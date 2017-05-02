09:17 02 мая

Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка». Инфографика

Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» — тип многоцелевых дизельных подводных лодок. Является улучшенным вариантом экспортной подводной лодки проекта 877ЭКМ. Корпус лодки двойной, с 6 водонепроницаемыми отсеками. Ракетный комплекс «Калибр» устанавливается на лодках версии 636M, 636.1 и 636.3. Перезаряжание торпедного аппарата осуществляется за 15 секунд.


Первоисточник: https://riafan.ru/


0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня