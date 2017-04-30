10:49 30 апреля

Северный флот провел учение по защите АПЛ от диверсантов

В гарнизоне Гаджиево, главной базе подводных сил Северного флота, проведено двухстороннее учение подразделений специального назначения, в ходе которого были отработаны задачи обороны пункта базирования атомных подводных лодок от атак с воздуха, воды и суши, сообщает пресс-служба СФ.



В ходе тренировок были «выполнены задачи обследования акватории пункта базирования с воздуха, с воды и под водой, причалов и корпусов подводных лодок на предмет условного минирования».


В рамках выполнения боевых упражнений бойцы отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) выполнили гранатометания и стрелковые упражнения из автоматов и пистолетов для стрельбы под водой АПС и СПП-1. При ведении тактических действий, обнаружении и захвате условных диверсантов военнослужащие отработали навыки рукопашного боя на берегу и под водой,
говорится в релизе.

Сообщается, что в учении приняли участие «более 350 человек личного состава и было задействовано порядка 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А, снегоходы А-1, противодиверсионные катера типа "Грачонок", беспилотные летательные аппараты "Орлан", вертолёт Ми-8, средства буксировки боевых пловцов под водой и другая спецтехника».

Одной из основных задач учения является проверка боеготовности подразделений по борьбе с ПДСС и умения противостоять диверсантам.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. rotmistr60 Сегодня, 08:23
    упражнения из автоматов и пистолетов для стрельбы под водой АПС и СПП-1.

    Вчера был фильм о создателях этого оружия (супругов Симоновых) и процессе его создания. Очень познавательно. За рубежом до сих пор даже на этот уровень не вышли.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:31
      Цитата: rotmistr60
      За рубежом до сих пор даже на этот уровень не вышли.

      Если по подводному пистолету на западе есть результаты (НК Р-11, например) , то про автоматы - тишина . А уж АДС для запада - сродни бластеру из "Звёздных Войн" .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:33
        А в фильме Симонова сказала, что по автомату аналогов нет до сих пор. Тем более, что на суше можно использовать к автомату магазин от АК-74 со стандартными патронами 5.45.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:41
          Вот видео по АДС :
          bouncyhunter
          1. Pirogov Сегодня, 09:22
            Цитата: bouncyhunter
            Вот видео по АДС :

            Домой бы такой автоматик ,на креветок охотится !)))
            Pirogov
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
              Цитата: Pirogov
              Домой бы такой автоматик ,на креветок охотится !)))

              Что уж тогда мне говорить , коли в Белорусском море этих самых креветок немерено . lol
              bouncyhunter
            2. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 09:56
              Это те которые героям слава орут..из всех видов оружия
              Мальчиш Кибальчиш
            3. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 09:57
              Это те которые героям слава орут..из всех видов оружия
              Мальчиш Кибальчиш
  2. МПК105 Сегодня, 08:23
    Я бы их на первое место в рейтинге поставил,а не морских котиков американских...Хотя,конечно,всё это очень субъективно-всяк кулик своё болото хвалит...
    МПК105
    1. ВадимЖивов Сегодня, 08:32
      И задачи разные п они сравнивают горячее со сладким. hi
      ВадимЖивов
      1. МПК105 Сегодня, 08:40
        Ну да... hi Все эти рейтинги-вот каким критерием руководствоваться при составлении... request Англичане скажут(имея полное на то право)-мы лучшие...Евреи скажут(имея полное на то право)-мы лучшие...Да любая морская спецслужба любой страны скажет-отойдите все в сторонку-мы здесь самые крутые,а вы все нам в подмётки никто не годитесь... wink Как вот оценить их всех,когда все молодцы...На остров,может,свезти всех,а потом приехать и посмотреть,кто в живых останется... wink
        МПК105
  3. erudit 017 Сегодня, 10:11
    у на флот в целом среди приоритетов не на первом месте, стоит. а в частности ПДСС это скорее контр спецназ, их задача уничтожить котят при атаках на корабли и военно-морские базы.,а флотский спецназ, это другое.
    erudit 017
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