СК РФ вновь заявил о наличии доказательств участия Яценюка в казнях российских солдат в Чечне
В Следственном комитете России после длительного перерыва вновь подняли вопрос об участии Яценюка в боевых действиях на территории Чечни на стороне боевиков в 90-е годы. В СК РФ заявляют, что у следствия есть доказательства того, что Арсений Яценюк участвовал в казнях российских военнослужащих в 1994-1995 годах во время боевых действия на Кавказе.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко представила комментарий для РИА Новости :
Напомним, что накануне Генпрокуратура РФ направила запрос в Интерпол с материалами по объявлению Яценюка в международный розыск. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после обращения ГП РФ в Интерпол направил в ту же организацию свой обращение с просьбой не объявлять Яценюка в международный розыск, заявив, что дело «политически мотивировано».
При этом стало известно, что Яценюк посещал Украину в пасхальные праздники. Он был замечен в храме города Черновцы во время обряда освещения пасхальных яиц и куличей. Яценюк на фото :
Сам Яценюк высказался по поводу обращения Генпрокуратуры РФ в Интерпол так:
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко представила комментарий для РИА Новости :
Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом. У СК есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооружённых столкновениях, произошедших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.
Напомним, что накануне Генпрокуратура РФ направила запрос в Интерпол с материалами по объявлению Яценюка в международный розыск. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после обращения ГП РФ в Интерпол направил в ту же организацию свой обращение с просьбой не объявлять Яценюка в международный розыск, заявив, что дело «политически мотивировано».
При этом стало известно, что Яценюк посещал Украину в пасхальные праздники. Он был замечен в храме города Черновцы во время обряда освещения пасхальных яиц и куличей. Яценюк на фото :
Сам Яценюк высказался по поводу обращения Генпрокуратуры РФ в Интерпол так:
Запрос российского Интерпола о моем задержании, аресте и экстрадиции в РФ - часть плана по преследованию тех, кто выступает против России.
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