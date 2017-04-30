10:53 30 апреля

Майкл Пенс: США восстановят свою военную мощь

Новый бюджет, подготовленный Белым домом, позволит восстановить военную мощь Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление вице-президента Майкла Пенса.



Президент (США Дональд Трамп) подготовил бюджет, который восстановит нашу военную мощь, восстановит арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана,
сказал Пенс в своем выступлении на верфи в городе Ньюпорт-Нью (штат Виргиния).


Он выразил уверенность в том, что «на следующей неделе конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль».

По его словам, «в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».

Напомним, в субботу исполнилось 100 дней с момента вступления в должность Дональда Трампа. Недавно лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чек Шумер заявил, что новый президент не выполнил собственных обещаний, поскольку не смог добиться реализации ни одной из своих инициатив.

Использованы фотографии: http://anna-news.info
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Комментарии 26

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  1. НЕКСУС Сегодня, 10:03
    Вопрос-ЗАЧЕМ США такая избыточная мощь военная? Вопрос к тому,что матрассы себя позиционируют как защитники мира и демократии,при этом имея наступательную военную доктрину. Так кто агрессор и ось зла?
    НЕКСУС
    1. vorobey Сегодня, 10:08
      Цитата: НЕКСУС
      Так кто агрессор и ось зла?


      как кто.. ессесно Россия.. войны то за ресурсы идут.. без вариантов..
      vorobey
      1. Shurik70 Сегодня, 10:11
        Цитата: vorobey
        Цитата: НЕКСУС
        Так кто агрессор и ось зла?

        как кто.. ессесно Россия.. войны то за ресурсы идут.. без вариантов..

        Естественно. Как раз недавно в НАТО ругались, что при гораздо меньшем бюджете Россия смеет иметь мощную современную армию.
        Shurik70
        1. vorobey Сегодня, 10:21
          Цитата: Shurik70
          Россия смеет иметь мощную современную армию.


          осмелюсь поправить... hi еще и вежливую к тому же... вежливо появляется где не ожидают. вежливо делает свое дело.. и главное никаких доказательств что они там были.. feel
          vorobey
    2. Умник Сегодня, 10:08
      Для того чтобы бабло пилить налогоплатильщиков. Весь впк так или иначе пренадлежит трампу и его корешам. Госконтракты распил. Технику надо обновлять она стареет, а если войнушку затеить то вообще списать можно кучу добра, а потом его купить. Трампом движет только бабло. Я думаю и корею северную завалят ради денег. На нее уйдет куча томагавков которые надо будет снова купить))) южную корею раздолбят северяне, но это тоже отлично ее надо будет востановить... открываются все дороги в экономику южной корей для корпораций сша. Опять же базы строить и пво- госзаказ госраспил все в кормушку.
      Умник
    3. bouncyhunter Сегодня, 10:10
      Привет , Андрей ! hi drinks
      По его словам, «в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».

      На мой взгляд , здесь пропущено одно слово . Если его добавить , то получится :
      По его словам, «в период растущей американской угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».

      И всё становится на свои места .
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:17
        Цитата: bouncyhunter
        Привет , Андрей !

        Привет,Паша! hi
        Цитата: bouncyhunter
        По его словам, «в период растущей американской угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».
        И всё становится на свои места .

        Вот и я о том же...и учитывая то,что Россия самая богатая полезными ископаемыми земля,рано или поздно,эти разносчики демократии решат пожаловать к нам со всей этой военной машиной. И тогда очень смешно(если бы не так грустно было),выглядят урезания финансирования нашей оборонки.
        То есть,сами подставляемся. Элитам понятно,плевать,тк для них Родина там,где прибыль...а вот народ платит миллионами жизней за это предательство.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:22
          Цитата: НЕКСУС
          учитывая то,что Россия самая богатая полезными ископаемыми земля,рано или поздно,это разносчики демократии решат пожаловать к нам со всей этой военной машиной.

          Матрасы давненько облизываются на наши ресурсы и территории , это факт .
          Цитата: НЕКСУС
          Элитам понятно,плевать,тк для них Родина там,где прибыль...а вот народ платит миллионами жизней за это предательство.

          Придётся вспомнить опыт предков , взяться за оружие . Достойно встретим непрошеного гостя . soldier
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 10:28
            Цитата: bouncyhunter
            Матрасы давненько облизываются на наши ресурсы и территории , это факт .

            Вспоминается высказывание Кандализы Райс-Зачем России Сибирь?
            Цитата: bouncyhunter
            Придётся вспомнить опыт предков , взяться за оружие . Достойно встретим непрошеного гостя .

            Опять с саперными лопатками на танки?Утрирую,но суть ,думаю ты понял. Только есть одно но,если в Первую мировую погибло 10 миллионов человек,а во Вторую ,примерно 50 миллионов,из них 27 миллионов советских граждан,то Третья мировая заберет сотни миллионов человек(у нас тупо люди закончатся) ,в случае неядерной войны(что невозможно,при наличии этого оружия) и практически всего населения планеты,при применении ЯО.
            НЕКСУС
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:33
              Цитата: НЕКСУС
              Вспоминается высказывание Кандализы Райс-Зачем России Сибирь?

              Не только эта мымра так говорила , много таких .
              Цитата: НЕКСУС
              Третья мировая заберет сотни миллионов человек ,в случае неядерной войны(что невозможно,при наличии этого оружия) и практически всего населения планеты,при применении ЯО.

              Плохо то , что матрасы это понимают не хуже других . Но в достижении своих "хотелок" зачастую не думают о последствиях с бедствиями .
              bouncyhunter
              1. НЕКСУС Сегодня, 10:37
                Цитата: bouncyhunter
                Плохо то , что матрасы это понимают не хуже других . Но в достижении своих "хотелок" зачастую не думают о последствиях с бедствиями .

                А мы режем бюджет оборонки,и наши чинуши в три горла вопя об импортозамещении ,тут же заявляют ,что денег нет.Но при этом с завидным постоянством по всей стране всплывают коррупционные дела на миллиарды долларов. Так вот я не пойму,эти воры разве не из казны тащат,в которой "денег нет",а печатают свои собственные рубли?
                НЕКСУС
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
                  Цитата: НЕКСУС
                  Так вот я не пойму,эти воры разве не из казны тащат,а печатают свои собственные рубли?

                  Это же не ФРС США , из казны прут с завидным постоянством . Видимо , работают по принципу "всех не пересажаете" . Матрасы старательно навязывают гонку вооружений . И в таких условиях надо стараться оптимизировать распределение расходов на оборону , задвигая подальше всяких лоббистов и эффективных менеджеров .
                  bouncyhunter
    4. Лопатов Сегодня, 10:17
      Цитата: НЕКСУС
      Вопрос-ЗАЧЕМ США такая избыточная мощь военная?

      Китай.
      Есть концепция "Воздушно-морской операции", ограниченно проверенная во время уничтожения государства в Ливии. Сил и средств для её проведения в полном объёме судя по всему не хватает.
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 10:21
        Цитата: Лопатов
        Китай.

        А так же Иран, Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Европа, Южная Америка, Африка...короче ВЕСЬ МИР. Мировая Империя, коей сейчас являются США, не может существовать по иному. В её случаи военная мощь не может быть ИЗБЫТОЧНОЙ, она может быть только НЕДОСТАТОЧНОЙ
        svp67
        1. Лопатов Сегодня, 10:32
          Не совсем. Они концентрируются именно на флоте, не так ли...
          Лопатов
          1. svp67 Сегодня, 10:37
            Цитата: Лопатов
            Они концентрируются именно на флоте, не так ли...

            Ну Вы же понимаете, что в реалиях нашего мира Флот одна из главнейших составляющих для доминирования в мире. Но они и авиацию, с космосом, не забывают, да и сухопутные войска у них далеко не в загоне. Но четко видно, что они их стараются сделать мобильнее и "зубастее", что бы быстро перебрасывать в нужные места.
            svp67
            1. Pirogov Сегодня, 10:45
              Цитата: svp67
              Ну Вы же понимаете, что в реалиях нашего мира Флот одна из главнейших составляющих для доминирования в мире. Но они и авиацию, с космосом, не забывают, да и сухопутные войска у них далеко не в загоне. Но четко видно, что они их стараются сделать мобильнее и "зубастее", что бы быстро перебрасывать в нужные места.

              Думаю в ближайшие лет 20 именно в космосе будет идти борьба за господство в мире.
              Pirogov
            2. Лопатов Сегодня, 10:50
              Цитата: svp67
              Ну Вы же понимаете, что в реалиях нашего мира Флот одна из главнейших составляющих для доминирования в мире.

              Не факт... Ещё в начале прошлого века на этот момент обратил внимание британец Маккиндер
              Лопатов
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:39
        Цитата: Лопатов
        Цитата: НЕКСУС
        Вопрос-ЗАЧЕМ США такая избыточная мощь военная?

        Китай.
        Есть концепция "Воздушно-морской операции", ограниченно проверенная во время уничтожения государства в Ливии. Сил и средств для её проведения в полном объёме судя по всему не хватает.


        Долги нужно списывать и заметьте активация ВМФ США именно в этом регионе ..
        А еще Россию стравить с кем нибудь ...
        ОТДЕЛ
  2. Pirogov Сегодня, 10:04
    А американцы вообще нормальные ,куда уже больше военной мощи ?
    Pirogov
  3. Никкола Мак Сегодня, 10:19
    Интересно, а сколько в этом году будет дефицит госбюджета - который минфин снова покроет за счёт выпуска зелёно-жёлто-розовых фантиков.
    Которые потом будут втюхивать всему миру!!!
    Никкола Мак
    1. Умник Сегодня, 10:27
      Для втюхивания всему миру зелени и нужна армия. Раздолбили ирак отправили им зелени для перевооружения,ирак купил у россии ми 8 в результате зелень напечатанная выведена из экономики сша, а иракцы получили первоклассные машины, а мы получили инфляцию сша
      Умник
      1. Anton Serov Сегодня, 10:41
        а мы получили инфляцию сша

        фигню сказал. Мы не наращиваем золото-валютные резервы, а пускаем на развитие экономики, оборонки, промышленности. То бишь, сразу выводим обратно на запад в обмен на поставки нужных ресурсов. Так что инфляция уходит туда, где оседают эти фантики.
        Anton Serov
  4. Masya Masya Сегодня, 10:29
    восстановит арсенал демократии.

    вот тут, страшно стало...
    Masya Masya
  5. Altona Сегодня, 10:36
    Цитата: Умник
    Для того чтобы бабло пилить налогоплатильщиков. Весь впк так или иначе пренадлежит трампу и его корешам.

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    Это как бы одна причина, вторая причина, что эта избыточная военная мощь будет применяться для устрашения остального мира. Подплывает такая американская АУГ к чьим то берегам и оп-па, "готовьте денежки за оборону вашей страны от КНДР(КНР, России,вируса Эбола,ИГИЛ-нужное подчеркнуть)". В общем для шантажа и "крышевания".
    Altona
  6. Altona Сегодня, 10:37
    Цитата: Pirogov
    А американцы вообще нормальные ,куда уже больше военной мощи ?

    -----------------
    Ну как куда? Зомби, инопланетяне, русские, северокорейцы, мусульманские боевики. laughing
    Altona
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