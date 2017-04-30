07:15 30 апреля

Китай провёл наземные испытания самого большого в мире самолёта-амфибии AG600

Информационное агентство Sina сообщает о проведении в Китае наземного испытания самого большого гидросамолёта в мире. Речь идёт о машине AG600, создаваемом китайской авиастроительной корпорацией. Проектировщики самолёты и специалисты по его эксплуатации заявили, что наземная стадия испытаний прошла успешно и самолёт готов к первому полёту.

Китай провёл наземные испытания самого большого в мире самолёта-амфибии AG600


Нужно отметить, что сроки ввода в строй самолёта-амфибии AG600 существенно сдвинуты. Первоначально планировалось, что первый полёт AG600 состоится в 2015 году, однако к тому моменту самолёт был ещё «сырым». Теперь китайские производители обещают начать лётные испытания в мае и сдать самолёта-амфибию до конца текущего года.


Самолёт официально заявлен в качестве гражданской машины, которая может быть использована для борьбы с пожарами и при проведении поисково-спасательных работ. В то же время отмечено, что AG600 может помочь Китаю обеспечить интересы государства в Южно-Китайском море, где разными странами высказываются претензии на острова, которые Пекин считает своими.




Испытания по запуску двигателей и рулению прошли на аэродроме Чжухай в провинции Гуандун на юге КНР.

AG600 является первым специализированным гражданским самолётом, полностью разработанным в КНР. Его длина - 36,9 м, размах крыла - 38,8 м. Взлётная масса - около 53,5 т. Самолёт сможет осуществлять забор примерно 12 тонн воды с открытых водоёмов за 20 с.

Использованы фотографии: @PDChina
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Комментарии 4

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  1. Ольгович Сегодня, 06:56
    А в 90-х только пуховики гнали...
    Молодцы.
    Ольгович
    1. апро Сегодня, 07:02
      Ольговичь,видно руководящая и направляющая роль коммунистической партии КНР всё-таки имеет место быть.
      апро
    2. кг пв Сегодня, 07:02
      Да они их и сейчас гонят, одно другому не мешает.
      кг пв
    3. svp67 Сегодня, 07:07
      Цитата: Ольгович
      А в 90-х только пуховики гнали...
      Молодцы.

      Так они работают с таким размахом, что скоро и "ВО" можно будет переименовывать в "Китайское Военное Обозрение". И вот честно, не могу я за них радоваться, но я рад тому, что они не дали погибнуть многим идеям и разработкам рожденным в СССР.
      svp67
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