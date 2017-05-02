Хорватия: Медийный С-300 (Печат, Сербия)

Зависть и комплексы не знают границ: хорватские СМИ и политики, стремясь поставить под угрозу сербско-российское сотрудничество в сфере вооружений, игнорируют факты, которые сами в свое время озвучивали, и утверждают, что в 90-е годы русские были их друзьями и даже поставили им зенитно-ракетную систему С-300.Хватило нескольких российских МиГов, чтобы в Хорватии воцарились всеобщая паника и страх, но, главное, зародилась ревность к сотрудничеству Сербии и России. Нет такой сферы, где бы Хорватия ни проявила собственного комплекса в отношении Сербии, который порой комичен, совсем как у Феллини. В фильме «Амаркорд» дядя главного героя, напустив на себя вид человека, в чьих словах нельзя сомневаться, прокомментировал снегопад в приморском городе: «Он не задержится». А на следующий день город оказался совершенно завален снегом и покрыт снежными заносами. Такую же озлобленность и зависть два года назад продемонстрировал и хорватский министр обороны Анте Котроманович после заявления Вучича о том, что Сербия закупит в России некоторые вооружения. «Невозможно, чтобы Сербия купила оружие у России, потому что у нее на это нет денег. У них нет средств для оснащения и модернизации», — сказал тогда Ктороманович, отметив, что покупка невозможна еще и из-за санкций ЕС против России. Тем не менее Сербия договорилась с Россией о передаче истребителей МиГ-29, модернизированных танков Т-72 и БРДМ.А когда сербский премьер Александр Вучич сообщил, что в Москве обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще и покупку зенитно-ракетных систем С-300, то хорватские СМИ в испуге вбросили информацию о том, что Россия требует оплаты за поставленное вооружение, в том числе мощный комплекс С-300, который Москва якобы продала хорватам в период между 1992 и 1997 годом.Ранее уже случались вбросы подобной информации. Ее обнародование совпадало с подвижками в ходе сербско-российских переговоров о продаже оружия для армии Сербии. Однако огласка была значительной меньше. Так, в ноябре 2016 года было опубликовано интервью с бывшим официальным представителем Управления по защите конституционного порядка Хорватии, присутствовавшим на переговорах о цене и деталях передачи вооружений, Марином Тимуличем. По его словам, Россия была другом и союзником Хорватии и поставляла ей оружие в начале 90-х годов прошлого века.Тогда поводом для публикации послужила встреча хорватского бизнесмена, торгующего оружием, Звонка Зубака с российским послом в Хорватии Анваром Азимовым. Часть хорватской политической общественности и СМИ тут же истолковали эту встречу как давление Москвы на Хорватию с целью заставить выплатить деньги за мнимую поставку систем С-300.А что может подкрепить это мнение лучше, если не заявление бывшего президента Хорватии? Иво Йосипович, известный не только как бывший президент, но и как автор хорватского иска по обвинению Сербии в геноциде, заявил изданию «Вечерњи лист», что, якобы оказывая давление на Хорватию, «Россия хочет напомнить Загребу, что Москва вооружала хорватов» во время войны на территории бывшей Югославии.Однако если внимательнее прочитать статью, опубликованную в «Вечерњи лист», выяснится, что российский посол Азимов опроверг любое сотрудничество с бизнесменом Зубаком, заявив, что «российское посольство никогда никого не приглашало на беседу о поставках оружия». Надо сказать, что в действительности сам Азимов был приглашен на эту встречу.Министерство иностранных дел России отреагировало жестко и опровергло всю информацию, опубликованную в хорватских СМИ, а официальное заявление на сайте МИДа было размещено в разделе «недостоверных публикаций» о России. В заявлении говорится: «Не секрет, что в указанный период (1991 — 1995) большое количество оружия, боеприпасов и военной техники советского производства имелось в странах Центральной и Восточной Европы, а также бывших республиках СССР. Насколько известно, нечистые на руку хорватские дельцы использовали данное обстоятельство для снабжения Загреба. Российская Федерация к этому никакого отношения, разумеется, никогда не имела. Между тем цель пропагандистской кампании, построенной на злонамеренных спекуляциях вокруг указанного вброса, вполне очевидна: ставится задача нанести ущерб сотрудничеству России с дружественными государствами на Балканах, осложнить взаимодействие с нашими партнерами, прежде всего Сербией».Хорватские СМИ и политики вроде Йосиповича «упустили» или «забыли» тот факт, что истребители, вертолеты и другие самолеты, а также зенитно-ракетные комплексы, противотанковые системы, значительное количество пехотного оружия, а также пехотные, артиллерийские и ракетные боеприпасы приобретались преимущественно на международном черном рынке в промежутке между 1991 и 1995 годами.Главную роль в этом незаконном и совершенно непрозрачном приобретении оружия и военной техники играла государственная фирма «РХ Алан», которую до 2000 года возглавлял помощник министра обороны генерал Владимир Загорец. Кстати, с 2006 года в Хорватии на Загореца ведутся дела именно в связи с непрозрачной тратой государственных средств при покупке вооружений.На этот раз тоже сознательно скрывается тот факт, что Хорватия покупала оружие не у России, а у сомнительного бизнесмена Звонка Зубака и его фирмы Vinsli Fajnns Limitid, которые все еще судятся с Хорватией из-за неоплаченных поставок. Еще в 2002 году Звонко Зубак вместе с фирмой с Виргинских островов, основателем которой является чешский торговец оружием Петр Перничка, подал иск, требуя выплаты долга за поставленную российскую ракетную систему.Зубак ссылается на документ о будущем договоре, который Перничка тоже привез в Хорватию в 2000 году, и по которому Минобороны Республики Хорватии обязался купить у его фирмы С-300 за 200 миллионов долларов. На этом документе стоит подпись Гойко Шушака, который был в то время министром обороны Хорватии.Посол России в Белграде Александр Чепурин интересуется, действительно ли история о С-300 «вбрасывается» в СМИ каждые пять-шесть лет, хотя всем хорошо известно, что криминальная деятельность велась в рамках треугольника «страна назначения — посредник — Украина». «Представители хорватского правительства уже несколько раз публично признавали, что это оружие поступило с Украины. Что оно негодно для применения. Что их обманули. Впоследствии части этой системы были отправлены в третью страну. Посмотрите в интернете, поищите на WikiLeaks», — сказал Чепурин.Об этом, к примеру, газета «Јутарњи лист» писала еще в 2010 году, когда было объявлено, что С-300 поступил с Украины. Зенитно-ракетный комплекс был продемонстрирован на параде перед операцией «Буря» летом 1995 года, явно чтобы заставить белградские власти отказаться от возможной интервенции во время «Бури». Сербии, конечно, и в голову не приходило отправлять МиГи на Загреб, потому что НАТО закрыло небо над Хорватией и Боснией. Когда в тот период самолеты Республики Сербской все же поднялись в воздух, НАТО их сбило.Система была неукомплектована и не функционировала. Даже если бы она была полной, в Хорватии никто не знает, как с ней обращаться. Более того, комплекс, который был продемонстрирован в Яруне на параде, «отличался» от оригинала. Четыре пакета, которые были похожи на пакеты ракет 5В55Р от системы С-300, размещались на тягаче МАН, а не на заряжающей машине 22Т6-2Е2 на базе шасси Урал-532361-1012 или автопоезде для перевозки четырех пакетов 5П32 типа 5Т58-2 на базе тягача КРАЗ-260.Согласно многим источникам, еще в 1997 году Хорватия отказалась от комплектации С-300, поэтому в последующие годы подыскивала для него покупателя. Интерес проявил Иран, однако поставке помешали США. Потом заинтересовалась Турция, которая хотела ответить покупкой этого комплекса на действия Греции, которая тоже купила С-300 через Кипр. Сделка не состоялась, и след зенитно-ракетного комплекса потерялся в 2004 году, когда его якобы погрузили на борт в Риеке и отправили в направлении США.След внезапно показался в депеше от 23 ноября 2003 года. Из сообщения ясна заинтересованность Пентагона в российском вооружении, которое эксперты считают более мощным, чем их «Пэтриот». Депешу обнародовал WikiLeaks, и в ней говорится, что бывший тогда американским послом в Загребе Ральф Франк сообщил министру обороны Дональду Рамсфелду о том, как он продвигает идею переправки С-300 из Хорватии в Америку. В депеше также подчеркивается, что хорватская система С-300 «не доукомплектована, но очень нужна», потому что может помочь американским ВВС в испытаниях будущих поколений американских истребителей.Эту версию поддержал и загребское издание «Вечерњи лист», утверждающее, что Загреб отправил комплекс С-300 за океан. На судебном заседании торговцу оружием Звонку Зубаку это подтвердил и бывший президент Хорватии Степан Месич.Сегодня эта газета публикует целый перечень вооружений и военной техники, которые Хорватия якобы приобрела у Российской Федерации через торговцев оружием и вопреки международному эмбарго в начале 90-х. Речь идет о 16 тысячах тонн оружия и техники, которые доставлялись российскими транспортными самолетами прямо на аэродром Пулы. Что касается комплексов С-300, то загребские аналитики утверждают: откуда бы они ни были доставлены, так или иначе это было сделано с согласия России, которая в те времена была не той, что сегодня при Владимире Путине. В тот период, по словам аналитиков, Бориса Ельцина интересовали деньги, и он хотел понравиться Западу. У современной России совсем другие приоритеты.Если вспомнить то время, когда отношения на Балканах только осложнялись, Ельцин, бывший фигурой неоднозначной, было, зароптал, однако все дела контролировал бывший тогда министром иностранных дел Андрей Козырев. Сегодня он проживает в комфортной и безопасной американской Флориде и олицетворяет собой российскую оппозицию, которая при поддержке американцев, пытается свергнуть Владимира Путина и поставить Россию в ряд «подлинно демократических и свободных стран», обустроив ее по образу и подобию западных демократий. Во времена Ельцина Козырев проводил свою проамериканскую политику, примкнув к тем, кто во всех несчастьях на Балканах обвинял сербов. Его называли Мистер «Да», поскольку он был согласен со всем, что предлагал и хотел Вашингтон, в отличие от более известного и несравненно более уважаемого министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, которого считали Мистером «Нет».Об этом еще 17 лет назад в интервью белградскому журналу «НИН» говорил Константин Никифоров, бывший советник Бориса Ельцина. По его словам, Козырев был из числа русских «европейцев», «искусство кооперации» которых зачастую рассматривалось как «потворство Западу», начатое еще Горбачевым и Шеварднадзе.Говоря о бывшей Югославии, Никифоров отметил «недопустимое незнание региона, его истории, сути местного военного конфликта». Козырев «путал Словению со Славонией, думал, что все народы в этом регионе православные, не знал, где находится Дубровник. Он надменно и свысока относился к сербам и цинично называл их «наши клиенты». Он никогда не утруждал себя попытками понять эти народы».«Скрытая деятельность министра Козырева покрыта мраком. Хорошо владея английским языком, он предпочитал беседовать с глазу на глаз — даже без переводчика. «Он был склонен к определенного рода „полезным махинациям"», — сказал Никифоров.Зачастую Козырев больше доверял западной информации и интерпретации, нежели донесениям собственных служб. Никифоров ссылается на случай с двумя странными взрывами в Сараево, которые были необходимы НАТО для бомбардировок сербских позиций в Боснии. Проамериканская политика Козырева была настолько завуалированной, что значительная часть россиян огорчилась, когда влиятельный глава службы безопасности Ельцина генерал Коржаков уговорил «деда» заменить министра иностранных дел.Хотя из разложенной ельциновской России «утекали» и секретная информация, и оружие, маловероятно, чтобы в случае С-300 произошло именно так. Недоукомплектованную систему украинцы всучили хорватам, как незадолго до этого всучили дефектные МиГи.Украинская прокуратура уже проводит расследование на заводе «Укрспецекспорт» в Одессе. Также ведется следствие по делу о ремонте 12 хорватских МиГов. Есть подозрения, что руководство завода фальсифицировало ремонтную документацию и технику. Также оно подозревается в коррупции и многих других незаконных действиях, связанных с работой предприятия. Это особенно актуально после истории с ремонтом истребителя МиГ-21 вооруженных сил Анголы, который был «отправлен за границу Украины», но в Анголу так и не попал. Учитывая случай с ангольским МиГом, который просто подменили, у Хорватии появились подозрения, что то же самое произошло и с ее самолетами.С другой стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Сербии купить у России зенитно-ракетный комплекс С-300, сказал, что тема военно-технического сотрудничества постоянно находится на повестке дня на самом высоком уровне. Это особенно важно в момент, когда премьер Сербии Александр Вучич заявил, что Белград нуждается в двух дивизионах зенитно-ракетных систем и полковом командном пункте, покупку которых он обсуждал с Россией и Белоруссией. Нам — на радость, соседям — на жалость.