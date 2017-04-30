День пожарной охраны РФ - сухих рукавов
«Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой» - эти слова писателя В.А.Гиляровского как нельзя лучше характеризуют труд этих героических людей. Сегодня (30 апреля) - их профессиональный праздник. День пожарной охраны России.
Первый Указ о создании противопожарной службы издал царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года, и назывался документ «Наказ о Градском благочинии», где устанавливался строгий порядок тушения пожаров в Москве.
В наше время в России отдельной службы уже не существует - пожарные объединились со спасателями и сформировали обновленную организацию МЧС. Однако на основании президентского указа № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны» пожарная охрана празднует свой собственный праздник - как и до "оптимизации".
В 2001 году был издан президентский указ, согласно которому, создавалась Государственная противопожарная служба (ГПС). Сегодня она является мощной оперативной службой в составе МЧС.
В арсенале ГПС собрана самая современная техника: пожарные автомобили различного назначения, вертолёты, катера и корабли. Противопожарная служба занимается тушением и предотвращением пожаров, осуществляет пожарный надзор и обучение населения.
Ежегодно государственными инспекторами проводится полтора миллиона контрольных мероприятий, благодаря которым удаётся предотвратить около 450 тыс. пожаров во всех без исключения регионах России.
Каждый год в Российской Федерации регистрируется около 130 тыс. пожаров, из-за которых гибнет около 19 тыс. человек. Это больше суммарных потерь СССР в войне на территории Афганистана. К сожалению, не обходится без жертв и со стороны самих пожарных команд. Так, ежегодная статистика МЧС говорит о том, что в среднем около 30 пожарных гибнут при тушении огня.
По данным статистики, 72,4% пожаров регистрируется в жилом и производственном секторах. Основными причинами их возникновения являются неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.
Даже от небольшого пламени, которое развязалось на ограниченной территории, могут погибнуть десятки людей, что же говорить о пожарах, которые случаются в крупных учреждениях и мероприятиях с большим числом персонала.
Несколько примеров крупных пожаров в нашей стране на протяжении разных временных этапов могут продемонстрировать, что нелепая случайность может стать причиной настоящей катастрофы.
В феврале 1977 года произошёл пожар в гостинице «Россия», причиной стал забытый включенным в помещении радиоузла паяльник. Огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Горели пятый, одиннадцатый и двенадцатый этажи. Во время пожара было эвакуировано более тысячи человек, 42 человека погибло, ещё 52 человека были госпитализированы с травмами и ожогами, в их числе 13 пожарных. Пожару была присвоена высшая категория опасности – пятая.
Самая страшная трагедия современной России произошла 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» города Перми. На мероприятии в клубе присутствовало около 300 человек. От искр праздничного фейерверка загорелся потолок, огонь просто понёсся по помещению. Жертвами пожара стали 156 человек.
Из природных пожаров самые крупные пришлись на 2010 год. Из-за экстремальной жары ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары в Рязанской, Нижегородской, Ульяновской, Владимировской областях, а также республики Марий Эл и Мордовия.
Общая площадь выгорания, куда вошли поселения, леса, сельскохозяйственные угодья, составила более полутора миллиона гектаров. Тысячи людей были эвакуированы. К счастью, обошлось без большого числа жертв. Но в любом случае, каждая утрата - скорбь для страны.
На борьбу с огненной стихией было брошено более 26 тысяч единиц техники и около 150 тысяч человек.
Безусловно, сегодня противопожарная служба представляет собой надёжную, сплочённую армию профессионалов своего дела, которым по силам любое противостояние с огнём.
По сводкам МЧС России, в течение 2017 года пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 365 пожаров, из них 273 пожара в жилом секторе. Пострадали 64 человека, из них спасли 45 человек.
С целью уменьшения количества техногенных пожаров надзорными органами Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации проводятся профилактические мероприятия. Но, к сожалению тех профилактических мер, которые уже проводятся в нашей стране, явно не хватает. Поэтому ежедневно тысячи человек пожарной службы и находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы немедленно среагировать на тот или иной экстренный сигнал.
Даже в свой профессиональный праздник люди этой отважной профессии несут боевое дежурство. Ведь у трагедий нет расписания и, как правило, случаются они в тот момент, когда их совсем не ждёшь.
Из поздравления главы МЧС Владимира Пучкова:
Первый Указ о создании противопожарной службы издал царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года, и назывался документ «Наказ о Градском благочинии», где устанавливался строгий порядок тушения пожаров в Москве.
В наше время в России отдельной службы уже не существует - пожарные объединились со спасателями и сформировали обновленную организацию МЧС. Однако на основании президентского указа № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны» пожарная охрана празднует свой собственный праздник - как и до "оптимизации".
В 2001 году был издан президентский указ, согласно которому, создавалась Государственная противопожарная служба (ГПС). Сегодня она является мощной оперативной службой в составе МЧС.
В арсенале ГПС собрана самая современная техника: пожарные автомобили различного назначения, вертолёты, катера и корабли. Противопожарная служба занимается тушением и предотвращением пожаров, осуществляет пожарный надзор и обучение населения.
Ежегодно государственными инспекторами проводится полтора миллиона контрольных мероприятий, благодаря которым удаётся предотвратить около 450 тыс. пожаров во всех без исключения регионах России.
Каждый год в Российской Федерации регистрируется около 130 тыс. пожаров, из-за которых гибнет около 19 тыс. человек. Это больше суммарных потерь СССР в войне на территории Афганистана. К сожалению, не обходится без жертв и со стороны самих пожарных команд. Так, ежегодная статистика МЧС говорит о том, что в среднем около 30 пожарных гибнут при тушении огня.
По данным статистики, 72,4% пожаров регистрируется в жилом и производственном секторах. Основными причинами их возникновения являются неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.
Даже от небольшого пламени, которое развязалось на ограниченной территории, могут погибнуть десятки людей, что же говорить о пожарах, которые случаются в крупных учреждениях и мероприятиях с большим числом персонала.
Несколько примеров крупных пожаров в нашей стране на протяжении разных временных этапов могут продемонстрировать, что нелепая случайность может стать причиной настоящей катастрофы.
В феврале 1977 года произошёл пожар в гостинице «Россия», причиной стал забытый включенным в помещении радиоузла паяльник. Огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Горели пятый, одиннадцатый и двенадцатый этажи. Во время пожара было эвакуировано более тысячи человек, 42 человека погибло, ещё 52 человека были госпитализированы с травмами и ожогами, в их числе 13 пожарных. Пожару была присвоена высшая категория опасности – пятая.
Самая страшная трагедия современной России произошла 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» города Перми. На мероприятии в клубе присутствовало около 300 человек. От искр праздничного фейерверка загорелся потолок, огонь просто понёсся по помещению. Жертвами пожара стали 156 человек.
Из природных пожаров самые крупные пришлись на 2010 год. Из-за экстремальной жары ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары в Рязанской, Нижегородской, Ульяновской, Владимировской областях, а также республики Марий Эл и Мордовия.
Общая площадь выгорания, куда вошли поселения, леса, сельскохозяйственные угодья, составила более полутора миллиона гектаров. Тысячи людей были эвакуированы. К счастью, обошлось без большого числа жертв. Но в любом случае, каждая утрата - скорбь для страны.
На борьбу с огненной стихией было брошено более 26 тысяч единиц техники и около 150 тысяч человек.
Безусловно, сегодня противопожарная служба представляет собой надёжную, сплочённую армию профессионалов своего дела, которым по силам любое противостояние с огнём.
По сводкам МЧС России, в течение 2017 года пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 365 пожаров, из них 273 пожара в жилом секторе. Пострадали 64 человека, из них спасли 45 человек.
С целью уменьшения количества техногенных пожаров надзорными органами Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации проводятся профилактические мероприятия. Но, к сожалению тех профилактических мер, которые уже проводятся в нашей стране, явно не хватает. Поэтому ежедневно тысячи человек пожарной службы и находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы немедленно среагировать на тот или иной экстренный сигнал.
Даже в свой профессиональный праздник люди этой отважной профессии несут боевое дежурство. Ведь у трагедий нет расписания и, как правило, случаются они в тот момент, когда их совсем не ждёшь.
Из поздравления главы МЧС Владимира Пучкова:
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днём пожарной охраны России. Сегодня вся страна отмечает профессиональный праздник огнеборцев - героев нашего времени. Противопожарная служба - это мощнейшая оперативная структура в составе МЧС России. Она выполняет многочисленные задачи по борьбе с пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. (...)
Благодаря высокой технической оснащенности и профессионализму пожарных удается значительно сокращать время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, а значит, в минимально короткие сроки прийти на помощь и спасти пострадавших.
МЧС России продолжает работу по повышению социальной защищенности личного состава. Создаются и постоянно улучшаются условия несения боевого дежурства. В этом году более половины пожарно-спасательных частей получат средства на капитальный и текущий ремонты. Для многих из них это будет впервые за последние десятилетия. Улучшение бытовых условий несения службы – это забота о наших пожарных, о каждом пожарном карауле, который с честью и достоинством ежедневно заступает на боевое дежурство. В этом году мы впервые за многие годы пересмотрим вопросы вещевого обеспечения сотрудников. Планируем для боевых подрезделений ввести новые виды боевой и защитной одежды, обуви и снаряжения с учетом климатических условий и выполняемых задач. МЧС России уделяет большое внимание вопросам профилактической работы и развитию системы контрольно-надзорной деятельности, внедрению риск-ориентированного подхода.
Наша главная задача – снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Мы уверены, что в итоге реализации проекта уменьшится количество пожаров и, как следствие, уменьшится число пострадавших.
Благодарю вас за ежедневный ратный подвиг, за мужество и преданность профессии.
Еще раз поздравляю всех с праздником - с Днём пожарной охраны России!
Желаю мира и добра вашим семьям, здоровья и благополучия!
Пусть меньше будет поводов для риска и выездов по тревоге – сухих вам рукавов!
Сердечно поздравляю вас с Днём пожарной охраны России. Сегодня вся страна отмечает профессиональный праздник огнеборцев - героев нашего времени. Противопожарная служба - это мощнейшая оперативная структура в составе МЧС России. Она выполняет многочисленные задачи по борьбе с пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. (...)
Благодаря высокой технической оснащенности и профессионализму пожарных удается значительно сокращать время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, а значит, в минимально короткие сроки прийти на помощь и спасти пострадавших.
МЧС России продолжает работу по повышению социальной защищенности личного состава. Создаются и постоянно улучшаются условия несения боевого дежурства. В этом году более половины пожарно-спасательных частей получат средства на капитальный и текущий ремонты. Для многих из них это будет впервые за последние десятилетия. Улучшение бытовых условий несения службы – это забота о наших пожарных, о каждом пожарном карауле, который с честью и достоинством ежедневно заступает на боевое дежурство. В этом году мы впервые за многие годы пересмотрим вопросы вещевого обеспечения сотрудников. Планируем для боевых подрезделений ввести новые виды боевой и защитной одежды, обуви и снаряжения с учетом климатических условий и выполняемых задач. МЧС России уделяет большое внимание вопросам профилактической работы и развитию системы контрольно-надзорной деятельности, внедрению риск-ориентированного подхода.
Наша главная задача – снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Мы уверены, что в итоге реализации проекта уменьшится количество пожаров и, как следствие, уменьшится число пострадавших.
Благодарю вас за ежедневный ратный подвиг, за мужество и преданность профессии.
Еще раз поздравляю всех с праздником - с Днём пожарной охраны России!
Желаю мира и добра вашим семьям, здоровья и благополучия!
Пусть меньше будет поводов для риска и выездов по тревоге – сухих вам рукавов!
Использованы фотографии: http://www.mchs.gov.ru/
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