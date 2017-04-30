«Морской котик» рассказал, как уничтожил бен Ладена
Американский спецназовец Роберт О'Нилл, заявивший, что это именно он ликвидировал главаря группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, опубликовал книгу мемуаров, в которой рассказал о последних минутах «террориста номер один», передает РИА Новости сообщение газеты Daily Mail.
Книга The Operator ("Механик") под авторством 41-летнего «морского котика» вышла на этой неделе. О'Нилл подробно описал события той ночи в 2011 году. Автор столкнулся с террористом после того, как спецназовцы устранили последнюю линию обороны в его убежище в пакистанском Абботтабаде.
Последней линией обороны, согласно рассказу, был сын Усамы 23-летний Халид. Уничтожив Халида, военнослужащие начали спешный осмотр остальных комнат.
В итоге О'Нилл увидел бен Ладена «более высоким и худым, чем ожидал, с более короткой бородой и более белыми волосами». Спецназовец дважды выстрелил – «голова бен Ладена раскололась, и он упал», говорится в книге.
В своем заявлении, опубликованном издательством Scribner, автор отметил, что хотел показать «человеческую сторону» операции.
Первая книга об операции по уничтожению бен Ладена была написана в 2012 году и называлась «Нелегкий день». Ее автор, военнослужащий Мэтт Биссоннетт, в деталях рассказал о рейде, однако не назвал имени бойца, застрелившего террориста. Тогда Пентагон пригрозил Биссоннетту тюрьмой, за то что он не показал книгу перед изданием командованию. В тюрьму незадачливого автора сажать не стали, но обязали выплатить американскому правительству $ 6,6 млн.
По данным Daily Mail, книга О'Нилла необходимую процедуру прошла.
Книга The Operator ("Механик") под авторством 41-летнего «морского котика» вышла на этой неделе. О'Нилл подробно описал события той ночи в 2011 году. Автор столкнулся с террористом после того, как спецназовцы устранили последнюю линию обороны в его убежище в пакистанском Абботтабаде.
Последней линией обороны, согласно рассказу, был сын Усамы 23-летний Халид. Уничтожив Халида, военнослужащие начали спешный осмотр остальных комнат.
В итоге О'Нилл увидел бен Ладена «более высоким и худым, чем ожидал, с более короткой бородой и более белыми волосами». Спецназовец дважды выстрелил – «голова бен Ладена раскололась, и он упал», говорится в книге.
В своем заявлении, опубликованном издательством Scribner, автор отметил, что хотел показать «человеческую сторону» операции.
Первая книга об операции по уничтожению бен Ладена была написана в 2012 году и называлась «Нелегкий день». Ее автор, военнослужащий Мэтт Биссоннетт, в деталях рассказал о рейде, однако не назвал имени бойца, застрелившего террориста. Тогда Пентагон пригрозил Биссоннетту тюрьмой, за то что он не показал книгу перед изданием командованию. В тюрьму незадачливого автора сажать не стали, но обязали выплатить американскому правительству $ 6,6 млн.
По данным Daily Mail, книга О'Нилла необходимую процедуру прошла.
Использованы фотографии: https://russian.rt.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти