Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А «Аргус». Инфографика

ПРП-4А «Аргус» — подвижный разведывательный пункт ПРП-4А. Разработан для разведки и целеуказания ракетно-артиллерийским системам. Принят на вооружение в 2008 г.Машина ПРП-4 создана на базе БМП-1. Броневой корпус ПРП-4 обеспечивает защиту экипажа на том же уровне. В башне устанавливался пулемёт. В отличие от ПРП-3 на корпусе отсутствует пусковая установка. В качестве основного вооружения использовался 7,62-мм пулемёт ПКТ. Боекомплект составлял 1000 патронов.