10:09 07 мая

Перспективная БМП К-17 на платформе «Бумеранг». Инфографика

К-17 — российская перспективная боевая машина пехоты на основе универсальной боевой платформы «Бумеранг». Предназначена для транспортировки и поддержки огнём мотострелкового отделения, может самостоятельно преодолевать водные преграды.

БМП будет оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг-БМ», вооружённым 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулемётом ПКТМ (боезапас 2000 патронов) и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет».




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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 08:20
    Как можно понять все качества этой БМП, если её не поставляют в войска, хотя бы один батальон укомплектовали бы.
    svp67
    1. Алексей 2016 Сегодня, 08:50
      Поставят. После 2018 примерно, но точно до 3025 г. Наверное,если очередную модификацию 80-го не сочтут лучшим.
      Алексей 2016
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