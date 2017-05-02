09:09 02 мая

Марин Ле Пен — блондинка, а Дональд Трамп — блондин

Основной вопрос французских президентских выборов: произойдёт ли на них «Трамп»? Вся пресса и все обозреватели (или почти все) отдают победу на этих выборах системному кандидату Эммануэлю Макрону, экс-министру Олланда и финансовой французской закулисы, но победить может и несистемная евроскептичная Марин Ле Пен, лидер «Национального фронта» Франции. Почему нет? Предвыборная ситуация во Франции аналогична предвыборной ситуации в США, где несистемный кандидат в президенты Дональд Трамп выиграл выборы у системной Хиллари Клинтон, которой вся пресса также пророчествовала победу. Политически якобы невозможное оказывается иногда возможным!



Кроме предвыборного, идёт другой важный процесс: вслед за американской демократией идёт сеанс разоблачения европейской демократии. Все видят воочию, что и эта дама-то голая, все её одежды — лживые: равенство кандидатов, авторитет закона, объективность прессы — всё превратилось в ложь в борьбе за власть.


Французская пресса оказывается так свободна, что аж единомысленна, поёт нескончаемую оду Эммануэлю Макрону, и по-бандитски «мочит» Марин Ле Пен. Она вся облита грязью и едва не находится под следствием. Всё как в Америке в предвыборных баталиях Трампа с Клинтон. И эти люди учат мир, и нас, грешных, «демократическим ценностям» и даже борьбе с коррупцией? Вот мы эти самые ценности и видим воочию, без макияжа.

Неожиданно Марин Ле Пен из Америки позвонил Дональд Трамп, а Эммануэлю Макрону — Барак Обама. Это символично, но не только: что бы это значило? Другой вопрос: кому позвонит Хиллари Клинтон?

Напомним, Обама предлагал европейской демократии подписать TTiP — трансатлантическое торговое партнёрство с Америкой, но старушка отказалась, сославшись на то, что ценности европейские не велят. Поэтому, наверное, на смену обамовской наследнице Клинтон, — совершенно неожиданно! — пришёл Трамп, и вместо TTiP он требует от Европы платить по счетам, а иначе угрожает отключить американские ценности, и при этом по-ковбойски восхищается Брексит, выходом Британии из Евросоюза.

На что это Дональд Трамп намекает? Да, он намекает на приход к власти во Франции Марин Ле Пен. И распространение восхитительного процесса Брексит на Францию. Трамп как бизнесмен просто знает, что разговаривать с должниками лучше по отдельности, чем со всеми сразу.

Некоторые обозреватели указывают на слишком тёплое отношение Марин Ле Пен к России и считают это непреодолимой преградой для её прихода к власти. Но ведь и Трамп был болен Россией, и даже лично Владимиром Путиным, но переболел. Почему же Марин Ле Пен не может переболеть Россией и выздороветь? Всё зависит от врачей и методик лечения президентских болезней.

Во Франции, по аналогии с США, всё решит битва под ковром сокровенных сил французской демократии, о перипетиях которой мы узнаем лет через сто. Выборы в западных демократиях давно стали спецоперацией, о чём красноречиво говорят предвыборные помои, которыми окатывают кандидатов в президенты и премьеры — так работают только спецслужбы!

Спецслужбы во всём мире скорее консервативны и блондинисты, чем либеральны и толерантны. Это однозначно, как говорит знаток демократии, российский либерал-демократ Владимир Жириновский. Интересно, предскажет он победу Ле Пен, как предсказал победу Трампу? Скорее всего, не удержится, и предскажет!

Если Трамп сможет через ЦРУ, где директор его назначенец Майк Помпео, дать рекомендации спецслужбам Франции, то Макрон падёт как Клинтон, и к бабке гадать не ходи. И Трамп продолжит с Ле Пен шоу президентов-блондинов в Европе. Всё зависит от того, как подсчитают результаты второго тура президентского голосования — этот сталинский закон универсален и действует во всех демократиях, и во Франции тоже.

Таким образом, сенсация во Франции на выборах 7 мая, судя по звонкам Трампа и Обамы, вполне возможна: большой брат из Америки наблюдает за Францией, и даже звонит. Известный в узких кругах журнал «Экономист» правильно предсказал победу на президентских выборах Дональда Трампа, а ещё он предсказал, что президентом Франции станет Марин Ле Пен. Это значит, что закулисных дел мировые мастера начали игры между собой, какие это игры — только по «Экономисту» и можно догадываться. Совершенно точно сейчас можно сказать одно: Марин Ле Пен имеет шанс выиграть, а Эммануэль Макрон имеет шанс проиграть.
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 06:49
    " По бандитски мочит Ле Мне"
    СМИ Франции по бандитски мочили вообще всех оппонентов Макрона . Удивительно для меня в этом не то , что это смеют называть демократией , а то какой мощный центр управления "демократией " развит во ,Франции, как он четко и безупречно работает.
    За Родину , мать вашу ))
    1. сибиралт Сегодня, 07:06
      У нас Миронов тоже бывший блондин, и что? belay
      сибиралт
  2. Астарт Сегодня, 07:00
    Неожиданно, Марин Ле Пен из Америки позвонил Дональд Трамп, а Эммануэлю Макрону – Барак Обама. Это символично, но не только: что бы это значило?
    Все это весело, конечно. Но еще одного "прокола" с выборами западныеРуководители допустить не могут
    Астарт
  3. demiurg Сегодня, 07:17
    Журнал "Экономист" шансы на президентство Жириновского не оценивал? lol
    demiurg
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    Использование всего административного ресурса Франции в поддержку одного кандидата, прямое вмешательство Сша и ЕС во французские выборы - вот "действительная демократия" на западный манер и использование двойных стандартов. Прав автор говоря, что и эти еще пытаются нас учить. Лично я буду болеть за Мари Ле Пен.
    rotmistr60
  5. Medvezhya lapa nad Ki Сегодня, 07:27
    Выборы, выборы. Все кандидаты - ....!
    Вроде, так поется поётся в песне?
    Забавная не вся эта мышиная возня, а то, на фоне чего она происходит. С одной стороны ЕС как-то начал разваливаться, а НАТО - расширяться. Почему-то никто из тех, кто в НАТО лезет, не думает, что это "тариф с кучей скрытых платежей", что требует немалой финансовой нагрузки... А платить европейцы за других не любят. Если кандидат скажет матрасам, что НАТО стране не нужен, то он будет прав и этот ход привлечет кучу избирателей, а если при этом сам себе спишет долг по оплате мнимой безопасности, то это сразу возведет его в статус бога. Правда, возможна и прижизненная мумификация спецами из Вашингтона. Но это мелочи. Победит тот, кто выгоден матрасам, а это ещё не просчитано. Хотя, ничего не изменится при любом раскладе. Проверено.
    Medvezhya lapa nad Ki
  6. Masya Masya Сегодня, 07:44
    большой брат из Америки наблюдает за Францией, и даже звонит.

    Курирует США, а " вмешается"и будет "виновата" все равно Россия...
    Masya Masya
  7. parusnik Сегодня, 07:52
    Марин Ле Пен имеет шанс выиграть, а Эммануэль Макрон имеет шанс проиграть.
    Марин имеет шанс выиграть, но не победит..Маркон имеет шанс проиграть..но не проиграет...А почему? Потому что гладиолус..в смысле Эммануэль... Эммануэль... Эммануэль...ла-ла-ла-ла....
    parusnik
  8. EvilLion Сегодня, 08:13
    1996-ой по-французски.
    EvilLion
  9. Lancer Сегодня, 08:53
    Трамп победил из за особенностей американской избирательной системы.Во Франции она другая,там нет выборщиков,потому и сюрпризов ожидать не стоит.
    Lancer
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