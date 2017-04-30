Китай провёл наземные испытания самого большого в мире самолёта-амфибии AG600

Информационное агентство Sina сообщает о проведении в Китае наземного испытания самого большого гидросамолёта в мире. Речь идёт о машине AG600, создаваемом китайской авиастроительной корпорацией. Проектировщики самолёты и специалисты по его эксплуатации заявили, что наземная стадия испытаний прошла успешно и самолёт готов к первому полёту.Нужно отметить, что сроки ввода в строй самолёта-амфибии AG600 существенно сдвинуты. Первоначально планировалось, что первый полёт AG600 состоится в 2015 году, однако к тому моменту самолёт был ещё «сырым». Теперь китайские производители обещают начать лётные испытания в мае и сдать самолёта-амфибию до конца текущего года.Самолёт официально заявлен в качестве гражданской машины, которая может быть использована для борьбы с пожарами и при проведении поисково-спасательных работ. В то же время отмечено, что AG600 может помочь Китаю обеспечить интересы государства в Южно-Китайском море, где разными странами высказываются претензии на острова, которые Пекин считает своими.Испытания по запуску двигателей и рулению прошли на аэродроме Чжухай в провинции Гуандун на юге КНР.AG600 является первым специализированным гражданским самолётом, полностью разработанным в КНР. Его длина - 36,9 м, размах крыла - 38,8 м. Взлётная масса - около 53,5 т. Самолёт сможет осуществлять забор примерно 12 тонн воды с открытых водоёмов за 20 с.