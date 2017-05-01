В стране - Первомай!

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с праздником 1 мая – Днем международной солидарности трудящихся!

В 2017 году первомайская акция профсоюзов пройдет под общим девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». В год столетия Великой российской революции эти требования по-прежнему актуальны. Ведь сегодня трудно не заметить параллели с тревожными событиями того времени.



Уровень жизни граждан России падает: зарплаты и пенсии фактически заморожены, увеличивается количество бедных, и что особенно опасно, работающих бедных. Не прекращаются попытки перекроить трудовое законодательство в угоду работодателям. Доверие к депутатскому корпусу и правительству во всех слоях населения во многом утрачено. На предприятиях растёт число трудовых конфликтов.

Давая негативную оценку состоянию социально-экономических отношений в России, мы заявляем, что не хотим революций. Профсоюзы заинтересованы в укреплении отечественной промышленности и совершенствовании институтов гражданского общества на благо гармоничного развития человека и страны. Важнейшей предпосылкой для этого, по мнению ФНПР, является экономическая стратегия роста, опирающаяся на платежеспособный спрос населения. Именно на этой базе сформированы требования ФНПР к властям и работодателям.



Друзья! Присоединяйтесь к профсоюзным колоннам демонстрантов! Вместе отстоим наше кровное право на достойную работу, зарплату, жизнь!

С наступающим Первомаем, дорогие товарищи! Поздравляю вас с праздником 1 мая – Днем международной солидарности трудящихся!В 2017 году первомайская акция профсоюзов пройдет под общим девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». В год столетия Великой российской революции эти требования по-прежнему актуальны. Ведь сегодня трудно не заметить параллели с тревожными событиями того времени.Уровень жизни граждан России падает: зарплаты и пенсии фактически заморожены, увеличивается количество бедных, и что особенно опасно, работающих бедных. Не прекращаются попытки перекроить трудовое законодательство в угоду работодателям. Доверие к депутатскому корпусу и правительству во всех слоях населения во многом утрачено. На предприятиях растёт число трудовых конфликтов.Давая негативную оценку состоянию социально-экономических отношений в России, мы заявляем, что не хотим революций. Профсоюзы заинтересованы в укреплении отечественной промышленности и совершенствовании институтов гражданского общества на благо гармоничного развития человека и страны. Важнейшей предпосылкой для этого, по мнению ФНПР, является экономическая стратегия роста, опирающаяся на платежеспособный спрос населения. Именно на этой базе сформированы требования ФНПР к властям и работодателям.Друзья! Присоединяйтесь к профсоюзным колоннам демонстрантов! Вместе отстоим наше кровное право на достойную работу, зарплату, жизнь!С наступающим Первомаем, дорогие товарищи!

Повышение пенсионного возраста даст приток работников максимум в 1,5 млн человек. И это вызовет - одноразово - увеличение ВВП не более чем на 1%. Дальнейшего роста ВВП не произойдёт. Более того, эти работники, скорее всего, будут занимать низкопроизводительные рабочие места, которые не принесут особой пользы экономике. Перспективный спрос на работников старших возрастов, с одной стороны, может оказаться недостаточным. А с другой - повышение возраста выхода на пенсию приведёт к росту безработицы среди работников предпенсионного возраста, а на рынке увеличится количество работников, которые и так не очень-то нужны.