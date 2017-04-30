Северный флот провел учение по защите АПЛ от диверсантов

В рамках выполнения боевых упражнений бойцы отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) выполнили гранатометания и стрелковые упражнения из автоматов и пистолетов для стрельбы под водой АПС и СПП-1. При ведении тактических действий, обнаружении и захвате условных диверсантов военнослужащие отработали навыки рукопашного боя на берегу и под водой,

В гарнизоне Гаджиево, главной базе подводных сил Северного флота, проведено двухстороннее учение подразделений специального назначения, в ходе которого были отработаны задачи обороны пункта базирования атомных подводных лодок от атак с воздуха, воды и суши, сообщает пресс-служба СФ.В ходе тренировок были «выполнены задачи обследования акватории пункта базирования с воздуха, с воды и под водой, причалов и корпусов подводных лодок на предмет условного минирования».говорится в релизе.Сообщается, что в учении приняли участие «более 350 человек личного состава и было задействовано порядка 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А, снегоходы А-1, противодиверсионные катера типа "Грачонок", беспилотные летательные аппараты "Орлан", вертолёт Ми-8, средства буксировки боевых пловцов под водой и другая спецтехника».Одной из основных задач учения является проверка боеготовности подразделений по борьбе с ПДСС и умения противостоять диверсантам.