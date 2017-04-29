14:07 29 апреля

СК РФ вновь заявил о наличии доказательств участия Яценюка в казнях российских солдат в Чечне

В Следственном комитете России после длительного перерыва вновь подняли вопрос об участии Яценюка в боевых действиях на территории Чечни на стороне боевиков в 90-е годы. В СК РФ заявляют, что у следствия есть доказательства того, что Арсений Яценюк участвовал в казнях российских военнослужащих в 1994-1995 годах во время боевых действия на Кавказе.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко представила комментарий для РИА Новости :
Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом. У СК есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооружённых столкновениях, произошедших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.


Напомним, что накануне Генпрокуратура РФ направила запрос в Интерпол с материалами по объявлению Яценюка в международный розыск. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после обращения ГП РФ в Интерпол направил в ту же организацию свой обращение с просьбой не объявлять Яценюка в международный розыск, заявив, что дело «политически мотивировано».


При этом стало известно, что Яценюк посещал Украину в пасхальные праздники. Он был замечен в храме города Черновцы во время обряда освещения пасхальных яиц и куличей. Яценюк на фото :

СК РФ вновь заявил о наличии доказательств участия Яценюка в казнях российских солдат в Чечне


Сам Яценюк высказался по поводу обращения Генпрокуратуры РФ в Интерпол так:
Запрос российского Интерпола о моем задержании, аресте и экстрадиции в РФ - часть плана по преследованию тех, кто выступает против России.




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Комментарии 68

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 12:20


    Даже фото факт имеется.
    На самом деле вполне возможно, что через таких как Яценюк, уна-унсо (Запрещенная в России?) держала связь с вовчиками.
    Черный_Ватник
    1. Siegen Сегодня, 12:33
      Чечня...
      Хаттаб вызывает Басаева и говорит:
      - Слушай, Шамиль, я тебе дал лучшего нашего снайпера Яценюка! С пятисот
      шагов он попадает в пятикопеечную монету! Что ты ему приказал?
      - Как обычно: увидишь у кафиров (неверных) огонек на позициях - стреляй
      по огоньку!
      - Ага. Почитай сводку кафиров: "За сегодняшнюю ночь федеральные силы
      потеряли: шесть папирос "Беломор", три фонарика и зажигалку "Зиппо"...
      Siegen
      1. Черный_Ватник Сегодня, 12:36
        С пятисот
        шагов он попадает в пятикопеечную монету!

        Шобы Сеня по деньгам стрелял? Не бывать такому!!!
        Черный_Ватник
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:54
          Ну судя по тому ,как он резко свалил из "незалежной" ,этот упырь явно в чем то завязан..! Золото скифов прикарманил..! А вообще все может быть , такие ботаники-еврейские самые злобные и хитрые...Наши спецслужбы всегда боятся архивы открывать, типо не злить запад и особенно наш народ..! Наконец то родили , вот только что дальше?
          ОТДЕЛ
          1. Тралл Сегодня, 13:28
            Вот это фото было в УНА-УНСОвской брошюре.
            Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 12:44
      "Материалов" может быть воз и маленькая тележка. А предъявлено ли конкретное обвинение и по каким признакам преступлений, или это секрет?
      сибиралт
    3. Vita VKO Сегодня, 13:40
      Запад прятать Яценюка от Интерпола не могут, а выдать России не захотят, слишком много знает о их преступлениях. Следовательно ждем очередного "громкого" убийства расходного материала и "машем флажками" drinks
      Vita VKO
    4. Комментарий был удален.
    5. midivan Сегодня, 13:53
      Цитата: Черный_Ватник
      Даже фото факт имеется.

      Еще один фото факт yes
      midivan
      1. stalkerwalker Сегодня, 13:57
        На зятя моего похож.... Убил бы обоих - и того, что на фото, и зятя впридачу...
        am
        stalkerwalker
        1. midivan Сегодня, 14:05
          Цитата: stalkerwalker
          На зятя моего похож....

          Совсем не мое дело, но надо уважать выбор дочери. А вот давно хотел поинтересоваться ник желтым и еще у многих видел,это почему так? smile
          midivan
      2. midivan Сегодня, 13:58
        Не верю и ни когда не поверю, что эта тля способна взять в руки оружие для боя, максиму на что могу согласиться это убийство пленных, а вообще как мне думается кролик ляпнул (помнится такое) что воевал в Ичкерии для того чтобы перед скакунами в глазах вырасти, да не подума уродец своей лысиной, что это ему еще вылезет, а наши просто воспользовались что бы поставить его в неудобную позу жестко .
        midivan
  2. himRa Сегодня, 12:22
    Ух ты! Неожиданный ход! И все правильно ...террорист яйценюх
    himRa
  3. cniza Сегодня, 12:22
    Что за возня идет ? , если есть доказательства , так обнародуйте их и действуйте , как положено в таких случаях.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 12:28
      По идее у него должна остаться непрекосновенность
      Цитата: cniza
      Что за возня идет ? , если есть доказательства , так обнародуйте их и действуйте , как положено в таких случаях.

      Доказательства есть,найдутся

      Или у Вас есть сомнения что это ,,плохой парень,,?
      himRa
    2. rasputin17 Сегодня, 12:30
      Цитата: cniza
      если есть доказательства , так обнародуйте их и действуйте , как положено в таких случаях.

      А толку то? Какие бы доки РФ не предоставила ФША они никого не выдадут ни за какие преступления даже против человечества! Все это очередная вода в ступе!! hi Это же как надо их взять за бубенцы что бы они выдали когото?
      rasputin17
      1. Удав КАА Сегодня, 12:56
        Цитата: rasputin17
        Это же как надо их взять за бубенцы что бы они выдали когото?
        А может нашим нужно иметь железные Фаберже, а не *бубенцы*...Вроде тоже евреи, а учиться у богоизбранных не хотят! Евреям -- пофиг чей это подданный, если он убивал евреев, его найдут, выкрадут, осудят и приговор приведут в исполнение. Если этого нельзя сделать - кокнут на месте, без сентиментов...Но приговор приведут в исполнение!
        P.S/ Кому не нравится пример с кошерными, могут вспомнить незабвенного Иосифа Виссарионовича и *мокрых дел* мастера Судоплатова. Я -- не против! Я только -- "за", чтобы скотинка, пролившая кровь понесла заслуженную кару. am
        Удав КАА
        1. rasputin17 Сегодня, 13:02
          Цитата: Удав КАА
          Евреям -- пофиг чей это подданный, если он убивал евреев, его найдут, выкрадут, осудят и приговор приведут в исполнение.

          Аналогично и матрасня работает! Только у нас все миндально и толерастно опираясь на буквы международных норм на которые все чихать хотели!! hi
          rasputin17
        2. НЕКСУС Сегодня, 13:02
          Цитата: Удав КАА
          P.S/ Кому не нравится пример с кошерными, могут вспомнить незабвенного Иосифа Виссарионовича и *мокрых дел* мастера Судоплатова. Я не против! Я только "за", чтобы скотинка пролившая кровь понесла заслуженную кару.

          Саша! hi
          Давно не раз говорил,что долгов у нас неоплаченных по всему миру ползает тьма,начиная от галстукоеда и заканчивая хадарковскими,яценюками и парашами с пасторами...видимо у ВВП не на столько крепкие фаберже,чтоб отдать приказ спецам на отлов или отстрел этих земноводных. По Чечне да,практически всех полевых вояк уже отправили жариться на сковородку...но ведь плодятся эти земноводные как тараканы...
          НЕКСУС
        3. Svarog51 Сегодня, 13:15
          Александр, приветствую! hi
          скотинка пролившая кровь

          Я бы сказал - это упырь напившийся нашей крови и обокравший свой народ. Приговор ему - сжечь на костре и прах развеять по ветру, чтоб духу его не осталось. angry angry
          Svarog51
      2. g1v2 Сегодня, 13:01
        А фишка в другом. Обвинять Яценюка в госперевороте бесполезно, тк это официально внутреннее дело украины. Геноцид или что-то подобное - тоже. Коррупцию - тем более. То есть официально преследовать его в РФ нельзя было. А тут подарок. Сеня , оказывается, в Чечне с боевиками пиарился. И пусть даже он там для пиара просто с оружием и боевиками пофоткался и уехал - неважно. Главное , что теперь есть основания на подачу его в розыск как члена НВФ.
        Многие слышали о законах Яровой , наверное. Но практически никто их не понял, за мишурой типа инфосрача по поводу повысятся ли цены на инет или нет. А ведь там прописали крайне важный момент - само понятие международного терроризма. То есть теперь можно арестовывать людей, в том числе и иностранных граждан, за причастность к международным террористическим организациям. Раньше было нельзя, если не было доказано факта совершения конкретных действий против РФ, а теперь можно. Тч Сеню можно теперь объявлять в розыск и судить на территории РФ за причастность к международному терроризму. За майдан или войну на Донбассе нельзя, а за участие в бд в Чечне - легко можно. fellow Ну и кстати спецслужбы против такого лица могут проводить спецмероприятия. Против Поросенка Пети нельзя, а против международного террориста Яценюка - вполне. wink
        g1v2
    3. рич Сегодня, 12:35
      cniza: Что за возня идет ? , если есть доказательства , так обнародуйте их и действуйте , как положено в таких случаях.

      Доказательства есть, но они настолько секретные, что мы их не покажем.
      Посто, cniza, мы видимо взяли на вооружение американскую системы доказательств
      рич
      1. Pirogov Сегодня, 12:55
        Цитата: рич
        Доказательства есть, но они настолько секретные, что мы их не покажем.
        Посто, cniza, мы видимо взяли на вооружение американскую системы доказательств

        А почему и нет ! Если это работает , хотя бы портит так сказать имидж ,хотя куда там уже портить.......................
        Pirogov
    4. Лелёк Сегодня, 12:48
      Цитата: cniza
      если есть доказательства , так обнародуйте их и действуйте , как положено в таких случаях.


      Привет, Виктор.
      И что это даст, и "как положено"? Действовать законными методами против незаконной страны или незаконной личности в условиях двойных (незаконных) стандартов со стороны наших заклятых западных "партнёров" - "ноктюрн на флейте из водосточных труб". А вот применить кардинальные методы в духе американского "правосудия" или израильского МАССАД мы дюже стесняемся. Вот и множатся "яценюки", "каломойские", "пономарёвы", "касьяновы", "каспаровы" и пр. св***чь. Вот намедни Соловьёв ответил прибалтийскому ушлёпку под ником "Денис" и что, это сделало скаунда человеком? Нет,- сделает только кнут или "куля".
      Лелёк
      1. cniza Сегодня, 13:17
        Приветствую , мы слишком многим позволяем клеветать и оскорблять нашу страну , пора давать ответ и призывать всех к ответу.
        cniza
  4. Lancer Сегодня, 12:22
    Кролик Сеня - боевик?Дааа,это какой же изощренной фантазией нужно обладать,чтобы придумать такое :)))
    Lancer
    1. cniza Сегодня, 12:25
      Вы его недооцениваете , насчет боевика не готов , а так мразь ещё та.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:35
        Цитата: cniza
        мразь ещё та.

        good Высшей категории упырёк .
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 13:06
          Цитата: bouncyhunter
          Высшей категории упырёк .
          good
          Такого даже серебряная пуля не возьмет.
          Только напалм, только напалм. и пепел развеять над Гудзоном am
          Смог
      2. Арон Заави Сегодня, 12:40
        Цитата: cniza
        Вы его недооцениваете , насчет боевика не готов , а так мразь ещё та.

        Мразь вролне возможно, но боевик request ? Да он от первого выстрела со страху помрет.
        Арон Заави
        1. cniza Сегодня, 12:43
          Может и помрет не знаю.
          cniza
        2. bouncyhunter Сегодня, 12:44
          Цитата: Арон Заави
          Да он от первого выстрела со страху помрет.

          hi Насчёт "помрёт" не уверен , но впечатления точно неделю от штанов отстирывать будет . lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 13:18
            А с другой стороны Паша , внешность очень обманчива.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:22
              Цитата: cniza
              внешность очень обманчива.

              Согласен с тобой . Достаточно вспомнить Николая Валуева . С виду - мясник , на самом деле - умнейший мужик ! good
              bouncyhunter
        3. himRa Сегодня, 12:46
          Допустим он координировал действия? Это что меняет ? Или был связным у арабов а точнее у американцев с духами,может деньги возил ...это НЕВАЖНО,важно что его там видели не раз...
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: cniza
          Вы его недооцениваете , насчет боевика не готов , а так мразь ещё та.

          Мразь вролне возможно, но боевик request ? Да он от первого выстрела со страху помрет.
          himRa
        4. ОТДЕЛ Сегодня, 13:01
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: cniza
          Вы его недооцениваете , насчет боевика не готов , а так мразь ещё та.

          Мразь вролне возможно, но боевик request ? Да он от первого выстрела со страху помрет.

          Арон такие не стреляют , а пытают! В глазах есть у него это..(кроликом его обзывали с детства..) Он всем им отомстил..! И мстить будет долго...
          ОТДЕЛ
        5. vovanpain Сегодня, 13:04
          Цитата: Арон Заави
          Мразь вролне возможно, но боевик ? Да он от первого выстрела со страху помрет

          Кто его знает,уважаемый Арон hi request Сие дело темное,а нам с наших диванов не многое видать. what В боях возможно и не учавствовал,но окромя этого пакостить мог,хотя вы правы Кроль душонка трусливая и мерзопакостная.Да даже если и принимал участие и у СК есть доказательства,это ничего не изменит,С Лондону и Вашингтону выдачи нет,а Павел Судоплатов и Рамон Меркадер уже давно умерли. hi
          vovanpain
    2. rasputin17 Сегодня, 12:26
      А у Вас есть обратное???
      rasputin17
    3. Комментарий был удален.
  5. loginovich Сегодня, 12:27
    Запрос российского Интерпола о моем задержании, аресте и экстрадиции в РФ - часть плана по преследованию тех, кто выступает против России.

    Таки правда- террорист.
    loginovich
  6. _Vlad_ Сегодня, 12:29
    зачем интерпол?
    американцы по всему миру людей ловят, без доказательств и разрешений. дальше всем все известно ...
    _Vlad_
    1. Siegen Сегодня, 12:42
      американцы по всему миру людей ловят, без доказательств и разрешений


      Впрочем, как это ловят... Браконьерствуют
      Siegen
    2. masterovoy Сегодня, 12:48
      Прецедент создан США, может быть пришло время возрождения 13_го отдела КГБ СССР?
      masterovoy
  7. Siegen Сегодня, 12:32
    ...Яценюк посещал Украину в пасхальные праздники. Он был замечен в храме города Черновцы во время обряда освещения пасхальных яиц...


    Яценюк стоял в храме города Черновцы.
    Вдруг его крепко кто-то схватил за яйца.
    "Рука Москвы"- подумал Яценюк
    Siegen
    1. ВадимЖивов Сегодня, 12:44
      Могу чуть чуть дополнить...И торжественно вручил веревку без мыла ( ему и так сойдет ) am am
      ВадимЖивов
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:47
        Цитата: ВадимЖивов
        Могу чуть чуть дополнить...И торжественно вручил веревку без мыла ( ему и так сойдет ) am am

        good Да Вы , батенька , никак - садист ? Уважаю , ибо сам таковский . hi
        bouncyhunter
        1. Siegen Сегодня, 12:57
          Арсений Яценюк, будучи схваченным ниже пояса, заговорил по-русски.
          Так вот где у него кнопка!
          Siegen
        2. Лелёк Сегодня, 13:08
          Цитата: bouncyhunter
          Вы , батенька , никак - садист ?


          Привет, Павел.
          Для иллюстрации вашего поста анекдот:
          Садист и пед***ст садятся играть в карты "на интерес". Первый круг - выигрывает второй партнёр и приглашает садиста в сарайчик - дело сделано. Второй круг - опять выигрывает "счастливчик", и опять приглашает садиста в сарайчик. Садист решается на третий круг и выигрывает. Приглашает "партнёра" к сарайчику, привязывает его "помидоры" к дверной ручке и достаёт двуручную пилу. Приговорённый в ужасе спрашивает: "Будешь пилить?". "Нет" - отвечает садист: "Пилить ты будешь сам, а я пойду - подожгу сарайчик". bully
          Лелёк
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:20
            Привет , Лев ! hi Отличный анекдот , посмеялся от души . Вот бы Яйценюху кто-нибудь такое устроил ... feel
            bouncyhunter
        3. Смог Сегодня, 13:11
          Цитата: bouncyhunter
          никак - садист ? Уважаю , ибо сам таковский

          Паша, ты устав ордена am накропал? Пора, брат, пора! soldier
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:24
            Костик , будет Орден - будет и устав ! wink Со старого слижем . lol
            bouncyhunter
      2. Смог Сегодня, 13:09
        Цитата: ВадимЖивов
        И торжественно вручил веревку без мыла ( ему и так сойдет

        Еще один наследник Торквемады. Зачет+++ good
        Смог
  8. Мар.Тира Сегодня, 12:50
    Если есть доказательства,свидетели,так покажите нам,и миру.А не жеманьтесь как девица на выданье.Если не хотят выдавать действительно убийцу наших солдат,что мешает захватить,или уничтожить,в крайнем случае?Но нельзя бесконечно тянуть кота за хвост?
    Мар.Тира
  9. APASUS Сегодня, 12:51
    Слышал не раз про наличие такой инфы ,но такие обвинения требуют серьезных доказательств,а пока похоже что это такой вид предупреждения
    APASUS
  10. Мар.Тира Сегодня, 12:56
    Цитата: cniza
    Вы его недооцениваете , насчет боевика не готов , а так мразь ещё та.

    Такие и бывают самые изощрённые палачи.Вспомните палача,который резал головы нашим солдатам,по кличке "Тракторист".Одним ударом можно перешибить,а изувером был ещё тем.
    Мар.Тира
  11. Lancer Сегодня, 13:05
    Я все понимаю - свидомиты такие свидомиты,но иногда СК отрывается от реальности.Обьективности ради - в СК это не первый случай натягивания совы на глобус.Если есть конкретные правдоподобные обвинения с доказательствами - озвучьте их и все будет ясно.А то ведь похоже на одну из озвученных версий расследования крушения малазийского Боинга - его сбил израильской ракетой украинский штурмовик,доработанный под неё в Грузии :) Обвинение должно быть хоть сколько-нибудь правдоподобно.
    Lancer
  12. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:07
    Я, конечно, рад нагадить Яйценюху, но тут СК сморозил фигню - какой из Сени боевик.
    Молодой_Коммунист
  13. Баракуда Сегодня, 13:11
    Он был замечен в храме города Черновцы во время обряда освещения пасхальных яиц и куличей

    Какие нафиг пасхальные яйца ? angry Яйцеголовый же саентолог, как и его жена. И в иерахии этого матрасного движения нехило стоят .
    Баракуда
  14. Siegen Сегодня, 13:13


    Однажды в черном-пречерном лесу,
    на черной-пречерной горе,
    возле черного-пречереного камня
    сидели два черных-пречерных человека.
    И вот один раскрывает черный-пречерный рот, и говорит:

    - Слышь, Яценюк! И нафига мы жгли эти покрышки?

    Siegen
  15. ВадимЖивов Сегодня, 13:27
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: cniza
    Вы его недооцениваете , насчет боевика не готов , а так мразь ещё та.

    Мразь вролне возможно, но боевик request ? Да он от первого выстрела со страху помрет.

    Такие сцыкуны и расстреливают потому как остальное слабо(один на один и т.д.)
    ВадимЖивов
  16. ВадимЖивов Сегодня, 13:31
    Цитата: Lancer
    Кролик Сеня - боевик?Дааа,это какой же изощренной фантазией нужно обладать,чтобы придумать такое :)))

    Нужно обладать еврейской фантазией чтобы это опровергнуть. am
    ВадимЖивов
    1. Lancer Сегодня, 13:35
      Ещё лучше не пороть глупости,считая это йумором,вроде того как это делаете вы.
      Lancer
  17. мичман Сегодня, 13:36
    Да его просто к нам надо направить. А суд должен вынести приговор: "Смертная казнь через повешение". Сходил бы на это зрелище. Не видел виселиц с 1946 года. А хотелось бы повидать. Честь имею.
    мичман
    1. ВадимЖивов Сегодня, 14:01
      Вам плюсище ...+++++
      ВадимЖивов
  18. yuriy55 Сегодня, 13:36
    Ну и что вы хотите сказать? Желаете послушать гвалт пенсионеров и недорослей?
    Покажите работу спецслужб. Арестуйте, доставьте в Россию и судите...Мы скажем вам слова благодарности и выразим глубокие и искренние пожелания здоровья и долгих лет...А власти оценят вашу работу материально...
    yuriy55
  19. ВадимЖивов Сегодня, 13:38
    Цитата: Lancer
    Я все понимаю - свидомиты такие свидомиты,но иногда СК отрывается от реальности.Обьективности ради - в СК это не первый случай натягивания совы на глобус.Если есть конкретные правдоподобные обвинения с доказательствами - озвучьте их и все будет ясно.А то ведь похоже на одну из озвученных версий расследования крушения малазийского Боинга - его сбил израильской ракетой украинский штурмовик,доработанный под неё в Грузии :) Обвинение должно быть хоть сколько-нибудь правдоподобно.

    Уважаемый у Вас вентилятор от накиданного д.ерьма ещё не дымит . Это Вы натягиваете мышь на глобус. Боинг сбили хохлы отсюда и тишина. А чем сбили это вопрос десятый
    ВадимЖивов
  20. Evgenijus Сегодня, 13:38
    Яценюк:
    ... часть плана по преследованию тех, кто выступает против России.

    Откровенно сказал, потому и убивал русских в Чечне. Даже на дыбу не требуется, все признал.
    Evgenijus
  21. Горный стрелок Сегодня, 13:41
    Внешность обманчива. Такие бывают чрезвычайно подлыми в драке, и кирпичом швырнут, и сзади наскочат... Много ли надо силы - на курок нажать. Особенно, если расстреливать безоружных...
    Горный стрелок
  22. vasilev Сегодня, 13:47
    Надо не интерпол просить,а втихаря ледоруб применить.
    vasilev
  23. Altona Сегодня, 14:02
    Грохнуть Кроля ледорубом и всех делов! Нашли тему для обсуждения.
    Altona
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