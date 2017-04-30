16:44 30 апреля

«Морской котик» рассказал, как уничтожил бен Ладена

Американский спецназовец Роберт О'Нилл, заявивший, что это именно он ликвидировал главаря группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, опубликовал книгу мемуаров, в которой рассказал о последних минутах «террориста номер один», передает РИА Новости сообщение газеты Daily Mail.



Книга The Operator ("Механик") под авторством 41-летнего «морского котика» вышла на этой неделе. О'Нилл подробно описал события той ночи в 2011 году. Автор столкнулся с террористом после того, как спецназовцы устранили последнюю линию обороны в его убежище в пакистанском Абботтабаде.


Последней линией обороны, согласно рассказу, был сын Усамы 23-летний Халид. Уничтожив Халида, военнослужащие начали спешный осмотр остальных комнат.

В итоге О'Нилл увидел бен Ладена «более высоким и худым, чем ожидал, с более короткой бородой и более белыми волосами». Спецназовец дважды выстрелил – «голова бен Ладена раскололась, и он упал», говорится в книге.

В своем заявлении, опубликованном издательством Scribner, автор отметил, что хотел показать «человеческую сторону» операции.

Первая книга об операции по уничтожению бен Ладена была написана в 2012 году и называлась «Нелегкий день». Ее автор, военнослужащий Мэтт Биссоннетт, в деталях рассказал о рейде, однако не назвал имени бойца, застрелившего террориста. Тогда Пентагон пригрозил Биссоннетту тюрьмой, за то что он не показал книгу перед изданием командованию. В тюрьму незадачливого автора сажать не стали, но обязали выплатить американскому правительству $ 6,6 млн.

По данным Daily Mail, книга О'Нилла необходимую процедуру прошла.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. vorobey Сегодня, 09:23
    а был ли мальчик?
    vorobey
    1. Тралл Сегодня, 09:27
      Когда-нибудь бывший котик допиарится до того, что о нем тоже напишет книгу или снимет небольшое видео молодой ИГИЛовец.
      Тралл
      1. сибиралт Сегодня, 11:04
        Эти писаки добьются того, что сам Бен Ладен напишет опровержение их россказням. laughing
        сибиралт
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:39
      Мы Дудаева по сигналу мобильника уничтожили и Масхадова типо того..А Бен Ладена ведь могли живьем взять ,но почему то не стали и это о многом говорит и на всякие мысли наводит..Темное это дело
      ОТДЕЛ
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:52
        Бен Ладена ведь могли живьем взять ,но почему то не стали

        И "похоронили" почему-то в море, хотя можно предполагать, чтобы не было места преклонения. А вот с первым комментарием
        А был ли мальчик
        согласен. Слишком все туманно.
        rotmistr60
        1. Чёрный Сегодня, 11:42
          Жив Бен Ладен или нет доподлинно неизвесно, зато известно, что то видео, которое продемонстрировали как кадры уничтожения Ладена, - ПОСТАНОВКА....впервые об этом рассказали сами американские журналисты.
          Чёрный
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:46
            По поводу постановки читал. И у американского спецназа в реальности все прошло не так гладко, как в последствии показали.
            rotmistr60
            1. FlyEngine Сегодня, 16:08
              Почему наши люди так яро верят в теории заговора?
              FlyEngine
      2. Pirogov Сегодня, 09:56
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мы Дудаева по сигналу мобильника уничтожили и Масхадова типо того..А Бен Ладена ведь могли живьем взять ,но почему то не стали и это о многом говорит и на всякие мысли наводит..Темное это дело

        А зачем он им живьём ? Он свою миссию выполнил и перестал быть нужным америке.
        Pirogov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:01
          Цитата: Pirogov
          А зачем он им живьём ? Он свою миссию выполнил и перестал быть нужным америке.

          И таких у США очень много ...Проект заканчивают и "концы в воду"! Вальцман и К , как думаете что с вами будет ?
          ОТДЕЛ
      3. слава1974 Сегодня, 11:24
        Мы Дудаева по сигналу мобильника уничтожили и Масхадова типо того

        Мы тоже знаем только то , что нам рассказали. А реальность сильно отличается от рассказав в новостях.
        .А Бен Ладена ведь могли живьем взять ,но почему то не стали и это о многом говорит и на всякие мысли наводит

        Тоже самое про Масхадова можно сказать. Мы с ним сотрудничали, и так как признавали его президентом Чечни ,до поры не трогали. Но реально он никому не нужен был, а сдать мог многих. Это лишний раз подтверждает, что с Бен Ладеном сша сотрудничали.
        слава1974
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:01
          Цитата: слава1974
          Мы Дудаева по сигналу мобильника уничтожили и Масхадова типо того

          Мы тоже знаем только то , что нам рассказали. А реальность сильно отличается от рассказав в новостях.
          .А Бен Ладена ведь могли живьем взять ,но почему то не стали и это о многом говорит и на всякие мысли наводит

          Тоже самое про Масхадова можно сказать. Мы с ним сотрудничали, и так как признавали его президентом Чечни ,до поры не трогали. Но реально он никому не нужен был, а сдать мог многих. Это лишний раз подтверждает, что с Бен Ладеном сша сотрудничали.

          Я ждал такой ответ... hi
          ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 10:06
      Кого они утопили в море сбросив с вертолета никто не напишет. Но ведь была инфа, что группа ликвидаторов Бен Ладена погибла в авиакатастрофе где-то в Ираке.
      сибиралт
      1. слава1974 Сегодня, 11:19
        . Но ведь была инфа, что группа ликвидаторов Бен Ладена погибла в авиакатастрофе где-то в Ираке.

        Если мне память не изменяет, то в Афгане был сбит вертолет с группой спецназовцев, и остался в живых только один.
        Но вероятно те , кто готовил эту дезу ушли на пенсию, а новые не в курсе.
        слава1974
  2. Комментарий был удален.
  3. adma Сегодня, 09:25
    Как-то странно что спецы сами себя засвечивают. Захотелось денег и славы?
    adma
    1. vorobey Сегодня, 09:32
      Цитата: adma
      Как-то странно что спецы сами себя засвечивают. Захотелось денег и славы?


      цитата.. Первая книга об операции по уничтожению бен Ладена была написана в 2012 году и называлась «Нелегкий день». Ее автор, военнослужащий Мэтт Биссоннетт, в деталях рассказал о рейде, однако не назвал имени бойца, застрелившего террориста. Тогда Пентагон пригрозил Биссоннетту тюрьмой, за то что он не показал книгу перед изданием командованию. В тюрьму незадачливого автора сажать не стали, но обязали выплатить американскому правительству $ 6,6 млн.
      По данным Daily Mail, книга О'Нилла необходимую процедуру прошла.


      Вот так.. на деньги одного издадут подкорректированного другого laughing
      vorobey
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
        Видать , не шибко "шоколадный" пенсион у "Морских котят" , коли PRастами стали ... lol
        bouncyhunter
        1. МПК105 Сегодня, 09:50
          Справедливости ради-молодцы,конечно,-в тёмной подворотне не хотел бы встретиться с ними...Но шибко распиарены,что уж там...Наши молча красиво делают работу свою...
          МПК105
          1. Masya Masya Сегодня, 09:56
            Алексей, приветик! love
            .Наши молча красиво делают работу свою...

            так, при их работе шум ни к чему, можно сказать противопоказан!
            Masya Masya
            1. МПК105 Сегодня, 10:08
              Вот кого всегда рад видеть... love love love love love love love Мы как-то схлестнулись с ними ночью-только числом и одолели,благо,рядом с Кораблями нашими дело было....Набежала вахта на помомощь со-всех бортов,не спал кто...А то я не писал бы тебе,Мариш,по-ходу. сейчас... laughing laughing laughing
              МПК105
              1. Masya Masya Сегодня, 10:12
                так, я рада... что пишешь! love
                Masya Masya
                1. МПК105 Сегодня, 10:31
                  Здоровья и счастья земного тебе,и Семье твоей,Солнышко... love love love love love love love Я тоже рад,когда ты,с Олимпа снизойдя до нас,смертных,теплом своим и мудростью греешь нас,смертных...
                  МПК105
                  1. Masya Masya Сегодня, 10:48
                    горазд ты идеал лепить... стушевалась прям вся feel ну очень приятно... love
                    Masya Masya
              2. активатор Сегодня, 11:08
                Цитата: МПК105
                Мы как-то схлестнулись с ними ночью-только числом и одолели,

                Уж простите за то ,что прерываю ваше романтическое воркование, просто я тут мимо проходил и случайно услышал feel я вот спросить хочу с кем вы схлестнулись? с морскими котиками? если да то написали бы подробней где,когда из-за чего. hi
                активатор
                1. МПК105 Сегодня, 11:26
                  336-я отдельная гвардейская Белостокская орденов Суворова и Александра Невского бригада морской пехоты — г. Балтийск...Наши котики,дай Бог им здоровья...Да как водится-слово за слово...В самоходе все были,и,мягко выражаясь,-не совсем трезвы... wink Зверюги дядьки-респект и уважуха,как молодёжь сейчас говорит...А мы ничего не говорили друг-другу,тупо мировую распили потом,носы вправляя ,да кровь утирая себе и им...
                  МПК105
                  1. активатор Сегодня, 11:59
                    Цитата: МПК105
                    .Да как водится-слово за слово...В самоходе все были,и,мягко выражаясь,-не совсем трезвы... Зверюги дядьки-

                    Так сказать отработали взаимодействие родов войск в тесном соприкосновении. laughing
                    активатор
                    1. МПК105 Сегодня, 12:07
                      good Типа того,Коль... drinks hi Почему-то Флотские с Морпехами как-то не очень в мою бытность были... feel Не знаю,как сейчас дела обстоят,врать не буду... wink
                      МПК105
                      1. vorobey Сегодня, 12:58
                        Цитата: МПК105
                        good Типа того,Коль... drinks hi Почему-то Флотские с Морпехами как-то не очень в мою бытность были... feel Не знаю,как сейчас дела обстоят,врать не буду... wink


                        В середине 90 мы тоже с флотскими не очень были... даже среди офицеров чуствовалось.. даже когда дежурным по десанту заступали относились как к мухам.. присутствуй только не зуди и не мешай.. laughing
                        vorobey
                      2. активатор Сегодня, 13:03
                        Да .оно наверное везде так ,я сам из мотострелков и к нам на полигон приехала десантура,ну как сказать приехала до днепра их привезли ,а там 70 км до полигона марш бросок ,а офицеры на луазах которые им по колено ,зрелище было довольно комичное. laughing И вот однажды человека два на своем джипе приехали в бар ,который в военном городке был один и наши офицеры там заняли усиленную оборону laughing уж не помню по какому поводу , вообщем ,что там да как ,но десантникам накидали. Они быстренько смотались за подкреплением и вломили нашим по самое нехочу. На следующий день построение полка чем то напоминало американскую армию, офицеры в солнцезащитных очках laughing ,не все но довольно много и комполка мечущий громы и молнии. Причем начал с того ,что такое поведение недостойно офицеров ,а закончил тем ,что если не можете по морде дать нефиг было и драку начинать. Вобщем мы тогда поняли ,что очень он был расстроен поражением его подчиненых laughing С наступающими майскими drinks
                        активатор
    2. Pete Mitchell Сегодня, 10:46
      Слава hollywood покоя не дает.
      Pete Mitchell
    3. слава1974 Сегодня, 11:16
      Как-то странно что спецы сами себя засвечивают. Захотелось денег и славы?

      Скорее всего проводится операция прикрытия. В связи с тем, что многие не поверили в смерть Бен Ладена, быстренько сняли фильм, издали пару книжек, через несколько лет никто вопросы задавать не будет.
      слава1974
    4. рич Сегодня, 13:20
      adma : Как-то странно что спецы сами себя засвечивают. Захотелось денег и славы?

      Несправедливость душу гложет, точно такая-же как у использованного "изделия №2" . Ведь ему тоже спасибо никто не говорит
      рич
  4. Pirogov Сегодня, 09:25
    «человеческую сторону».........................................
    .................................................
    .............................американец и человеческая сторона ,как то дико читать такое.
    Pirogov
  5. Spartanez300 Сегодня, 09:28
    Интересно зачем было убивать , а не вывезти и судить показательным судом ( конечно если эта операция на самом деле была ).
    Spartanez300
    1. ВадимЖивов Сегодня, 09:34
      Он бы сдал всех как стеклотару bully
      ВадимЖивов
  6. RUS96 Сегодня, 09:29
    Бен Ладен разве убит!? А где собственно док-ва?
    RUS96
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:37
      Цитата: RUS96
      Бен Ладен разве убит!? А где собственно док-ва?

      На дне океана...
      НЕКСУС
    2. jonhr Сегодня, 09:38
      а где собственно Бен Ладен если он жив? до меня вот честно не доходит такая логика. вы обвиняете , что ликвидация Бен Ладена это фейк, но в ваши слова являются не больше чем пустотой и здравомыслящие люди такое слушать не станут. если вы обвиняете то и доказательства вы должны привести, а не та сторона которую вы обвиняете
      jonhr
      1. vorobey Сегодня, 09:51
        Цитата: jonhr
        а где собственно Бен Ладен если он жив? до меня вот честно не доходит такая логика. вы обвиняете , что ликвидация Бен Ладена это фейк, но в ваши слова являются не больше чем пустотой и здравомыслящие люди такое слушать не станут. если вы обвиняете то и доказательства вы должны привести, а не та сторона которую вы обвиняете


        Рассказываю... ликвидировать человека это не значит просто его убить... достаточно стереть.. просто вычеркнуть одного и дать жизнь другому.. laughing ведь многие фашистские прихвости и партийные лидеры спокойно доживали после второй мировой в экзотических странах под новыми именами... ведь лучшая гарантия что даже мертвый свидетель не заговорит - дать ему возможность доживать .. но под приглядом.. laughing
        vorobey
        1. jonhr Сегодня, 09:54
          так ещё раз.
          Вы можете доказать и обосновать свои слова? если нет то это является просто клеветой и наговором. прям уровень детского сада.
          jonhr
          1. vorobey Сегодня, 10:02
            Цитата: jonhr
            так ещё раз.
            Вы можете доказать и обосновать свои слова? если нет то это является просто клеветой и наговором. прям уровень детского сада.


            Вы требуете с меня доказательства? laughing Милостивый государь а я думал что джентльмены верят друг другу на слово... Американцам все верят на слово.. belay
            vorobey
    3. Александр романов Сегодня, 09:49
      Цитата: RUS96
      А где собственно док-ва?

      Скажите,когда последний раз вы видели доказательства от США? Пробирка Пауэла в зачет не идет.
      Александр романов
      1. vorobey Сегодня, 09:54
        Цитата: Александр романов
        Цитата: RUS96
        А где собственно док-ва?

        Скажите,когда последний раз вы видели доказательства от США? Пробирка Пауэла в зачет не идет.

        Романов .. ты че.. самый верняк из доказательств это твит..
        vorobey
      2. jonhr Сегодня, 09:55
        каждый сам отвечает за свои поступки и дела и не надо мне лепить пробирку . ещё раз повторяю это может себе позволить ребёнок до 7 лет
        jonhr
        1. Киса77 Сегодня, 10:16
          Сколько твоих фашистких прихвостней спрятали в канаде, сша, Южной америке! Давай отвечай за своих хозяев англо-саксонских! Твои доказательства что этот американский террорист мертв давай в студию, или не трепи своим пустым языком!
          Киса77
          1. jonhr Сегодня, 16:42
            а теперь по порядку. я просто сказал , что кто обвиняет тот предоставляет доказательства. вы перевели весь разговор в флуд приплели пробирку и понеслась нелёгкая.
            вывод я для себя такой сделал. так как никаких доказательств после голословных обвинений предоставлено не было то и разницы между вами не вижу никакой.
            для кисы 77 . не я должен предоставлять доказательства . или не доходит? предоставляет доказательства обвиняющая сторона
            jonhr
  7. san4es Сегодня, 09:29
    ...Хотите - верьте, хотите - нет...А дело было так:
    san4es
  8. Masya Masya Сегодня, 09:33
    Первая книга об операции по уничтожению бен Ладена была написана в 2012 году
    у
    эстафетную палочку подхватил... кто красивее соврет... wink "мемуаристы" блин...
    Masya Masya
    1. vorobey Сегодня, 09:35
      Цитата: Masya Masya
      Первая книга об операции по уничтожению бен Ладена была написана в 2012 году
      у
      эстафетную палочку подхватил... кто красивее соврет... wink "мемуаристы" блин...


      Бондарчука в студию.. или Михалкова... пусть кино снимет.. wink
      vorobey
      1. Masya Masya Сегодня, 09:37
        Бондарчука в студию.. или Михалкова... пусть кино снимет.. wink

        тю... им и голливуда тхватит... wink те еще сказочники! lol
        Masya Masya
      2. ВадимЖивов Сегодня, 09:38
        Да тут дело пахнет эпопеей. Не меньше. bully hi
        ВадимЖивов
        1. vorobey Сегодня, 09:45
          Цитата: ВадимЖивов
          Да тут дело пахнет эпопеей. Не меньше. bully hi


          я слышал что и санта барбару заткнут по количеству серий.. при этом Усама дважды будет воскресать и воплощаться в образах то Саддама то полковника то Башара

          но на самом деле жив тот человек который мог бы и труп опознать... никого не узнаете?
          vorobey
          1. Вас Влад Сегодня, 14:27
            Это не Бздижинский случаем,похож?
            Вас Влад
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:40
      Привет , Марина ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      "мемуаристы" блин..

      Словоблуды . Или мемуарасты . Нужное - подчеркнуть . lol
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 09:45
        Паша, приветик love мне, например, мемуарасты больше нравится... wink есть в этом слове, что-то такое созвучное и правдивое... lol
        Masya Masya
  9. soroKING Сегодня, 09:36
    почему он не написал, как беня Ладен у него в ногах валялся? request
    soroKING
  10. КАРЛСОН Сегодня, 09:50
    Что за бред, спец перед выстрелом разглядывает объект, там все идет на рефлексах. Дворец Амина в Афганистане штурмовали 36 лет назад, но вряд ли кто то из участников сможет гарантировано заявит, что это я ликвидировал Амина. В этой ситуации стреляют во всечто движется и за каждую дверь, перед тем как войти бросают гранату.
    А этот успел рассмотреть, удивиться что непохож, он кстати может еще кофе успел с ним попить, за жизнь потрындеть.
    КАРЛСОН
  11. sabakina Сегодня, 09:53
    Спецназовец дважды выстрелил – «голова бен Ладена раскололась, и он упал», говорится в книге.

    Интересно, из чего он стрелял? Гранатомет?
    sabakina
    1. игорка357 Сегодня, 15:24
      Две 7.62 свободно расколют череп,при чем тут гранатомет?
      игорка357
  12. HAM Сегодня, 10:12
    Бен Ладена ликвидировал сенатор МакКейн ,об этом пока не знают-книга печатается,фильм снимается..
    HAM
  13. masiya Сегодня, 10:16
    Что - то странно это все , ведь писали что ВСЕ участники операции по уничтожению Бен Ладена погибли, этот то откуда вылез???
    masiya
  14. Bort Radist Сегодня, 10:27
    Я тебя породил, я тебя и убил. Почти классика, современная USA литература. Правда Тарас никогда отцовства не скрывал.
    Bort Radist
  15. Altona Сегодня, 10:29
    Цитата: ОТДЕЛ
    Мы Дудаева по сигналу мобильника уничтожили и Масхадова типо того..А Бен Ладена ведь могли живьем взять ,но почему то не стали и это о многом говорит и на всякие мысли наводит..Темное это дело

    --------------------------------
    Потому что это изначально было постановочное кино. Целым подразделением спецназа убить двух человек, молодого человека и больного старика, потерять при этом наворочанный Black Hawk. Овчинка выделки не стоила.
    Altona
  16. ver_ Сегодня, 10:38
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: RUS96
    Бен Ладен разве убит!? А где собственно док-ва?

    На дне океана...

    ...там же где и высадка на Луну и тонны лунного грунта..
    ver_
  17. ver_ Сегодня, 10:42
    Цитата: МПК105
    Вот кого всегда рад видеть... love love love love love love love Мы как-то схлестнулись с ними ночью-только числом и одолели,благо,рядом с Кораблями нашими дело было....Набежала вахта на помомощь со-всех бортов,не спал кто...А то я не писал бы тебе,Мариш,по-ходу. сейчас... laughing laughing laughing

    ...странные бывают фантазии когда спишь зубами к стенке - проснёшься - постель мокрая...
    ver_
  18. Starik72 Сегодня, 10:42
    Насколько я помню бен Ладен был без оружия,так сообщалось в средствах информатики.А если бы бен Ладен был с автоматом,и встретил этого "морского котика" автоматной очередью,вряд ли этот спецназовец сей час писал бы мемуары. В общем написал хвалебную оду,какой он молодец,против безоружного человека,кем бы не был он.
    Starik72
    1. игорка357 Сегодня, 15:29
      Что такое приказ,вам видимо не знакомо!В спецназе людям не до сантиментов,их работа убивать..что у нашего спецназа,что у их!!!Наши и в Афгане и в Чечне входили в помещение после эфки,а иногда и после шмеля,далее автоматные очереди во все,что предпологало или чем то смахивало на опасность!Особо сентиментальные.которым уроки старших были не в домёк,ничего рассказать уже не смогут!Учтите на будущее!
      игорка357
  19. victorrat Сегодня, 11:07
    Как они привыкли к вранью и пиару самих себя. Как будто мы не знаем, как они "уничтожали" Бен Ладана)))) Инвалид уже 2 года жил под присмотром пакистанских властей. И один полковник решил подзаработать, получил от США 75 млн. и показал это место. Там и охраны не было. Вот так и воюют эти трусы.
    victorrat
  20. Hyperion Сегодня, 11:21

    Они умеют убивать.
    Hyperion
  21. МПК105 Сегодня, 13:09
    А ты морпех,Саш...???УВАЖАЮ,чё... good drinks drinks drinks Красаучеги,без шуточек детских вот...- -!!!!!!!!!!Эт не ты,случайно-у нас такие только и были... wink
    МПК105
    1. игорка357 Сегодня, 15:34
      Так морпехам уважение конечно.А вот такие морпехи простите,ниочем...перекачанный стероидами качек с забитой мышцой,может конечно и служил в морпехах,но семерочку на маршрутке в таком состоянии в одну сторону в полном укладе по пересеченке не вывезет поверьте!У нас пацаны были все от природы здоровые,плюс физо..но не бодибилдеры отнюдь!
      игорка357
  22. Холуай Сегодня, 13:35
    Вообще-то он про это рассказал ещё 2014 году...Там целый скандал был из-за секретности...

    А причина была увольнение! После досрочного увольнения по состоянию здоровья его лишили ряда льгот!!! Вместо положенных 20 лет службы в спецназе он прослужил 16 лет...
    Холуай
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