Бронетранспортёр БТР-80. Инфографика

БТР-80 — советский бронетранспортёр. Создан в начале 1980-х годов как дальнейшее развитие бронетранспортёра БТР-70, с учётом выявленных в Афганской войне недостатков последнего, и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году, и, неоднократно модернизируясь, по состоянию на 2012 год всё ещё находится в производстве.Последние модификации БТР-80, оснащённые усиленным вооружением, многими специалистами классифицируются как колёсные боевые машины пехоты. Применялся советскими войсками в Афганской войне, а с 1990-х годов является основным бронетранспортёром Вооружённых Сил России и ряда других бывших советских республик и использовался практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве. Активно поставлялся и поставляется на экспорт, в общей сложности, по состоянию на 2011 год БТР-80 состоит на вооружении по меньшей мере 26 государств.