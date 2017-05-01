07:45 01 мая

В стране - Первомай!

Сегодня в России отмечается праздник, который на протяжении более чем века успел поменять немало названий и символов, при этом оставаясь в календаре основных праздничных дат. Речь идёт о таком празднике как День труда, носившем в советское время название Дня солидарности трудящихся, а впоследствии Дня весны и труда. Это по-настоящему международный праздник, который широко отмечается более чем в 130 странах мира.

В стране - Первомай!


В нашей стране так сложилось, что День труда – выходной день... Хотя это вовсе не означает, что россияне встречают этот день в исключительной праздности. Традиции остаются традициями, несмотря на политический строй и веяния времени. Одни выходят на проходящие по всей стране шествия и праздничные митинги, чтобы по зову сердца ощутить чувство локтя товарища. Другие выходят на те же мероприятия в «добровольно-принудительном» формате. При этом миллионы россиян используют выходной, чтобы заняться трудовой деятельностью на своих приусадебных участках, совмещая ощущение выходного дня с полезным трудом на свежем воздухе.




Немало и тех, кто готов использовать День труда для высказывания своей личной позиции по общественно-политическим и экономическим вопросам. Ведь именно с этого и начинались традиции празднования Первомая. Этот день имеет особое значение для профсоюзных организаций, которые призваны защищать интересы трудящихся на различных поприщах граждан.



Накануне праздника с Первомаем сограждан поздравил бессменный председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков:

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с праздником 1 мая – Днем международной солидарности трудящихся!
В 2017 году первомайская акция профсоюзов пройдет под общим девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». В год столетия Великой российской революции эти требования по-прежнему актуальны. Ведь сегодня трудно не заметить параллели с тревожными событиями того времени.

Уровень жизни граждан России падает: зарплаты и пенсии фактически заморожены, увеличивается количество бедных, и что особенно опасно, работающих бедных. Не прекращаются попытки перекроить трудовое законодательство в угоду работодателям. Доверие к депутатскому корпусу и правительству во всех слоях населения во многом утрачено. На предприятиях растёт число трудовых конфликтов.
Давая негативную оценку состоянию социально-экономических отношений в России, мы заявляем, что не хотим революций. Профсоюзы заинтересованы в укреплении отечественной промышленности и совершенствовании институтов гражданского общества на благо гармоничного развития человека и страны. Важнейшей предпосылкой для этого, по мнению ФНПР, является экономическая стратегия роста, опирающаяся на платежеспособный спрос населения. Именно на этой базе сформированы требования ФНПР к властям и работодателям.

Друзья! Присоединяйтесь к профсоюзным колоннам демонстрантов! Вместе отстоим наше кровное право на достойную работу, зарплату, жизнь!
С наступающим Первомаем, дорогие товарищи!




Федерация независимых профсоюзов России сообщает, что первомайские демонстрации пройдут в 737 городах и райцентрах Российской Федерации. Наиболее массовые традиционно ожидаются в обеих столицах (не менее 100 тысяч человек в каждой от ФНПР), а также в Самаре, Краснодаре, Якутске, Воронеже, Хабаровске, Владивостоке, Магнитогорске. По словам Михаила Шмакова в демонстрациях под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» в РФ примут участие свыше 2,5 млн человек.

Особое внимание профсоюзы в ходе массовых демонстраций уделяют борьбе с терроризмом, призывам крепить мир между народами, совместному противодействию экстремистской угрозе.

За несколько дней до празднования Первомая была опубликована примечательная статистика. Она сообщает о том, как российская экономика, включая российский рынок труда реагировала на экономические кризисы последних лет. Первая часть статистической аналитики была посвящена кризису 2008-2009 годов, вторая – 2014-2015. Статистику представили такие организации как как Росстат и вездесущая Высшая школа экономики. Если верить этим данным, то реакция российской экономики на кризисы следующая.

Падение объёмов производства: 7,8% в 2008-2009, 3,7% в 2014-2015.
Падение уровня занятости: 2,2% в 2008-2009, 0,4% в 2014-2015.
Сокращение реальных заработных плат: 3,5% в 2008-2009, 9,3% в 2014-2015 годах.

При этом отмечено, что наибольшее падение уровня занятости и планки реальных зарплат произошло в обрабатывающей промышленности РФ – той, которая даёт высокую добавленную стоимость продукции.

В аналитической справке к этой статистике высказаны мнения относительно будущего трудового рынка Российской Федерации. В частности, заместитель Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников считает, что к 2030 году Россию ожидает существенное сокращение числа занятого населения, что наиболее заметно выразится в возрастном интервале от 20 до 30 лет. По мнению Капелюшникова, проблему не решит и обсуждаемое повышение пенсионного возраста. Из его заявления :
Повышение пенсионного возраста даст приток работников максимум в 1,5 млн человек. И это вызовет - одноразово - увеличение ВВП не более чем на 1%. Дальнейшего роста ВВП не произойдёт. Более того, эти работники, скорее всего, будут занимать низкопроизводительные рабочие места, которые не принесут особой пользы экономике. Перспективный спрос на работников старших возрастов, с одной стороны, может оказаться недостаточным. А с другой - повышение возраста выхода на пенсию приведёт к росту безработицы среди работников предпенсионного возраста, а на рынке увеличится количество работников, которые и так не очень-то нужны.


Откровенно говоря, удивляет, что подобного рода заявления о бесперспективности повышения пенсионного возраста исходят от представителя либеральной экономической площадки, которой является Высшая школа экономики. Так сложилось, что эксперты ВШЭ чаще выступают двумя руками за то, что способно приводить к общественному взрыву при сомнительности экономического эффекта. Неужели и на ВШЭ повлиял Первомай?..

Использованы фотографии: chistoprudov - LiveJournal, Фейсбук, сайт ФНПР
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Комментарии 20

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  1. Masya Masya Сегодня, 05:28
    С праздником товарищи!!! love
    Masya Masya
    1. Mystery12345 Сегодня, 05:34
      в последнее время,власть так озабочена пенсионерами... как отобрать копейки,как увеличить возраст выхода,как заставить работать до смерти, как...как... статью примите...вышел на пенсию-к стенке,как врага общества,кровососа и иждивенца...
      Mystery12345
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:56
        вышел на пенсию-к стенке,как врага

        Но может и не к стенке, а в отдельное гетто некоторые из молодых "либералов" отправили бы с удовольствием. До сих пор вспоминаю высказывание Зурабова (тогда руководившего ПФ) - "...проснулся утром, а пенсионеров нет".
        Всех с правдником!
        rotmistr60
    2. Ольгович Сегодня, 07:00
      С праздником!
      На дачу-на маевку и шашлыки.
      Ольгович
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. yuriy55 Сегодня, 05:39
    С праздником, товарищи!!! Здоровья и счастья вам, друзья!!!
    yuriy55
  5. Подрезчик Сегодня, 05:39
    Как бы этот день не назывался, и даже если работаешь на своем участке, все-равно это труд! Всех с праздником!
    Подрезчик
    1. Mystery12345 Сегодня, 05:44
      Откровенно говоря, удивляет, что подобного рода заявления о бесперспективности повышения пенсионного возраста исходят от представителя либеральной экономической площадки, которой является Высшая школа экономики.
      нельзя тут материться...а других слов-нет.
      Mystery12345
    2. Masya Masya Сегодня, 05:49
      даже если работаешь на своем участке, все-равно это труд!

      Ещё бы... wink
      lol с праздником! love
      Masya Masya
  6. Познающий Сегодня, 05:39
    С Праздником Всех ! А те из ВШЭ и их покровители пусть зубами скрепят от бессилия.
    Познающий
    1. Mystery12345 Сегодня, 05:41
      Цитата: Познающий
      С Праздником Всех ! А те из ВШЭ и их покровители пусть зубами скрепят от бессилия.

      ]да...им так плохо сейчас... так и мучаются и страдают не мальдивах и сейшелах...
      Mystery12345
      1. Познающий Сегодня, 06:34
        Цитата: Mystery12345
        ]да...им так плохо сейчас... так и мучаются и страдают не мальдивах и сейшелах...

        Так и растение известное с ними, мне через часик предстоит насладиться шашлычком у речки ! Да под беленькую...Красота!!! drinks
        Познающий
        1. Masya Masya Сегодня, 07:17
          насладиться шашлычком у речки ! Да под беленькую...Красота!!! drinks


          drinks
          Masya Masya
  7. volodya Сегодня, 05:53
    Поздравляю всех с праздником весны!!!
    volodya
  8. рядовой61 Сегодня, 05:54
    Шмаков давным-давно шестерка олигархов, и к рабочим он имеет такое же отношение как и мендель. Номенклатурная мразь. am
    рядовой61
  9. bionik Сегодня, 05:57
    С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ !!! Первое празднование 1 мая в Петрограде после Февральской революции 1917 год. Невский проспект.
    bionik
  10. фа2998 Сегодня, 06:04
    Раз сегодня Праздник труда-надо собираться на работу! smile Думаю сегодня много работает,в нашей организации выход на работу в "красные " дни-праздники и выходные за двойную оплату хоть как то поднимает зарплату-без них-туго! Всех с праздником! drinks hi
    фа2998
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:11
    Сегодня праздник труда.Поздравляю всех трудящихся с праздником! Ибо всё в стране должно быть в равновесии.И люди производящим материальные блага.И люди защищающие их.И те и другие должны быть в равном почёте .А государственным мужам нужно быть патриотами своей страны.А не предавать интересы граждан своей страны.И оценка их правления в стране будет неуд .Пока хоть один трудовой мигрант в стране будет забирать хлеб у россиян.И пока такие искусственные цены на жильё в стране.Да строят много.Да дома красивые.А вечером единицы окон горят в таких домах.Расслоение общества колоссальное.Кого с соплями и слезами защищать страну (не дай Бог) просить будут?
    Ещё раз всех с этим прекрасным весенним праздником.А власти задуматься стоит.Как уменьшить пропасть между богатыми и бедными.
    Наблюдатель2014
    1. midivan Сегодня, 06:52
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Кого с соплями и слезами защищать страну (не дай Бог) просить будут?

      Я вас умаляю, эти женского пола собаки будут на стороне от кого мы будем защищать и безо всяких там соплей, наблюдайте лучше, наверняка у него есть второе гражданство. wink могу даже с двух максимум из трех попыток отгадать какое.
      midivan
  12. midivan Сегодня, 06:48
    laughing Оййй не могу насмешили гыыы!
    [/quote]Федерация независимых профсоюзов России сообщает
    А у нас оказывается есть профсоюзы! А почему я этого не знал и чем они занимаются?
    с Первомаем сограждан поздравил бессменный председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
    Спасибо конечно. Но все же а чем они занимаются?
    Друзья! Присоединяйтесь к профсоюзным колоннам демонстрантов! Вместе отстоим наше кровное право на достойную работу, зарплату, жизнь![quote]
    Всех с Праздником Трудящихся!!!
    midivan
  13. мичман Сегодня, 07:44
    С праздником всех жителей России!
    Вспомните как мы с детьми были в колоннах демонстрантов. Для нас это был праздник, как и для всех других жителей СССР и Стран Варшавского договора. Согласен с автором, не место "специалистам ВШЭ" оценивать развитие экономики страны. Меченый, Алкаш, Гайдар (чей бюст по сей день находится в ВШЭ и ее научный руководитель) были авторами разрухи в стране. Честь имею.
    мичман
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