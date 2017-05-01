В стране - Первомай!
Сегодня в России отмечается праздник, который на протяжении более чем века успел поменять немало названий и символов, при этом оставаясь в календаре основных праздничных дат. Речь идёт о таком празднике как День труда, носившем в советское время название Дня солидарности трудящихся, а впоследствии Дня весны и труда. Это по-настоящему международный праздник, который широко отмечается более чем в 130 странах мира.
В нашей стране так сложилось, что День труда – выходной день... Хотя это вовсе не означает, что россияне встречают этот день в исключительной праздности. Традиции остаются традициями, несмотря на политический строй и веяния времени. Одни выходят на проходящие по всей стране шествия и праздничные митинги, чтобы по зову сердца ощутить чувство локтя товарища. Другие выходят на те же мероприятия в «добровольно-принудительном» формате. При этом миллионы россиян используют выходной, чтобы заняться трудовой деятельностью на своих приусадебных участках, совмещая ощущение выходного дня с полезным трудом на свежем воздухе.
Немало и тех, кто готов использовать День труда для высказывания своей личной позиции по общественно-политическим и экономическим вопросам. Ведь именно с этого и начинались традиции празднования Первомая. Этот день имеет особое значение для профсоюзных организаций, которые призваны защищать интересы трудящихся на различных поприщах граждан.
Накануне праздника с Первомаем сограждан поздравил бессменный председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков:
Поздравляю вас с праздником 1 мая – Днем международной солидарности трудящихся!
В 2017 году первомайская акция профсоюзов пройдет под общим девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». В год столетия Великой российской революции эти требования по-прежнему актуальны. Ведь сегодня трудно не заметить параллели с тревожными событиями того времени.
Уровень жизни граждан России падает: зарплаты и пенсии фактически заморожены, увеличивается количество бедных, и что особенно опасно, работающих бедных. Не прекращаются попытки перекроить трудовое законодательство в угоду работодателям. Доверие к депутатскому корпусу и правительству во всех слоях населения во многом утрачено. На предприятиях растёт число трудовых конфликтов.
Давая негативную оценку состоянию социально-экономических отношений в России, мы заявляем, что не хотим революций. Профсоюзы заинтересованы в укреплении отечественной промышленности и совершенствовании институтов гражданского общества на благо гармоничного развития человека и страны. Важнейшей предпосылкой для этого, по мнению ФНПР, является экономическая стратегия роста, опирающаяся на платежеспособный спрос населения. Именно на этой базе сформированы требования ФНПР к властям и работодателям.
Друзья! Присоединяйтесь к профсоюзным колоннам демонстрантов! Вместе отстоим наше кровное право на достойную работу, зарплату, жизнь!
С наступающим Первомаем, дорогие товарищи!
Федерация независимых профсоюзов России сообщает, что первомайские демонстрации пройдут в 737 городах и райцентрах Российской Федерации. Наиболее массовые традиционно ожидаются в обеих столицах (не менее 100 тысяч человек в каждой от ФНПР), а также в Самаре, Краснодаре, Якутске, Воронеже, Хабаровске, Владивостоке, Магнитогорске. По словам Михаила Шмакова в демонстрациях под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» в РФ примут участие свыше 2,5 млн человек.
Особое внимание профсоюзы в ходе массовых демонстраций уделяют борьбе с терроризмом, призывам крепить мир между народами, совместному противодействию экстремистской угрозе.
За несколько дней до празднования Первомая была опубликована примечательная статистика. Она сообщает о том, как российская экономика, включая российский рынок труда реагировала на экономические кризисы последних лет. Первая часть статистической аналитики была посвящена кризису 2008-2009 годов, вторая – 2014-2015. Статистику представили такие организации как как Росстат и вездесущая Высшая школа экономики. Если верить этим данным, то реакция российской экономики на кризисы следующая.
Падение объёмов производства: 7,8% в 2008-2009, 3,7% в 2014-2015.
Падение уровня занятости: 2,2% в 2008-2009, 0,4% в 2014-2015.
Сокращение реальных заработных плат: 3,5% в 2008-2009, 9,3% в 2014-2015 годах.
При этом отмечено, что наибольшее падение уровня занятости и планки реальных зарплат произошло в обрабатывающей промышленности РФ – той, которая даёт высокую добавленную стоимость продукции.
В аналитической справке к этой статистике высказаны мнения относительно будущего трудового рынка Российской Федерации. В частности, заместитель Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников считает, что к 2030 году Россию ожидает существенное сокращение числа занятого населения, что наиболее заметно выразится в возрастном интервале от 20 до 30 лет. По мнению Капелюшникова, проблему не решит и обсуждаемое повышение пенсионного возраста. Из его заявления :
Откровенно говоря, удивляет, что подобного рода заявления о бесперспективности повышения пенсионного возраста исходят от представителя либеральной экономической площадки, которой является Высшая школа экономики. Так сложилось, что эксперты ВШЭ чаще выступают двумя руками за то, что способно приводить к общественному взрыву при сомнительности экономического эффекта. Неужели и на ВШЭ повлиял Первомай?..
В нашей стране так сложилось, что День труда – выходной день... Хотя это вовсе не означает, что россияне встречают этот день в исключительной праздности. Традиции остаются традициями, несмотря на политический строй и веяния времени. Одни выходят на проходящие по всей стране шествия и праздничные митинги, чтобы по зову сердца ощутить чувство локтя товарища. Другие выходят на те же мероприятия в «добровольно-принудительном» формате. При этом миллионы россиян используют выходной, чтобы заняться трудовой деятельностью на своих приусадебных участках, совмещая ощущение выходного дня с полезным трудом на свежем воздухе.
Немало и тех, кто готов использовать День труда для высказывания своей личной позиции по общественно-политическим и экономическим вопросам. Ведь именно с этого и начинались традиции празднования Первомая. Этот день имеет особое значение для профсоюзных организаций, которые призваны защищать интересы трудящихся на различных поприщах граждан.
Накануне праздника с Первомаем сограждан поздравил бессменный председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков:
Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с праздником 1 мая – Днем международной солидарности трудящихся!
В 2017 году первомайская акция профсоюзов пройдет под общим девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». В год столетия Великой российской революции эти требования по-прежнему актуальны. Ведь сегодня трудно не заметить параллели с тревожными событиями того времени.
Уровень жизни граждан России падает: зарплаты и пенсии фактически заморожены, увеличивается количество бедных, и что особенно опасно, работающих бедных. Не прекращаются попытки перекроить трудовое законодательство в угоду работодателям. Доверие к депутатскому корпусу и правительству во всех слоях населения во многом утрачено. На предприятиях растёт число трудовых конфликтов.
Давая негативную оценку состоянию социально-экономических отношений в России, мы заявляем, что не хотим революций. Профсоюзы заинтересованы в укреплении отечественной промышленности и совершенствовании институтов гражданского общества на благо гармоничного развития человека и страны. Важнейшей предпосылкой для этого, по мнению ФНПР, является экономическая стратегия роста, опирающаяся на платежеспособный спрос населения. Именно на этой базе сформированы требования ФНПР к властям и работодателям.
Друзья! Присоединяйтесь к профсоюзным колоннам демонстрантов! Вместе отстоим наше кровное право на достойную работу, зарплату, жизнь!
С наступающим Первомаем, дорогие товарищи!
Федерация независимых профсоюзов России сообщает, что первомайские демонстрации пройдут в 737 городах и райцентрах Российской Федерации. Наиболее массовые традиционно ожидаются в обеих столицах (не менее 100 тысяч человек в каждой от ФНПР), а также в Самаре, Краснодаре, Якутске, Воронеже, Хабаровске, Владивостоке, Магнитогорске. По словам Михаила Шмакова в демонстрациях под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» в РФ примут участие свыше 2,5 млн человек.
Особое внимание профсоюзы в ходе массовых демонстраций уделяют борьбе с терроризмом, призывам крепить мир между народами, совместному противодействию экстремистской угрозе.
За несколько дней до празднования Первомая была опубликована примечательная статистика. Она сообщает о том, как российская экономика, включая российский рынок труда реагировала на экономические кризисы последних лет. Первая часть статистической аналитики была посвящена кризису 2008-2009 годов, вторая – 2014-2015. Статистику представили такие организации как как Росстат и вездесущая Высшая школа экономики. Если верить этим данным, то реакция российской экономики на кризисы следующая.
Падение объёмов производства: 7,8% в 2008-2009, 3,7% в 2014-2015.
Падение уровня занятости: 2,2% в 2008-2009, 0,4% в 2014-2015.
Сокращение реальных заработных плат: 3,5% в 2008-2009, 9,3% в 2014-2015 годах.
При этом отмечено, что наибольшее падение уровня занятости и планки реальных зарплат произошло в обрабатывающей промышленности РФ – той, которая даёт высокую добавленную стоимость продукции.
В аналитической справке к этой статистике высказаны мнения относительно будущего трудового рынка Российской Федерации. В частности, заместитель Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников считает, что к 2030 году Россию ожидает существенное сокращение числа занятого населения, что наиболее заметно выразится в возрастном интервале от 20 до 30 лет. По мнению Капелюшникова, проблему не решит и обсуждаемое повышение пенсионного возраста. Из его заявления :
Повышение пенсионного возраста даст приток работников максимум в 1,5 млн человек. И это вызовет - одноразово - увеличение ВВП не более чем на 1%. Дальнейшего роста ВВП не произойдёт. Более того, эти работники, скорее всего, будут занимать низкопроизводительные рабочие места, которые не принесут особой пользы экономике. Перспективный спрос на работников старших возрастов, с одной стороны, может оказаться недостаточным. А с другой - повышение возраста выхода на пенсию приведёт к росту безработицы среди работников предпенсионного возраста, а на рынке увеличится количество работников, которые и так не очень-то нужны.
Откровенно говоря, удивляет, что подобного рода заявления о бесперспективности повышения пенсионного возраста исходят от представителя либеральной экономической площадки, которой является Высшая школа экономики. Так сложилось, что эксперты ВШЭ чаще выступают двумя руками за то, что способно приводить к общественному взрыву при сомнительности экономического эффекта. Неужели и на ВШЭ повлиял Первомай?..
Использованы фотографии: chistoprudov - LiveJournal, Фейсбук, сайт ФНПР
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