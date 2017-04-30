Майкл Пенс: США восстановят свою военную мощь

Президент (США Дональд Трамп) подготовил бюджет, который восстановит нашу военную мощь, восстановит арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана,

Новый бюджет, подготовленный Белым домом, позволит восстановить военную мощь Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление вице-президента Майкла Пенса.сказал Пенс в своем выступлении на верфи в городе Ньюпорт-Нью (штат Виргиния).Он выразил уверенность в том, что «на следующей неделе конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль».По его словам, «в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».Напомним, в субботу исполнилось 100 дней с момента вступления в должность Дональда Трампа. Недавно лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чек Шумер заявил, что новый президент не выполнил собственных обещаний, поскольку не смог добиться реализации ни одной из своих инициатив.