Марин Ле Пен — блондинка, а Дональд Трамп — блондин

Основной вопрос французских президентских выборов: произойдёт ли на них «Трамп»? Вся пресса и все обозреватели (или почти все) отдают победу на этих выборах системному кандидату Эммануэлю Макрону, экс-министру Олланда и финансовой французской закулисы, но победить может и несистемная евроскептичная Марин Ле Пен, лидер «Национального фронта» Франции. Почему нет? Предвыборная ситуация во Франции аналогична предвыборной ситуации в США, где несистемный кандидат в президенты Дональд Трамп выиграл выборы у системной Хиллари Клинтон, которой вся пресса также пророчествовала победу. Политически якобы невозможное оказывается иногда возможным!Кроме предвыборного, идёт другой важный процесс: вслед за американской демократией идёт сеанс разоблачения европейской демократии. Все видят воочию, что и эта дама-то голая, все её одежды — лживые: равенство кандидатов, авторитет закона, объективность прессы — всё превратилось в ложь в борьбе за власть.Французская пресса оказывается так свободна, что аж единомысленна, поёт нескончаемую оду Эммануэлю Макрону, и по-бандитски «мочит» Марин Ле Пен. Она вся облита грязью и едва не находится под следствием. Всё как в Америке в предвыборных баталиях Трампа с Клинтон. И эти люди учат мир, и нас, грешных, «демократическим ценностям» и даже борьбе с коррупцией? Вот мы эти самые ценности и видим воочию, без макияжа.Неожиданно Марин Ле Пен из Америки позвонил Дональд Трамп, а Эммануэлю Макрону — Барак Обама. Это символично, но не только: что бы это значило? Другой вопрос: кому позвонит Хиллари Клинтон?Напомним, Обама предлагал европейской демократии подписать TTiP — трансатлантическое торговое партнёрство с Америкой, но старушка отказалась, сославшись на то, что ценности европейские не велят. Поэтому, наверное, на смену обамовской наследнице Клинтон, — совершенно неожиданно! — пришёл Трамп, и вместо TTiP он требует от Европы платить по счетам, а иначе угрожает отключить американские ценности, и при этом по-ковбойски восхищается Брексит, выходом Британии из Евросоюза.На что это Дональд Трамп намекает? Да, он намекает на приход к власти во Франции Марин Ле Пен. И распространение восхитительного процесса Брексит на Францию. Трамп как бизнесмен просто знает, что разговаривать с должниками лучше по отдельности, чем со всеми сразу.Некоторые обозреватели указывают на слишком тёплое отношение Марин Ле Пен к России и считают это непреодолимой преградой для её прихода к власти. Но ведь и Трамп был болен Россией, и даже лично Владимиром Путиным, но переболел. Почему же Марин Ле Пен не может переболеть Россией и выздороветь? Всё зависит от врачей и методик лечения президентских болезней.Во Франции, по аналогии с США, всё решит битва под ковром сокровенных сил французской демократии, о перипетиях которой мы узнаем лет через сто. Выборы в западных демократиях давно стали спецоперацией, о чём красноречиво говорят предвыборные помои, которыми окатывают кандидатов в президенты и премьеры — так работают только спецслужбы!Спецслужбы во всём мире скорее консервативны и блондинисты, чем либеральны и толерантны. Это однозначно, как говорит знаток демократии, российский либерал-демократ Владимир Жириновский. Интересно, предскажет он победу Ле Пен, как предсказал победу Трампу? Скорее всего, не удержится, и предскажет!Если Трамп сможет через ЦРУ, где директор его назначенец Майк Помпео, дать рекомендации спецслужбам Франции, то Макрон падёт как Клинтон, и к бабке гадать не ходи. И Трамп продолжит с Ле Пен шоу президентов-блондинов в Европе. Всё зависит от того, как подсчитают результаты второго тура президентского голосования — этот сталинский закон универсален и действует во всех демократиях, и во Франции тоже.Таким образом, сенсация во Франции на выборах 7 мая, судя по звонкам Трампа и Обамы, вполне возможна: большой брат из Америки наблюдает за Францией, и даже звонит. Известный в узких кругах журнал «Экономист» правильно предсказал победу на президентских выборах Дональда Трампа, а ещё он предсказал, что президентом Франции станет Марин Ле Пен. Это значит, что закулисных дел мировые мастера начали игры между собой, какие это игры — только по «Экономисту» и можно догадываться. Совершенно точно сейчас можно сказать одно: Марин Ле Пен имеет шанс выиграть, а Эммануэль Макрон имеет шанс проиграть.