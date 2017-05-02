Выбор между войной и... войной

29 апреля исполнилось 100 дней с даты вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа. По сложившейся со времен Рузвельта традиции, это – повод поговорить о первых шагах главы государства. Не простого государства, а высказывающего претензии на лидерство в мире.Не секрет, что многие из россиян, следя за предвыборными баталиями в США в прошлом году, «болели» именно за Трампа. Хотя его победа казалась практически невозможной – большинство аналитиков предрекало, что гонку выиграет его соперница Хиллари Клинтон. За ней стояла вся государственная машина. Трамп же казался человеком вне системы.Тем более – если речь идет о такой державе, как США, способной на многое.. Он говорил о необходимости наладить отношения с Россией, о том, что Вашингтону нужно прекратить авантюры за рубежом и сосредоточиться на собственных проблемах. Даже нашел в себе мужество извиниться перед сербами за бомбардировки 1999 года (правда, извинялся он весной 2016 года в качестве одного из американских политиков, а год спустя, когда стал президентом, - предпочел скромно промолчать на эту тему).А вот мнение сирийского лидера Башара Аль-Асада – человека, чья страна очень сильно пострадала от американской политики. В одном из интервью, данных перед президентскими выборами в США, глава Сирии заявил: «».Через 100 дней правления Трампа можно сделать вывод о том, что Башар Аль-Асад был. За столь короткий срок новый американский глава успел не только совершить прямой акт агрессии, но и поставить весь мир «на уши» угрозой ядерной войны.Его предшественник Барак Обама, у которого тоже была весьма миролюбивая предвыборная риторика, до своей первой агрессии в отношении чужого государства сумел «продержаться» два года. Даже авансом получил Нобелевскую премию мира. Однако в начале 2011 года вспыхнула пресловутая «Арабская весна» - и вскоре после этого началась варварская агрессия против Ливийской Джамахирии. При этом даже не Обама был главным инициатором этой агрессии - он делал ставку на более мягкий вариант смены власти в Ливии. На прямом вмешательстве тогда настаивал Саркози, нашедший единомышленника в лице Хиллари Клинтон.«Миролюбие» Трампа не продержалось и ста дней – 7 апреля он отдал команду нанести удары по сирийской авиабазе Шайрат, что стало грубейшим нарушением Устава ООН и международного права. Этим ударам предшествовала широкомасштабная кампания клеветы в адрес сирийского руководства. Собственно, кампания-то продолжается уже седьмой год, но конкретный информационный повод – инцидент в Хан Шейхуне – стал весьма мощным и привел к «ночи «Томагавков». И еще неизвестно, к чему приведет дальше. Угрозы в адрес Сирии резко активизировались, а риторика относительно того, что нужно в первую очередь бороться с терроризмом, сошла на нет.Сын Трампа в интервью телеканалу Fox News и вовсе счел, что именно удар по сирийской базе - главное достижение его отца. Оно и неудивительно - нужен же ему повод гордиться папочкой, а «хорошими делами прославиться нельзя».Еще одно государство, которое подверглось сильному давлению со стороны США и лично Трампа – Корейская Народно-Демократическая Республика. Ситуация вокруг этой страны обострилась до такой степени, что казалось: агрессия неизбежна. Создавалась опасность, что КНДР будет вынуждена ответить. А это – не Югославия, не Ливия и не Сирия: Пхеньян успел обзавестись собственным ядерным оружием. Пожалуй, в современном мире, где международные законы, Устав и резолюции ООН, договоры и т.д. превращаются чуть ли не в туалетную бумагу – только ядерное оружие еще и может сдержать амбиции отдельных зарвавшихся «властелинов».Вместе с агрессивными шагами в отношении Сирии и КНДР, Вашингтон продолжает оказывать мощное давление и на страны Латинской Америки. Особенно это видно по ситуации в Венесуэле, где бушует майдан. Раздаются угрозы ввести новые санкции и в отношении Кубы.И, конечно же, мы слышим довольно агрессивную риторику в адрес России. Вместо обещанной дружбы или – на худой конец – относительно честного партнерства, мы видим совершенно иное.Поводом к обострению отношений послужил все тот же злосчастный инцидент в сирийском Хан Шейхуне. Эта провокация направлена не только против Дамаска, но и против Москвы. Россию в очередной раз вынудили воспользоваться правом вето в ООН, дабы обрушить на нее шквал критики и обвинений.Из Белого Дома доносятся заявления, будто бы одной из главных заслуг Трампа за эти сто дней стала «изоляция России». Под изоляцией подразумевается то, что в Совете Безопасности ООН при голосовании по антисирийской резолюции против выступили только Россия и Бразилия. Китай же воздержался.До этого Трамп восторженно рассказывал прессе, как вместе со своим китайским коллегой Си Цзиньпином ел «замечательный десерт» и за этим самым десертом поведал об ударах по Сирии. Неудивительно, что китайский лидер не нашел в такой странной ситуации, что и ответить. А потом КНР воздержалась при голосовании в СБ ООН.Вашингтон предполагает, что позиция Пекина изменилась. Однако на самом деле и раньше были случаи, когда Китай воздерживался в Совбезе, а Россия в одиночку накладывала вето на резолюции, направленные против Сирии. Никакого достижения американцев тут нет. Тем более, что и одного вето вполне хватает.Итак, за первые 100 дней Трампа резко обострилась ситуация в трех уголках мира и значительно ухудшились отношения между Вашингтоном и Москвой. Так стоило ли «болеть» за этого «голубя», слишком быстро превратившегося в «ястреба»?Если сравнивать его действия с действиями Обамы – то Обама, оказывается, даже менее воинственен. Но в том-то и дело, что в случае проигрыша Трампа. Пост президента США заняла бы особа, запомнившаяся радостным криком «Вау», изданным при виде кадров гибели Муаммара Аль-Каддафи. Та, которая спала и во сне видела аналогичное видео с Башаром Аль-Асадом. И которая грозила, что «Россия дорого заплатит за свою позицию».. Прав оказался Башар Аль-Асад, говоривший, что нельзя делать ставки ни на одного американского президента.И все-таки нет ничего удивительного в том, что, выбирая между известным злом и «темной лошадкой», многие россияне отдали предпочтение «темной лошадке». Трамп хотя бы обещал улучшение отношений и более миролюбивую политику. Можно утешиться лишь одним: мы не знаем, какими были бы 100 дней правления Хиллари Клинтон. Да, Трамп нарушил свои обещания. Но, если бы Хиллари свои обещания выполнила, - возможно, мир полыхал бы сейчас намного сильнее.