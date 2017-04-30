День пожарной охраны РФ - сухих рукавов

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!



Сердечно поздравляю вас с Днём пожарной охраны России. Сегодня вся страна отмечает профессиональный праздник огнеборцев - героев нашего времени. Противопожарная служба - это мощнейшая оперативная структура в составе МЧС России. Она выполняет многочисленные задачи по борьбе с пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. (...)



Благодаря высокой технической оснащенности и профессионализму пожарных удается значительно сокращать время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, а значит, в минимально короткие сроки прийти на помощь и спасти пострадавших.



МЧС России продолжает работу по повышению социальной защищенности личного состава. Создаются и постоянно улучшаются условия несения боевого дежурства. В этом году более половины пожарно-спасательных частей получат средства на капитальный и текущий ремонты. Для многих из них это будет впервые за последние десятилетия. Улучшение бытовых условий несения службы – это забота о наших пожарных, о каждом пожарном карауле, который с честью и достоинством ежедневно заступает на боевое дежурство. В этом году мы впервые за многие годы пересмотрим вопросы вещевого обеспечения сотрудников. Планируем для боевых подрезделений ввести новые виды боевой и защитной одежды, обуви и снаряжения с учетом климатических условий и выполняемых задач. МЧС России уделяет большое внимание вопросам профилактической работы и развитию системы контрольно-надзорной деятельности, внедрению риск-ориентированного подхода.

Наша главная задача – снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Мы уверены, что в итоге реализации проекта уменьшится количество пожаров и, как следствие, уменьшится число пострадавших.



Благодарю вас за ежедневный ратный подвиг, за мужество и преданность профессии.



Еще раз поздравляю всех с праздником - с Днём пожарной охраны России!



Желаю мира и добра вашим семьям, здоровья и благополучия!



Пусть меньше будет поводов для риска и выездов по тревоге – сухих вам рукавов!

«Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой» - эти слова писателя В.А.Гиляровского как нельзя лучше характеризуют труд этих героических людей. Сегодня (30 апреля) - их профессиональный праздник. День пожарной охраны России.Первый Указ о создании противопожарной службы издал царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года, и назывался документ «Наказ о Градском благочинии», где устанавливался строгий порядок тушения пожаров в Москве.В наше время в России отдельной службы уже не существует - пожарные объединились со спасателями и сформировали обновленную организацию МЧС. Однако на основании президентского указа № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны» пожарная охрана празднует свой собственный праздник - как и до "оптимизации".В 2001 году был издан президентский указ, согласно которому, создавалась Государственная противопожарная служба (ГПС). Сегодня она является мощной оперативной службой в составе МЧС.В арсенале ГПС собрана самая современная техника: пожарные автомобили различного назначения, вертолёты, катера и корабли. Противопожарная служба занимается тушением и предотвращением пожаров, осуществляет пожарный надзор и обучение населения.Ежегодно государственными инспекторами проводится полтора миллиона контрольных мероприятий, благодаря которым удаётся предотвратить около 450 тыс. пожаров во всех без исключения регионах России.Каждый год в Российской Федерации регистрируется около 130 тыс. пожаров, из-за которых гибнет около 19 тыс. человек. Это больше суммарных потерь СССР в войне на территории Афганистана. К сожалению, не обходится без жертв и со стороны самих пожарных команд. Так, ежегодная статистика МЧС говорит о том, что в среднем около 30 пожарных гибнут при тушении огня.По данным статистики, 72,4% пожаров регистрируется в жилом и производственном секторах. Основными причинами их возникновения являются неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.Даже от небольшого пламени, которое развязалось на ограниченной территории, могут погибнуть десятки людей, что же говорить о пожарах, которые случаются в крупных учреждениях и мероприятиях с большим числом персонала.Несколько примеров крупных пожаров в нашей стране на протяжении разных временных этапов могут продемонстрировать, что нелепая случайность может стать причиной настоящей катастрофы.В феврале 1977 года произошёл пожар в гостинице «Россия», причиной стал забытый включенным в помещении радиоузла паяльник. Огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Горели пятый, одиннадцатый и двенадцатый этажи. Во время пожара было эвакуировано более тысячи человек, 42 человека погибло, ещё 52 человека были госпитализированы с травмами и ожогами, в их числе 13 пожарных. Пожару была присвоена высшая категория опасности – пятая.Самая страшная трагедия современной России произошла 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» города Перми. На мероприятии в клубе присутствовало около 300 человек. От искр праздничного фейерверка загорелся потолок, огонь просто понёсся по помещению. Жертвами пожара стали 156 человек.Из природных пожаров самые крупные пришлись на 2010 год. Из-за экстремальной жары ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары в Рязанской, Нижегородской, Ульяновской, Владимировской областях, а также республики Марий Эл и Мордовия.Общая площадь выгорания, куда вошли поселения, леса, сельскохозяйственные угодья, составила более полутора миллиона гектаров. Тысячи людей были эвакуированы. К счастью, обошлось без большого числа жертв. Но в любом случае, каждая утрата - скорбь для страны.На борьбу с огненной стихией было брошено более 26 тысяч единиц техники и около 150 тысяч человек.Безусловно, сегодня противопожарная служба представляет собой надёжную, сплочённую армию профессионалов своего дела, которым по силам любое противостояние с огнём.По сводкам МЧС России, в течение 2017 года пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 365 пожаров, из них 273 пожара в жилом секторе. Пострадали 64 человека, из них спасли 45 человек.С целью уменьшения количества техногенных пожаров надзорными органами Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации проводятся профилактические мероприятия. Но, к сожалению тех профилактических мер, которые уже проводятся в нашей стране, явно не хватает. Поэтому ежедневно тысячи человек пожарной службы и находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы немедленно среагировать на тот или иной экстренный сигнал.Даже в свой профессиональный праздник люди этой отважной профессии несут боевое дежурство. Ведь у трагедий нет расписания и, как правило, случаются они в тот момент, когда их совсем не ждёшь.Из поздравления главы МЧС Владимира Пучкова: