бы на соседей посмотрел что ли.
        vovanpain
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:24
          Батька по деревенски хитер и думаю на эту очередную уловку не клюнет, но на нервах поиграет России! На радость нашим либерастам..
          ОТДЕЛ
      3. НасРать Сегодня, 09:37
        Через Беларусь США планируют работать с Россией...отсюда и послабление по Беларусии
        НасРать
    2. ВадимЖивов Сегодня, 08:46
      Бесплатный сыр только в мышеловке. Возможно и зад свой с одного из нескольких стульев сдвинет на полгодика. Потом то всё равно опять опу двигать... feel
      ВадимЖивов
  2. Владимирец Сегодня, 08:11
    "на срок полгода министерство финансов США фактически разрешает белорусским компаниям работать на американском рынке."

    Замануха для д.урачков, за полгода можно успеть только на центральном колхозном рынке Нью-Йорка картохи купить, зато каков жест.
    Владимирец
    1. МПК105 Сегодня, 08:19
      good "зато каков жест."Роскошный жест... fellow Шубка заячья,да с барского плеча... laughing hi
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
        Привет , Лёха ! hi drinks Да и ежу понятно зачем матрасы это сделали . Главное теперь - не вестись на матрасные щедрые посулы . Надеюсь , хитропопость Бацьки и здесь не подведёт . wink
        bouncyhunter
        1. МПК105 Сегодня, 08:58
          good Доброе утро,Братский Народ!!! drinks drinks drinks hi И я надеюсь,вроде умный дядька,чать,не должён повестись,а... feel
          МПК105
        2. himRa Сегодня, 08:58
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Лёха ! hi drinks Да и ежу понятно зачем матрасы это сделали . Главное теперь - не вестись на матрасные щедрые посулы . Надеюсь , хитропопость Бацьки и здесь не подведёт . wink

          ПМСМ главное в высказывании Паша...
          Бока не болят Леша?от прошлой темы? drinks hi
          himRa
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:03
            Привет , Рахим ! hi drinks Давненько тебя не видно было . Матрасы хотят чтобы Бацька продолжал держаться за оба стула , а ещё лучше - окончательно пересел на гейропейский . Шарик из Простоквашино нарисовал бы им индейскую национальную избу "Фиг вам" .
            bouncyhunter
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:12
              Павел hi привет гигантский hi может прояснишь ситуевину с вашим "божком "? winked
              Изгоняющий либероидов
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
                Привет , Сергей ! hi Да я вроде выше высказал своё видение этой темы .
                bouncyhunter
          2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:11
            Доброго дня, hi Рахим! !! drinks народ белорусы хороший, а вот батька их ведет себя как обычный шантажист am
            Изгоняющий либероидов
          3. МПК105 Сегодня, 09:26
            Бока не болят Леша?от прошлой темы?Болят,дружище... hi drinks Это -НОРМАЛЬНО... laughing laughing laughing Мнение ЛЮДСКОЕ услышал,чё...Для того мы ВСЕ сегодня и собрались тута... wink hi
            МПК105
    2. сибиралт Сегодня, 08:22
      "Многовекторный" Лукашенко выслужился перед Западом, чего уж там. Не выполнил обещанное признание "ЮО" и Абхазии, собачится с Россией, выпрашивая скидки на нефть и газ, развел нацистскую оппу, гонит в Россию продовольственную контрабанду, не осудил Куев за геноцид народа Донбасса. За такие заслуги можно было бы ему и побольше подкинуть, а не 30 сребреников, и те под проценты. bully
      сибиралт
      1. Владимирец Сегодня, 08:24
        Цитата: сибиралт
        За такие заслуги можно было бы ему и побольше подкинуть, а не 30 сребреников.

        Ему и 30 сребренников пока не подкинули, ему издалека показали кошелек, к котором они могли бы лежать. yes
        Владимирец
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:15
    Полгода конечно не срок. Но мне думается, что Лукашенко дают понять, что иногда полезно стараться сидеть на двух стульях.
    rotmistr60
    1. Ныробский Сегодня, 08:37
      Цитата: rotmistr60
      Полгода конечно не срок. Но мне думается, что Лукашенко дают понять, что иногда полезно стараться сидеть на двух стульях.

      Они надеются, что Лукашенко за эти полгода успеет наломать дров в отношениях с Россией, а посему подвесили перед носом условную "морковку", мол если процесс развода их устроит, то полгода могут продлиться до года, а там и дальше будут посмотреть. Только одного они не учитывают, что основной рынок сбыта белорусских товаров, всё таки российский. То, как загибается прибалтика, лишившись российского потребителя, Лукашенко видит не вооружённым глазом. Скорее всего, он просто постарается по максимуму выжать свою выгоду из этого полугодового периода.
      Ныробский
  4. Jovanni Сегодня, 08:19
    Да американам просто завидно стало, что мы тут в России жрем диковинную белорусскую креветку...
    Jovanni
    1. Вас Влад Сегодня, 08:47
      Цитата: Jovanni
      Да американам просто завидно стало, что мы тут в России жрем диковинную белорусскую креветку...

      Им чихать на эту креветку, диковинную, Белорусскую!Им главное чтобы мы все на пост Советском пространстве разосрались и экономически не сотрудничали!А тут поезд с санкциями последний уехал,не эффективны они стали,вот и смилостивились!Теперь будут лучшие предложения делать wassat А как раньше было прекрасно...
      Вас Влад
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:31
    Западные СМИ сообщают о том, что американская администрация приняла решение о временном ослаблении антибелорусских санкций

    ... мерикатосы влазят в Белоруссию без мыла...
    a.s.zzz888
  6. Баракуда Сегодня, 08:38
    Ну так это Кредит, а Украина к примеру НА ШАРУ официально гораздо больше получает в виде всякой помощи от борцов "за демократию", и просырает.
    Дай Бог хоть Лукашу эфективно использовать данную денежку.
    Баракуда
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:39
    Раскачивают. Рассчитывают на неустойчивость психики бацьки, и его слабо скореллированный с головой язык. Глядишь, ляпнет чего такого, на что ВВП серьезно обидится, и применит "Маваши-гири" по ... Но это они зря. Пока ВВП доказывал, что выдержка у него железная, а нужного результата он добиваться умеет laughing
    Горный стрелок
  8. mag nit Сегодня, 08:59
    И там успел лизнуть.
    mag nit
  9. Farid05 Сегодня, 09:05
    Батьку расслабить хотят, с Кадафи его перепутали) Он может быть какой угодно, но не такой точно.
    Farid05
  10. loginovich Сегодня, 09:09
    Хотя большее внимание будет уделено тому, насколько Белоруссия готова отдаляться от Российской Федерации, как традиционного союзника Минска, и приближаться к Западу. Об этом открыто пишет сайт упомянутой радиостанции

    Со времен Иисуса за предательство шекелями расплачиваются.Вопрос устоит ли Батька?
    loginovich
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