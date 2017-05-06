10:42 06 мая

Боевая гусеничная плавающая авиадесантируемая машина БМД-3. Инфографика

БМД-3 — советская/российская боевая гусеничная плавающая машина, авиадесантируемая парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом. БМД-3 предназначена для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя. Принята на вооружение в 1990 г.




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