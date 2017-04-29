СК РФ вновь заявил о наличии доказательств участия Яценюка в казнях российских солдат в Чечне

Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом. У СК есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооружённых столкновениях, произошедших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Запрос российского Интерпола о моем задержании, аресте и экстрадиции в РФ - часть плана по преследованию тех, кто выступает против России.