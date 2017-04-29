Оружейники США показали необычный "лоадер" для винтовок

В штате Калифорния недавно вступил в силу закон, который запрещает владение полуавтоматическими винтовками с пистолетной рукояткой, регулируемым прикладом и с отъемным магазином.Но производители оружия уж в который раз проявили смекалку, и не оставили простых граждан без эффективного средства самообороны.Компания Mean Arms продемонстрировала приспособление под названием MA-Loader для быстрой перезарядки винтовок с неотъемным магазином. Принцип действия прост: лоадер вставляется в экстракционное окно, а затем стрелок, надавив большим пальцем на кольцо, снаряжает магазин винтовки.