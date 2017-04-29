Порошенко подписал указ об оказании гуманитарной помощи Молдавии
Многих граждан Украины, судя по комментариям в социальных сетях и к публикациям в СМИ, шокировало одно из недавних решений президента Порошенко. Состоит это решение в предоставлении Киевом гуманитарной помощи Молдавии. Отмечено, что гуманитарная помощь Кишинёву будет оказана в связи с апрельскими снегопадами в Молдавии, которые привели к потерям десятков миллионов долларов для молдавской казны.
РИА Новости приводит пояснение к указу, подписанному Порошенко:
При этом не указан размер помощи, которую Порошенко направляет в Молдавию.
Украинские пользователи назвали заявление Порошенко «чистой воды популизмом» и призвали оказать «гуманитарную помощь» прежде всего украинскому народу. В частности, а адрес Порошенко посыпались претензии по поводу того, что в отношении украинских граждан в Донбассе он вводит блокаду, а иностранному государству направляет гуманитарную помощь.
На этом фоне стоит заместить, что блокада распространяется не только на экономическую и политическую составляющие контактов Киева с Донецком и Луганском, но и на составляющую гуманитарную. Так, в эфир украинского телеканала News One дозвонился луганский пенсионер и сообщил, что он из ЛНР. После этого мужчина обвинил украинские власти в заигрывании с нацистами, за что тут же был выведен из эфира. Украинская медиасреда пытается выставить стену для людей, которые проживают по ту сторону линии соприкосновения, давая понять, что их точка зрения Киев не интересует.
РИА Новости приводит пояснение к указу, подписанному Порошенко:
С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдавия из-за мощных снегопадов, согласно статье 10 закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: оказать гуманитарную помощь Республике Молдавия. Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдавия.
При этом не указан размер помощи, которую Порошенко направляет в Молдавию.
Украинские пользователи назвали заявление Порошенко «чистой воды популизмом» и призвали оказать «гуманитарную помощь» прежде всего украинскому народу. В частности, а адрес Порошенко посыпались претензии по поводу того, что в отношении украинских граждан в Донбассе он вводит блокаду, а иностранному государству направляет гуманитарную помощь.
На этом фоне стоит заместить, что блокада распространяется не только на экономическую и политическую составляющие контактов Киева с Донецком и Луганском, но и на составляющую гуманитарную. Так, в эфир украинского телеканала News One дозвонился луганский пенсионер и сообщил, что он из ЛНР. После этого мужчина обвинил украинские власти в заигрывании с нацистами, за что тут же был выведен из эфира. Украинская медиасреда пытается выставить стену для людей, которые проживают по ту сторону линии соприкосновения, давая понять, что их точка зрения Киев не интересует.
Использованы фотографии: REUTERS
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