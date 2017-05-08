Плавающее лёгкое многоцелевое гусеничное шасси МТ-ЛБу. Инфографика

МТ-ЛБу (Объект 10) — советское плавающее лёгкое многоцелевое гусеничное шасси с универсальным корпусом. Разработанно в конце 1960-х годов.Милитаризированные МТ-ЛБу являются носителями различных систем связи, РЛС, станций радиоразведки и т.д. Также используются в качестве командно-штабных и инженерных машин.Демилитаризированные МТ-ЛБу предназначены для установки различного оборудования (мастерских, лабораторий, грузопассажирских перевозок), других применений в геологической, нефтегазопромысловой отраслях и для передвижения в условиях бездорожья.