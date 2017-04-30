Майкл Пенс: США восстановят свою военную мощь
Новый бюджет, подготовленный Белым домом, позволит восстановить военную мощь Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление вице-президента Майкла Пенса.
Он выразил уверенность в том, что «на следующей неделе конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль».
По его словам, «в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».
Напомним, в субботу исполнилось 100 дней с момента вступления в должность Дональда Трампа. Недавно лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чек Шумер заявил, что новый президент не выполнил собственных обещаний, поскольку не смог добиться реализации ни одной из своих инициатив.
Президент (США Дональд Трамп) подготовил бюджет, который восстановит нашу военную мощь, восстановит арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана,сказал Пенс в своем выступлении на верфи в городе Ньюпорт-Нью (штат Виргиния).
Он выразил уверенность в том, что «на следующей неделе конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль».
По его словам, «в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».
Напомним, в субботу исполнилось 100 дней с момента вступления в должность Дональда Трампа. Недавно лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чек Шумер заявил, что новый президент не выполнил собственных обещаний, поскольку не смог добиться реализации ни одной из своих инициатив.
Использованы фотографии: http://anna-news.info
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