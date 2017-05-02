Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка». Инфографика
Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» — тип многоцелевых дизельных подводных лодок. Является улучшенным вариантом экспортной подводной лодки проекта 877ЭКМ. Корпус лодки двойной, с 6 водонепроницаемыми отсеками. Ракетный комплекс «Калибр» устанавливается на лодках версии 636M, 636.1 и 636.3. Перезаряжание торпедного аппарата осуществляется за 15 секунд.
Первоисточник: https://riafan.ru/
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