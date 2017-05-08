12:52 08 мая

Плавающее лёгкое многоцелевое гусеничное шасси МТ-ЛБу. Инфографика

МТ-ЛБу (Объект 10) — советское плавающее лёгкое многоцелевое гусеничное шасси с универсальным корпусом. Разработанно в конце 1960-х годов.

Милитаризированные МТ-ЛБу являются носителями различных систем связи, РЛС, станций радиоразведки и т.д. Также используются в качестве командно-штабных и инженерных машин.

Демилитаризированные МТ-ЛБу предназначены для установки различного оборудования (мастерских, лабораторий, грузопассажирских перевозок), других применений в геологической, нефтегазопромысловой отраслях и для передвижения в условиях бездорожья.




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Комментарии 3

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  1. Брови Брежнева Сегодня, 10:16
    Автор, это не МТЛБу, это МТЛБ.
    Брови Брежнева
    1. svp67 Сегодня, 10:35
      Цитата: Брови Брежнева
      Автор, это не МТЛБу, это МТЛБ.

      Вы ошибаетесь... Что бы это понять достаточно взглянуть на переднюю часть машины,

      А у МТ-ЛБ она иная...
      svp67
      1. Брови Брежнева Сегодня, 11:42
        Точно, бес попутал!) Виноват, исправлюсь
        Брови Брежнева
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