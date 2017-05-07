Перспективная БМП К-17 на платформе «Бумеранг». Инфографика

К-17 — российская перспективная боевая машина пехоты на основе универсальной боевой платформы «Бумеранг». Предназначена для транспортировки и поддержки огнём мотострелкового отделения, может самостоятельно преодолевать водные преграды.БМП будет оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг-БМ», вооружённым 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулемётом ПКТМ (боезапас 2000 патронов) и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет».